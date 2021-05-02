МВС РФ заявляє, що за два роки жителям ОРДЛО у спрощеному порядку видали понад 527 тис. російських паспортів

За два роки громадянство Російської Федерації у спрощеному порядку отримали понад 527 тис. жителів, які постійно проживають на територіях окремих регіонів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявляють у пресцентрі Міністерства внутрішніх справ РФ у відповідь на відповідний запит.

Водночас майже 2 тисячам жителів ОРДЛО в отриманні російського громадянства відмовили. Третина, кому відмовили, мають незняту або непогашену судимість.

У МВС РФ зазначили, що 40% заяв було відхилено через обмеження на в'їзд у Росію через адміністративне видворення, депортацію, реадмісію або у зв'язку з рішенням про небажаність перебування цих осіб на території РФ.

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