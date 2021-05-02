Чоловік, котрий використовував заборонену символіку в Одесі, дає пояснення у відділі поліції. Порушено кримінальне провадження, - правоохоронці

Одеські правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом використання жителем Одеси забороненої законами України символіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Зазнається, що чоловіка зупинили на вулиці Колонтаївській в одязі з зображенням комуністичної символіки.

Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

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