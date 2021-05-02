ЄС запровадить нові секторальні санкції проти Росії у разі "масштабної війни", - Кулеба

Зараз Європейський Союз не запроваджуватиме нових секторальних санкцій, але це можливо в разі ескалації.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що закликав готуватися до запровадження таких санкцій під час виступу в Брюсселі, вказуючи на те, що лише розвідувальні дані Росії про це можуть мати стримуючий вплив.

"Тому що і це була помилка 2014 року. Я вам скажу, що, прости Господи, до збиття МН17 європейці теж не хотіли нічого чути про якісь там серйозні дієві секторальні санкції. Але, на жаль, коли людей вбили, їхніх співгромадян, то всі сумніви зникли за секунду і миттєво санкції було запроваджено", - нагадав міністр.

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За його словами, сигнал України полягав у тому, що міжнародній спільноті варто бути готовою до будь-якого розвитку подій.

"Зараз секторальних санкцій не буде. Але, не дай Боже, якщо війна знову розгорнеться масштабна, то секторальні санкції будуть", – зазначає він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа й ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України. 22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.