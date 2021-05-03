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Новини Агресія Росії проти України
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Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба

Саміт

Саміт "Кримської платформи", який відбудеться в серпні, поверне проблему окупації Криму в топ питань міжнародного порядку денного.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усі очікують, що саміт відбудеться, і відразу "манна небесна" впаде на землю. Давайте будемо реалістами. По-перше, саміт поверне Крим у топ питань міжнародного порядку денного. По-друге, він створить механізм для того, щоб займатися найрізноманітнішими питаннями окупації", – розповів очільник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російському МЗС діє група, завданням якої є "завалити" саміт "Кримської платформи", - Кулеба

За його словами, і в нашій країні, і в столицях інших держав готують конкретну "заяву, декларацію, хартію - чи як вона буде називатися - "Кримської платформи".

"Це буде дуже предметний документ. Але ми з вами наприкінці квітня розмовляємо. А саміт буде наприкінці серпня. Ще є багато часу для того, щоб щось змінилося", – зазначив Кулеба.

Також читайте: На саміті "Кримської платформи" оцінять ефективність санкцій проти РФ, - Джапарова

Автор: 

Крим (14122) Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+13
Зеленський не в топі. Лідер з нього нульовий.
Тому нічого окрім піару серед українців і не планується.
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03.05.2021 09:59
+7
навіть зебілятка визнають
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03.05.2021 10:20
+5
Як побачив ледь-ледь не зіганув
Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2645
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03.05.2021 10:05
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Зеленський не в топі. Лідер з нього нульовий.
Тому нічого окрім піару серед українців і не планується.
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03.05.2021 09:59 Відповісти
В топі виключно сивочолий гетьман!!!
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03.05.2021 10:18 Відповісти
навіть зебілятка визнають
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03.05.2021 10:20 Відповісти
Що ви, зебілята, "визнаєте"?
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03.05.2021 17:34 Відповісти
Зеленский часто бывает не в топе. Вот, к примеру он без топа:

Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2290
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03.05.2021 10:23 Відповісти
Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба - Цензор.НЕТ 258
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03.05.2021 12:13 Відповісти
Як побачив ледь-ледь не зіганув
Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2645
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03.05.2021 10:05 Відповісти
Правосєкі СС вже на Бамбасі!
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03.05.2021 10:11 Відповісти
Там же наші прапори
не вата, явно.
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03.05.2021 10:21 Відповісти
На 01.05.2021 г. общее количество стран, согласившихся на участие в т.н. "Крымской платформе" аж целых 7: Турция, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Молдова и Польша. США не против, но пока это больше ничего, чем что-то. Шума из всего этого больше, чем проку...
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03.05.2021 10:06 Відповісти
О представителях ЕС умышленно умалчиваете? Ничего, подтянутся и другие, ещё не вечер.
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03.05.2021 10:14 Відповісти
Литва, Латвия, Эстония Польша это не ЕС? Тем временем Румыния отозвала свое участие.
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03.05.2021 10:23 Відповісти
Эти страны в ЕС для массовки и дешёвой рабочей силы. В каком направлении двигаться решают другие.
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03.05.2021 11:10 Відповісти
Все относительно. Польша для нас - это вектор движения. Но суть верная: значимые страны(кроме США и Турции), которые решают топовые мировые вопросы, туда не поедут. Для Турции и США - это почти личное, только потому они и будут там. Остальные не очень хотят ввязываться в это болото. Вся эта возня предназначена для внутриукраинского потребления, просто отвлечь внимание от тотального провала зеленского во всем.
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03.05.2021 11:19 Відповісти
Ну мечтайте, что вам ещё остаётся. Только мечтать и поливать грязью.
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03.05.2021 11:25 Відповісти
Не нравится реальность? Она мне тоже не нравится. Но от этого она реальностью быть не перестает.
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03.05.2021 11:33 Відповісти
С чего мне должна нравиться выдуманная вами реальность? Вы даже не официальное лицо, а какой-то аноним в интернете с непроизносимым ником.
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03.05.2021 11:37 Відповісти
Просто набор букв. А от того, официальное я лицо или нет, ничего не изменится. Зеленский - это катастрофа для Украины. это суть, а не мой непроизносимый ник.
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03.05.2021 11:41 Відповісти
Ага, и капитуляция, не только катастрофа.)))
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03.05.2021 11:43 Відповісти
одно другому не мешает. мало того, одно - следствие другого.
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03.05.2021 11:45 Відповісти
Так чего маршировать против капитуляции перестали, смирились? Следствие у него...)))
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03.05.2021 11:49 Відповісти
Сначала Пороха приплели, теперь маршировку. Что дальше в планах? Дискотека?
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03.05.2021 11:54 Відповісти
Мне ваши планы до спыны двэри.
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03.05.2021 11:58 Відповісти
я так понимаю, дискотеки не будет?. Жаль. Вся суть зеленых - сплошная дискотека, скакание на граблях и лозунги. Отменив дискотеку вы лишаетесь серьезной части своей сути. Но остаются лозунги и скакание на граблях(тоже, кстати, один из любимых видов национальной забавы). Наслаждайтесь.
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03.05.2021 12:03 Відповісти
Крымская платформа - Укринформ
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердили участие в первом саммите Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве.
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03.05.2021 11:24 Відповісти
США заявили об участии в "Крьімской платформе" уже давно. Брехать грешно...
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03.05.2021 10:15 Відповісти
США не против и видимо что-то будет и от них. Но суть вопроса в том, что все это на по сути является информационным шумом, который клоун пытается превратить во вселенское представление. Этого не будет. Преувеличивать его роль и называть это топом не следует. Приедут, поговорят, нажрутся виски и разъедутся. Топы начнутся позже: Байден- Путин, США-Китай. Там будут топы. А здесь нам просто укажут наше место: денег не дадим, держитесь, реформы, коррупция(здесь Украина действительно в мировом топе) и т.д. Такова неприглядная реальность.
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03.05.2021 10:32 Відповісти
Развод лохов,потрындят и выскажут сильную озабоченность а сами дальше с Рашкой торговать будут.А наши дятлы назовут это достижением.
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03.05.2021 10:10 Відповісти
Якщо ЗЕбарига торгує, то чому їм ніззя?
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03.05.2021 10:12 Відповісти
У нас преемственность: то Кулявлоб, то Кулеба. Результат тот же.
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03.05.2021 10:19 Відповісти
Хтось розуміє , що це за "платформа"?
Вава сподівається, що великі брати зупинять гопника і вирішать за нього проблему?
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03.05.2021 10:20 Відповісти
Віслюк впертий, не бажає визнати що обісрався.
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03.05.2021 10:27 Відповісти
О,Чайка проснулась...Что,сывочолый не поднимал вопросы Крыма?Он же бесстрашный убивец пуйла,даже что то похожее не начинал.То то ты так удивляешся ?
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03.05.2021 14:25 Відповісти
Сивочолий не розділяв питання окупованих територій, на відміну від "велічайшего" імітатора Європи.
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03.05.2021 14:37 Відповісти
Правильное решение. Нужно что бы в этом формате в обязательном порядке были США, Великобритания Канада, Турция, Польша, Швеция, Румыния, Прибалтика наши " обеспокоенные" Франция и Германия ну и как говорится чем больше тем лучше ( но при этом стоящие на позиции нерушимости границ , выполнения межгосударственных и международных норм и законов)
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03.05.2021 10:36 Відповісти
Все (!) ожидают, что саммит состоится, и сразу "манна небесная" упадет на землю. - Все это Коломойский, Зеленский, Мендель, Шефир. Ермак (Козырь в ФСБ) только притворяется что он как эти все.
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03.05.2021 10:44 Відповісти
Хто знає, де можна прочитати/знайти хоч якісь програмні документи цієї "Кримської платформи".
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03.05.2021 10:57 Відповісти
Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4857
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03.05.2021 12:09 Відповісти
Все, на востоке Украины зеля уже уверенно победил (правда запретив стрелять нашим парням), теперь за Крым взялся. В ходе этого головокружительного мероприятия он, видимо, собирается на не только заглядывать в глазик, но решительно лизнуть ...опу "той стороны".
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03.05.2021 12:41 Відповісти
Саммит "Крымской платформы" вернет проблему оккупации Крыма в топ вопросов международной повестки дня"- на сколько "вернет", Кулеба? на день? на час? на 5 минут?
Наверняка пройдет одной строкой в ленте мировых СМИ!

Для зеленых пиар---все, смысла--0, одна имитация бурной деятельности, фоточки, видосики...
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03.05.2021 20:41 Відповісти
 
 