УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11194 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 906 71

Кравчук: Є можливість обійти Путіна в намірах обіграти Україну, якщо говорити з ним не про Донбас, а про "нормандський формат"

Кравчук: Є можливість обійти Путіна в намірах обіграти Україну, якщо говорити з ним не про Донбас, а про

Володимиру Зеленському на переговорах з Володимиром Путіним потрібно поставити питання не про Донбас, а про виконання домовленостей у межах "нормандського формату".

Про це заявив в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" перший президент, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"У цій ситуації я (якби був зараз президентом. – Ред.) хотів би зустрітися з Путіним. А рік тому я б ніколи не погодився на зустріч з Путіним, а зараз я б особисто хотів почути і побачити, а що скаже Путін, коли буде поставлено єдине питання. Є "нормандський" формат, у цьому форматі Путін, і узгоджуються з ним всі домовленості, які там приймаються. І коли б на порядку денному я поставив би питання про виконання домовленостей "нормандського" формату, а це перш за все означає домовленості стосовно Донбасу, то я хотів би почути, а що скаже Путін, бо вчора він погодився з тим, що є такий формат, і приймає обов'язкове рішення – і він що, відмовляється від того, що сам запропонував? Отут уже є момент взяти Путіна за те місце, яке болить", - сказав Кравчук.

За його словами, "важливо знати, а як же він пояснюватиме це народові".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС запровадить нові секторальні санкції проти Росії у разі "масштабної війни", - Кулеба

"Він каже: я не буду обговорювати питання Донбасу, а тільки двосторонні відносини. Ні, тут не ставиться питання про обговорення Донбасу, ставиться питання про виконання "нормандського" формату, який підписував сам Путін. Є можливість сьогодні обійти Путіна в його намірах обіграти Україну", - наголосив перший президент.

Автор: 

Кравчук (546) путін (23733) Донбас (22354) нормандська четвірка (1526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
о чем с пуйлом вообще говорить ? его позиция ясна и понятна - точно так как и наша. и всем понятно, что эти позиции взаимоисключающие. единственный выход - это закрутить санкциями пуйлу тестикулы так, чтоб он отказался от своей желаний в плане Украины - другого выхода нет. и никакие переговоры тут не помогут.
показати весь коментар
03.05.2021 02:01
+6
Хороший план - это такой план, о котором враг узнает уже после своего поражения.
показати весь коментар
03.05.2021 07:44
+5
Брать дедушка кого то за место которое болит нужно было раньше---когда на той стороне был другой дедушка почти. А так как у нас тогда тоже был дедушка почти такой же(в зеркало глянь)---теперь бери удочку и карася иди ганяй.
показати весь коментар
03.05.2021 01:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брать дедушка кого то за место которое болит нужно было раньше---когда на той стороне был другой дедушка почти. А так как у нас тогда тоже был дедушка почти такой же(в зеркало глянь)---теперь бери удочку и карася иди ганяй.
показати весь коментар
03.05.2021 01:42 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/elcin-pokazyval-dokument-v-kotorom-ukraina-znachilas-v-sisteme-strategicheskih-interesov-rf-kravchuk-1551377.html Ельцин показывал Кравчку документ, в котором Украина значилась в системе стратегических интересов РФ - потом старенький Ельцын говорил про дружбу на века с китайским народом, а чуть позже Ельцын по пьяни перепутал председателя ВВП с кооператива "Озеро " с Владимиром Ульяновым ,так как оба были с Питера и назначил его приемником,
показати весь коментар
03.05.2021 03:54 Відповісти
Старый флюгер , имел -бы лучше самоуважение , и не будь затычкой в каждой дурости «не дурачка 🤢🤡какого-то «
показати весь коментар
03.05.2021 05:22 Відповісти
кравчук ето кремлевская консерва
он по каналам ньюз ван виступает переодически
показати весь коментар
03.05.2021 11:31 Відповісти
Льоню, ти багато зробив для України, але, "завгрался".
Отож, краще помовч 🤔
показати весь коментар
03.05.2021 01:50 Відповісти
та ниххх он не зрабил...- токо за последние времена языком..= но почти всегда в теммку, кроме останниих побрехушек))= так шо хай не нявкает больше- меньше его склонять будут, левого-ненужного наххх никогда глупого пассссссажира.....((((
показати весь коментар
03.05.2021 02:13 Відповісти
провалившего, всё, шо можно, и - "маемо, тэ, шо маемо...."= та пошел бы ты нахххх, казлина старая-камуняцкая, всё прое..авшая....)))
показати весь коментар
03.05.2021 02:15 Відповісти
Меньше шастал бы тогда по Московии ,то может бы Черновола бы не убили и с ядерным оружием была бы другая история.
показати весь коментар
03.05.2021 03:58 Відповісти
Нормандский формат никаким боком к двухсторонним отношениям, которые хочет обсуждать Путин, не относится.
Это Путин нашему величайшему лидеру всей вселенной и ответит.
показати весь коментар
03.05.2021 01:59 Відповісти
о чем с пуйлом вообще говорить ? его позиция ясна и понятна - точно так как и наша. и всем понятно, что эти позиции взаимоисключающие. единственный выход - это закрутить санкциями пуйлу тестикулы так, чтоб он отказался от своей желаний в плане Украины - другого выхода нет. и никакие переговоры тут не помогут.
показати весь коментар
03.05.2021 02:01 Відповісти
Украина должна заявить, что Путин не договороспособный и Украина не будет вести переговоров с Путиным и Россией. Украина ждет от РФ возврата Украине ее территории и когда вернут, тогда будет Украина говорить, а пока этого не случилось, то Украина разрывает все дипломатические отношения!
показати весь коментар
03.05.2021 02:02 Відповісти
Говорить надо о Крыме.
показати весь коментар
03.05.2021 07:55 Відповісти
«Нёс детям чипсы и шоколадки»: сестра пострадавшего от грабителя архангелогородца рассказала о нем

https://29.ru/text/incidents/2021/05/02/69897245/

ОДНАКО
показати весь коментар
03.05.2021 02:12 Відповісти
На Расеи такое равнодушие часто встречается... возле многоэтажки был общественный туалет и сливная яма( центральная канализация редкость на Московии и в её колониях), так вот шёл мимо прохожий и упал в сливную яму .так сильно кричал чтобы его вытащили, так люди с балкона кричали ,чтобы вызвали МЧС. через некоторое время стало тихо....
показати весь коментар
03.05.2021 04:08 Відповісти
Так правильно робили, що МНС бажали викликати. На сусідній колонії колись зека відправили таку яму чистити,коли йому зле стало, туди поліз інший, слідом співробітник, а далі - ще один. Чтотири барана одним махом.
Висновок - не вийобуйтеся граючи у доброго самарітянина.
показати весь коментар
03.05.2021 08:57 Відповісти
Ми повинні продавлювати тільки власні інтереси без всяких поступок та "але" - тільки тоді Україну будуть вважати самостійною країною та рахуватися з нею і не вказувати, як нам жити.
показати весь коментар
03.05.2021 03:40 Відповісти
Да,но надо еще чтобы была сила противостоять.
показати весь коментар
03.05.2021 07:18 Відповісти
ленин жив
показати весь коментар
03.05.2021 03:51 Відповісти
...да уж этот старый дурень не вылазит из новостей - ой как любит , что о нём вспоминают, камуняка, а где - то партейный билет хранит на всякий случай!!!)))
показати весь коментар
03.05.2021 09:29 Відповісти
https://youtu.be/qltTLYNd8fk наволоч
показати весь коментар
03.05.2021 12:30 Відповісти
...ещё какая , к тому же без стыда и совести!!))
показати весь коментар
04.05.2021 08:47 Відповісти
США Британия Канада Польша Литва Грузия Болгария,это главные союзники Украины по всем раскладам уважающие Украину....,кто союзнык Мавзолейного быдла?НИКТО...даже Китай послал НА....этих мудаков.... ХАМАС Хезболла говорите?...ну ну...
показати весь коментар
03.05.2021 03:55 Відповісти
"Собака бывает кусачей,
Только от жизни собачьей,
Только от жизни от жизни собачьей,
Собака бывает кусачей"
показати весь коментар
03.05.2021 04:59 Відповісти
Госсекретарь США Энтони Блинкэн прилетает в Киев 5 мая...... В КИЕВ пля.....быдло Мавзолейное....
показати весь коментар
03.05.2021 03:58 Відповісти
Кравчук, даже у тебя мало шансов обойти скользкого кгбиста и не попасть в его хомут или расставленные капканы, с )(уйлом нужны только жесткие переговорщики с кнутом в придачу, такие как Америка, оно понимает только язык БДСМ
показати весь коментар
03.05.2021 05:48 Відповісти
А - 235 Нудоль
показати весь коментар
03.05.2021 07:00 Відповісти
Кравчук любит получать денежки и командировочные за свою работу и тешить свое старческое самолюбие. Поэтому рассказывает, как можно обыграть в футбол бетонный забор. То же, в принципе, рассказывает вся наша уродская элитка, презики, Миноборона, профессиональные брехуны из МИДа, еврогейские комиссары и американские пофигисты.
показати весь коментар
03.05.2021 06:34 Відповісти
Ну да, с бетонным забором надо играть в обход, снос или подкоп.
А с рашкой как быть?
показати весь коментар
03.05.2021 06:55 Відповісти
Рецепт простой. Надо готовится, и в час Х, когда Путин сдохнет или еще какой-то катаклизм, заходить в Луганск и Донецк. Уже вышли мемуары российских военных, они обожали построения украинцев на Донбассе в чистом поле под удары Градов и артиллерии. В одних училищах с украинскими хенералами-дебилоидами учились.
показати весь коментар
03.05.2021 07:17 Відповісти
Он не получает денег за свою работу. Уже помолчали бы , хотя бы из уважения к его возрасту, опыту и уму.
показати весь коментар
03.05.2021 07:46 Відповісти
Задля цього краще б щоб він не висловлювався, без нього вистачає висловлювань членів "зеленої бригади".
показати весь коментар
03.05.2021 08:32 Відповісти
"Уму"??? При Кравчукові була гіперінфляції тисячі процентів на рік. "Уму"... Щоб не посадили ховався в Раді під значком нардепа, позорище.
показати весь коментар
03.05.2021 11:13 Відповісти
Дед звезду поймал.
показати весь коментар
03.05.2021 06:52 Відповісти
Головою?
показати весь коментар
03.05.2021 08:35 Відповісти
пилоткой
показати весь коментар
03.05.2021 12:56 Відповісти
шота эти ваши "обходы" заканчиваются у нас глыбоко в тылу.............
показати весь коментар
03.05.2021 07:06 Відповісти
А что,Путин в "нормандском формате" признал Россию страной-агрессором и взял на себя функции улаживания военного конфликта? Разве этот "нормандский формат" пресекает какими-то договорённостями продолжение агрессии? И вообще,"нормандский формат" не рассматривает дорожной карты по улаживанию военного конфликта.а только провозглашает декларации. (Цену одной декларации,соучастником которой стал сам Кравчук мы знаем-т.н. Будапештский меморандум).
Минский и Нормандский формат уже НЕЛЬЗЯ продолжать дальше,поскольку ещё одна сторона-Германия-официально уличена как пособник России и не имеет права рассматриваться как нейтральная сторона переговоров.
Нужен абсолютно другой формат из действительно нейтральных стран с КОНКРЕТНЫМИ дорожными картами обязательств,невыполнение которых понесёт РЕАЛЬНО действующие меры наказания....Так что этот бывший парторг Кравчук пытается всё же тихонько помогать Путину вылезать из кольца,а не интересы Украины выжимать.Точно как и Кучма-только то,что не вредит бизнесу его зятька.
показати весь коментар
03.05.2021 07:07 Відповісти
Привыкли вы за чужой счет существовать.
показати весь коментар
03.05.2021 07:14 Відповісти
Хороший план - это такой план, о котором враг узнает уже после своего поражения.
показати весь коментар
03.05.2021 07:44 Відповісти
Привет! А ты, ботва, даже чтото можешь и сказать)) когда нормальной прикидуешься))
показати весь коментар
03.05.2021 08:40 Відповісти
А ты вот, ботва, никогда и ничего сказать нормального не можешь.
показати весь коментар
03.05.2021 12:13 Відповісти
Что ты как маленькая. Все тут знают что ты - местная ботва Танюха. Не прикидывайся.
показати весь коментар
03.05.2021 15:28 Відповісти
Все знают, что ты ботва соевая. И даже не прикидываешься
показати весь коментар
03.05.2021 17:09 Відповісти
А чего мне прикидываться? Говорю, что думаю. Такая ты жалкая, Танюха, с этой своей "соей" и тд. Ботва, Танюха, видна по тому, что без штампов из методичек говорить не может. Прям как ты. Потому не ламайся: ботва ты - ботва и есть.
показати весь коментар
03.05.2021 19:59 Відповісти
Соя не моя, а твоя. И не методички это, а народное творчество, погоняла, которые вам дают обычные люди. Так что вы теперь практически создатели новых имён нарицательных, можете гордиться собой, а не жалки свои здесь демонстрировать приличным людям
показати весь коментар
03.05.2021 22:11 Відповісти
Говорить с пуйлом надо о Крыме, а не о Донбассе.
показати весь коментар
03.05.2021 07:53 Відповісти
молодец макарычь, хитрый тактический ход!!! и особенно любезно то, что ты его на весь мир сообщил...
показати весь коментар
03.05.2021 07:58 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2021 09:33 Відповісти
Який мудрий раптом став Кравчук. Дідусь почав антидепресанти приймати?
показати весь коментар
03.05.2021 08:06 Відповісти
хитрая и продажная старая...
показати весь коментар
03.05.2021 08:42 Відповісти
Путину до жопы и Минский, и Нормандский и все остальные форматы вместе взятые. Ещё больше Путину до жопы Донецк с Луганском и Русским миром в придачу. Всё вышеперечисленное - для Путина не цель, а средства для решения проблем.
На сегодняшний день у Путина две первоочерёдные проблемы:
1) глобальная в масштабах России - выборы в Гос.Думу осенью этого года, а рейтинг путинских единоросов в жопе;
2) одна из местных, но насущная - вода для Крыма. Путин понаобещал понаопреснять воды крымчанам до... (выше колена будет), а опреснительных станций в Крыму "что-то ничего в волнах не видно"©.
Обе эти проблемы решаются локальной, но заведомо победоносной войной с захватом одной-единственной Херсонской области. Путин изучил реакцию мирового сообщества на возможную войну с Украиной - обещают жёстко, но как оно будет на практике - это ещё вопрос. Все предыдущие санкции хотя и были для Путина ощутимыми, но, по большому счёту, - до жопы - они все вместе взятые не стоят одного "Северного Потока-2", который пока-что "со скрипом", но строится.
В любом случае: "сліпий казав - поживемо-побачимо"©.
показати весь коментар
03.05.2021 08:15 Відповісти
Кравчук як молодий Зеленський...
Коли це росія виконувала взяті на себе зобов'язання ???
Домовитись він планує.
показати весь коментар
03.05.2021 08:24 Відповісти
старый обманщик. просто нужно его не слушать. он ничего не лживого сказать не может. а если и говорит то всё равно в чёмто подвох есть
показати весь коментар
03.05.2021 08:44 Відповісти
Недаремно його називали - хитрий лис.
показати весь коментар
03.05.2021 08:50 Відповісти
так, звичайно. зєзєзєнт знаний перемовник, він вже всіх перемовив, залишилося хvйло перемовити.
показати весь коментар
03.05.2021 08:33 Відповісти
Кравчук: Есть возможность обойти Путина в намерениях обыграть Украину, если говорить с ним не о Донбассе, а о "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 7448
показати весь коментар
03.05.2021 08:35 Відповісти
Фу, мля🤢
показати весь коментар
03.05.2021 12:20 Відповісти
Послезавтра в Киев прилетает Госсекретарь США Энтони Блинкэн,будет преподавать Зелемойским Кучмистам,что выполнять задания Путлера это есть преступление против Мировой цивилизации....
показати весь коментар
03.05.2021 08:44 Відповісти
А с чего вы взяли что Путлер политик? Питерский баран из подворотни.... А слова покойного Немцова шедевр....Путлер чтоб вы знали, он ***....й
показати весь коментар
03.05.2021 08:47 Відповісти
Взрывы на военных складах в Чехии,Болгарии и Украине идентичны.
Глава Билингкэт Христо Грозев... Разницу между политиком и террористом сами определить сумеете*?
показати весь коментар
03.05.2021 08:50 Відповісти
Задача этих предателей- обвести вокруг пальцев граждан Украины и подписать с Путиным "народные республики в составе Украины". Вот и несет пургу Кравчук-"говорить надо не о Дамбасе, а об формате"! О каком "формате"? Да о том же-"формула Штангельциркуля"- как впихнуть Пушилина с отдельным статусом в правовое поле Украины.
показати весь коментар
03.05.2021 09:23 Відповісти
Старый коммуняка, фантазер и вояка.
показати весь коментар
03.05.2021 10:23 Відповісти
гамняка воно, а не вояка
показати весь коментар
03.05.2021 13:08 Відповісти
Кравчук оговорился не о "нормандском формате ", а о Гаагском ( нюрнбергском) формате,
показати весь коментар
03.05.2021 10:55 Відповісти
кравчючька-професійних пустобрьох.
показати весь коментар
03.05.2021 11:00 Відповісти
Коли вже це маразматичне продажне комуняцьке лайно заткнеться навіки...
показати весь коментар
03.05.2021 11:10 Відповісти
Кравчук: Є можливість обійти Путіна в намірах обіграти Україну, якщо говорити з ним не про Донбас, а про "нормандський формат" - Цензор.НЕТ 6037 Знає що каже бо має досвід як продати Україну. комуняцький інструктор.
показати весь коментар
03.05.2021 11:30 Відповісти
Говорити треба про захоплений Крим.
Донбас це створений москалями бандитський анклаф. Кремль є окупантом і спонсором тероризму. Смерть ворогам!
Слава Україні!
показати весь коментар
03.05.2021 12:27 Відповісти
говорити треба вже про моторівку...
показати весь коментар
03.05.2021 13:05 Відповісти
коли вже твою гівняну пащу хто-сь заткне, тварюка ти комуняцька? ще твоїх висерів не хватало, ...ндон дірявий.
показати весь коментар
03.05.2021 12:59 Відповісти
 
 