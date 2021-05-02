ЄС запровадить нові секторальні санкції проти Росії у разі "масштабної війни", - Кулеба
Зараз Європейський Союз не запроваджуватиме нових секторальних санкцій, але це можливо в разі ескалації.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що закликав готуватися до запровадження таких санкцій під час виступу в Брюсселі, вказуючи на те, що лише розвідувальні дані Росії про це можуть мати стримуючий вплив.
"Тому що і це була помилка 2014 року. Я вам скажу, що, прости Господи, до збиття МН17 європейці теж не хотіли нічого чути про якісь там серйозні дієві секторальні санкції. Але, на жаль, коли людей вбили, їхніх співгромадян, то всі сумніви зникли за секунду і миттєво санкції було запроваджено", - нагадав міністр.
За його словами, сигнал України полягав у тому, що міжнародній спільноті варто бути готовою до будь-якого розвитку подій.
"Зараз секторальних санкцій не буде. Але, не дай Боже, якщо війна знову розгорнеться масштабна, то секторальні санкції будуть", – зазначає він.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа й ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України. 22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.
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https://lenta.ru/news/2021/05/02/forwhatkarelia/
«Дорога тут вообще никакая, просто колхоз какой-то, денег у нашей администрации нет ни на что», - пожаловался россиянин.
Кулеба в МИДе служит или в церкви ?
да, и Бог пишется с большой - это к дип. протоколу...
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить." (С)
От так и эти.
ЕС ТРУСЛИВЫЕ НЕ ПОВОРОТЛИВЫЕ СВИНЬИ! Пока этих членов ЕС по одному х--ло не отправит на тушёнку другая еще живая половина, вместе с НАТО, не дас отпор и не "закроет" рашку как страну.
Заради ще одного транша і без того великих боргів вони ще більше гноблть свій народ виконуючи вимоги МВФ й інших кедіторів.
Ей надо договориться с Россией.
...а в Украине -- то верхи не хотят, то низы не могут... -- то наоборот...
Уже всех колбасит от того, шо все Украине должны! -- победить Россию, но шоб российский газ шёл в ЕС по украинским трубам!
...ну, я не знаю... ...выражаю токо глубокое, озабоченное соболезнование...*)
Нам з цим існувати, питання тільки скільки.
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/evroparlament-viznav-scho-yuschenka-otruili-rosiyani-deputat-poyasniv-nyuansi.htm
Перший: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/pivnichnij-potik-2-do-mistsja-budivnitstva-stjahnuti-sudu-postachannja.html Путін дав команду добудувати «Північний потік-2» за п'ять місяців, поки при владі в Німеччині залишається Ангела Меркель, яка зацікавлена в реалізації цього проекту. Одним з наслідків введення в дію газопроводу має стати припинення транзиту російського газу через територію України, що призведе до зменшення надходжень до українського бюджету. Другий: встановлення економічної блокади українських портів, що має погіршити економічну та соціально-політичну ситуацію в українській частині Азово-Чорноморського басейну. Після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-timchasovo-okupovanomu-krimu-vzhe-ponad-32-tisjach-rosijskikh-vijskovikh-khomchak.html окупації Росією Криму та прилеглих до нього територіальних вод для безперешкодного цивільного судноплавства в українські порти на чорноморському узбережжі залишилася тільки 27-мильна морська смуга між островом Зміїний та самопідйомною буровою установкою «Таврида», захопленою росіянами 2014 року. Цю смугу контролюють спеціально розгорнуті російські військові підрозділи з відповідним озброєнням і засобами спостереження.
https://zn.ua/ukr/international/ne-vijnoju-to-blokadoju.html
По перше це лише обіцянка, а не доконана вже дія
По друге це обіцянка від тих хто останні сім років серйозно нам і не допоміг а увесь час йшов на поступки кацапам - ситуація в обсє та європарламенті.
По третє обов'язково ці санкції будуть дуже довго приймати і в кращому випадку будуть прийматися кілька місяців, чим додатково будуть деморалізувати нас і стимулювати кацапів.
По четверте після гіпотетичного введення санкції у кацапів не зникне зброя, не закінчиться паливо та ********** тому власне вбивати нас не перестануть.
По п'яте можливі санкції спрацюють в кращому разі за декілька років
По шосте введення санкцій не гарантує нам допомоги від "заходу" а скоріше уся допомога обмежиться "вері діплі консьорн" (окрім країн Балтії та Польщі).
Підсумовуючи скажу що гіпотетичні санкції нам будуть як мертвому припарка.