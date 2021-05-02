За вибухом на складах боєприпасів у Врбетіце стоять співробітники ГРУ, іншої версії немає, - віцепрем'єр Чехії Гамачек
У чеських спецслужб і поліції немає інших версій вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році, крім причетності до них російського ГРУ.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр Чеської Республіки, міністр внутрішніх справ Ян Гамачек у неділю в ефірі чеського телебачення в програмі "Запитання Вацлава Моравца", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Версія у слідства тільки одна. Поліція працює тільки над російським слідом. За вибухом стоять співробітники російської військової розвідки ГРУ, а саме підрозділи 29155. Іншої версії немає", - підкреслив Гамачек.
Коментуючи слова міністерки справедливості Марії Бенешової про те, що версій є "кілька", віцепрем’єр зауважив, що такі заяви "грають на руку комусь іншому, а не Чехії".
Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.
25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Посольство США рекомендовало американцам, у которых истекает российская виза, покинуть страну до 15 июня.
Христо Ґрозєв, "Bellingcat":
🔔 У складі ГРУ МО Московії, є надтаємна група з 25 осіб, створена у 2009 році - саме вона здійснювала теракти в Болгарії, Великій Британії, Україні, Чехії, тощо.
🔔 Якщо батька й доньку Скрипалів у Великій Британії отруїли, нанісши отруту на ручку дверей будинку, то Ґебрева, його сина й співробітника - отруїли в Болгарії, намазавши отруту на ручку дверей автомобіля.
🔔 Протягом травня, у Конґресі США відбудуться слухання щодо диверсійних і терористичних дій Кацапії, на які запрошено команду розслідувачів Bellingcat.
🔔 Фільм про справу ваґнерівців буде оприлюднено ще до зустрічі Зеленського й Путіна.
Radio Lemberg
Значит и поступать с нею надо как с террористом - максимально наказать блокировкой СВИФТа, высылкой дипломато... и вообще надо выкрасть х--ло и повесить после "Нюренбергского суда" *(гагского).
Нападение на страну НАТО.