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Тищенко на Закарпатті змусив главу митниці Пожо сказати на камеру, що "угорці - наші друзі". ВIДЕО

Народний депутат від партії "Слуга народу", голова Закарпатської обласної організації політсили Микола Тищенко здійснив поїздку в Ужгород, де поспілкувався з місцевими митниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання НВ.

"Кажіть: венгри - наші друзі".
Микола Тищенко під час своєї робочої поїздки до Ужгорода висунув претензії про неробочі туалети до голови митниці pic.twitter.com/ltBdCAnzJ0

— НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Спочатку Тищенко сказав, що на митниці великі черги, на які "дивиться вся країна". Після чого, нардеп покликав до себе в.о. голови митниці Миколу Пожо і попросив це пояснити.

"Ви почуйте мене, будь ласка: це наші сусіди. Угорщина — це країна, яка є нашим найголовнішим стратегічним партнером. І не треба на них кивати, що вони в чомусь винні. Вони ні в чому не винні, вони наші друзі", — заявив Тищенко.

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Потім він кілька разів наказав це повторити голові митниці: "Кажіть: угорці — наші друзі".

Після того, як останній повторив слова нардепа, Тищенко знову наказав повторити це двома мовами на камери. Зі свого боку, Пожо зауважив, що черг немає, на що Тищенко відповів: "Я бачу, що ви розігнали, що знали, що я їду".

"Всі чули? Керівник таможні сказав "угорці наші друзі". І щоб я більше не чув, що угорці в чомусь винні, тому що вони там щось пропускають, щось ні", — додав Тищенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заглядати в нужники - це рівень мислення і Тищенка, і президента, - Дубінський

Потім нардеп вирішив з’ясувати у Миколи Пожо, коли буде добудований туалет. Голова митниці сказав, що через місяць виділені на це кошти почнуть використовувати. Тищенко попросив його сказати це "всій країні".

Микола Тищенко з'ясовує з головою митниці, коли буде добудований туалет 💪🏻 pic.twitter.com/vWYzW7V7SO

— НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Потім Тищенко підійшов до угорського прикордонника, потиснув йому руку і заявив йому, що приїхав давати новий сенс відносинам України та Угорщини.

Микола Тищенко під дощем пояснює угорському прикордоннику, що приїхав давати новий сенс стосункам України та Угорщини ☔ pic.twitter.com/swJE5vQo6p

— НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Також читайте: "Слуга народу" Тищенко приїхав на Закарпаття, щоб налагодити контроль потоків із митниці в кишені влади, - журналіст Плинський

Автор: 

Угорщина (2266) митниця (1871) Ужгород (339) Тищенко Микола (351) Закарпатська область (2046)


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Топ коментарі
+38
Какое убожество.
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02.05.2021 17:26
+34
клоун прислал клоуна
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02.05.2021 17:27
+29
Интересно, найдутся на цензоре такие, которые голосовали за это тупое гавно?
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02.05.2021 17:27
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А что не так с кухарками?
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02.05.2021 18:23 Відповісти
кухарки краще б керували. Він мав на увазі, що люди, які нічого не знають й нічого не бачили - не можуть керувати кимось. Навіть самі собою.
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02.05.2021 18:31 Відповісти
Я просил перевода? Да неужели.
Ну ответь ты, с какого удивления кухарки НИЧЕГО не знают?
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02.05.2021 18:35 Відповісти
Тому що освіти нема відповідної. Не володіють тими розумними інструментами, які дозволяють перетворити гівно на золото. Але кухарки б керували краще, ніж віслюки, бо вони вміють варити й готувати, і знають послідовність, що за чим. Тому керували б вони, як кухарки, на основі своїх вмінь і досвіду. А віслюки керують як віслюки.
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02.05.2021 18:38 Відповісти
После "превращения говна в золото" перестал читать твой научный трактат.
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02.05.2021 18:44 Відповісти
Це не науковий трактат, а пояснення для таких, як ти. Тою мовою, якою ти звик спілкуватися.
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02.05.2021 18:46 Відповісти
Ученость и говно из тебя прямо прут.
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02.05.2021 19:25 Відповісти
Из говна золото априори не получится.
Разве что конфетка, и то не для притязательных.
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02.05.2021 19:53 Відповісти
Це образно. Як із поганого зробити хороше. Що змінити і які механізми треба налаштувати, щоб іржаве одоробло, яке всі обкрадають і з якого всі сміються запрацювало й поїхало.
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02.05.2021 19:59 Відповісти
Зумів же ти спровокувати зебілів різних мастей на цікавий і повчальний діалог... Шкода, що до мату між ними не дійшло...
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03.05.2021 14:59 Відповісти
венгры - друзья.... кому-то друзья, а кому-то партнеры, а кому-то и гадят... и что?... ему заняться больше нечем?, что за детсадовский кукольный спектакль.. приехал туалет открывать для друзей, так хотя бы открыл, так и уехал ни с чем)))
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02.05.2021 18:28 Відповісти
Де він такі брудні баюраки у якомусь смітнику знайшов? Це десь на смітнику під Києвом зняли, Котлєта точно на Закарпатті чи десь в забусі паску з айкосами курить?
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02.05.2021 18:29 Відповісти
А что не так, модератор? Был Тищенко мелким рекетером в бригаде Совлохова? Был. Это все знают.
Кто учредитель Велюра, и других ресторанов "мировой карты" - муж сестры Тищенко. Тоже все знают.
Так кто такой - этот самый Тищенко коля-котлета?
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02.05.2021 18:34 Відповісти
Тищенко на Закарпатті змусив главу митниці Пожо сказати на камеру, що "угорці - наші друзі" - Цензор.НЕТ 2618 Угорці я свій!!!
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02.05.2021 18:34 Відповісти
Что за намёк?
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02.05.2021 20:46 Відповісти
Угорці друзі колі гумової баби.
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02.05.2021 21:02 Відповісти
заставь дурака на Зелю молиться - он и голову расшибёт...
лишний раз можна убедиться, почему достойные люди неохотно идут на госслужбу - чтобы не выслушивать бред идиотов, и тем более выполнять дебильные капризы - ведь иначе в Украине не достичь, сомнительного в нормальных странах, успеха по-жлобски
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02.05.2021 18:38 Відповісти
Яке право має це чмо, щоб вимагати стати на коліна, каятись чи давати клятви на камеру? Чи може ми вже живемо в Чечні або Північній Кореї?
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02.05.2021 19:00 Відповісти
Ну он же не нажимал коленом на горло - всё культурно.
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02.05.2021 19:05 Відповісти
Я уж думал уже все, достигли дна, как вдруг Тищенко постучал снизу
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02.05.2021 19:11 Відповісти
Зачем людей держать под дождем?
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02.05.2021 19:14 Відповісти
Зеленая дипломатия
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02.05.2021 19:23 Відповісти
Коля Катлета демонстрирует представления Зеоенского об "настоящем начальнике". То шо этот начальник родом из анекдотов про старшину Дуболомова, ни Зеленского, ни любителей Голого Боротька не смущает.
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02.05.2021 19:58 Відповісти
Не дня без скандала. Клоуны в своем репертуаре.
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02.05.2021 20:26 Відповісти
Коля Оболонський(котлєта) гідний учень главклоунашута. Навіть переплюнув.
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02.05.2021 20:42 Відповісти
Ну, раньше хоть тихо дела делали.. Теперь пох на всех... Все должны об этом знать.. И в чем великий смысл?
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02.05.2021 21:14 Відповісти
Зеленые идиоты... Ссут в глаза народу....
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02.05.2021 23:09 Відповісти
Школьніки якісь чи шо походу.
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03.05.2021 01:06 Відповісти
чмо і моральний виродок як і майже всі слуги
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03.05.2021 08:05 Відповісти
гидота
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03.05.2021 09:40 Відповісти
Обычная украинская практика:"Я-начальник, ты-дурак!" Никакого уважения. В этой стране никогда ничего не изменится.
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03.05.2021 10:11 Відповісти
Ну, теперь очереди точно исчезнут.
Ты бы, Катлета, постоял в такой очереди часа четыре, да посмотрел, как мадяр с отвращением перебирает вещи в твоём чемодане, и спросил, друзья ли им украинцы...
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03.05.2021 11:01 Відповісти
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