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Папа Франциск привітав християн східного обряду з Великоднем: Нехай Господь утішить спільноти, які проживають в особливо важких ситуаціях

Папа Франциск привітав християн східного обряду з Великоднем: Нехай Господь утішить спільноти, які проживають в особливо важких ситуаціях

Папа римський Франциск привітав християн східного обряду з Великоднем, яке відзначається 2 травня.

Своє привітання понтифік виголосив з вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра під час недільної проповіді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на vaticannews.

"Надсилаю свої найкращі вітання нашим братам і сестрам православних Церков та католицьких східних і латинських Церков, які сьогодні, згідно з юліанським календарем, відзначають празник Пасхи. Нехай же Воскреслий Господь наповнить їх світлом і миром та втішить спільноти, які проживають в особливо важких ситуаціях. Благодатної їм Пасхи!" – побажав Папа Франциск.

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Великдень (338) привітання (730)


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Топ коментарі
+4
Папу Римского надо пригласить на празднование 30 лет Независимости Украины
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02.05.2021 15:58
+4
Це коли русскіх на Курбан-Байрам ріжуть замість баранів просто на вулицях Москви.
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02.05.2021 15:58
+4
Всі християни визначають день Великодня за таким правилом: «Великдень святкується першої неділі після весняного повного місяця». Весняний повний місяць - це перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C повний місяць , що настав після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F дня весняного рівнодення .
Весняне рівнодення 20 березня 2021 року. Повний місяць після весняного рівнодення 28 березня, перша неділя після повного місяця 4 квітня. Це і є Великдень, який святкували католики.

Але православні попи живуть за Юліанським календарем, а в ньому всі дні на два тижні пізніше і коли ми на календарі бачили число 20 березня, то у православних попів було тільки 7 березня, тому весняне рівнодення за Юліанським календарем випало на 2 квітня, а повний місяць у квітні 27 числа, ну і перша неділя після квітневого повнолуння 2 травня - православний Великдень. Правда за Юліанським календарем сьогодні тільки 19 квітня.
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02.05.2021 15:59
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сообщество на киевской Дарнице утешилось поножовщиной по восточному обряду
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02.05.2021 15:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Av2fLgt1Ap8&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2 ХРИСТОС ВОСКРЕС 12 голосів/Voices 12 мов/Languages
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02.05.2021 15:35 Відповісти
Сообщества, проживающие в особо трудных ситуациях.(с). Казалось бы: я в 17 км от линии фронта. Но, почти не ощущаю, бо калибр 120 мм и выше- тут перестали применять, как я понимаю. А вот намордники мне жизнь таки затрудняют! Потому, я в равных с Папой условиях.
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02.05.2021 15:37 Відповісти
Тут показово те що смерті українських Воїнів тобі по барабану, а от коли Захарченко переїв рєпи і перднув з цигаркою- ти три доби вимагав тебе деактивувати, бо українці на Цензорі сміялися з безглуздої смерті недолугої проросійської мавпи...
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02.05.2021 15:57 Відповісти
воно зi зкацаплених хАхлiв-малоросьцiв, яким какая разнiца, та яким бIндери не дають злитися в екстазi зi сраним рюзьге мiром, з братами кацапо-ординцями...))
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04.05.2021 00:29 Відповісти
то христиан добкина-рабиновича тоже касаецца?
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02.05.2021 15:38 Відповісти
Папа Франциск поздравил христиан восточного обряда, проживающих в особо трудных ситуациях.
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02.05.2021 15:42 Відповісти
Це коли русскіх на Курбан-Байрам ріжуть замість баранів просто на вулицях Москви.
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02.05.2021 15:58 Відповісти
Папу Римского надо пригласить на празднование 30 лет Независимости Украины
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02.05.2021 15:58 Відповісти
Вже запросили.
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02.05.2021 16:00 Відповісти
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02.05.2021 16:01 Відповісти
Немного жизненного юмора,связанного с этим праздником
https://twitter.com/i/status/1388808426994733057
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02.05.2021 15:58 Відповісти
Всі християни визначають день Великодня за таким правилом: «Великдень святкується першої неділі після весняного повного місяця». Весняний повний місяць - це перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C повний місяць , що настав після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F дня весняного рівнодення .
Весняне рівнодення 20 березня 2021 року. Повний місяць після весняного рівнодення 28 березня, перша неділя після повного місяця 4 квітня. Це і є Великдень, який святкували католики.

Але православні попи живуть за Юліанським календарем, а в ньому всі дні на два тижні пізніше і коли ми на календарі бачили число 20 березня, то у православних попів було тільки 7 березня, тому весняне рівнодення за Юліанським календарем випало на 2 квітня, а повний місяць у квітні 27 числа, ну і перша неділя після квітневого повнолуння 2 травня - православний Великдень. Правда за Юліанським календарем сьогодні тільки 19 квітня.
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02.05.2021 15:59 Відповісти
Папа Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой: Пусть Господь утешит сообщества, проживающие в особо трудных ситуациях - Цензор.НЕТ 4050
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02.05.2021 16:03 Відповісти
православнi попи москальського сатанату по-кацапськи- отщепенцы от всего Христианского мира.


на жаль, i ГКЦУ святкує по тому ж збоченому календарю що i ординцi-cатанicти секти РПЦ-КДБ.
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04.05.2021 00:32 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/society/pasha-i-pasochki-kak-yazycheskoe-nasledie-okkupirovalo-hristianskiy-prazdnik-02052021-423623 Великдень і пасочки. Як язичницька спадщина окупувала християнське свято

На території нинішньої України християнський Великдень злився з місцевими словʼянськими весняними святами. Наші предки перед початком весняних сільськогосподарських робіт традиційно влаштовували яскраві свята на честь «воскреснувших» сонця і природи. У цей час вони приносили жертви духам і божествам землі, сонця і рослинності, а також душам померлих предків. Останнє ми маємо сьогодні у вигляді «проводів» (вони ж - Гробки, Могилки, Діди, Красна гірка, Помінальні дні, Поминки, Провідна неділя, Радовниця, Бабський Великдень тощо),що відзначаються наступної неділі після Великодня.
Незважаючи на всі зусилля церкви і моралі священників, тут досі збереглася абсолютно язичницька традиція тризни - ритуального обіду на могилах.
Християнський Великдень також увібрав у себе багато з давньословʼянських релігійних обрядів, в тому числі загальні сімейні трапези, до яких готували хліб, сир, яйця, копчене мʼясо тощо.
Головним символом свята Воскресіння є пофарбовані або розписані яйця (писанки і крашанки). Це не тільки обовʼязкова обрядова їжа пасхальної трапези, а й елемент обряду, традиційний подарунок, атрибут особливих ігор і навіть народної магії. Яйце тут трактується як символ труни і воскресіння, а червоний колір - кров Христа і водночас вказує «на царську гідність Спасителя».
Насправді сакралізація яєць набагато старша і йде корінням чи не в камʼяний вік. З давніх-давен у багатьох народів яйце було концентрованим втіленням сили природи, що творить, а всесвіт представлявся таким, що вийшов з яйця.
Важливий другий після яєць обрядово-ритуальний символ Великодня - пасочка (вживати звичне для Московії слово «паска» тут не будемо). Традиційна пасочка повинна мати форму гриба, бути политою білою глазурʼю і прикрашена пофарбованим у різні кольори насінням злаків. Тобто пасочка - не що інше, як зображення фалоса після сімʼявиверження. Все це разом узяте символізує зародження нового життя і родючість. Сама ж пасочка як ритуальна їжа зʼявилася у нас задовго до того, як сюди прийшло християнство і, найімовірніше, задовго до появи самого християнства. Спочатку специфічний хлібо-булочний виріб повинен був задобрити богів родючості і забезпечити багатий урожай злаків, а також гарантувати приплід худоби.
А ось жіноче начало символізує обовʼязкове для пасхального кошика колечко ковбаски. Саме колечко а не «палиця».
Тобто, як ми бачимо, два головних побутових символи Великодня (з ковбаскою - три) мають абсолютно дохристиянське коріння.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/pasha-i-pasochki-kak-yazycheskoe-nasledie-okkupirovalo-hristianskiy-prazdnik-02052021-423623
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02.05.2021 16:07 Відповісти
Позитивненько. І Епіфаній сказав, що потрібно синхронізувати хоча б Пасху з католичним календарем. В одного Бога віримо.
Головне, що не з московитськими попами самозваними.
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02.05.2021 16:15 Відповісти
 
 