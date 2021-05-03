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Новини
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Штормове попередження в Києві та області: пориви вітру до 15-20 м/с, рекомендується закрити вікна й уникати нестійких конструкцій

Сьогодні, 3 травня, в Києві та Київській області оголошено штормове попередження у зв'язку із сильними поривами вітру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Вдень у Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

"Для уникнення травмувань, у таку погоду варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного пориву вітру", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку пресслужба КМДА із посиланням на Український гідрометцентр повідомляє, що в столиці також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у зв'язку з чим оголошено 1 рівень небезпеки (жовтий).

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У київській мерії дали поради жителям столиці у зв'язку зі штормовим попередженням:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Автор: 

КМДА (2361) Київ (19400) Київська область (3999) штормове попередження (42) ДСНС (5080)


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03.05.2021 11:48 Відповісти
У нас 2-3 м/с.
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03.05.2021 11:42 Відповісти
Штормове попередження в Києві та області: пориви вітру до 15-20 м/с, рекомендується закрити вікна й уникати нестійких конструкцій - Цензор.НЕТ 3432
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03.05.2021 11:49 Відповісти
Кака краса!
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03.05.2021 19:36 Відповісти
В Жулянах 9 порывы 15 м/с.
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03.05.2021 11:51 Відповісти
еханыйпабай...предупреждение ВЕЛИКОГО БОКСЕРА!!
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03.05.2021 12:06 Відповісти
 
 