Кравчук: Є можливість обійти Путіна в намірах обіграти Україну, якщо говорити з ним не про Донбас, а про "нормандський формат"
Володимиру Зеленському на переговорах з Володимиром Путіним потрібно поставити питання не про Донбас, а про виконання домовленостей у межах "нормандського формату".
Про це заявив в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" перший президент, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"У цій ситуації я (якби був зараз президентом. – Ред.) хотів би зустрітися з Путіним. А рік тому я б ніколи не погодився на зустріч з Путіним, а зараз я б особисто хотів почути і побачити, а що скаже Путін, коли буде поставлено єдине питання. Є "нормандський" формат, у цьому форматі Путін, і узгоджуються з ним всі домовленості, які там приймаються. І коли б на порядку денному я поставив би питання про виконання домовленостей "нормандського" формату, а це перш за все означає домовленості стосовно Донбасу, то я хотів би почути, а що скаже Путін, бо вчора він погодився з тим, що є такий формат, і приймає обов'язкове рішення – і він що, відмовляється від того, що сам запропонував? Отут уже є момент взяти Путіна за те місце, яке болить", - сказав Кравчук.
За його словами, "важливо знати, а як же він пояснюватиме це народові".
"Він каже: я не буду обговорювати питання Донбасу, а тільки двосторонні відносини. Ні, тут не ставиться питання про обговорення Донбасу, ставиться питання про виконання "нормандського" формату, який підписував сам Путін. Є можливість сьогодні обійти Путіна в його намірах обіграти Україну", - наголосив перший президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
он по каналам ньюз ван виступает переодически
Отож, краще помовч 🤔
Это Путин нашему величайшему лидеру всей вселенной и ответит.
https://29.ru/text/incidents/2021/05/02/69897245/
ОДНАКО
Висновок - не вийобуйтеся граючи у доброго самарітянина.
Только от жизни собачьей,
Только от жизни от жизни собачьей,
Собака бывает кусачей"
А с рашкой как быть?
Минский и Нормандский формат уже НЕЛЬЗЯ продолжать дальше,поскольку ещё одна сторона-Германия-официально уличена как пособник России и не имеет права рассматриваться как нейтральная сторона переговоров.
Нужен абсолютно другой формат из действительно нейтральных стран с КОНКРЕТНЫМИ дорожными картами обязательств,невыполнение которых понесёт РЕАЛЬНО действующие меры наказания....Так что этот бывший парторг Кравчук пытается всё же тихонько помогать Путину вылезать из кольца,а не интересы Украины выжимать.Точно как и Кучма-только то,что не вредит бизнесу его зятька.
На сегодняшний день у Путина две первоочерёдные проблемы:
1) глобальная в масштабах России - выборы в Гос.Думу осенью этого года, а рейтинг путинских единоросов в жопе;
2) одна из местных, но насущная - вода для Крыма. Путин понаобещал понаопреснять воды крымчанам до... (выше колена будет), а опреснительных станций в Крыму "что-то ничего в волнах не видно"©.
Обе эти проблемы решаются локальной, но заведомо победоносной войной с захватом одной-единственной Херсонской области. Путин изучил реакцию мирового сообщества на возможную войну с Украиной - обещают жёстко, но как оно будет на практике - это ещё вопрос. Все предыдущие санкции хотя и были для Путина ощутимыми, но, по большому счёту, - до жопы - они все вместе взятые не стоят одного "Северного Потока-2", который пока-что "со скрипом", но строится.
В любом случае: "сліпий казав - поживемо-побачимо"©.
Коли це росія виконувала взяті на себе зобов'язання ???
Домовитись він планує.
Глава Билингкэт Христо Грозев... Разницу между политиком и террористом сами определить сумеете*?
Донбас це створений москалями бандитський анклаф. Кремль є окупантом і спонсором тероризму. Смерть ворогам!
Слава Україні!