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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 177 осіб, загалом - 755 103, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 177 осіб, загалом - 755 103, - Степанов

В Україні щеплення проти коронавірусу отримали 755 103 особи.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"177 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 2 травня 2021 в Україні. 755 103 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль вакцинував проти коронавірусу 75% дорослого населення, - МОЗ країни

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
За вчера в церкви больше народу сходило....чем вы скоты за полгода вакцинировали...
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03.05.2021 08:29
+10
Нужно просто вакцинировать...а не трепать языком как степашка..
Ты посмотри статистику...каждый пункт вакцинации в среднем вакцинирует одного человека в час..
В ЧАС...ОДНОГО...
А это обычный внутремышечный укол...
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03.05.2021 09:13
+7
Скоро походу Степанов к курточке прикупить ещё и шапочку которую в народе "*******" называют!
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03.05.2021 09:04
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Вот это темпы вакцинации!
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03.05.2021 08:27 Відповісти
так паска ж. ніхто не записався, усі на город або майовку. це Україна, дєтка.
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03.05.2021 08:29 Відповісти
Ніхто особливо і не хоче вакциновуватись.
Свідомих дуже мало. В основному йдуть з совковим менталітетом - за безплатним.
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03.05.2021 08:49 Відповісти
Я бы с радостью вколол нормальный пфайзер себе и свое семье, чтобы спокойно жить без этой нервотрепки. Но ***, даже за деньги в Украине невозможно вакцинироваться. А с такими темпами вакцинации от степашки моя очередь прийдёт через 8-10лет.
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03.05.2021 09:36 Відповісти
За вчера в церкви больше народу сходило....чем вы скоты за полгода вакцинировали...
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03.05.2021 08:29 Відповісти
треба вакцинувати на підході до церкви ))), уколовся - можеш іти молитись.
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03.05.2021 09:03 Відповісти
Нет не надо! Пусть высдыхивают!
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03.05.2021 09:05 Відповісти
проблема у тому, що вони ходять серед інших. це якби вони не перетинались із іншими, то нехай не вакцинуються. вірус живе серед контактуючих.
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03.05.2021 09:08 Відповісти
антитіла ,теж починають вироблятися в кожному організмі зразу ,як тільки в нього попадає вірус,бактерії ,мікроби
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03.05.2021 09:52 Відповісти
не одразу. окрім того вони різних видів - одні під час хвороби, інші після.
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03.05.2021 10:35 Відповісти
Нужно просто вакцинировать...а не трепать языком как степашка..
Ты посмотри статистику...каждый пункт вакцинации в среднем вакцинирует одного человека в час..
В ЧАС...ОДНОГО...
А это обычный внутремышечный укол...
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03.05.2021 09:13 Відповісти
А если у них 8-часовый рабочий день с перерывом на обед, то каждый такой пукт выкинет по 3 неиспользованных дозы в конце дня.
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03.05.2021 09:48 Відповісти
Какой в жопу 8 часовой рабочий день и перерыв на обед?? Пандемия...пункты должны работать 24/7...и сделать так что бы они именно так и работали это прямая обязанность степашки.
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03.05.2021 09:54 Відповісти
Какие 24/7 ?!!!
Большинство пунктов работают с 9:00 до 15:00 три дня в неделю.
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03.05.2021 10:06 Відповісти
подивися на статистику вихідних - це викидання грошей на вітер - пункт працює, зарплата на вихідних платиться, а уколів кіт наплакав.
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03.05.2021 10:45 Відповісти
А что бы не выкидывать информация о пунктах вакцинации долдна быть размещена на каждом углу...а не на единственном портале ДИЯ...где для того что бы посмотреть нужно еще и зарегистрироваться...
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03.05.2021 09:57 Відповісти
ось тут пункти, нашо тобі региться у придуркодії https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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03.05.2021 10:46 Відповісти
Нет там пунктов...ни адресов..ни графиков работы...ничего нет...есть только статистика от скота степашки...
А пункты есть в ДИЕ..но что бы записаться...нужно иметь электронный ключ...а это бред..зелкный бред..
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03.05.2021 11:00 Відповісти
знач ти розумововідсталий русскочелюстной дятєл. усе там є, але не для дибілів тіпа тебе.
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03.05.2021 11:21 Відповісти
Я воспользовался смартфоном...и украинской версией....а дятел это такой же придурок как и ты...который тот дерьмосайт делал...раз в мобильной версии ничего нет..
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03.05.2021 11:49 Відповісти
там усе українською без вибора мови, де ти лазиш, узкій?
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03.05.2021 11:55 Відповісти
ти своїм мозгом не пробував скористатись, чи смартфон замість нього?
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03.05.2021 11:57 Відповісти
Ты идиот?? Хотя зачем я спрашиваю.??..это же очевидно..
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03.05.2021 12:12 Відповісти
ну ти ж десь знайшов версію україномовну без половни інфи, не я. так хто ідєот?
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03.05.2021 13:03 Відповісти
коли українці десь надибали викидання вакцини, Степанова призвали до коментарів, то 16 березня змі написали, що утилізовано 199 доз. тобто це середина місяця, початок вакцинації, розгону ще не набрали, але вже 200 викинули! тобто зі збільшенням кількості вакцинованих можна і викинуті дози прибавляти, тобто у цілому можливо що під кінець березня викинуто було вже 400. їх не видно по даним за областями, принаймні не всі: якщо ів-франківська коле у день 568 доз астразенеки, то видно, що викинути 2 дози, але це дані не по одному пункту вакцинації, які у сумі можуть дати суму кратну 10 (доз у флаконі), і тоді викинутих доз українцям не видно.
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03.05.2021 10:43 Відповісти
мало
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03.05.2021 08:31 Відповісти
паска, народ відпочиває на шашликах.
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03.05.2021 10:47 Відповісти
ВакцинАКЦИЯ + электрификация + дебилизация и товаристч чЛенин станет Генсеком Украины....
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03.05.2021 08:37 Відповісти
Скоро походу Степанов к курточке прикупить ещё и шапочку которую в народе "*******" называют!
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03.05.2021 09:04 Відповісти
Каков министр, такая должна быть и шапка
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03.05.2021 09:18 Відповісти
Могу поспорить, что "ковид-21", который "нападет" на планету осенью, меньше всего коснется Украины.
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03.05.2021 10:04 Відповісти
Первой дозой вакцинации !!! при обязательно нужной второй ( а то и как сейчас говорят и третей.) Пока даже эти мизерные цифры , это не о чем.. С учетом что иммунитет "вроде" как продолжается ( после выздоровления или полной двойной вакцинации) по разным сообщениям от 3 до 6 месяцев ( ну пускай будет 8) То скорости нашей " вакцинации" по сути это просто такой себе " успокоительный сиропчик", и отмазка что что то делается. Понятно что вопрос очень не простой. Тут и наличие вакцины, и способность ее хранения, и качество медицины и ее работников , ну и страх население перед вакцинацией и самое главное перед мед. учреждениями вообще. Для начала обеспечьте поголовное ( обязательное !!!) двухуровневое вакцинирование все мед работников от министра до уборщицы в мед учреждении любой формы властности а потом возможно народ уверует)
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03.05.2021 10:53 Відповісти
Чемпіооони!Чемпіоооони!
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03.05.2021 11:27 Відповісти
- Да, за срыв вакцинации кто-то должен ответить по-любому, - сказал Степанов, втайне любуясь, как переливаются на солнце крокодиловые вставки на куртке. - Пора призвать барыгу к ответу, хватит уже на людских смертях наживаться.
- А что, правда, куртка 620 тыщ стоит? - поинтересовался Арахамия. - А подкладочка из чего?
Степанов осторожно расстегнул куртку и показал подкладку.
- Соболя, - сказал он с детской улыбкой. - Брильянтовая молния, видишь? Вот тут можно отстегнуть, а там - отделка шиншилловая! Джерело: https://censor.net/ua/r3255582

- Мощная куртка, Степанов, - сказал Аваков. - Но почему же так дорого?
- Спасибо, - сказал Степанов. - Тут пыжиковый пыж. Джерело: https://censor.net/ua/r3255582
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03.05.2021 11:59 Відповісти
 
 