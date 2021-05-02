Папа Франциск привітав християн східного обряду з Великоднем: Нехай Господь утішить спільноти, які проживають в особливо важких ситуаціях

Папа римський Франциск привітав християн східного обряду з Великоднем, яке відзначається 2 травня.

Своє привітання понтифік виголосив з вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра під час недільної проповіді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на vaticannews.

"Надсилаю свої найкращі вітання нашим братам і сестрам православних Церков та католицьких східних і латинських Церков, які сьогодні, згідно з юліанським календарем, відзначають празник Пасхи. Нехай же Воскреслий Господь наповнить їх світлом і миром та втішить спільноти, які проживають в особливо важких ситуаціях. Благодатної їм Пасхи!" – побажав Папа Франциск.

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