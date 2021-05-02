Чоловік, котрий використовував заборонену символіку в Одесі, дає пояснення у відділі поліції. Порушено кримінальне провадження, - правоохоронці
Одеські правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом використання жителем Одеси забороненої законами України символіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Зазнається, що чоловіка зупинили на вулиці Колонтаївській в одязі з зображенням комуністичної символіки.
Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+48 Максим Мельніченко
показати весь коментар02.05.2021 15:00
+14 уаыау
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+14 Valery Greff
показати весь коментар02.05.2021 15:10
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Может это очередная ,,,разработка,,,полиции
Чтобы не забыли идет декоммунизация
Население до 35 лет не знеет кто такой ленин
Пора занятся украинизацией
Гос чинуша -- владееш украиским работай не владееш
Приходи когда выучиш
пособников януковича
Чтобы иметь отличие от майдановцев
Зашли в военторг а там бухты георгиевсклй ленты
Взяли порезали и повязки надели на руку
Зато год журналистам и ,,активистам,,
Было работы
А 25 лет никто не видел георгиевскую ленту
Житель Киева гулял по Львову в шапке-ушанке, на которой изображены советская звезда с серпом и молотом. Полиция возбудила уголовное дело.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Там рассказали, что 28 декабря в 16.30 полиция получила сообщение, что в одном из кафе на улице Валовой находится человек в шапке с коммунистической символикой.
Полицейские прибыли на место происшествия и установили личность 19-летнего владельца запрещенной шапки. Саму шапку с кокардой изъяли.
Правоохранители возбудили дело по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса.
Максимальная санкция статьи - лишение свободы на 5 лет с конфискацией имущества."