Тищенко на Закарпатті змусив главу митниці Пожо сказати на камеру, що "угорці - наші друзі". ВIДЕО

Народний депутат від партії "Слуга народу", голова Закарпатської обласної організації політсили Микола Тищенко здійснив поїздку в Ужгород, де поспілкувався з місцевими митниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання НВ.

"Кажіть: венгри - наші друзі".

Микола Тищенко під час своєї робочої поїздки до Ужгорода висунув претензії про неробочі туалети до голови митниці pic.twitter.com/ltBdCAnzJ0 — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Спочатку Тищенко сказав, що на митниці великі черги, на які "дивиться вся країна". Після чого, нардеп покликав до себе в.о. голови митниці Миколу Пожо і попросив це пояснити.

"Ви почуйте мене, будь ласка: це наші сусіди. Угорщина — це країна, яка є нашим найголовнішим стратегічним партнером. І не треба на них кивати, що вони в чомусь винні. Вони ні в чому не винні, вони наші друзі", — заявив Тищенко.

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Потім він кілька разів наказав це повторити голові митниці: "Кажіть: угорці — наші друзі".

Після того, як останній повторив слова нардепа, Тищенко знову наказав повторити це двома мовами на камери. Зі свого боку, Пожо зауважив, що черг немає, на що Тищенко відповів: "Я бачу, що ви розігнали, що знали, що я їду".

"Всі чули? Керівник таможні сказав "угорці наші друзі". І щоб я більше не чув, що угорці в чомусь винні, тому що вони там щось пропускають, щось ні", — додав Тищенко.

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Потім нардеп вирішив з’ясувати у Миколи Пожо, коли буде добудований туалет. Голова митниці сказав, що через місяць виділені на це кошти почнуть використовувати. Тищенко попросив його сказати це "всій країні".

Микола Тищенко з'ясовує з головою митниці, коли буде добудований туалет 💪🏻 pic.twitter.com/vWYzW7V7SO — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Потім Тищенко підійшов до угорського прикордонника, потиснув йому руку і заявив йому, що приїхав давати новий сенс відносинам України та Угорщини.

Микола Тищенко під дощем пояснює угорському прикордоннику, що приїхав давати новий сенс стосункам України та Угорщини ☔ pic.twitter.com/swJE5vQo6p — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

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