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МВС РФ заявляє, що за два роки жителям ОРДЛО у спрощеному порядку видали понад 527 тис. російських паспортів

МВС РФ заявляє, що за два роки жителям ОРДЛО у спрощеному порядку видали понад 527 тис. російських паспортів

За два роки громадянство Російської Федерації у спрощеному порядку отримали понад 527 тис. жителів, які постійно проживають на територіях окремих регіонів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявляють у пресцентрі Міністерства внутрішніх справ РФ у відповідь на відповідний запит.

Водночас майже 2 тисячам жителів ОРДЛО в отриманні російського громадянства відмовили. Третина, кому відмовили, мають незняту або непогашену судимість.

У МВС РФ зазначили, що 40% заяв було відхилено через обмеження на в'їзд у Росію через адміністративне видворення, депортацію, реадмісію або у зв'язку з рішенням про небажаність перебування цих осіб на території РФ.

Читайте також: М'яка реакція партнерів України на масову видачу російських паспортів на Донбасі була помилкою, - Кулеба

Автор: 

МВС рф (64) паспорт (1152) росія (65010) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+21
Всіх - за порєбрік.
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02.05.2021 18:10
+14
И теперь их ждёт родной солнечный Магадан.
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02.05.2021 18:10
+10
Через фильтрационный лагерь.
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02.05.2021 18:12
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Всіх - за порєбрік.
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02.05.2021 18:10 Відповісти
Через фильтрационный лагерь.
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02.05.2021 18:12 Відповісти
527000 фамильяров !
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02.05.2021 18:29 Відповісти
И теперь их ждёт родной солнечный Магадан.
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02.05.2021 18:10 Відповісти
😂🌷
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02.05.2021 18:14 Відповісти
Точный список с реквизитами получивших паспорта оккупанта предоставить в СБУ.
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02.05.2021 18:11 Відповісти
Список получивших бы желательно предоставить.. А так слова... слова...
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02.05.2021 18:12 Відповісти
Список получивших бы желательно предоставить.. А так слова... слова...

это как с крвидом - умерло больше, чем живущих...
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02.05.2021 20:21 Відповісти
- А ви таки помните Марк Савелович, как рабече таки крестьянская красная ота армия освобождала Донбасс от немецко-руминьских оккупантов? Ви же тогда у органах служили?
- Таки да, а шо за интерес у вас до тех собитий?
- Имею спросить, а шо ви таки делали с теми кто до примера имел немецкий пачпорт типа аусвайс?
- А в у Сибир им их, на 10 лет, а кого таки и до солнечного Магаданы на 15 лет.
- А шо имеете сказать за сейчас? Понять и простить?
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02.05.2021 18:14 Відповісти
и сколько из числа "наваросцев младонедорецпублик" пенсы (которые шастают за пенсией туда-сюда) ?
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02.05.2021 18:14 Відповісти
Не сильно сейчас пошастапш, один КППВ открыт.
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02.05.2021 18:18 Відповісти
101%.
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02.05.2021 18:19 Відповісти
жыдоугробуряты сами сказали шо вооружать свободных жителей ичкерии не грех...то обязанность...
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02.05.2021 18:16 Відповісти
То про яку реінтеграцію йде мова ??? Цих гнид слід нищити ,а не інтегрувати !!!)))
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02.05.2021 18:17 Відповісти
ТОЛЬКО КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
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02.05.2021 18:17 Відповісти
Розплідник сепарсько-колорадської гидоти має бути щільно ізольован від України!!!))))
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02.05.2021 18:21 Відповісти
в Магадан!
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02.05.2021 19:34 Відповісти
Мабуть російський паспорт дає якісь матеріальні вигоди, раз беруть. Ну, і це ще 500 тис. виборців для Путіна.
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02.05.2021 18:19 Відповісти
Мінімум соцвиплати
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02.05.2021 18:24 Відповісти
Те, що вони потрібні путлєру для тиску на Україну, щоб вона а ні в НАТО, а ні в ЄС не вступила,- це мабуть, єдиний привід цієї авантюри. Я питала у своїх родичів з окупованої Макіївки, які преференції вони мають з тих аусвайсів. Так от, взагалі, це потрібно для внутрішнього споживання, як то влаштуватись на роботу, отримать якусь довідку, вийти на пенсію, як на росії з МІНІМАЛЬНОЮ ПЕНСІЄЮ, незалежно від стажу та зарплатні, отримать документи про народження та смерть. ВСЕ! Проживання на росії їм не тільки не гарантують, але й не обіцяють у якійсь віддаленій перспективі.Тобто лугандонці,- це НЕГРОМАДЯНИ рОСІЇ!!!
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02.05.2021 18:41 Відповісти
ну, к примеру, к лету из рф планируют депортировать 152 тысячи украинских работников приехавших на заработки, из за пандемии проваливших все сроки нахождения в стране
паспорт их от этого бы избавил
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02.05.2021 20:48 Відповісти
МВС РФ заявляє, що за два роки жителям ОРДЛО у спрощеному порядку видали понад 527 тис. російських паспортів - Цензор.НЕТ 3776
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02.05.2021 18:20 Відповісти
527 тыс. претендентов на статус НЕгражданин Украины, с соответствующим поражением в правах.
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02.05.2021 18:21 Відповісти
Это 527 тыс тупорылого быдла никому не нужной резервации под названием лнр днр.
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02.05.2021 19:07 Відповісти
Те кто предал родину и получил паспорт оккупанта уже не имеют права на статус не гражданина.Они иностранцы на нашей территории, фиг им и билет в Магадан,а не поражение в правах
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02.05.2021 21:03 Відповісти
Я достаю из широких штанин -- размером -- с консервную банку!
Смотрите! -- завидуйте -- Я Гражданин!
...а не какая-нибудь, там, гражданка!
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02.05.2021 18:26 Відповісти
"Лежу в постели,на чужой жене ,одеяло прилипло к ..опе, кую я кадри советской стране ,назло буржуазной Европе! " !!!))
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02.05.2021 18:29 Відповісти
1. Указ запрещающий вьезд в Украину граждан парашии
2. Закон о лишении гражданства Украины тех персонажей у которых есть паспорт парашии.
В принципе, за один день решается проблема кацапских паспортов в ордло, раз и навсегда
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02.05.2021 18:29 Відповісти
Цікаво ,а скілкі власників пашпартов з двоголовими бройлерами серед "працівників" з Банкової та Грушевського???))))
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02.05.2021 18:32 Відповісти
Я висловився один претендент на звання кандидата наук на це питання буде відповідь в наступній науковій роботі.
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02.05.2021 21:12 Відповісти
Необходим закон о том, что принятие гражданства РФ, означает автоматическое лишение гражданства Украины и запрет вьезда. С исключением для коренного народа Крыма- крымских татар, но и там нужна проверка на сотрудничество с оккупантами
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02.05.2021 21:11 Відповісти
На заметку жителям Лугандониии и всем любителям "русского мира":
-----------

"Власти Венесуэлы объявили о повышении минимальной зарплаты для граждан до 7 млн. боливаров - это $2,5.
А еще граждане Венесуэлы будут получать талоны на товары первой необходимости на сумму 3 млн. боливаров, а это $1
P.S. Кстати, венесуэльские боливары печатают в дружеской рф.
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02.05.2021 18:29 Відповісти
Паспорта выданные на оккупированных территориях Украины (Крым, Донецк, Луганск) - не являются легитимными и дискредитируют рф,мид, и пачпарта рф в целом, превращая в обесцененные.
МВС РФ заявляє, що за два роки жителям ОРДЛО у спрощеному порядку видали понад 527 тис. російських паспортів - Цензор.НЕТ 9994
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02.05.2021 18:29 Відповісти
В Крыму с 90-х паспорта выдавали, при крышевании местного ФСБ. Ой, тогда еще СБУ. Наверно, просто так выдают, беспокоится не о чем. Лучше об этом вообще не думать. Авось как-то оно само-собой рассосется. Мир,дружба, прекращение огня - это наш железный план.
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02.05.2021 18:30 Відповісти
Помню. Наблюдал все это в Керчи 2 месяца. И время в Крыму московское помню, и поезда по московскому времени. И паспорта кацапские помню, и газеты кацапскиеи прокацапские в Крыму.
Но тогда всем было Пох, каждый думал "мыжибратья" бла, а об последствиях при кучмизме никто не думал.
Ось зараз й маємо те, що маємо.
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02.05.2021 21:44 Відповісти
В "упрощенном виде" это когда всем работникам коммунальной службы в обязательном порядке в принудительном порядке принуждают получение рашен гражданства, это когда так же обязаловка для тех кто вынужден с ОРДЛО ездить на заработки в рашу, это когда всем кто имеет отношение ко всем службам ( не частным) также принудительно заставляют получать рашен паспорта.. и это я еще не говорю о местных полицаях, вояках, гбэшников, мчсников и т.д. От туда пишут.. как там все "добровольно"..( хотя не спорю добрая треть из получивших воспринимает это на ура.)
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02.05.2021 18:37 Відповісти
Было у меня в 94-м. -- заезжаю в Украину с просроченным на год загр. паспортом...
Погранец: А как это вы с недействительным паспортом путешествуете?
-- Я уже не путешествую. (и протягиваю ему внутренний паспорт)
-- А как вас сюда немцы и поляки пропустили?
-- Понятия не имею... Я ж уже дома -- вот мой внутренний паспорт.
-- И шо мне с вами делать? -- у вас заграничного паспорта нет!
-- А мы щас где?
-- В Украине.
-- Так я поехал?
-- Хм... -- ну, най щастыть...
...я и поехал...*)
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02.05.2021 18:40 Відповісти
АГгга...майже така сама фігня була...))
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02.05.2021 18:48 Відповісти
Паспорта РФ это хорошо,- можно брать кредиты... оставлять его в залог (на всегда)... по нему ездить в рашку и под кабаками оббирать рузьких мажоров...

- эх! была б я мужиком
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02.05.2021 18:42 Відповісти
Предатели хотели под крыло роSSии, а попали под её хвост..
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02.05.2021 18:45 Відповісти
Такая филькина грамота эти паспорта рф, что дают в упрощенном порядке... Что-то не слышно, чтобы налево-направо выдавали паспорта США или Франции... Даже паспорт Камбоджи не дают каждому встречному, а паспорта РФ пачками, потому, что они дешевле бумаги, на которой напечатаны...
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02.05.2021 18:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JJblj5OX9fA&t=1043s Самый Брошенный город / Воркута / Как живут в мертвеющих посёлках / Лядов с Места событий
Дамбассеры думают, что их всех в Маскву переселят. Посмотрите как реально живут русские. Видос за 2 дня набрал 2 млн просмотров.
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02.05.2021 19:05 Відповісти
большинство ********* с удовольствием поселилась бы в благодатной Украине, особенно на пенсии, а не морозило бы дупы в сраных сыктывкарах, мурмансках, челябах, воркуте, магадане, убогих чите и прочая и прочая...
Главное, чтобы рюзьге мир в Украине был, попы масковскага сатаната, свой зомби-ящик, а главный хан, начальник из масквы правил... хАхлы на вторых ролях, ну поразвлекать, поржать, ну типа квартала, то да сё...
Тепло, хавчик дешёвый, недвига лучше и дешевле, рюзьге язык, все, как дома, но дешевле, теплее, лучше...запись...
А ещё безвиз, в гейропу рядом смотаться, это не из челябы или омска переть... бИндеры весь кайф обломали... руссафопы...сволачи!
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03.05.2021 02:25 Відповісти
кто разрешал России выдавать пасспорта на Донбассе? что же они брешут что их там нет.
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02.05.2021 19:28 Відповісти
В соцмережах пишуть, що в ОРДЛО "на самом деле очень мало желающих получить такой документ. Дончане шутят, что скоро России придется доплачивать людям за согласие принять ее паспорт. Скоро будут доплачивать тем кто будет соглашаться их получать».

До симферопольского ватника чуток доходить начало: «Я теперь понимаю, что, когда мы присоединялись к россии, ну как бы так, мне российские друзья говорили: не радуйтесь, вы еще в россии не жили». https://twitter.com/KrimRt/status/1387721512761823233?ref_src=twsrc%5Etfw

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02.05.2021 19:45 Відповісти
все что говорит Раша надо делить на 2-3, а иногда на 20.
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02.05.2021 22:28 Відповісти
Необходим Закон, запрещающий участвовать в выборах всех уровней, быть избранным и занимать должность госслужащего! К особо отличившимся - лишать гражданства Украины.
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02.05.2021 19:47 Відповісти
Только вот у самих депутатов куча паспортов, так что не будет никаких даже телодвижений государства на борьбу с двойными гражданствами.
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02.05.2021 19:50 Відповісти
Пора визы с балалайней водить. И с любителей двуглавой курицы их требовать.
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02.05.2021 20:23 Відповісти
Угу ... А у нас тут вже 30 років нормально не вирішене питання з громадянством.
Зе команда у мин. році щось повякала і заглохла. С ...
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02.05.2021 20:57 Відповісти
А где разведка кому выдали? Или всем пенсии платят
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02.05.2021 21:14 Відповісти
Шахтёры прикалываются, с двух сторон пенсия. Вы там по миноторьте кому платите. Или базы нет кому выдали клоуны
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02.05.2021 21:16 Відповісти
Сподіваюся що наші спецслужби вже купили базу даних лугандонцiв (щасливих володарів паспорта Козлостану) у кацапнi, або хакнули її
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02.05.2021 21:59 Відповісти
Головне після деокупації встигнути позбавити цих гандонів українського громадянства і відправити підкорювати сибір. Бо позбавляти єдиного громадянства нажаль не можна.
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02.05.2021 22:17 Відповісти
Це було б непогано, але думаю на жаль буде все не так ..
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02.05.2021 22:23 Відповісти
Так никто не против ,забирайте их жить к себе,при чем здесь территория Украины,забирайте своих паспортолюбов.Чемодан вокзал..
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02.05.2021 22:25 Відповісти
Через пару месяцев Bellingcat купит базу этих паспортов за 500 баксов у российского чиновника.
Вот, тогда всех и узнаем.
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02.05.2021 23:59 Відповісти
Кто то врёт. Или дурака запускают. Официально у нас 1 мил 300 тыс переселенцев официально. В реале больше чуть. Сколько уехало сразу и позже оттуда в РФ точно не знаем---но не мало. Та и в дальнюю заграницу тоже есть такие---но не много. Но вот другое. Ведь 1/3 Луганской и 1/3 Донецкой обл реально не под контролем. Там всегда плотно население было. Но странно сколько же осталось там, с учётом уехавших к нам и в другие места? У этой медали две стороны---а может и к лучшему что столько уже автоматом не граждане Украины! Они скорее всего и не были таковыми. Это очень важно знать нам здесь. Ведь решать нам и скоро. Нужен референдум по этому вопросу.
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03.05.2021 00:24 Відповісти
Дуже корисна робота. Після звільнення Донбасу всі іноземці мають його покинути і виїхати у свою країну, тобто у Росію, бо українські паспорти після отримання російського мають бути визнані не дійсними. Проблема реінтеграції дуже спрощується.
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03.05.2021 15:25 Відповісти
да хоть два ляма получили, засраная руцким миром территория уже будет непригодна для восстановления нормальной жизни и все ватнопродажные вынуждены или покинуть Донбасс или вымереть как мамонты
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03.05.2021 16:29 Відповісти
 
 