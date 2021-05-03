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Новини Коронавірус і карантин
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Кулеба про вакцинацію іноземних громадян в Україні: "Нині така ситуація у світі, кожен викручується, як може"

Кулеба про вакцинацію іноземних громадян в Україні:

Україна буде вакцинувати іноземних дипломатів на підставі принципу взаємності.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми встановили два дуже прості правила. Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів в Україні на основі принципу взаємності щодо наших дипломатів закордоном. Тобто якщо в країні Х вакцинували наших дипломатів, то ми вакцинували їхніх дипломатів. Це нормальна міжнародна практика", – розповів Кулеба.

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"Але дійсно деякі країни, у яких надлишок своїх вакцин, постачають їх ... Ви згадали Китай. Є й інша країна, яка пригнала літаком багаж вакцин конкретно для того, щоб вакцинувати своїх дипломатів і своїх громадян, які живуть в Україні, які на консульському обліку стоять. Я не втручатимуся, як вони визначатимуть. ​​Зараз така ситуація у світі, кожен викручується, як може", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що громадян Китаю в Україні почали масово вакцинувати проти COVID-19.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) дипломати (565) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Моїх тітку і дядька, мого хресного, пенсіонерів, громадян України вакцинували в Штатах більше місяця тому назад, Пфайзером. Мого сусіда, заробітчани на вакцинували в Польщі Модерною, теж більше місяця тому назад. Це абсолютно безкоштовно. Це Кулєба такі речі називає "викручуєттся, як може"? Це Кулєба приписує свїм діям їхню вакцинацію?
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03.05.2021 08:31
+3
Ще один заразився хворобою стєпанова-брехуна . Що ти несеш , кулєба ? Чи ти не знаєш як люди в Европі захищені під час карантину ? Хоча що тут дивного ? Не брехун не може піти працювати в зекоМанду .
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03.05.2021 08:30
+3
Вот амеры ухуеют, когда Степашка придёт их китайчиной колоть
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03.05.2021 09:05
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Перевожу, министр иностраных дел послал куда подальше иностранцев. В последнее время ахинею какую-то несёт
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03.05.2021 08:18 Відповісти
Моїх тітку і дядька, мого хресного, пенсіонерів, громадян України вакцинували в Штатах більше місяця тому назад, Пфайзером. Мого сусіда, заробітчани на вакцинували в Польщі Модерною, теж більше місяця тому назад. Це абсолютно безкоштовно. Це Кулєба такі речі називає "викручуєттся, як може"? Це Кулєба приписує свїм діям їхню вакцинацію?
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03.05.2021 08:31 Відповісти
"Другая страна" - в перекладі на мову звичайного мудрого наріду означає слово "Ізраїль" 😁
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03.05.2021 08:24 Відповісти
Ще один заразився хворобою стєпанова-брехуна . Що ти несеш , кулєба ? Чи ти не знаєш як люди в Европі захищені під час карантину ? Хоча що тут дивного ? Не брехун не може піти працювати в зекоМанду .
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03.05.2021 08:30 Відповісти
Вакцинировать неизвестным препаратом надо всех и каждого,тогда все будут здоровые и босые.Помню малым был на поселке жили цыгане,никто их не лечил,но бегали по улицам всегда голые босые и ничем никогда не болели...,сейчас кста тоже самое....
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03.05.2021 08:40 Відповісти
Кулеба про вакцинацію іноземних громадян в Україні: "Нині така ситуація у світі, кожен викручується, як може"https://images.cnscdn.com/images/9/1/b/8/91b8844968c9df16aac9b18c1b2a4026/original.jpgУкраїна буде вакцинувати іноземних дипломатів на підставі принципу взаємності.
1000 КИТАЙЦІВ В ОДЕСІ МАЮТЬ ДИПЛОМАТИНІ ПАСПОРТИ?

ТИ ЩО НЕСЕШ,КУЛЕБА?
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03.05.2021 08:45 Відповісти
ротовий отвір істоти з зєшобла/опзажп - некероване зло. тому виключно відосікі з 15/20 дубля + відволікаючий антураж.
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03.05.2021 08:59 Відповісти
Вот амеры ухуеют, когда Степашка придёт их китайчиной колоть
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03.05.2021 09:05 Відповісти
Еще кто то и верит в эту "хворобу", рекламируемую в сми
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03.05.2021 09:13 Відповісти
Хреновее Украины мало какая страна выкручивается. И это прямая заслуга 73%.
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03.05.2021 09:44 Відповісти
"Мы установили два очень простые правила. Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов в Украине на основе принципа взаимности в отношении наших дипломатов за рубежом- зачем кому то в мире , украинские правила, по которым ,после их принятия, нужно постоянно "выкручиватся"?
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03.05.2021 10:08 Відповісти
А раніше було,що по іншому ?
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03.05.2021 10:19 Відповісти
Та кажи вже як є: діюча влада просрала момент договорів про закупівлю вакцини, а тепер діє за принципом московитів "кошка роділа котят - пусть є@утся, как хотят"... А ми все одно білі та пухнасті
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03.05.2021 13:26 Відповісти
 
 