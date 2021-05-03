В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали

Станом на понеділок, 3 травня, в Україні виявлено 2758 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1591 особа;

летальних випадків – 154;

одужало – 5 550 осіб;

здійснено тестувань за добу – 16 023 (зокрема методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 085 938 осіб;

одужало – 1 681 815 осіб;

летальних випадків – 44 750;

проведено ПЛР-тестувань – 9 487 141.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях", - розповів Степанов.







