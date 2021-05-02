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Інформація про фінзвітність компаній і відомості Держземкадастру будуть відкриті для українців, - Шмигаль

Інформація про фінзвітність компаній і відомості Держземкадастру будуть відкриті для українців, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України спрощує процес доступу до інформації для українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у неділю.

У своєму повідомленні, яке було оприлюднено у фейсбуці, глава уряду розповів, що минулого тижня було опубліковано постанову Кабміну про понад 1000 наборів відкритих даних.

"Кожен охочий зможе ознайомитися із реальним фінансовим станом компаній і розмірами сплат податків до держбюджету", - зазначив Шмигаль.

Він також розповів, що інформація про фінансову звітність компаній і відомості Державного земельного кадастру будуть відкриті для українців, а набір даних про транспортні засоби та їхніх власників буде доповнено полем із VIN-кодом.

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Автор: 

реформи (3206) Шмигаль Денис (4566)


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Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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02.05.2021 16:40 Відповісти
і на шо воно мені... коли 500 тищ робочих місць буде, краще розкажи
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02.05.2021 16:41 Відповісти
"Завтра,всё будет завтра!" "Завтра будет лучше чем вчера" !!!)))
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02.05.2021 16:50 Відповісти
Обіцянка-цяцянка. Язик гнучкий, а руки криві.
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02.05.2021 16:42 Відповісти
І що цікаво ,на язиці мозолей не буває,звізді досхочу !!)))
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02.05.2021 16:52 Відповісти
"Каждый желающий сможет ознакомиться с реальным финансовым состоянием компаний и размерами выплат налогов в госбюджет", - отметил Шмыгаль.

И шо, чучело? Что от этого поменяется? Я каждый день вижу. что дымит завод, и что в супермаркете впаривают нахимиченное фуфло, и что? Или я один такой зрячий, а мусора, экологический надзор и прокурор этого искренне не замечают?
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02.05.2021 16:48 Відповісти
Фінансова звітність тільки державних компаній. А то я вже був пішов шукати фінансову звітність своїх конкурентів
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02.05.2021 17:02 Відповісти
Знаем про это:-

будет... будут... сделаем... выполним... улучшим... и т.п.

но нам очень мечтается услышать - ПОВЕСИМСЯ
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02.05.2021 17:04 Відповісти
Такие не вешаются, а умирают в Ницце в глубокой старости
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02.05.2021 17:32 Відповісти
 
 