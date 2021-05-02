Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів. ФОТОрепортаж

У центрі Одеси сотні людей зібралися для вшанування пам'яті євромайданівців Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, застрелених 2 травня 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Повідомляється, що більше як 500 осіб зараз перебувають в районі Соборної площі, де 7 років тому проукраїнські активісти зібралися для проведення маршу "За єдність України", який не змогли провести через напад сепаратистів.

У 2014 році біля зазначеної площі загинули Іванов і Бірюков - перші жертви конфлікту, який переріс у масові заворушення.

Сьогодні люди зібралися біля імпровізованого меморіалу, облаштованого на перетині вулиць Преображенської та Дерибасівської. Тут до металевої огорожі прикріплені синьо-жовті та червоно-чорні полотнища, а також фотографії двох активістів.

Священники відслужили молебень, після чого люди почали покладати квіти до меморіалу.

За даними місцевого видання usionline, патріотичні організації Одеси об'єдналися для спільного маршу на 2 травня. Вони пройдуть від Соборної площі до парку Шевченка. Люди скандують: "Одна єдина Україна", "Мир в Одесі — наша справа".



















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За даними місцевого видання "Думська", зараз відбуваються заходи на Куликовому полі в Одесі. Площа оточена правоохоронцями, на місці присутня поліція діалогу. На вході пропонують маски, а на самій площі через гучномовець оголошують про необхідність дотримуватися норм карантину. Однак присутні в тому числі на акції народні депутати ігнорують прохання.







Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одна з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в посяганні на територіальну цілісність України - видали РФ в рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих питань, які потребують чесних відповідей. "Хто винен в трагедії 2 травня 2014?" - одине з них.