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Новини Санкції проти Росії Російські терористи збили Боїнг
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Єнін назвав наслідки для Росії в разі визнання її за позовом України спонсором тероризму: Без інвестицій і торгівлі

Єнін назвав наслідки для Росії в разі визнання її за позовом України спонсором тероризму: Без інвестицій і торгівлі

Визнати Росію державою, яка фінансує тероризм, - одна з цілей України у відстоюванні своїх прав у міжнародних судах через агресію РФ на сході.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми були першою країною, яка подала позов до Міжнародного суду ООН у межах Міжнародної конвенції з боротьби з фінансуванням тероризму. І першою країною, проти якої подібний позов був поданий, виявилася саме Росія", - повідомив Єнін.

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Він зазначив, що українська сторона вже має важливий проміжний результат. Міжнародний суд ООН встановив юрисдикцію у цій справі.

"Таким чином він визнав, що ті факти, які ми навели, дійсно мають місце, і що в межах зібраних нами доказів ми можемо говорити про порушення російською стороною Конвенції з боротьби з фінансуванням тероризму. Це ще не остаточна перемога, але дуже значний крок до неї", — сказав заступник міністра.

Єнін нагадав, що однією зі складових позову є справа про збитий у 2014 році над окупованою частиною Донецької області малайзійський "Боїнг" рейсу МН17. І у зв'язку з цим російській стороні належить не просто на словах, а з доказами пояснити:

- яким чином екіпаж установки "Бук", який належав 53-ій бригаді ППО російських збройних сил, перетнув кордон України та збив цивільний літак;
- яким чином російська сторона розслідувала ці злочини;
- чи є якісь кримінальні процеси, учасниками яких є військовослужбовці, керівництво цієї бригади;
- "що робити з міністром оборони Російської Федерації Шойгу, який давав прямі вказівки на направлення російських військових підрозділів і постачання зброї на Донбас, проводив операцію з тимчасової окупації Криму";
- "що з розслідуванням щодо панів Зюганова і Жириновського, які у відкритих ефірах закликали до постачання зброї або комбатантів на територію конфліктів, на територію Одеської та Донецької областей".

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"Що ми матимемо у фіналі? Мова йде не просто про будь-які фінансові компенсації. Ми говоримо про те, що російська сторона повинна бути визнана державою-спонсором тероризму. А з терористами, як неодноразово заявляв сам Путін, розмов не ведеться. З ними не ведеться ніякий бізнес", - акцентував Єнін.

Якщо суд визнає Росію країною, яка спонсорує тероризм, то наслідки для неї можна спрогнозувати з санкцій, які на сьогодні діють відносно Ірану й низки інших держав.

"Вони просто не можуть отримати іноземних інвестицій, доступу до іноземних технологій, торгівля з ними обмежується. Все це буде дуже серйозно збільшувати ціну для російської держави за чинну агресію", — резюмував Єнін.

Автор: 

росія (64846) санкції (11744) тероризм (2863) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Єнін (348)


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Топ коментарі
+12
Что скажет Шефир? Он может допустить, чтобы его бизнес в России загнулся?
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03.05.2021 10:44
+9
Є ще один момент. Захід тугенько сприймає будь які санкції проти власних ринків збуту. Тому я би не радив сподіватись на чудеса принциповості від розвинених демократій.
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03.05.2021 10:48
+7
Признать Россию государством, которое финансирует терроризм - это как признать Чикатило спонсором маньяков-убийц.
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03.05.2021 10:52
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Что скажет Шефир? Он может допустить, чтобы его бизнес в России загнулся?
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03.05.2021 10:44 Відповісти
Узеленський барига.
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03.05.2021 10:48 Відповісти
не, не, не....а как же кацапские хохотушки?!
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03.05.2021 11:05 Відповісти
https://www.facebook.com/portnikov?__cft__[0]=AZVU5ujZGFvLSaB0LsrNOp13VJEGbJtR52SixKWoJ-oaqPaVQ_0zF_gQ5g1bW2OoP9FGtE0RklvNGAXtshhZSDaqMl7-a03jYz6K27R2tBz_eNdsCuQ8mhOiqCphH-mN5t6g80NWc7vdwpzfN45QFJ9v9R9uBBbp9H-NNUUkeDqOPw&__tn__=-UC%2CP-R Виталий Портников

И чем больше подробностей мы узнаём об этой террористической империи, об этих взрывах на каждому шагу, о яде в мусорных баках, о глупости, помноженной на безнаказанность, чем больше мы наблюдаем весь этот цинизм - как эти люди, дающие санкции на самые настоящие преступления, исступленно крестятся, прикладываются к рукам не менее вороватых и циничных чиновников РПЦ, как они вальяжно прохаживаются 9 мая с портретами родственников, даже неспособных при жизни представить себе, в какую нравственную выгребную яму могли попасть их дети и внуки ради бесконтрольной власти, дворцов в Геленджике или просто путевок в крымские санатории, - тем большее омерзение этот режим душегубов вызывает. И сколько складов ни взрывай, сколько людей ни убивай, сколько телешоу ни устраивай - а власть душегубов останется властью душегубов.
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03.05.2021 12:25 Відповісти
знайшла таке--------------В Совет народных комиссаров СССР.----------''Вы напрасно верите в мIровую пролетарскую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты: "да здравствует мIровая социалистическая революция, да здравствует мIровой октябрь". Вы сеете по культурному мiру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было. Сколько раз в ваших газетах о других странах писалось: "час настал, час пробил", а дело постоянно кончалось лишь новым фашизмом то там, то сям. Да, под вашим косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь культурный мiр.--------------Надо помнить, что человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно.
И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства. Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нее. -----------------Пощадите же родину и нас.
Академик Иван ПАВЛОВ.
Ленинград 21 декабря 1934 г.
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03.05.2021 18:36 Відповісти
Є ще один момент. Захід тугенько сприймає будь які санкції проти власних ринків збуту. Тому я би не радив сподіватись на чудеса принциповості від розвинених демократій.
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03.05.2021 10:48 Відповісти
Тогда им будет очень сложно объяснить это своим избирателям.
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03.05.2021 11:18 Відповісти
Якщо вони змогли пояснити електорату необхідність позитивної дискримінації то і це прокатить.
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03.05.2021 11:25 Відповісти
Им как то и раньше не требовалось объяснений, а только личная выгода. Почему сейчас избиратель должен измениться?
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03.05.2021 11:26 Відповісти
Вы не верите в демократию, а верите в Золотого Тельца?
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03.05.2021 11:31 Відповісти
Для вас реальность существует или только то в что вы верите?
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03.05.2021 11:39 Відповісти
Те не существует. А СССР для вас существует. Разочарую вас, на этом сайте обсуждают реальность, ваши фантазии обсуждайте на других или с докторами так и вам и другим полезней будет.
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03.05.2021 12:01 Відповісти
а "реальность" - это что?
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03.05.2021 12:14 Відповісти
Попробуйте в Гугле найти. Или для вас это не возможно?
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03.05.2021 13:21 Відповісти
Слід уточнити що фразу "розвинених демократій" слід виділити "лапками". Демократією і справедливістю у Старій ЄВРОПІ і не пахне, все продається і купується.
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03.05.2021 11:38 Відповісти
Після другої світової бійні ліваки нівелювали принципи демократії.
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03.05.2021 11:49 Відповісти
Признать Россию государством, которое финансирует терроризм - это как признать Чикатило спонсором маньяков-убийц.
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03.05.2021 10:52 Відповісти
Тоже, подумалось, что она не просто финансирует, она же его и создает(
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03.05.2021 12:55 Відповісти
Еще как заставит Достаточно ввести эмбарго.
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03.05.2021 11:05 Відповісти
Эта зависимость уменьшается с каждым годом, если ты не знал...
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03.05.2021 11:06 Відповісти
тоесть ,Ты хочешь сказать,что откажись Европа от рашистского газа,рашист сможет 40% валютной выручки, полученной из-за его продажи в Европе срубить ее в Китае, который отказался от рашистского газа ,или быть может Монголия возьмет эти обьемы и заплатит за них???
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03.05.2021 11:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/89332 ЕС не откажется от поставок газа из Раши, у них для этого нет никакой мотивации, кроме давления США. ЕС думает о своих интересах, а проблемы Украины, им до одного места. Касаемо Китая, ты напутал. Там контракт на 30 лет, сейчас тянут вторую нитку
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03.05.2021 15:04 Відповісти
Эээээ,да ты упорот путинизмом и еще очень тупой, смысла что то доказывать ,приводить аргументы не стоит ,просто идешнах !
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03.05.2021 17:13 Відповісти
Там контракт на 30 лет, сейчас тянут вторую нитку- как называется вторая нитка,которую тянут ,какие обемы газа согласно контракта на 30 лет?Стрелочник назывался "Тесла".Пока что читай- https://kapital-rus.ru/articles/article/kitai_otkazyvaetsya_ot_rossiiskogo_gaza_v_polzu_spg/
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04.05.2021 11:08 Відповісти
Первое предложение Очень порадовало.... Хехе именно европа долина морозмть жопу в знак солидарности с Украиной. ЧТО-ТО ну Очень интересное, особенно из уст коррумпированного «зама». Это вроде как « купить билет и назло кондуктору пойти пешком» При этом все пассажиры автобуса типа должны выйти в знак солидарности... Самое интересное что все эти пассажиры давно узнали про наличие Мерседеса у «принципиального пассажира»
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03.05.2021 11:09 Відповісти
Треба докладати максимум зусиль, щоб визнати РФ в ООН терористичною державою, а не просто спонсором тероризму. І, як наслідок, добитися повної міжнародної ізоляції.
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03.05.2021 11:00 Відповісти
А хто ж її признає, якщо пошти всі европейські бізнесмени та політики в ній харчуються?
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03.05.2021 11:07 Відповісти
Это огромное преувеличение.
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03.05.2021 11:20 Відповісти
Тут важно что б суд в Ниделандах по МН-17 не затягивал с вынесением решениям! Каким будет решение сомневаться не приходиться, и тогда, для суда ООН, это будет очччень весомый аргумент!
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03.05.2021 11:08 Відповісти
Єнін назвав наслідки для Росії в разі визнання її за позовом України спонсором тероризму: Без інвестицій і торгівлі - Цензор.НЕТ 8146
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03.05.2021 11:14 Відповісти
Що ще чекать від орди!
Єнін назвав наслідки для Росії в разі визнання її за позовом України спонсором тероризму: Без інвестицій і торгівлі - Цензор.НЕТ 325
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03.05.2021 12:20 Відповісти
ГААГА терпелива і прийме свою заботу по таким маніякам як шойгу бздюганов і скоморох-жирік.....слюна вже не летить...скоріше невротичні надриви...."гарні ПРИЗНАКИ"
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03.05.2021 11:18 Відповісти
Для возврата временно оккупированных территорий крайне необходимо создание международной коалиции с цивилизованными странами, чтобы организовать полную экономическую изоляцию РФ.
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03.05.2021 11:28 Відповісти
бгг, дядя оптимист, в европе главная европейская ценность это деньги, пока контакты с рф приносят деньги - они не прекратятся
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03.05.2021 11:32 Відповісти
рашистская ценность все те же деньги и рашистская ценность еще большая ценность , нежели в Европе, ибо эта ценность алчного "капутина" и рабсея зависима от денег гейропы конкретно,так что ей ,так или иначе придется делать все,что бы иметь деньги тех, у кого они есть, а деньги в мире есть у США ,ЕС ,Китая
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03.05.2021 11:59 Відповісти
нас рать кацапсинам на всю эту болтологию - санкции,эмбарго и на весь мир!
кацапсиновая нечисть будет копать корни, жрать кору и в экстазе от собственной "исключительности"с упоением плескаться в собственном гамне !
господа хорошие, не пугайте своей голой joпoй друга Владимира, вы смущаете красно-коричневых мракобесов,людоедов и Ордынских выблюдков !
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03.05.2021 11:39 Відповісти
Совок тоже так думал, но очень быстро закончился.
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03.05.2021 22:54 Відповісти
Ці моголомасскалі не просто спонсори тероризму сьогодення, а конкретні неонацисти ХХ-ХХІ віків.
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03.05.2021 12:09 Відповісти
так булоб аби в нас був проукраінський президент..а так маемо недорозуменіе яку окружило себе агентурой путіна...і вже начинае думать якби воду завезти в крим щоб його путін по головці погладив..
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03.05.2021 12:38 Відповісти
ти утирок спочатку отримай визнання, а потім почнеш гавкати про наслідки для **********!
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03.05.2021 12:55 Відповісти
Как любит зеленое кодло пиарится на том, что сделали попередники, тактично об этом умалчивая и выдавая за свои досягнення)))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BA Иск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России был подан в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Международный суд ООН в январе 2017 г. Украина требует признать действия России на Донбассе нарушающими https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorist_Financing_Convention Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма , а в АРК (Крыму) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации .
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03.05.2021 20:23 Відповісти
 
 