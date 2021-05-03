Кулеба про відносини із США: Американці навіть запитували, чи можуть допомогти зняти маячню, яка в нашому інформпросторі розганяється про те, що висувались якісь вимоги з їхнього боку

Сполучені Штати Америки не висували вимог перед зустріччю державного секретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це глава відомства розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Чи був фактор загострення з боку Путіна сприятливим для інтенсифікації контактів зі США? Був. Але це був лише один із факторів. Бо ще до цього загострення ми налагодили ефективний діалог зі США на всіх рівнях. І попри всі ті чутки, які лунали в медіа про те, що є якісь передумови для зустрічі, для розмов, запевняю вас, що жодних таких передумов не було", – сказав Кулеба.

За його словами, на певному етапі "самі американці нам казали: "Чим ми можемо допомогти, щоб зняти цю маячню, яка у вашому інформаційному просторі шириться про те, що ми висуваємо до вас якісь вимоги?"

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"Тому саме наша ефективна робота насамперед дозволила побудувати нормальні відносини зі США, з новою адміністрацією. І дійсно в Брюсселі, коли ми зустрілися з Ентоні Блінкеном, я запросив його якнайшвидше приїхати до України. Думаю, в мене є підстави вважати, що це запрошення було позитивно сприйнято, і Вашингтон чітко усвідомлює необхідність демонстрації підтримки України", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 травня перебуватиме в Києві з візитом. Основними темами поїздки мають стати підтримка у сфері безпеки і прогрес у проведенні антикорупційних реформ.