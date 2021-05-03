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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 177 осіб, загалом - 755 103, - Степанов
В Україні щеплення проти коронавірусу отримали 755 103 особи.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"177 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 2 травня 2021 в Україні. 755 103 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії", - розповів міністр.
Топ коментарі
+10 Привет
показати весь коментар03.05.2021 08:29
+10 Привет
показати весь коментар03.05.2021 09:13
+7 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар03.05.2021 09:04
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Свідомих дуже мало. В основному йдуть з совковим менталітетом - за безплатним.
Ты посмотри статистику...каждый пункт вакцинации в среднем вакцинирует одного человека в час..
В ЧАС...ОДНОГО...
А это обычный внутремышечный укол...
Большинство пунктов работают с 9:00 до 15:00 три дня в неделю.
А пункты есть в ДИЕ..но что бы записаться...нужно иметь электронный ключ...а это бред..зелкный бред..
- А что, правда, куртка 620 тыщ стоит? - поинтересовался Арахамия. - А подкладочка из чего?
Степанов осторожно расстегнул куртку и показал подкладку.
- Соболя, - сказал он с детской улыбкой. - Брильянтовая молния, видишь? Вот тут можно отстегнуть, а там - отделка шиншилловая! Джерело: https://censor.net/ua/r3255582
- Мощная куртка, Степанов, - сказал Аваков. - Но почему же так дорого?
- Спасибо, - сказал Степанов. - Тут пыжиковый пыж. Джерело: https://censor.net/ua/r3255582