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Новини Силовики
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Подвійне вбивство в Харкові: тіла чоловіка та жінки знайшли з ножовими пораненнями

Подвійне вбивство в Харкові: тіла чоловіка та жінки знайшли з ножовими пораненнями

Увечері 2 травня у квартирі в Харкові знайшли тіла двох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що загиблі - чоловік, 1992 року народження, і жінка, 1997 року народження, - жили разом. Їх знайшли з ножовими пораненнями у квартирі чоловіка.

Правоохоронці проводять перевірку.

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Автор: 

Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) вбивство (3083) Харків (5580)


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Топ коментарі
+2
Из тех краёв много всякой мрази примкнуло к выгребной яме под названием ,,опзж,,
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02.05.2021 22:51
+1
Харьков - такой рассадник ваты....
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02.05.2021 21:38
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Харьков - такой рассадник ваты....
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02.05.2021 21:38 Відповісти
Из тех краёв много всякой мрази примкнуло к выгребной яме под названием ,,опзж,,
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02.05.2021 22:51 Відповісти
При застолье нож лучше держать возле себя на случай поножовщины Странно подан материал-они что друг дружку зарезали?
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02.05.2021 21:45 Відповісти
при застолье - пофиг. где ножи-пистолеты-ружья-карабины... если при застолье, а не при ...=та сели, типа - неизвестно-как-кто-с кем-зачем-почему-кто-кому-наххх-такое-никакое-та я щас-та-ты-мне-та - та - та -та -та...= быдло налитое даже типа экс-министра миду= типа пострелять
просто надо понимать, зачем-кто-и почему тебе сейчас необходим)) и "ты лучше будь один чем просто с кем попало" (х.насреддин)
застолье -для близких, необходимых и родных, а не для отметки-посиделок и неясного исхода...- думай..те ВСЕГДА)))
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03.05.2021 02:02 Відповісти
А может просто вести себя спокойно и не поддерживать конфликт)
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03.05.2021 10:00 Відповісти
О, так о том-же и преЗЕдент.
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04.05.2021 13:13 Відповісти
Проверку? А что расследовать нечего?
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02.05.2021 21:51 Відповісти
... любовники полетели на небеса взявшись за ручки...
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02.05.2021 21:56 Відповісти
в местных пабликах пишут, что похоже на убийство+суицид. У мужчины вены вскрытые
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02.05.2021 23:48 Відповісти
тех нашли чуть раньше ...а это уже вторые..
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03.05.2021 00:10 Відповісти
 
 