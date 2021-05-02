Тищенко на Закарпатті змусив главу митниці Пожо сказати на камеру, що "угорці - наші друзі". ВIДЕО
Народний депутат від партії "Слуга народу", голова Закарпатської обласної організації політсили Микола Тищенко здійснив поїздку в Ужгород, де поспілкувався з місцевими митниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання НВ.
"Кажіть: венгри - наші друзі".— НВ (@tweetsNV) May 1, 2021
Микола Тищенко під час своєї робочої поїздки до Ужгорода висунув претензії про неробочі туалети до голови митниці pic.twitter.com/ltBdCAnzJ0
Спочатку Тищенко сказав, що на митниці великі черги, на які "дивиться вся країна". Після чого, нардеп покликав до себе в.о. голови митниці Миколу Пожо і попросив це пояснити.
"Ви почуйте мене, будь ласка: це наші сусіди. Угорщина — це країна, яка є нашим найголовнішим стратегічним партнером. І не треба на них кивати, що вони в чомусь винні. Вони ні в чому не винні, вони наші друзі", — заявив Тищенко.
Потім він кілька разів наказав це повторити голові митниці: "Кажіть: угорці — наші друзі".
Після того, як останній повторив слова нардепа, Тищенко знову наказав повторити це двома мовами на камери. Зі свого боку, Пожо зауважив, що черг немає, на що Тищенко відповів: "Я бачу, що ви розігнали, що знали, що я їду".
"Всі чули? Керівник таможні сказав "угорці наші друзі". І щоб я більше не чув, що угорці в чомусь винні, тому що вони там щось пропускають, щось ні", — додав Тищенко.
Потім нардеп вирішив з’ясувати у Миколи Пожо, коли буде добудований туалет. Голова митниці сказав, що через місяць виділені на це кошти почнуть використовувати. Тищенко попросив його сказати це "всій країні".
Микола Тищенко з'ясовує з головою митниці, коли буде добудований туалет 💪🏻 pic.twitter.com/vWYzW7V7SO— НВ (@tweetsNV) May 1, 2021
Потім Тищенко підійшов до угорського прикордонника, потиснув йому руку і заявив йому, що приїхав давати новий сенс відносинам України та Угорщини.
Микола Тищенко під дощем пояснює угорському прикордоннику, що приїхав давати новий сенс стосункам України та Угорщини ☔ pic.twitter.com/swJE5vQo6p— НВ (@tweetsNV) May 1, 2021
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Ну ответь ты, с какого удивления кухарки НИЧЕГО не знают?
Разве что конфетка, и то не для притязательных.
Кто учредитель Велюра, и других ресторанов "мировой карты" - муж сестры Тищенко. Тоже все знают.
Так кто такой - этот самый Тищенко коля-котлета?
лишний раз можна убедиться, почему достойные люди неохотно идут на госслужбу - чтобы не выслушивать бред идиотов, и тем более выполнять дебильные капризы - ведь иначе в Украине не достичь, сомнительного в нормальных странах, успеха по-жлобски
клоунашута. Навіть переплюнув.
Ты бы, Катлета, постоял в такой очереди часа четыре, да посмотрел, как мадяр с отвращением перебирает вещи в твоём чемодане, и спросил, друзья ли им украинцы...