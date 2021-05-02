За вибухом на складах боєприпасів у Врбетіце стоять співробітники ГРУ, іншої версії немає, - віцепрем'єр Чехії Гамачек

У чеських спецслужб і поліції немає інших версій вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році, крім причетності до них російського ГРУ.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Чеської Республіки, міністр внутрішніх справ Ян Гамачек у неділю в ефірі чеського телебачення в програмі "Запитання Вацлава Моравца", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Версія у слідства тільки одна. Поліція працює тільки над російським слідом. За вибухом стоять співробітники російської військової розвідки ГРУ, а саме підрозділи 29155. Іншої версії немає", - підкреслив Гамачек.

Коментуючи слова міністерки справедливості Марії Бенешової про те, що версій є "кілька", віцепрем’єр зауважив, що такі заяви "грають на руку комусь іншому, а не Чехії".

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Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

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25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".