Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів. ФОТОрепортаж
У центрі Одеси сотні людей зібралися для вшанування пам'яті євромайданівців Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, застрелених 2 травня 2014 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Повідомляється, що більше як 500 осіб зараз перебувають в районі Соборної площі, де 7 років тому проукраїнські активісти зібралися для проведення маршу "За єдність України", який не змогли провести через напад сепаратистів.
У 2014 році біля зазначеної площі загинули Іванов і Бірюков - перші жертви конфлікту, який переріс у масові заворушення.
Сьогодні люди зібралися біля імпровізованого меморіалу, облаштованого на перетині вулиць Преображенської та Дерибасівської. Тут до металевої огорожі прикріплені синьо-жовті та червоно-чорні полотнища, а також фотографії двох активістів.
Священники відслужили молебень, після чого люди почали покладати квіти до меморіалу.
За даними місцевого видання usionline, патріотичні організації Одеси об'єдналися для спільного маршу на 2 травня. Вони пройдуть від Соборної площі до парку Шевченка. Люди скандують: "Одна єдина Україна", "Мир в Одесі — наша справа".
За даними місцевого видання "Думська", зараз відбуваються заходи на Куликовому полі в Одесі. Площа оточена правоохоронцями, на місці присутня поліція діалогу. На вході пропонують маски, а на самій площі через гучномовець оголошують про необхідність дотримуватися норм карантину. Однак присутні в тому числі на акції народні депутати ігнорують прохання.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одна з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.
Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в посяганні на територіальну цілісність України - видали РФ в рамках обміну утримуваними особами.
2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих питань, які потребують чесних відповідей. "Хто винен в трагедії 2 травня 2014?" - одине з них.
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Повторю: Земразине до сих пор не понятно, кто же это виноват, что убили двух наших патриотов!?
Кусок дебила, .лядь!
рашистская срань,кремлядь и коллаборанты в Украине надрачивали на повторение в Харькове,потом в Одессе своих сценариев,раннее успешно реализованных ими в Донецке и Луганске, но что-то пошло не так...
Слава Украине!
фотками згорівших бандюкив,розігрує велику печальку та скорбрту! Ганьба!
Одесіти героїчно відстояли місто від кацапської бухли! Шкода цих двох хлопців,
велике співчуття іх близьким! Марш українських патріотів славного міста Одеси
показав всьому світові і особливо кремлівським плешивцям,що якщо зайдете то
вже вийдите № 200! Слава Україні,Слава Одеситам,Героям Слава!Львів з Вами!
викручуватися тверезо дивлячись навколо себе.Молодці!
" при всей своей еврейско кацапско-манкуртовской недо-
имперскости+хитрожопые элементы"- класно сказано!
Такий там народ! Не запроданець! Розігнали кацапське
кодло! За це одесітам почет і повага за сміливість!!!
И ничего, всем плевать, бабы ишчо нарожаютЬ...а сожженные заживо дети в других рассеянских ******,в кемеровской кинотеатре?
А чуть ли не ежемесячные пожары в домах престарелых по всей паРаше, где немощные старики горят десятками и сотнями? Всем ********** плевать, кроме родных сожженых ими заживо...
А здесь спровоцированная ими же и их подручными в Украине, в одесском доме профсоюзов трагедия вот уже который год им просто жить не даёт, крокодильи слезы и лживые завывания,страдания и стенания ватной говно-массы слышны вначале мая из каждого кацапо-ордынского зомбо-ящика...мрази рашистские.
Просто напомню… 2 мая 2014 в Одессе, примерно в 16 часов украинская колонна столкнулись с толпой пророссийских боевиков, которых специально направили для провокации столкновений и картинки в российских СМИ… Тот день был футбольным в Одессе, а где много людей там проще всего устроить провокацию… Организатором провокаций и нападения на украинских активистов был гражданин России - Алексей Фоминов… «Фоминов Алексей Алексеевич, гражданин РФ, военный, командир незаконно созданного, вооруженного и контролируемого РФ формирования - ОБрОН «Одесса», обвиняемый в убийстве, разбое и похищении мирных жителей. Этот Фоминов и был комендантом Куликова Поля»… Понаехавшие российские провокаторы не учли то, насколько Одесса проукраинский город… Когда на демонстрантов начали лететь камни и бутылки, Игорь Иванов вместе со своим товарищем Сергеем Стерненко и другими патриотами Украины, без оружия, камней и прочей ерунды, вышли на встречу боевикам... Именно тогда прозвучал первый выстрел… Пуля калибра 5,45 мм стала для Игоря Иванова смертельной… Стрелявшим и обвиняемым в убийстве оказался Виталий Будько, который позже получил убежище в России. Вот именно убийство украинского патриота Игоря Иванова и спровоцировало демонстрантов на разгром Куликова Поля с ещё хужими последствиями… Такой был ответ украинской Одессы на провокацию России… «Русский мир» в Одессе был уничтожен именно 2 мая 2014 года… ОДЕССА - УКРАИНА… И если бы в этот день в Одессе не была остановлена русская весна, то Одесса (а может быть, и не только Одесса) стала бы для Украины такой же фантомной болью, как стали Крым, Донецк и Луганск… ГЕРОЯМ СЛАВА!!!