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Новини Коронавірус і карантин
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Єврокомісія закликала держави ЄС моніторити стічні води на коронавірус: Швидке і надійне джерело інформації про поширення вірусу та його штамів

Єврокомісія закликала держави ЄС моніторити стічні води на коронавірус: Швидке і надійне джерело інформації про поширення вірусу та його штамів

Європейська комісія закликає всі держави-члени ЄС з огляду на боротьбу з пандемією COVID-19 у майбутньому перевіряти стічні води на коронавіруси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Важливо, щоб країни ЄС якнайшвидше встановили ефективні системи моніторингу стічних вод та забезпечили негайне надходження відповідних даних органам охорони здоров'я", - заявив єврокомісар з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 2 травня.

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За словами єврокомісара, мають бути використані усі наявні можливості для виявлення вірусу та його варіантів.

"Контроль за стічними водами може бути економним, швидким та надійним джерелом інформації про поширення вірусу та його варіантів серед населення", - зазначив Сінкявічюс.

Така система моніторингу стічних вод може бути створена у термін до шести місяців, переконаний єврокомісар.

Йдеться про додатковий допоміжний інструмент моніторингу для ухвалення рішень державними органами охорони здоров'я, сказав єврокомісар. Він переконаний, що у містах та великих громадах мають брати по можливості дві проби зі стічних вод на тиждень, і якщо вірус в них відсутній, то можна казати про те, що це регіон з низьким ризиком поширення вірусу.

При цьому Сінкявічюс послався на досвід Барселони, влада якої здійснює забір проб стічних вод для аналізу ситуації з вживанням наркотиків.

Автор: 

Єврокомісія (2141) каналізація (29) карантин (18172) Євросоюз (13300) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Скоро этот вирус-ловкач научиться передаваться по радиоволнам. Посмотрел телевизор и заразился.
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03.05.2021 11:36
+4
На очереди мониторинг наших мусорных баков. И переписки.
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03.05.2021 11:27
+4
Ну обнаружат в сточных водах вирус и что дальше,какие действия если их не существует?Что заставят носить маски и на дупах?
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03.05.2021 11:44
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На очереди мониторинг наших мусорных баков. И переписки.
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03.05.2021 11:27 Відповісти
Ви не в ЄС.Єврокомісія закликала держави ЄС моніторити стічні води на коронавірус: Швидке і надійне джерело інформації про поширення вірусу та його штамів - Цензор.НЕТ 4556
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03.05.2021 11:36 Відповісти
Пока да. Но раздельно мусор уже собираем.
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03.05.2021 11:38 Відповісти
если в бак не залезешь, то бояться нечего.
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03.05.2021 11:36 Відповісти
Интересный у вас опыт.
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03.05.2021 11:39 Відповісти
вот и собирай дальше. Когда говорится о проверке воды на наличие вируса, у тебя проверка мусора.
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03.05.2021 13:58 Відповісти
Наскільки я знаю вірус з живого на живе переходить,а в покидьках не живе,чи вже завдяки журналюгам та чиновникам нова форма життя виникла..
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03.05.2021 11:31 Відповісти
в стічних водах стільки всього органічного, а, отже, і живого...
у жителів нових санжар одним з аргументів проти "китайців" у санаторії нацгвардії, якраз і було вливання стічних вод санаторія в міську систему каналізації...
вони вже тоді, а єврокомісія лише зараз, вказали, що "моніторити"
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03.05.2021 12:56 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/stoki-v-more-u-beregov-kryma/29987022.html «Подумали гейзер, оказалось - стоки»: что скрывается в море у берегов Крыма
2019 год, но ржачно.
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03.05.2021 11:32 Відповісти
Скоро этот вирус-ловкач научиться передаваться по радиоволнам. Посмотрел телевизор и заразился.
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03.05.2021 11:36 Відповісти
Или мысленно.
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03.05.2021 11:41 Відповісти
по телеволнам, если зараза от просмотра...
радиоволны - это, когда она от слушанья
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03.05.2021 12:59 Відповісти
Ну обнаружат в сточных водах вирус и что дальше,какие действия если их не существует?Что заставят носить маски и на дупах?
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03.05.2021 11:44 Відповісти
Не только
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03.05.2021 12:00 Відповісти
Очки и перчатки!
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03.05.2021 11:53 Відповісти
Жителі Нових Санжар ще коли інформували про це моз,ВОЗ,опу,зелену мавпу і весь її кодлан .Ті їм і прислали мусорів-іфекціоністів.
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03.05.2021 12:19 Відповісти
так...вони - перші, а єврокомісія лише зараз,
а звьоздная скалецька, опше, ніяк
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03.05.2021 13:02 Відповісти
Вся наша медицина должна действовать по протоколу МОЗ. Мы не в ес, но нам диктуют условия. Но поскольку нам уже сказали, что осенью будет ковид-21 и новый карантин, накуя тратить деньги на проверку хрен знает чего.
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03.05.2021 18:35 Відповісти
Чукча не читатель, чукча - писатель. МОЗ дал рекомендации странам ЕС, а не Украине. Пару предложений не осилили прочесть
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03.05.2021 23:44 Відповісти
Так я про протокол моз, а не про то кому что дано.
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04.05.2021 02:16 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, то вперше знайшли коронавірус у стічних водах у Італії, ще до того, як там з'явився перший хворий.
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04.05.2021 02:48 Відповісти
 
 