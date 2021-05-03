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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстрілювали позиції ОС поблизу Катеринівки і Пісків, втрат немає, - пресцентр. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації і надалі ігнорують режим припинення вогню й обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Протягом минулої доби, 2 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

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"Станом на 7 годину ранку 3 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Втрат серед військових Збройних Сил України немає. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі ОС.

Найманці РФ обстрілювали позиції ОС поблизу Катеринівки і Пісків, втрат немає, - пресцентр 01

Автор: 

обстріл (28156) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Песок, а не Песков.
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03.05.2021 07:59 Відповісти
Найманці РФ обстрілювали позиції ОС поблизу Катеринівки і Пісків, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9467

Христос Воскрес !
(Божого Благословіння кожному Захиснику України)
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03.05.2021 09:12 Відповісти
Раніше було валом повідомлень як наших хлопців вітають зі святом.
Скільки всього привозили.
Зараз весь рух призупинився.
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03.05.2021 09:18 Відповісти
Пані , зайдіть до нас в фб -- 30 квітня поїздка в зону ООС шахта Бутівка, Верхньоторецьке....
https://www.facebook.com/samooborona.sich/
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03.05.2021 14:23 Відповісти
Воістину Воскрес !
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03.05.2021 10:12 Відповісти
Найманці РФ обстрілювали позиції ОС поблизу Катеринівки і Пісків, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6168
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03.05.2021 09:19 Відповісти
 
 