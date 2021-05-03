За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 177 осіб, загалом - 755 103, - Степанов

В Україні щеплення проти коронавірусу отримали 755 103 особи.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"177 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 2 травня 2021 в Україні. 755 103 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії", - розповів міністр.

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