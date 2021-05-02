Інформація про фінзвітність компаній і відомості Держземкадастру будуть відкриті для українців, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України спрощує процес доступу до інформації для українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у неділю.

У своєму повідомленні, яке було оприлюднено у фейсбуці, глава уряду розповів, що минулого тижня було опубліковано постанову Кабміну про понад 1000 наборів відкритих даних.

"Кожен охочий зможе ознайомитися із реальним фінансовим станом компаній і розмірами сплат податків до держбюджету", - зазначив Шмигаль.

Він також розповів, що інформація про фінансову звітність компаній і відомості Державного земельного кадастру будуть відкриті для українців, а набір даних про транспортні засоби та їхніх власників буде доповнено полем із VIN-кодом.

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