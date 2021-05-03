Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба
Саміт "Кримської платформи", який відбудеться в серпні, поверне проблему окупації Криму в топ питань міжнародного порядку денного.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Усі очікують, що саміт відбудеться, і відразу "манна небесна" впаде на землю. Давайте будемо реалістами. По-перше, саміт поверне Крим у топ питань міжнародного порядку денного. По-друге, він створить механізм для того, щоб займатися найрізноманітнішими питаннями окупації", – розповів очільник МЗС.
За його словами, і в нашій країні, і в столицях інших держав готують конкретну "заяву, декларацію, хартію - чи як вона буде називатися - "Кримської платформи".
"Це буде дуже предметний документ. Але ми з вами наприкінці квітня розмовляємо. А саміт буде наприкінці серпня. Ще є багато часу для того, щоб щось змінилося", – зазначив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому нічого окрім піару серед українців і не планується.
не вата, явно.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердили участие в первом саммите Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве.
Вава сподівається, що великі брати зупинять гопника і вирішать за нього проблему?
Наверняка пройдет одной строкой в ленте мировых СМИ!
Для зеленых пиар---все, смысла--0, одна имитация бурной деятельности, фоточки, видосики...