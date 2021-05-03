Росія має секретний список чиновників ЄС, яким заборонений в'їзд, - євродепутат Верхофстадт
Бельгійський депутат Європарламенту Гі Верхофстадт заявив, що він і десятки інших європейських чиновників перебувають у списку заборонених для в'їзду в Росію "протягом багатьох років".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Повідомляється, що перелік чиновників ЄС тримається в секреті.
Видання зазначає, що станом на понеділок у керівництві Євросоюзу ще не вжили відповідних заходів у відповідь на заборону Росії на в'їзд вісьмом чиновникам структур Євросоюзу і окремих країн ЄС.
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Он не увидит Нарьян-Мара..."
2007, Канада,
драма, военный, история
Закритий список містить прівзвища абсолютно всіх. Все залежить від ситуації. Захотіло фуйло - впустили. Наказало не пускати - не пустили.
https://defence-ua.com/army_and_war/polscha_rozgornula_kompleksi_nsm_jak_tse_strimuje_agresiju_rf_v_baltiji_prikladi_dlja_ukrajini-3543.html