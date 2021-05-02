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За вибухом на складах боєприпасів у Врбетіце стоять співробітники ГРУ, іншої версії немає, - віцепрем'єр Чехії Гамачек

За вибухом на складах боєприпасів у Врбетіце стоять співробітники ГРУ, іншої версії немає, - віцепрем'єр Чехії Гамачек

У чеських спецслужб і поліції немає інших версій вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році, крім причетності до них російського ГРУ.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Чеської Республіки, міністр внутрішніх справ Ян Гамачек у неділю в ефірі чеського телебачення в програмі "Запитання Вацлава Моравца", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Версія у слідства тільки одна. Поліція працює тільки над російським слідом. За вибухом стоять співробітники російської військової розвідки ГРУ, а саме підрозділи 29155. Іншої версії немає", - підкреслив Гамачек.

Коментуючи слова міністерки справедливості Марії Бенешової про те, що версій є "кілька", віцепрем’єр зауважив, що такі заяви "грають на руку комусь іншому, а не Чехії".

Читайте також: Глава МВС Чехії Гамачек: Розслідується лише причетність Росії до вибухів боєприпасів

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

Читайте також: На складі в Чехії, який підірвали диверсанти ГРУ, зберігалося 10 тис. мін 120 мм і 16 тис. снарядів 152 мм

25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".

Автор: 

вибух (4443) росія (65035) Чехія (1609) Гамачек Ян (9) ГРУ (86)


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Топ коментарі
+27
Тільки в нашої зєвати та іншої вати винен Порошенко.
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02.05.2021 21:33
+12
Американским гражданам находящимся на территории РАБссии по разным делам Госдеп приказал срочно покинуть ГУЛАГ Путлера до 15 мая....,что это означает на самом деле догадайтесь с 1 раза....
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02.05.2021 21:36
+12
Христо Грозев и его Биллингкет раскрыли кубло Штирлицов РАБссии в Чехии,Болгарии и Украине,всего диверсий было 11...,есть подозрение что больше...,Христо умный мужик, найдет всю цепочку начиная с марта 2014 года...
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02.05.2021 21:40
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Как других версий нет? А у потерпевшего вiслюка спрашивали?
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02.05.2021 21:31 Відповісти
старого осла Земана ніхто не питав, но воно вилізло само лизать кацапам зад. тепер готується до суду по зраді.
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02.05.2021 21:43 Відповісти
Земан старый шалун. На его счет не было никаких иллюзий.
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02.05.2021 21:44 Відповісти
старьій дьібил, а не шалун
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02.05.2021 22:55 Відповісти
купленный ****** старый иуда , предатель своего народа , мерзский шакал
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03.05.2021 05:30 Відповісти
Кстати , такой же -кравчук и Кучма , а «арлекино» , вообще видел «мир» кровавый у террориста № 1и на полусогнутых выпрашивает свидание
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03.05.2021 05:38 Відповісти
Это не асёл, это - враг Чехии, агент врага - расии.
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02.05.2021 22:53 Відповісти
Тільки в нашої зєвати та іншої вати винен Порошенко.
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02.05.2021 21:33 Відповісти
покажи скрин что Порошенко обвинили в этих взрывах ..А наверно про липецкую фабрику тяжело вспоминать или про паспорт Новинскому непомниш ?
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02.05.2021 22:27 Відповісти
Так треба було. Інакше би ***** напало.
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02.05.2021 22:36 Відповісти
В 2014 році воно напало, доводжу до твого відома.
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02.05.2021 22:43 Відповісти
Не хитай будку.
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02.05.2021 22:48 Відповісти
Ну да, ну да, бо ви рукожопі не відремонтуєте ж
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02.05.2021 22:50 Відповісти
Та нічого я тобі давати не буду. я ж не лошара на побігеньках, сам, все сам роби, на форумі тільки і мови що при Порошенко взірвані склади, жму руку та інша фігня. А про Ліпєцьку фабрику розкажи..... Я тебе як таргана паскудного розмажу. Давай,чекаю.
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02.05.2021 22:39 Відповісти
А яких висновків про вибухи українських складів дійшло слідство за часів Порошенка?
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02.05.2021 22:35 Відповісти
І чому жодного вибуху на українських складах немає два останніх роки?
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02.05.2021 22:37 Відповісти
Помиляєшся. А ну погугли....
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02.05.2021 22:42 Відповісти
Тебе в гуглі забанили?
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02.05.2021 22:40 Відповісти
Американским гражданам находящимся на территории РАБссии по разным делам Госдеп приказал срочно покинуть ГУЛАГ Путлера до 15 мая....,что это означает на самом деле догадайтесь с 1 раза....
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02.05.2021 21:36 Відповісти
Повна мендель росососії?
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02.05.2021 21:39 Відповісти
"И не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты, и не волгу, а три рубля".

Посольство США рекомендовало американцам, у которых истекает российская виза, покинуть страну до 15 июня.
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02.05.2021 21:40 Відповісти
Казламордый , - отдыхай , сегодня у вас праздник . Ты наверно стахановец - стакановец . (
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02.05.2021 21:44 Відповісти
Кажись показували деякі наші телеканали , що в чехії пройшлися масово проти земана .
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02.05.2021 21:38 Відповісти
Країна-терроРАША
Христо Ґрозєв, "Bellingcat":
🔔 У складі ГРУ МО Московії, є надтаємна група з 25 осіб, створена у 2009 році - саме вона здійснювала теракти в Болгарії, Великій Британії, Україні, Чехії, тощо.

🔔 Якщо батька й доньку Скрипалів у Великій Британії отруїли, нанісши отруту на ручку дверей будинку, то Ґебрева, його сина й співробітника - отруїли в Болгарії, намазавши отруту на ручку дверей автомобіля.

🔔 Протягом травня, у Конґресі США відбудуться слухання щодо диверсійних і терористичних дій Кацапії, на які запрошено команду розслідувачів Bellingcat.

🔔 Фільм про справу ваґнерівців буде оприлюднено ще до зустрічі Зеленського й Путіна.
Radio Lemberg
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02.05.2021 21:38 Відповісти
Христо Грозев и его Биллингкет раскрыли кубло Штирлицов РАБссии в Чехии,Болгарии и Украине,всего диверсий было 11...,есть подозрение что больше...,Христо умный мужик, найдет всю цепочку начиная с марта 2014 года...
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02.05.2021 21:40 Відповісти
Британская разведка ему в помощь!
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02.05.2021 21:46 Відповісти
Бери выше.... МОССАД...и ФБР....
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02.05.2021 21:47 Відповісти
Чехия не воюющая страна и по єтой причине ху-ловская диверсия должна расцениваться как международній терроризм! То есть россия = международный террорист.
Значит и поступать с нею надо как с террористом - максимально наказать блокировкой СВИФТа, высылкой дипломато... и вообще надо выкрасть х--ло и повесить после "Нюренбергского суда" *(гагского).
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02.05.2021 21:43 Відповісти
Виктория Нуланд получила должность в Госдепе,Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Викторию и пожелал удачи по развалу сраного РАБссиянского гадюшника...
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02.05.2021 21:45 Відповісти
Carthaginem esse delendam!
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02.05.2021 21:49 Відповісти
ССср сдох от инфаркта,РАБссия сдохнет от Инсульта....внезапного....хотя чего сравнивать ВВП ССср был 16 % РАБссия срань не дотягивает и до 3 % зато Вяликае БЫДЛО....
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02.05.2021 21:50 Відповісти
За вибухом на складах боєприпасів у Врбетіце стоять співробітники ГРУ, іншої версії немає, - віцепрем'єр Чехії Гамачек - Цензор.НЕТ 3846
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02.05.2021 21:53 Відповісти
То есть, это было:
Нападение на страну НАТО.
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02.05.2021 22:05 Відповісти
_Нападение на ЕС и НАТО было ещё в 2010, вообще-то. А, очень возможно быть, что и ещё раньше: 9/11.
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02.05.2021 22:56 Відповісти
Нет Это Порошенко виноват. Мне так в Лахте сказали!
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02.05.2021 22:09 Відповісти
знатно подтерся старой путинской ************* Земаном=)
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02.05.2021 22:19 Відповісти
На юниорском чемпионате мира по хоккею чехи проиграли русским со счетом 1 : 11.

За вибухом на складах боєприпасів у Врбетіце стоять співробітники ГРУ, іншої версії немає, - віцепрем'єр Чехії Гамачек - Цензор.НЕТ 4605
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02.05.2021 23:05 Відповісти
А у нас трйцять літ не було халатності на складах, а потім бац…і на п'ять складів *********** прийшла така собі халатність і рюзькім халаті і чепчеку.
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02.05.2021 23:11 Відповісти
Власти не могут признаться в том что во время войны их склады с оружием взрывает враг. Ни сейчас ни тогда. Это было бы полнейшим позором, показывающим несостоятельность и некомпетентность.
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02.05.2021 23:21 Відповісти
Набагато більшою ганьбою є заяви про те, що вибухи сталися через необережність персоналу! Ну яка така необережність могла привести до вибухів? Там що хтось курив, чи снаряд розпилював? Чи як?
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03.05.2021 00:20 Відповісти
так а пересиженное чучело земана шо..???- как всегда - не мычит...))) пока слово не дали макшы...
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03.05.2021 01:38 Відповісти
 
 