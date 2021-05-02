Інформація про фінзвітність компаній і відомості Держземкадастру будуть відкриті для українців, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України спрощує процес доступу до інформації для українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у неділю.
У своєму повідомленні, яке було оприлюднено у фейсбуці, глава уряду розповів, що минулого тижня було опубліковано постанову Кабміну про понад 1000 наборів відкритих даних.
"Кожен охочий зможе ознайомитися із реальним фінансовим станом компаній і розмірами сплат податків до держбюджету", - зазначив Шмигаль.
Він також розповів, що інформація про фінансову звітність компаній і відомості Державного земельного кадастру будуть відкриті для українців, а набір даних про транспортні засоби та їхніх власників буде доповнено полем із VIN-кодом.
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И шо, чучело? Что от этого поменяется? Я каждый день вижу. что дымит завод, и что в супермаркете впаривают нахимиченное фуфло, и что? Или я один такой зрячий, а мусора, экологический надзор и прокурор этого искренне не замечают?
будет... будут... сделаем... выполним... улучшим... и т.п.
но нам очень мечтается услышать - ПОВЕСИМСЯ