Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба

Саміт "Кримської платформи", який відбудеться в серпні, поверне проблему окупації Криму в топ питань міжнародного порядку денного.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усі очікують, що саміт відбудеться, і відразу "манна небесна" впаде на землю. Давайте будемо реалістами. По-перше, саміт поверне Крим у топ питань міжнародного порядку денного. По-друге, він створить механізм для того, щоб займатися найрізноманітнішими питаннями окупації", – розповів очільник МЗС.

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За його словами, і в нашій країні, і в столицях інших держав готують конкретну "заяву, декларацію, хартію - чи як вона буде називатися - "Кримської платформи".

"Це буде дуже предметний документ. Але ми з вами наприкінці квітня розмовляємо. А саміт буде наприкінці серпня. Ще є багато часу для того, щоб щось змінилося", – зазначив Кулеба.

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