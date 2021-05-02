Українська тенісистка Калініна виграла турнір ITF у Загребі, перемігши у фіналі росіянку

Українська тенісистка Ангеліна Калініна на турнірі ITF World Tennis Tour у Загребі (Хорватія) із призовим фондом 60 тисяч доларів здобула перемогу у фіналі, обігравши росіянку Каміллу Рахімову - 6:1, 6:3.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України.

Для Калініної ця перемога стала другою поспіль на турнірах ITF. Тижнем раніше вона виграла турнір у португальському місті Оейраш.

Загалом українка за останні три тижні здобула 13 перемог та мала одну поразку. В активі Калініної півфінал і два чемпіонські титули.

Перемога в Загребі дозволила Калініній піднятися на 28 позицій у рейтингу WTA, тепер вона посідає 137-ме місце.

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