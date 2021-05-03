Триває набір на програму професійного розвитку у сфері кібербезпеки та реінтеграції для ветеранів АТО/OOC "Кіберзахисники"

Триває набір ветеранів російсько-української війни на програму розвитку і перекваліфікації у сфері кібербезпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, програма професійного розвитку у сфері кібербезпеки та реінтеграції для ветеранів АТО/OOC "Кіберзахисники" покликана надавати нові кар'єрні й адаптаційні можливості учасникам бойових дій на сході України, які повертаються до цивільного життя.

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"Професія у галузі кібербезпеки, яку отримують учасники програми за результатами навчального інтенсиву, має велике соціальне значення і вкрай важлива для захисту нашої країни. Процес реінтеграції ветеранів і ветеранок забезпечується шляхом надання психологічної і менторської підтримки та консультування у питаннях кар'єри, а також підтримки на шляху працевлаштування

Програма підготована висококваліфікованими американськими та українськими фахівцями у галузі кібербезпеки та реалізується Програмою CRDF Global в Україні, Молдові та на Західних Балканах з покращення безпеки у кіберпросторі, яка запроваджується за підтримки Управління з координації надання допомоги США країнам Європи та Євразії Державного департаменту США, і спрямована на запобігання кібератакам шляхом створення надійної кіберінфраструктури та посилення спроможностей спеціалістів із кібербезпеки", - йдеться в анотації до курсу.

До 15 травня триває набір на програму. Із 25 травня стартує перша хвиля навчання.

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