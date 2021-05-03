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Новини Коронавірус і карантин
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Понад половину нових випадків COVID-19 у світі виявили в Індії. Україна друга в Європі за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА

Понад половину нових випадків COVID-19 у світі виявили в Індії. Україна друга в Європі за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 травня у світі зареєстрували 680 296 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 9969 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 153 480 141 випадок інфікування, з них 680 296 лише за минулу добу. При цьому 370 059 нових випадків COVID-19 було виявлено в Індії.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 216 157 осіб, з них 9969 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 131,4 млн осіб.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за загальною кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина, за кількістю нових випадків за добу - Індія, США, Бразилія Туреччина та Іран.

Україна розташовується на 10-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 19-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6-ту, за летальними випадками за добу - 10-ту та 2-гу позиції відповідно.

Понад половину нових випадків COVID-19 у світі виявили в Індії. Україна друга в Європі за добовою смертністю 01
Понад половину нових випадків COVID-19 у світі виявили в Індії. Україна друга в Європі за добовою смертністю 02
Понад половину нових випадків COVID-19 у світі виявили в Індії. Україна друга в Європі за добовою смертністю 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+16
У меня складывается такое впечатление, что зебилы специально делают все возможное, чтобы ковид в Украине не прекращался и умерло как можно больше людей. Ведь пока плебс отвлечен на корону, зеленые наперсточники - безбожно грабят страну.
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03.05.2021 09:47
+15
Нічого. Скоро будемо перші. Вірю в Зеленського!
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03.05.2021 09:55
+6
зе-горе зробе скоро нас чемпионами
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03.05.2021 09:59
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Украина вторая, а курточка - первая, - одна такая!
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03.05.2021 09:43 Відповісти
Россия первая в мире по смертности, можно даже не сомневаться, что там скрывают реальную статистику.
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03.05.2021 14:07 Відповісти
если б еще это была правдивая статистика (о Украине)...а тож наши аферисты....напишут так как выгодно, а не так как оно есть (тем более ка оно есть они никогда не узнают - им пофиг)
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03.05.2021 09:45 Відповісти
вот именно, медикам выгодно писать ковид, кому получится (кто согласится)
доплаты, премии
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03.05.2021 10:00 Відповісти
так якщо співставляти за розмірами території і населення, то рашку треба з такими ж країнами рівняти, то Україна реально перша у антирейтингу.
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03.05.2021 10:28 Відповісти
Росія перша в світі по смертності від ковіду, якщо врахувати те, що вона перша в світі по брехні!
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03.05.2021 14:03 Відповісти
У меня складывается такое впечатление, что зебилы специально делают все возможное, чтобы ковид в Украине не прекращался и умерло как можно больше людей. Ведь пока плебс отвлечен на корону, зеленые наперсточники - безбожно грабят страну.
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03.05.2021 09:47 Відповісти
Так и есть!
Другого объяснения их действиям нет!
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03.05.2021 09:51 Відповісти
якби плебс думав про корону, то і на вихідних би вакцинували таку ж кількість, я і у середу-четвер. а то апогей лише у ці два дні досягається, у вихідні вирус і українці відпочивають, у понеділок і вівторок наново починають набирати обороти.
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03.05.2021 10:30 Відповісти
Нічого. Скоро будемо перші. Вірю в Зеленського!
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03.05.2021 09:55 Відповісти
ну хоть где-то должен жеж блеснуть его гений ))))
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03.05.2021 10:02 Відповісти
і так можна сказати перші, бо рашка за розміром і кількістю населення завжди буде першою у таких випадках.
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03.05.2021 10:32 Відповісти
Если вы посчитаете не общие цифры , а в зависимости от населения, то увидите что мы в лидерах , причем вырвались вперёд серьезно.
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03.05.2021 11:37 Відповісти
Росія перша в світі по смертності від ковіду, якщо врахувати те, що вона перша в світі по брехні!
Там скривають реальну статистику!
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03.05.2021 14:06 Відповісти
Статистика нелепая, считатт нужно относительно количества населееия страны, а не просто количество.
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03.05.2021 09:56 Відповісти
если так, то мы Индию обгоняем
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03.05.2021 10:04 Відповісти
зе-горе зробе скоро нас чемпионами
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03.05.2021 09:59 Відповісти
вже.
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03.05.2021 10:02 Відповісти
https://www.bitchute.com/video/Z6vjFYrQoboL/
У Великобританії (і в багатьох інших країнах) до сих пір діє протокол, за яким, якщо померлий отримав позитивний результат тесту на САРС-ков-2, який був проведений не пізніше, ніж за 28 днів до смерті, то офіційно вважається, що людина померла від ковіда.
Але тепер з початком вакцинації такий підхід стає "незручним".

Експерт SAGE (підрозділ МОЗ Великобританії) говорить, що, виявляється, людина могла померти і від іншої хвороби (незважаючи на позитивний результат тесту), і списувати його смерть на ковід неправильно, оскільки це погано вплине на репутацію вакцини. Таким чином необхідно терміново змінювати визначення "смерті від ковіда".

Те саме стверджується в документі британського уряду:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/979625/S1180_SPI-M-O_Consensus_Statement.pdf
Пункт 15 на 3 сторінці.
Ось такі подвійні стандарти.
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03.05.2021 10:02 Відповісти
В Індію фальшиві тести підвезли?
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03.05.2021 10:03 Відповісти
пару дней назад видел реанимационное отделение в больнице в Парке Партизанской Славы в корпусе Д и теперь ничему не удивляюсь - просто ужас - больным дают понять, что они там ненадолго и поскорее должны решать на тот свет идти или все-таки выкарабкиваться самостоятельно.. Попадешь туда живым и точно помрешь от пережитого.
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03.05.2021 10:23 Відповісти
"В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - Индия, Бразилия, Колумбия, Иран и Россия"
Из этой таблички я вижу
Индия, США, Бразилия, Турция, Иран
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03.05.2021 10:24 Відповісти
"Украина находится на 10-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе."
Значит, Украину опередили ещё две неевропейские страны.
А что имеем?
США, Индия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Иран - итого шесть.
Или в какие колонки они смотрят?
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03.05.2021 10:38 Відповісти
С третьего " бронзового" места уверено перешли на втрое " серебряное" ничего .. после общенациональной вольности ( по сути объявленной властью) с 1 по 16 мая ( числа с 25) перейдем " успешно" на вершину пьедестала. Но то такэ...
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03.05.2021 10:40 Відповісти
За смертністю Україна була у лідерах і до ковіду...
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03.05.2021 11:42 Відповісти
Не була, перша зажди Росія, реальну статистику вона скриває, бо є світовим лідером по брехні!
Якщо подивитись їхні канали, то там одна брехня замінює іншу і так безкінечно.
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03.05.2021 14:11 Відповісти
Для особливо одарованих пояснюю, перші три місця і є лідери...
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04.05.2021 09:30 Відповісти
Выше смертность - меньше пенсий - что не так, панове керівництво ?
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03.05.2021 11:57 Відповісти
Росія перша в світі по смертності від ковіду, якщо врахувати те, що вона перша в світі по брехні!

Там скривають реальну статистику!
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03.05.2021 14:05 Відповісти
Якщо подивитись російські канали, то там одна брехня замінює іншу на будь-які теми і так безкінечно.
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03.05.2021 14:12 Відповісти
Тому треба було відкрити школи. Все логічно.
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03.05.2021 14:53 Відповісти
Вторая? А почему не первая? Должны быть первые во всем. Особенно во вранье про вирусню. Чихнул? От короны. Устал? это тоже от короны. Плохой аппетит и сон? И это тоже от короны. От короны все проблемы, как насущные так и интеллектуальные. Еще ученые доказали, что ковид очень избирателен к своим жертвам, вирус сам находит того, кто ему подходит в качестве инкубатора. Если у человека очень плохая карма, то вирус его убъет.
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03.05.2021 18:41 Відповісти
 
 