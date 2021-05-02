Подвійне вбивство в Харкові: тіла чоловіка та жінки знайшли з ножовими пораненнями

Увечері 2 травня у квартирі в Харкові знайшли тіла двох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що загиблі - чоловік, 1992 року народження, і жінка, 1997 року народження, - жили разом. Їх знайшли з ножовими пораненнями у квартирі чоловіка.

Правоохоронці проводять перевірку.

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