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Чоловік, котрий використовував заборонену символіку в Одесі, дає пояснення у відділі поліції. Порушено кримінальне провадження, - правоохоронці

Чоловік, котрий використовував заборонену символіку в Одесі, дає пояснення у відділі поліції. Порушено кримінальне провадження, - правоохоронці

Одеські правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом використання жителем Одеси забороненої законами України символіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Зазнається, що чоловіка зупинили на вулиці Колонтаївській в одязі з зображенням комуністичної символіки.

Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий радник Разумкова Чернов проводив сесію Харківської облради у футболці "Беркут" і носив "георгіївську стрічку", - ЗМІ. ФОТО

комунізм (74) Одеса (5440) Нацполіція (15142) символіка (188)


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Топ коментарі
+48
Серп и молот,
Смерть и голод
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02.05.2021 15:00
+14
Продублировать эту символику у него на лбу ...
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02.05.2021 15:06
+14
"Хочешь жни, а хочешь куй..."
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02.05.2021 15:10
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Горіла вата палала.
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02.05.2021 15:38 Відповісти
Штирлиц шёл по улицам Берлина. Что-то выдавало в нём советского разведчикка: то ли ППШ на плече, то ли будёновка на голове, то ли парашют влачащийся за спиной, то ли гармошка в руках...
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02.05.2021 15:40 Відповісти
в топку паровоза,падлу цавецкую
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02.05.2021 15:46 Відповісти
Попався кацапській дурень.
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02.05.2021 15:57 Відповісти
Чувак йшов по вулиці Колонтаївсьій, це не честь тієї повії? Тоді пофіг його символика.
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02.05.2021 15:59 Відповісти
нужно кастрировать, с использованием предметов изображённых на этой символике...
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02.05.2021 16:11 Відповісти
Обсуждаем не зная что
Может это очередная ,,,разработка,,,полиции
Чтобы не забыли идет декоммунизация
Население до 35 лет не знеет кто такой ленин
Пора занятся украинизацией
Гос чинуша -- владееш украиским работай не владееш
Приходи когда выучиш
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02.05.2021 16:13 Відповісти
яких придурків наразі цікавить якийсь жовтневий переворот? Для того, щоб був подібний переворот - потрібні зоча б сильні партійні чи ідейні течії. А тут ідея лише як накрастися. Ото лише на зеленський переворот і годні.
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02.05.2021 16:40 Відповісти
В нас в Рівному гєоргієвскіє лєнточкі і зіркові прапори з СРСР прямо в центрі на мозаїці ще з 1983 року до 700 річчя міста висять.. і нічо.. ніхто нє вазмущаєцца=)))
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02.05.2021 16:58 Відповісти
Чоловік, котрий використовував заборонену символіку в Одесі, дає пояснення у відділі поліції. Порушено кримінальне провадження, - правоохоронці - Цензор.НЕТ 7564
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02.05.2021 17:22 Відповісти
Оно такое облезлое (судя по фото), что угадать там звёздный флаг СССР могут только ценители (или те, кто видел этот коллаж в лучшие его времена ).
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02.05.2021 19:19 Відповісти
Пане Филлипп. а Ви й такі як Ви в Рівному на що? Щоб чекати "що хтось прийде та порядок наведе " ? Та ні хто не наведе у Вас порядок окрім вас самих.
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02.05.2021 17:39 Відповісти
Найцікавіше, я сам на це звернув увагу лише тиждень тому.. Реально не приглядався.. Не впадає в око.. Це величезене творіння... Але якось у дуже сонячний день просто почав розглядати=)) Вразило, не то слово.. Центр міста
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02.05.2021 17:53 Відповісти
300 рублей - тоже деньги
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02.05.2021 17:57 Відповісти
ось іще одне на бан кріпко наривається https://twitter.com/superpiston1
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02.05.2021 18:18 Відповісти
Знаете как георгиевская лента стала символом
пособников януковича
Чтобы иметь отличие от майдановцев
Зашли в военторг а там бухты георгиевсклй ленты
Взяли порезали и повязки надели на руку
Зато год журналистам и ,,активистам,,
Было работы
А 25 лет никто не видел георгиевскую ленту
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02.05.2021 18:37 Відповісти
За зигу легкая хулиганка, за совковую символику уголовка, всё понятно.
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02.05.2021 18:46 Відповісти
Пусть скажет спасибо, что не 25 лет строгача. Его любимый Джугашвили таким мягкотелым не был.
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02.05.2021 19:17 Відповісти
ватник, пшел на йух, здесь бояры не наливают.
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02.05.2021 21:53 Відповісти
Так и должно быть, немцы оккупировали Украину несколько лет, а угро-финны несколько столетий и по сегодняшний день.
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02.05.2021 22:21 Відповісти
А украинцы в те времена наверное на другой планете жили, ага.
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03.05.2021 11:18 Відповісти
Вот пример неправильного подхода к вопросу. Его надо не в ментовку. Его надо на Павлова. Пусть ему там проведут полноценную проверку. Ношение этой символики доказывает, что у него с кукушкой плохо. Пусть он психиатрам доказывает, что здоров, а не в ментуре.
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02.05.2021 19:16 Відповісти
От же ж ******, таки вижив... недогледіли...
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02.05.2021 20:22 Відповісти
Надо в Украине соорудить один лагерь по образу и подобию ГУЛАГовских и отправлять туда таких любителей запрещенной советской символики на 15 лет без права переписки и последующего поражения в правах лет этак не 20.
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02.05.2021 21:51 Відповісти
Во Львове возбудили дело против мужчины в шапке-ушанке с символикой СССР
Житель Киева гулял по Львову в шапке-ушанке, на которой изображены советская звезда с серпом и молотом. Полиция возбудила уголовное дело.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Там рассказали, что 28 декабря в 16.30 полиция получила сообщение, что в одном из кафе на улице Валовой находится человек в шапке с коммунистической символикой.
Полицейские прибыли на место происшествия и установили личность 19-летнего владельца запрещенной шапки. Саму шапку с кокардой изъяли.
Правоохранители возбудили дело по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса.
Максимальная санкция статьи - лишение свободы на 5 лет с конфискацией имущества."
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02.05.2021 22:18 Відповісти
Всех этих недобитых пророссийских жидов и холуев В Одессе типа Спивак ,Бужанские Шуфричи,рабиновичи,Бойки , марковы и прочие всех на нары и на долго!! Не нравится жить им в вольной, от фашисткой России , Одессе звиздуйте к своем пуйлу-***** в Москву!!
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03.05.2021 12:54 Відповісти
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