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Новини Трагедія в Одесі
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Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів. ФОТОрепортаж

У центрі Одеси сотні людей зібралися для вшанування пам'яті євромайданівців Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, застрелених 2 травня 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Повідомляється, що більше як 500 осіб зараз перебувають в районі Соборної площі, де 7 років тому проукраїнські активісти зібралися для проведення маршу "За єдність України", який не змогли провести через напад сепаратистів.

У 2014 році біля зазначеної площі загинули Іванов і Бірюков - перші жертви конфлікту, який переріс у масові заворушення.

Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 01

Сьогодні люди зібралися біля імпровізованого меморіалу, облаштованого на перетині вулиць Преображенської та Дерибасівської. Тут до металевої огорожі прикріплені синьо-жовті та червоно-чорні полотнища, а також фотографії двох активістів.

Священники відслужили молебень, після чого люди почали покладати квіти до меморіалу.

За даними місцевого видання usionline, патріотичні організації Одеси об'єдналися для спільного маршу на 2 травня. Вони пройдуть від Соборної площі до парку Шевченка. Люди скандують: "Одна єдина Україна", "Мир в Одесі — наша справа".

Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 02
Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 03
Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 04
Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 05
Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 06
Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 07

Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 08
Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 09
Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 10

Також читайте: Роботу правоохоронців на Куликовому полі в Одесі координує Яровий. Грубі порушень закону не зафіксовано, - МВС. ФОТО

За даними місцевого видання "Думська", зараз відбуваються заходи на Куликовому полі в Одесі. Площа оточена правоохоронцями, на місці присутня поліція діалогу. На вході пропонують маски, а на самій площі через гучномовець оголошують про необхідність дотримуватися норм карантину. Однак присутні в тому числі на акції народні депутати ігнорують прохання.

Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 11

Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 12

Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 13

Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів 14

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одна з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в посяганні на територіальну цілісність України - видали РФ в рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих питань, які потребують чесних відповідей. "Хто винен в трагедії 2 травня 2014?" - одине з них.

акція (1454) Одеса (5440)


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Топ коментарі
+122
Респект Патриотам!
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02.05.2021 14:35
+90
Зашел в Одессе Новую линию , и на кассе девочка заговорила на українській мові ! Це було так приємно, так природньо , так .... правильно! А як по іншому? Це наша земля, це Україна.!
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02.05.2021 14:44
+81
Приятно очень увидеть этих Людей и ничтожную кучку отщепенцев воющих ватным воем у Дома Профсоюзов ! СЛАВА УКРАИНЕ ! Победим обязательно !
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02.05.2021 14:42
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Удалили?
Повторю: Земразине до сих пор не понятно, кто же это виноват, что убили двух наших патриотов!?
Кусок дебила, .лядь!
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02.05.2021 21:02 Відповісти
Дякую всім патріотичним силам , що ЗАХИСТИЛИ Одесу !!! Страшно собі уявити , щоб було !!! ДЯКУЮ СПРАВЖНІМ ОДЕСІТАМ !!! Гоніть ту опожопівську наволочь зі свого міста
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02.05.2021 21:13 Відповісти
Дякуємо, брати, що не дали тому гадючнику розповстися!
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02.05.2021 22:50 Відповісти
Бойка скотина, что он все время пасётся в Одессе
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02.05.2021 23:06 Відповісти
Скорик непосредственно виновен в том, что произошло 2 мая в Одессе . И сейчас эта лживая мразь стоит со скорбной рожей. Да ему плевать на всех погибших за русский мир в том числе. Его титушня избивала журналистов возле обл совета, потом сели в автобус и уехали в его санаторий.Сама это видела. Эти же титушки в связке с ментами устроили побоище в Одессе и убили двоих ультрас 2 мая. Хотели большой крови, страха, они этот страх и получили - только обделались в результате сами.
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02.05.2021 23:19 Відповісти
100 відсотків, все так.

рашистская срань,кремлядь и коллаборанты в Украине надрачивали на повторение в Харькове,потом в Одессе своих сценариев,раннее успешно реализованных ими в Донецке и Луганске, но что-то пошло не так...

Слава Украине!
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02.05.2021 23:25 Відповісти
Героям слава!
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02.05.2021 23:34 Відповісти
Десь тут гуляло фото як опозажоповець Бойко преклонивши коліно перед
фотками згорівших бандюкив,розігрує велику печальку та скорбрту! Ганьба!
Одесіти героїчно відстояли місто від кацапської бухли! Шкода цих двох хлопців,
велике співчуття іх близьким! Марш українських патріотів славного міста Одеси
показав всьому світові і особливо кремлівським плешивцям,що якщо зайдете то
вже вийдите № 200! Слава Україні,Слава Одеситам,Героям Слава!Львів з Вами!
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03.05.2021 17:48 Відповісти
Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів - Цензор.НЕТ 1507 https://censor.net/ru/user/52333 - в Харькове,потом в Одессе сценарии,раннее успешно реализованные ими в Донецке и Луганске не получились из за критически низкого количества люмпена и особо христанутих психопатов

Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів - Цензор.НЕТ 691 Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів - Цензор.НЕТ 4669
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03.05.2021 05:34 Відповісти
Выводы из собственных наблюдений - живу я тут, понимаете. Вата Одессы и вообще Бессарабии очень отличается от ваты Даунбаса. Одесская при всей сврей кацапско-манкуртовской недоимперскости состоит и хитрожопых элементов, которые побывали в Европе и даже в США, или Канаде. Имеют там родственников и знакомых. Им есть что сравнить, т.к. и "жисть" в Кацапии-матери они тоже хорошо знают. Им при всей, усвоенной от монгольских предков, ненависти к Украине и украинцам, категорически не нужны ни *****, ни его Росися. Так что Новоотсосии на самом деле хочет вовсе не большинство одесского ватного населения. А что касается "народа" Даунбаса, то там на самом деле сракоголовое большинство после 7 лет кацапского господства сракоголовым и осталось, т.к. за всю свою подлую жизнь, начиная от сралинских времен, другой ее не знает и знать не хочет.
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03.05.2021 08:30 Відповісти
Потрясно! Але характерістика точна! Ну вміють одесити
викручуватися тверезо дивлячись навколо себе.Молодці!
" при всей своей еврейско кацапско-манкуртовской недо-
имперскости+хитрожопые элементы"- класно сказано!
Такий там народ! Не запроданець! Розігнали кацапське
кодло! За це одесітам почет і повага за сміливість!!!
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03.05.2021 18:09 Відповісти
Дом профсоюзов (бывший обком КПSS и сралинюгенда) еще дымился, а я уже тогда говорил - хорошо, но мало! Надо было закоптить этих совково-кацапских падл хотя бы несколько сотен, чтоб кацапской нечисти вдруг резко захотелось убраться на историческую родину угро-финских болот и тундры и бояться даже думать о како-то ******** Новоотсосии. А заодно и мусорный гадюшник не мешало еще тогда хорошо почистить.
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03.05.2021 08:15 Відповісти
Одесситы молодцы,а вот шалман ОПожопы стоило забить битами!!!!!!!!!
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03.05.2021 08:37 Відповісти
Порада "опожопам" не рипатися, бо щезнуть з України в будь-якому разі.
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03.05.2021 09:28 Відповісти
опзж деструктивний елемент *****.
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03.05.2021 10:11 Відповісти
Главный итог событий 2 мая в Одессе - это горестный вой кацапов, длящийся уже год. Скорбь у них - нечеловеческая. От Калининграда до Владивостока оплакивает Россия-Ватушка геноцыд на сорок персон, попутно ******** в приступе горя «Боинг» с пассажирами на шесть геноцыдов и устроив многотысячную резню на территории соседней страны, где уже в килогеноцыдах скоро придется результат измерять. Организаторы этого плача с российской стороны, плакальщики-десятники, плакальщики-сотники и плакальщики-тысячники внимательно прислушиваются к уровню стона и контролируют децибелы на эквалайзере. Потому что как только уровень плача уменьшится, окажется что очередной бурятский «держи-батон-хуев» не хочет гореть в танке, а хочет работать, жениться и любить жену, став подлой пятой колонной и национал-предателем. А этого допустить никак нельзя. Поэтому геноцыд в Одессе сакрален, и плакать кацапы будут еще лет сто (если, конечно, у них столько времени будет). С каждым годом рыдать все горше и горше, возможно даже привлекая для плаканья высокооплачиваемых иностранных артистов и целые цирковые коллективы. Не исключена и колонна "ветеранов одесского геноцыда" для парадов на Красной площади.
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03.05.2021 10:25 Відповісти
у кацапья только вперде,в перьми то есть,в клубе сгорело 156 человек...
И ничего, всем плевать, бабы ишчо нарожаютЬ...а сожженные заживо дети в других рассеянских ******,в кемеровской кинотеатре?
А чуть ли не ежемесячные пожары в домах престарелых по всей паРаше, где немощные старики горят десятками и сотнями? Всем ********** плевать, кроме родных сожженых ими заживо...

А здесь спровоцированная ими же и их подручными в Украине, в одесском доме профсоюзов трагедия вот уже который год им просто жить не даёт, крокодильи слезы и лживые завывания,страдания и стенания ватной говно-массы слышны вначале мая из каждого кацапо-ордынского зомбо-ящика...мрази рашистские.
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03.05.2021 11:48 Відповісти
свои потери они только тогда заметят, когда из шести касс в супермаркете Читы будет работать лишь одна. Да и то, не возмутятся, а пожмут плечами и покорно станут в очередь. Когда кацапская **** воет по собственным утопленным в бочке щенкам - ей не своих детенышей жалко, а что хорошее мясо просто так пропало.
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03.05.2021 15:54 Відповісти
Гарний аналіз! Про майбутне теж треб думати!
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03.05.2021 17:52 Відповісти
ОДЕССА 2 мая…
Просто напомню… 2 мая 2014 в Одессе, примерно в 16 часов украинская колонна столкнулись с толпой пророссийских боевиков, которых специально направили для провокации столкновений и картинки в российских СМИ… Тот день был футбольным в Одессе, а где много людей там проще всего устроить провокацию… Организатором провокаций и нападения на украинских активистов был гражданин России - Алексей Фоминов… «Фоминов Алексей Алексеевич, гражданин РФ, военный, командир незаконно созданного, вооруженного и контролируемого РФ формирования - ОБрОН «Одесса», обвиняемый в убийстве, разбое и похищении мирных жителей. Этот Фоминов и был комендантом Куликова Поля»… Понаехавшие российские провокаторы не учли то, насколько Одесса проукраинский город… Когда на демонстрантов начали лететь камни и бутылки, Игорь Иванов вместе со своим товарищем Сергеем Стерненко и другими патриотами Украины, без оружия, камней и прочей ерунды, вышли на встречу боевикам... Именно тогда прозвучал первый выстрел… Пуля калибра 5,45 мм стала для Игоря Иванова смертельной… Стрелявшим и обвиняемым в убийстве оказался Виталий Будько, который позже получил убежище в России. Вот именно убийство украинского патриота Игоря Иванова и спровоцировало демонстрантов на разгром Куликова Поля с ещё хужими последствиями… Такой был ответ украинской Одессы на провокацию России… «Русский мир» в Одессе был уничтожен именно 2 мая 2014 года… ОДЕССА - УКРАИНА… И если бы в этот день в Одессе не была остановлена русская весна, то Одесса (а может быть, и не только Одесса) стала бы для Украины такой же фантомной болью, как стали Крым, Донецк и Луганск… ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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03.05.2021 15:00 Відповісти
среди месной ваты без устали крутят легенды про страшное сборище диких бендеровцев, наполовину состоявшее из завернутых в украинские флаги первокурсниц, и про *** пойми откуда взявшихся организованных любителей раисы в касках, брониках и с огнестрелом, удивительно координированно взаимодействующих с мусорами. Но не упоминая как мордатые боевики в балаклавах вели огонь на поражение из-за спин этих мусоров. Из-за щитов обнадеженных поворотом судьбы акабов, которые тогда еще не понимали, шо изменилось уже все и насовсем (и гыгыкали, небось, твари ******, прикрывая щитами террористов иностранного государства - типа щас устроим бунташному быдлу тяньаньмынь, а потом папа вернется из ростова и выдаст всем премии). Москали не в курсе, шо это не первая вылазка кацапских раков в Одессе была. Предыдущая попытка навешать аквафрешевских тряпок на админздания, захватывая за мелкий прайс территорию государства для иностранного спонсора в застенчивом дамбасском стиле, закончилась поджопниками от одесситов и свистом на третье марта. Никто тогда не погиб, и даже никого не побили, все закончилось анекдотом. Но ватники же не понимают тонкого джентльменского одесского юмора, им для понимания нужны черные шутки в стиле Тома и Джерри, когда тебе на голову с неба падает наковальня.
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03.05.2021 15:50 Відповісти
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