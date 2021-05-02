Подвійне вбивство в Харкові: тіла чоловіка та жінки знайшли з ножовими пораненнями
Увечері 2 травня у квартирі в Харкові знайшли тіла двох людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
Зазначається, що загиблі - чоловік, 1992 року народження, і жінка, 1997 року народження, - жили разом. Їх знайшли з ножовими пораненнями у квартирі чоловіка.
Правоохоронці проводять перевірку.
Топ коментарі
+2 Антон Куприянов
показати весь коментар02.05.2021 22:51
+1 tom peter
показати весь коментар02.05.2021 21:38
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просто надо понимать, зачем-кто-и почему тебе сейчас необходим)) и "ты лучше будь один чем просто с кем попало" (х.насреддин)
застолье -для близких, необходимых и родных, а не для отметки-посиделок и неясного исхода...- думай..те ВСЕГДА)))