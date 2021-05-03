Єнін назвав наслідки для Росії в разі визнання її за позовом України спонсором тероризму: Без інвестицій і торгівлі

Визнати Росію державою, яка фінансує тероризм, - одна з цілей України у відстоюванні своїх прав у міжнародних судах через агресію РФ на сході.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми були першою країною, яка подала позов до Міжнародного суду ООН у межах Міжнародної конвенції з боротьби з фінансуванням тероризму. І першою країною, проти якої подібний позов був поданий, виявилася саме Росія", - повідомив Єнін.

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Він зазначив, що українська сторона вже має важливий проміжний результат. Міжнародний суд ООН встановив юрисдикцію у цій справі.

"Таким чином він визнав, що ті факти, які ми навели, дійсно мають місце, і що в межах зібраних нами доказів ми можемо говорити про порушення російською стороною Конвенції з боротьби з фінансуванням тероризму. Це ще не остаточна перемога, але дуже значний крок до неї", — сказав заступник міністра.

Єнін нагадав, що однією зі складових позову є справа про збитий у 2014 році над окупованою частиною Донецької області малайзійський "Боїнг" рейсу МН17. І у зв'язку з цим російській стороні належить не просто на словах, а з доказами пояснити:

- яким чином екіпаж установки "Бук", який належав 53-ій бригаді ППО російських збройних сил, перетнув кордон України та збив цивільний літак;

- яким чином російська сторона розслідувала ці злочини;

- чи є якісь кримінальні процеси, учасниками яких є військовослужбовці, керівництво цієї бригади;

- "що робити з міністром оборони Російської Федерації Шойгу, який давав прямі вказівки на направлення російських військових підрозділів і постачання зброї на Донбас, проводив операцію з тимчасової окупації Криму";

- "що з розслідуванням щодо панів Зюганова і Жириновського, які у відкритих ефірах закликали до постачання зброї або комбатантів на територію конфліктів, на територію Одеської та Донецької областей".

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"Що ми матимемо у фіналі? Мова йде не просто про будь-які фінансові компенсації. Ми говоримо про те, що російська сторона повинна бути визнана державою-спонсором тероризму. А з терористами, як неодноразово заявляв сам Путін, розмов не ведеться. З ними не ведеться ніякий бізнес", - акцентував Єнін.

Якщо суд визнає Росію країною, яка спонсорує тероризм, то наслідки для неї можна спрогнозувати з санкцій, які на сьогодні діють відносно Ірану й низки інших держав.

"Вони просто не можуть отримати іноземних інвестицій, доступу до іноземних технологій, торгівля з ними обмежується. Все це буде дуже серйозно збільшувати ціну для російської держави за чинну агресію", — резюмував Єнін.