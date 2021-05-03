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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали

Станом на понеділок, 3 травня, в Україні виявлено 2758 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 03госпіталізовано – 1591 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 03летальних випадків – 154;

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 03одужало – 5 550 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 03здійснено тестувань за добу – 16 023 (зокрема методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 08захворіло – 2 085 938 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 08одужало – 1 681 815 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 08летальних випадків – 44 750;

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 08проведено ПЛР-тестувань – 9 487 141.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Нашим шулерам Степанову и Ляшку нужно уже получить патент на то как побороть Ковид.
"Ловкость рук и никакого мошенничества...."
Нужно просто в нужные периоды уменьшать количество тестирований. Особенно на выходных в ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ раз меньше тестов.
При таком подходе и в Индии было бы не так всё печально по количеству новых случаев.
Власть у нас живет по принципу:
Нужно просто перестать стрелять.
Нужно просто перестать считать.
Нужно просто перестать слышать и видеть...
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03.05.2021 09:05
+2
Ці щеплення зроблені в різних місцях. Отже, кількість викинутих на смітник доз може навіть перевищити кількість "віртуальних прививок Степанова"
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03.05.2021 14:04
+2
Ні, школи потрібно закрити всі повністю і назавжди. Тоді ніхто вмирати не буде, а будуть просто кругом всі свої. Придуркувато-дебільні мавпи.
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03.05.2021 19:10
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Нашим шулерам Степанову и Ляшку нужно уже получить патент на то как побороть Ковид.
"Ловкость рук и никакого мошенничества...."
Нужно просто в нужные периоды уменьшать количество тестирований. Особенно на выходных в ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ раз меньше тестов.
При таком подходе и в Индии было бы не так всё печально по количеству новых случаев.
Власть у нас живет по принципу:
Нужно просто перестать стрелять.
Нужно просто перестать считать.
Нужно просто перестать слышать и видеть...
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03.05.2021 09:05 Відповісти
Ок, а как, тогда, связано количество летальных случаев с количеством тестирований?
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03.05.2021 19:55 Відповісти
Ок, а как, тогда, связано количество летальных случаев с количеством тестирований?

Никак Шоу для недалеких во всем мире.
Советую всем читать сказку про Буратино...
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03.05.2021 20:55 Відповісти
привито 177 человек (18 шт. ампул плюс 3 дозы вылили)
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03.05.2021 09:23 Відповісти
Не ошибся?
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03.05.2021 13:35 Відповісти
где?
в одной ампуле - 10 доз
18 (ампул) х 10 (доз) = 180 доз
180 (доз) - 177 (привитых) = 3 (неиспользованные, т.е вылитые, списанные)
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03.05.2021 13:46 Відповісти
Ці щеплення зроблені в різних місцях. Отже, кількість викинутих на смітник доз може навіть перевищити кількість "віртуальних прививок Степанова"
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03.05.2021 14:04 Відповісти
так. і це можливо...
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03.05.2021 14:15 Відповісти
В Полтавской области дискриминация по половому признаку
В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали - Цензор.НЕТ 3551
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03.05.2021 10:50 Відповісти
Поэтому надо открыть школы в Киеве. Будет больше.
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03.05.2021 13:52 Відповісти
Ні, школи потрібно закрити всі повністю і назавжди. Тоді ніхто вмирати не буде, а будуть просто кругом всі свої. Придуркувато-дебільні мавпи.
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03.05.2021 19:10 Відповісти
Некрофил, твою религию соблюдают только в России. ПНХ к Путину. чмо.
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04.05.2021 14:58 Відповісти
Це твою дебіл, релігію по закриттю шкіл та обалванюванню молоді, щоб керувати тупим бидлом активно запроваджують в московії. І манкуртське чмо, вивчи державну мову і коли пишеш про того кого зневажаєш, то зазвичай пишуть з малої букви. А ти палишся. Дебіл.
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04.05.2021 16:31 Відповісти
Мені українські діти подобаються живими та здоровими. Тому ще раз - ПНХ.
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04.05.2021 16:45 Відповісти
Ти вона. А я чогось подумав, що він . Вибачаюся тільки за це. А чому ти так не переживаєш, коли діти деградують, бухають та колються, а потім з них виростають деградовані тупі дорослі, схожі на тебе, які грабують та руйнують власну державу і від яких вже потім страждають діти. Діти нових поколінь. Я одну таку як ти знав, вона казала - ми так, багато не думаємо....
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04.05.2021 16:56 Відповісти
Геть до свого *****. Геть до свого *****. Геть до свого *****. Геть до свого *****. Геть до свого *****. Геть до свого *****... з якого разу дійде?
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05.05.2021 17:36 Відповісти
В моем городе не меньше чем всегда за последнее зарегистрировали за сутки, значит статистика по стране врет опять.
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03.05.2021 14:00 Відповісти
А лаборатории не працюють! Сьогодні хотіла зробити тест лише, одна лаборатория на всю Троєщину.
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03.05.2021 15:02 Відповісти
154 хворих померло від грипу, але могли бути живі аби була запроваджена лазерна терапія. Чому неп запускають лазерну терапію? Уряд хоче скоротити населення України? На скільки десятків чи сотень тисяч?? Хто поставив таку задачу нашому урядові???
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03.05.2021 15:09 Відповісти
Таке враження що дивляться скільки в Європі і ділять на 2.
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03.05.2021 19:19 Відповісти
 
 