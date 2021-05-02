Українська тенісистка Калініна виграла турнір ITF у Загребі, перемігши у фіналі росіянку
Українська тенісистка Ангеліна Калініна на турнірі ITF World Tennis Tour у Загребі (Хорватія) із призовим фондом 60 тисяч доларів здобула перемогу у фіналі, обігравши росіянку Каміллу Рахімову - 6:1, 6:3.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України.
Для Калініної ця перемога стала другою поспіль на турнірах ITF. Тижнем раніше вона виграла турнір у португальському місті Оейраш.
Загалом українка за останні три тижні здобула 13 перемог та мала одну поразку. В активі Калініної півфінал і два чемпіонські титули.
Перемога в Загребі дозволила Калініній піднятися на 28 позицій у рейтингу WTA, тепер вона посідає 137-ме місце.
Топ коментарі
+22 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар02.05.2021 16:06
+21 Дмитро Черних #470343
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+16 Михаил #414598
показати весь коментар02.05.2021 16:07
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Типичная россиянка !
Відос в тему.
https://www.youtube.com/watch?v=bEaQ1fUQFuA
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От просто розіп'яла расєянку в трусіках! 💛💙
А по глобальному.............. Желаю Украине счастья.Многие не поймут,но Россия отбрасывает вас назад. Так же как и с моей Родиной
Так и будет.Я надеюсь что русичи поймут.Ладно я "чурка" по пониманию многих,и не только россиян.Но как они совершили подлость против Украины, для меня загадка.