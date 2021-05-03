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Кулеба про відносини із США: Американці навіть запитували, чи можуть допомогти зняти маячню, яка в нашому інформпросторі розганяється про те, що висувались якісь вимоги з їхнього боку

Кулеба про відносини із США: Американці навіть запитували, чи можуть допомогти зняти маячню, яка в нашому інформпросторі розганяється про те, що висувались якісь вимоги з їхнього боку

Сполучені Штати Америки не висували вимог перед зустріччю державного секретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це глава відомства розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Чи був фактор загострення з боку Путіна сприятливим для інтенсифікації контактів зі США? Був. Але це був лише один із факторів. Бо ще до цього загострення ми налагодили ефективний діалог зі США на всіх рівнях. І попри всі ті чутки, які лунали в медіа про те, що є якісь передумови для зустрічі, для розмов, запевняю вас, що жодних таких передумов не було", – сказав Кулеба.

За його словами, на певному етапі "самі американці нам казали: "Чим ми можемо допомогти, щоб зняти цю маячню, яка у вашому інформаційному просторі шириться про те, що ми висуваємо до вас якісь вимоги?"

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"Тому саме наша ефективна робота насамперед дозволила побудувати нормальні відносини зі США, з новою адміністрацією. І дійсно в Брюсселі, коли ми зустрілися з Ентоні Блінкеном, я запросив його якнайшвидше приїхати до України. Думаю, в мене є підстави вважати, що це запрошення було позитивно сприйнято, і Вашингтон чітко усвідомлює необхідність демонстрації підтримки України", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 травня перебуватиме в Києві з візитом. Основними темами поїздки мають стати підтримка у сфері безпеки і прогрес у проведенні антикорупційних реформ.

Автор: 

США (22665) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
********* веде війну і в інформаційному просторі.
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03.05.2021 00:21
+6
Кулеба про відносини із США: Американці навіть запитували, чи можуть допомогти зняти маячню, яка в нашому інформпросторі розганяється про те, що висувались якісь вимоги з їхнього боку - Цензор.НЕТ 7764
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03.05.2021 05:50
+5
Кулеба об отношениях с США: Американцы даже спрашивали, могут ли помочь снять разгоняемый в нашем информпространстве бред о каких-то требованиях с их стороны - Цензор.НЕТ 9369
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03.05.2021 00:09
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Прикол не в том: спрашивали или не спрашивали, разгоняли или не разгоняли.
Прикол в том, ЧТО зе-власть считает "бредом", а ЧТО американцы считают "бредом".
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03.05.2021 00:04 Відповісти
Кулеба об отношениях с США: Американцы даже спрашивали, могут ли помочь снять разгоняемый в нашем информпространстве бред о каких-то требованиях с их стороны - Цензор.НЕТ 9369
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03.05.2021 00:09 Відповісти
********* веде війну і в інформаційному просторі.
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03.05.2021 00:21 Відповісти
А ЗМІ, підконтрольні сивочолому їм допомагають.
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03.05.2021 01:26 Відповісти
Ну є хоч один факт, що Петро І на стороні кремля, а не тільки ваш ЗЕ-клоун?
Будь-ласка!
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03.05.2021 06:30 Відповісти
Кулеба про відносини із США: Американці навіть запитували, чи можуть допомогти зняти маячню, яка в нашому інформпросторі розганяється про те, що висувались якісь вимоги з їхнього боку - Цензор.НЕТ 8660
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03.05.2021 00:24 Відповісти
Бред знімуть а в голову мозгів не добавлять.
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03.05.2021 00:38 Відповісти
всё верно заявил.
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03.05.2021 01:37 Відповісти
Если американцы ничего не требуют, кто присматривает за Украиной?
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03.05.2021 04:50 Відповісти
Кулеба про відносини із США: Американці навіть запитували, чи можуть допомогти зняти маячню, яка в нашому інформпросторі розганяється про те, що висувались якісь вимоги з їхнього боку - Цензор.НЕТ 7764
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03.05.2021 05:50 Відповісти
Ну вот , пусть єто разрулят https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/rudy-giuliani-ukraine-phone-call-transcript Кулеба про відносини із США: Американці навіть запитували, чи можуть допомогти зняти маячню, яка в нашому інформпросторі розганяється про те, що висувались якісь вимоги з їхнього боку - Цензор.НЕТ 9174
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03.05.2021 06:05 Відповісти
Спросите нас американские друзяки, как вам исполнить Будапешткий меморандум. Который является полноценным международным договором обязательным для выполнения всеми подписавшими его сторонами, если почитать Венскую конвенцию о статусе международных договоров от 1969 года, статья 2.
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03.05.2021 06:38 Відповісти
А какие санкции предусмотрены меморандумом за его невыполнение?
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03.05.2021 09:30 Відповісти
Меморандумом конкретно предусмотрена комиссия в случае невыполнения, куда обязаны войти США и Великобриташка. На что последние забили огромный болт. А санкции в данном формате и не могут быть предусмотрены.
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03.05.2021 09:34 Відповісти
Конкретно каким пунктом меморандума? Можно даже процитировать данный пункт тут целиком.
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03.05.2021 09:47 Відповісти
6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.
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03.05.2021 09:57 Відповісти
Слово "консультация" от слова "комиссия" не отличаем? А консультации проводились с первого дня агрессии. Именно на этих консультациях и была выбрана санкционная стратегия воздействия на страну агрессора со вторым ядерным потенциалом в мире.
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03.05.2021 10:00 Відповісти
Не было. Вот совсем не было. Или дату и состав участников данных консультаций. Иначе балаболка, увы. Была какая-то болтовня вне формата Будапештского меморандума. Консультации проводятся при неких участниках, что можно и нужно назвать комиссией.
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03.05.2021 10:03 Відповісти
ВЫЫВСЁЁЁЁВРЁЁЁТИИИИИ!!!! Ок, продолжим дискуссию когда немного повзрослеете.
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03.05.2021 10:06 Відповісти
Вот результат проведённых консультаций https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Санкции в связи с украинскими событиями 2014 года
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03.05.2021 10:14 Відповісти
На вопрос, был ли выполнен Будапештский меморандум, не существует простого ответа, говорит посол Великобритании в Украине Джудит Гоф:
"Был ли выполнен Будапештский меморандум? Нет, но его не выполнила Россия".
Она напомнила об обязательствах сторон созвать консультации в случае возникновения угрозы безопасности Украины.
"В марте 2014 года, когда я была директором департамента Восточной Европы и Центральной Азии, мы созвали такие консультации, которые состоялись в американском посольстве в Париже. Там были министр иностранных дел Украины Дещица, Джон Керри, госсекретарь США, британский министр иностранных дел Уильям Хейг. Но был и пустой стул за столом - вы можете догадаться, чей именно, - рассказывает британский посол. - Мы знаем, что министр Лавров был в это время в Париже, но российская сторона не приняла участие в консультациях".
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03.05.2021 10:17 Відповісти
Все это обычное дипломатическое вранье. 17.04.2014 на встрече в Женеве был Лавров, Керри, Дещица и Кэтрин Эштон. Никто из них про Будапешт не вспоминал, а британцы вообще отморозились и не участвовали.
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03.05.2021 10:49 Відповісти
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия. l
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03.05.2021 09:58 Відповісти
1. Консультаций никаких нет. 2. Решения Совета Безопастности нет.
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03.05.2021 10:00 Відповісти
Андрей, вернитесь в реальность, или включите память, или воспользуйтесь гуглем. И консультации были, и совбез принимал решения. Вот только все решения ветировались.
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03.05.2021 10:03 Відповісти
Совбез ООН был созван и США и Британией сто-пятсот раз с момента агрессии. Но вот заковыка, постоянные члены совбеза имеют право вето. Вопрос на засыпку: кто применял регулярно право вето на все предложения совбеза?
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03.05.2021 10:02 Відповісти
Т.е. я прав, решения Совбеза нету.
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03.05.2021 10:04 Відповісти
То есть по факту Вы капризный ребёнок, который не желает воспринимать неудобную для него реальность.
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03.05.2021 10:07 Відповісти
а я би ставив умови - з нашими упирями по іншому не можна.
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03.05.2021 07:13 Відповісти
Да, да никаких требований США ни по Коломойскому, ни по коррупции к Украине нет. Мы образцовая страна в борьбе с корупцией. Это фсё злые языки и пророссийская пропаганда!
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03.05.2021 10:41 Відповісти
 
 