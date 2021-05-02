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ЄС запровадить нові секторальні санкції проти Росії у разі "масштабної війни", - Кулеба

ЄС запровадить нові секторальні санкції проти Росії у разі

Зараз Європейський Союз не запроваджуватиме нових секторальних санкцій, але це можливо в разі ескалації.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що закликав готуватися до запровадження таких санкцій під час виступу в Брюсселі, вказуючи на те, що лише розвідувальні дані Росії про це можуть мати стримуючий вплив.

"Тому що і це була помилка 2014 року. Я вам скажу, що, прости Господи, до збиття МН17 європейці теж не хотіли нічого чути про якісь там  серйозні дієві секторальні санкції. Але, на жаль, коли людей вбили, їхніх співгромадян, то всі сумніви зникли за секунду і миттєво санкції було запроваджено", - нагадав міністр.

Читайте також: Російські військові можуть знову оперативно розвернутися уздовж кордону України. Наше завдання, щоб таке не спало на думку керівництва РФ, - Кулеба

За його словами, сигнал України полягав у тому, що міжнародній спільноті варто бути готовою до будь-якого розвитку подій.

"Зараз секторальних санкцій не буде. Але, не дай Боже, якщо війна знову розгорнеться масштабна, то секторальні санкції будуть", – зазначає він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа й ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України. 22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Автор: 

санкції (11802) Євросоюз (13374) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Проти зєлєнського та його проросійсько-бандитьської свори потрібно санкції ввести.
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02.05.2021 20:26
+8
Смєтуни прийдуть -порядок наведуть !!!))))
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02.05.2021 20:28
+8
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація державної влади !!!)))
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02.05.2021 20:30
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Звіздіти ,не мішки тягати !!!))
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02.05.2021 20:25 Відповісти
Власти установили автобусную остановку в городе Сегеже, Карелия, несмотря на отсутствие дороги и общественного транспорта в населенном пункте. Об этом сообщает Mash в своем https://t.me/breakingmash/25114 Telegram -канале.
https://lenta.ru/news/2021/05/02/forwhatkarelia/
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02.05.2021 20:41 Відповісти
Местный житель https://lenta.ru/tags/persons/zhuravlev-igor/ Игорь Журавлев , в свою очередь, рассказал журналистам, что автобусы не курсируют по упомянутого маршруту уже на протяжении 10 лет. !!!!!!!

«Дорога тут вообще никакая, просто колхоз какой-то, денег у нашей администрации нет ни на что», - пожаловался россиянин.
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02.05.2021 20:48 Відповісти
Кулеба -- здаётся -- скоро политического убежища в ЕС попросит... -- не -- потребует! *)
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02.05.2021 20:46 Відповісти
дурень думкой богатеет.
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02.05.2021 20:55 Відповісти
"Такая его незавидная доля " !!!)))
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02.05.2021 21:01 Відповісти
Як казав один відомий Чорт - бе-бе-бе -бе ( в перекладі- бла-бла-бла-бла) від кулеби (міністра закордонних справ України за часіива Єрмака та вови - все що заслуговує навмисно з малої літери)
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02.05.2021 22:23 Відповісти
Проти зєлєнського та його проросійсько-бандитьської свори потрібно санкції ввести.
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02.05.2021 20:26 Відповісти
Смєтуни прийдуть -порядок наведуть !!!))))
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02.05.2021 20:28 Відповісти
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація державної влади !!!)))
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02.05.2021 20:30 Відповісти
Но, не дай бог, если война вновь развернется масштабная Источник: https://censor.net/ru/n3263350

Кулеба в МИДе служит или в церкви ?
да, и Бог пишется с большой - это к дип. протоколу...
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02.05.2021 20:45 Відповісти
и еще эту . как ее . озабоченность выразит
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02.05.2021 20:28 Відповісти
"ЕС введет новые секторальные санкции"(c) - если успеет. наше "говнокомандування" заранее капитуляцию подпишет.
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02.05.2021 20:30 Відповісти
"Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!

В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить." (С)
От так и эти.
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02.05.2021 20:33 Відповісти
нашу Васілісу Єгоровну кулєбу рашистські зливні бачки проклинають як мінітсра ЗСУ , а балом править Єрмак й ого рашисня не чіпає
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02.05.2021 22:30 Відповісти
Тобто, вони лізуть на Херсон, Одесу, Миколаїв, Маріуполь, гинуть люди, АЖ тоді
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02.05.2021 20:41 Відповісти
А вас не дивує, що зєлєнський платить гроші бійцям щоб ті не стріляли у відповідь?
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02.05.2021 20:45 Відповісти
Сейчас Европейский союз не будет вводить новые секторальные санкции, но это возможно в случае эскалации.


ЕС ТРУСЛИВЫЕ НЕ ПОВОРОТЛИВЫЕ СВИНЬИ! Пока этих членов ЕС по одному х--ло не отправит на тушёнку другая еще живая половина, вместе с НАТО, не дас отпор и не "закроет" рашку как страну.
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02.05.2021 20:45 Відповісти
А зелена пліснява дуже жваві свині ,швиденько відновили електроімпорт з Росіі,поновили на посадах люстровану гидоту,відновили "русскоязичний" контент на укрТБ !!!! Моторні парубки !!!)))
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02.05.2021 20:56 Відповісти
Мені байдуже на якій мові говорить українець, але дуже не подобається економічна плітика зелених!
Заради ще одного транша і без того великих боргів вони ще більше гноблть свій народ виконуючи вимоги МВФ й інших кедіторів.
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02.05.2021 21:22 Відповісти
Міф про вимоги МВФ ,це локшина на вуха недолугого лохтората ,елемент гібридної війни !! Доречи,мовне питання, це дуже важливий елемент тієї самої гібридної війни!!!))))
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02.05.2021 21:29 Відповісти
Евросоюз тоді ще дужче надує щоки, заявить про стурбованість та занепокоєність, і ще більше буде закупляти у кацапів газ, нафту, деревину, алмази, марганцеву руду, металопрокат та інші ресурси, матеріали, відкривати спільні підприємства.
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02.05.2021 20:46 Відповісти
Знаешь... -- ЕС, и сам по-себе достаточно неплохо живёт... ...ну, шо ему та Украина?

Ей надо договориться с Россией.

...а в Украине -- то верхи не хотят, то низы не могут... -- то наоборот...
Уже всех колбасит от того, шо все Украине должны! -- победить Россию, но шоб российский газ шёл в ЕС по украинским трубам!
...ну, я не знаю... ...выражаю токо глубокое, озабоченное соболезнование...*)
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02.05.2021 20:53 Відповісти
А если иопнет какая нибуть АЭС вблизи Европейских границ, будете озабачиваться или обеспокоиваться?
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02.05.2021 20:51 Відповісти
-- от когда, тогда и сразу...
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02.05.2021 20:54 Відповісти
Это сказочка старая как мир...
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02.05.2021 20:59 Відповісти
5 мая в Киев прилетает Госсекретарь США Энтони Блинкенко,готовьте дупло Зелемойские Кучмисты,скандал Рудольф Джулиани энд агент ГРУ Ермак засверкает совсем другими ФАРБАМИ...
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02.05.2021 21:07 Відповісти
Скинь ссылку или хотя бы пару скринов с этих "южных сайтов".
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02.05.2021 21:34 Відповісти
Дійсно,цікаво подивитися !!))
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02.05.2021 21:46 Відповісти
паникёров расстреливают.. ты ещё жив.. радуйся=))
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02.05.2021 22:01 Відповісти
Параноїдальна маячня "Русского мира" !!!)))
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02.05.2021 22:14 Відповісти
Мавзолейное быдло,по моим подсчетам со 2 апреля в Киев и Львов с баз НАТО в Европе и непосредственно из США,доставлено столько вооружений и техники ,что вам крысам лучше сидеть в Мавзолеее и молиться на труп чЛенина...Шакалы гребанные....... БЫДЛО тупое
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02.05.2021 21:12 Відповісти
Цирк. Іншими словами це означає, що Московія має картбланш на агресію проти України, Україна один на один з ворогом, реальних заходів для стримування немає (чесно кажучи моя думка, що крім симетричних військових заходів ніяких реальних стримуючих факторів просто не існує).
Нам з цим існувати, питання тільки скільки.
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02.05.2021 21:18 Відповісти
Если уже начнется война,кому нах те санкции уже помогут.
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02.05.2021 21:22 Відповісти
Введут эмбарго на матрешки, балалайки и, может быть, даже, на самовары
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02.05.2021 21:38 Відповісти
І на "Тульские пряники" !!!)))
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02.05.2021 21:42 Відповісти
на оренбургские пуховые платки
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02.05.2021 21:44 Відповісти
гжель
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02.05.2021 21:46 Відповісти
Це вже занадто,як фрау та мамзелі без платків лишаться !!!)))
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02.05.2021 21:47 Відповісти
У резолюції https://www.europarl.europa.eu/ Європейського парламенту , яка була ухвалена на випадок вторгнення Росії, йдеться про те, що отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка є справою рук російських спецслужб.
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/evroparlament-viznav-scho-yuschenka-otruili-rosiyani-deputat-poyasniv-nyuansi.htm
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02.05.2021 21:41 Відповісти
санкцій не було.а потрібно вимагати.
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02.05.2021 21:45 Відповісти
чому не відлучити від свіфту банк россия і ще пару банків путіна за відмову виведення своїх військ з ОРДЛО і введення миротворців ООН?
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02.05.2021 21:44 Відповісти
https://zn.ua/ukr/international/ne-vijnoju-to-blokadoju.html Не війною, то блокадою? Путін провів нараду, де обговорювалося, як економічними засобами добити Україну. Вирішили піти двома шляхами.
Перший: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/pivnichnij-potik-2-do-mistsja-budivnitstva-stjahnuti-sudu-postachannja.html Путін дав команду добудувати «Північний потік-2» за п'ять місяців, поки при владі в Німеччині залишається Ангела Меркель, яка зацікавлена в реалізації цього проекту. Одним з наслідків введення в дію газопроводу має стати припинення транзиту російського газу через територію України, що призведе до зменшення надходжень до українського бюджету. Другий: встановлення економічної блокади українських портів, що має погіршити економічну та соціально-політичну ситуацію в українській частині Азово-Чорноморського басейну. Після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-timchasovo-okupovanomu-krimu-vzhe-ponad-32-tisjach-rosijskikh-vijskovikh-khomchak.html окупації Росією Криму та прилеглих до нього територіальних вод для безперешкодного цивільного судноплавства в українські порти на чорноморському узбережжі залишилася тільки 27-мильна морська смуга між островом Зміїний та самопідйомною буровою установкою «Таврида», захопленою росіянами 2014 року. Цю смугу контролюють спеціально розгорнуті російські військові підрозділи з відповідним озброєнням і засобами спостереження.
ЄС запровадить нові секторальні санкції проти Росії у разі "масштабної війни", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9037
https://zn.ua/ukr/international/ne-vijnoju-to-blokadoju.html
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02.05.2021 21:49 Відповісти
думаю,що ЄС Порошенка запропонує список санкцій за блокаду,за невиведені війська з ОРДЛО,Криму,за відмову введення миротворців ООН, за отруєння Ющенка і т.д.пропоную відключати банки путіна від свіфту.не всі відразу,а по одному.
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02.05.2021 22:07 Відповісти
Санкции дело хорошее,но лучший друг Украины это современное оружие.
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02.05.2021 21:57 Відповісти
вводить надо сейчас потому как после ввода раша-войск в новые регионы Украины условия их вывода будут куда круче нежели нынешние минские кабальные соглашения
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03.05.2021 00:34 Відповісти
А В 2010 ГОДУ МАЛО БЫЛО СМЕРТЕЙ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ПОЛЬШИ !!!???
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03.05.2021 04:15 Відповісти
ця обіцянка нічого не вартує.
По перше це лише обіцянка, а не доконана вже дія
По друге це обіцянка від тих хто останні сім років серйозно нам і не допоміг а увесь час йшов на поступки кацапам - ситуація в обсє та європарламенті.
По третє обов'язково ці санкції будуть дуже довго приймати і в кращому випадку будуть прийматися кілька місяців, чим додатково будуть деморалізувати нас і стимулювати кацапів.
По четверте після гіпотетичного введення санкції у кацапів не зникне зброя, не закінчиться паливо та ********** тому власне вбивати нас не перестануть.
По п'яте можливі санкції спрацюють в кращому разі за декілька років
По шосте введення санкцій не гарантує нам допомоги від "заходу" а скоріше уся допомога обмежиться "вері діплі консьорн" (окрім країн Балтії та Польщі).
Підсумовуючи скажу що гіпотетичні санкції нам будуть як мертвому припарка.
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03.05.2021 06:52 Відповісти
 
 