Понад половину нових випадків COVID-19 у світі виявили в Індії. Україна друга в Європі за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 3 травня у світі зареєстрували 680 296 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 9969 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 153 480 141 випадок інфікування, з них 680 296 лише за минулу добу. При цьому 370 059 нових випадків COVID-19 було виявлено в Індії.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 216 157 осіб, з них 9969 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 131,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за загальною кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина, за кількістю нових випадків за добу - Індія, США, Бразилія Туреччина та Іран.
Україна розташовується на 10-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 19-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6-ту, за летальними випадками за добу - 10-ту та 2-гу позиції відповідно.
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Другого объяснения их действиям нет!
Там скривають реальну статистику!
У Великобританії (і в багатьох інших країнах) до сих пір діє протокол, за яким, якщо померлий отримав позитивний результат тесту на САРС-ков-2, який був проведений не пізніше, ніж за 28 днів до смерті, то офіційно вважається, що людина померла від ковіда.
Але тепер з початком вакцинації такий підхід стає "незручним".
Експерт SAGE (підрозділ МОЗ Великобританії) говорить, що, виявляється, людина могла померти і від іншої хвороби (незважаючи на позитивний результат тесту), і списувати його смерть на ковід неправильно, оскільки це погано вплине на репутацію вакцини. Таким чином необхідно терміново змінювати визначення "смерті від ковіда".
Те саме стверджується в документі британського уряду:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/979625/S1180_SPI-M-O_Consensus_Statement.pdf
Пункт 15 на 3 сторінці.
Ось такі подвійні стандарти.
Из этой таблички я вижу
Индия, США, Бразилия, Турция, Иран
Значит, Украину опередили ещё две неевропейские страны.
А что имеем?
США, Индия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Иран - итого шесть.
Или в какие колонки они смотрят?
Якщо подивитись їхні канали, то там одна брехня замінює іншу і так безкінечно.
Там скривають реальну статистику!