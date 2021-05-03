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Новини Коронавірус і карантин
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Восени в Україні з'явиться новий штам коронавірусу. Проти нього колективний імунітет не діятиме, - лікарка Богомолець

Восени в Україні з'явиться новий штам коронавірусу. Проти нього колективний імунітет не діятиме, - лікарка Богомолець

Уже восени поточного року на Україну чекає новий штам коронавірусу - COVID-21.

Такий прогноз озвучила заслужена лікарка України Ольга Богомолець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel.

За її словами, колективний імунітет до COVID-19 не діятиме проти нового штаму.

"Восени ми будемо бачити COVID-21. Будуть нові штами коронавірусу, вони будуть більш агресивними, більш розумними, викликатимуть більше ускладнень", - сказала лікарка.

За її словами, подолання епідемії можливе за умови, якщо працюватиме певна система. "Має бути система – вакцинація, комплекс санітарно-епідемічних заходів, центральна влада з чіткими рекомендаціями і наша відповідальність".

Водночас Богомолець спрогнозувала, що у світі з'являтимуться більш "розумні" вакцини проти коронавірусу, вакцини нової генерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали

Автор: 

Богомолець (64) карантин (18172) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+27
Эта "врач" и швец, и жнец, и на дуде игрец. Бывший народный депутат. И ещё она поёт. Хреново. Только неизвестно кто она такая, чтобы её мнение имело какое-либо значение вообще!
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03.05.2021 11:51
+21
чистая "желтуха". врач богомолец, светило мирового масштаба, что-то вякнула, "цензор" написал, агентство ОБС (одна бабка сказала) разнесло, переврав при этом. в итоге и кацапы с их дезой не нужны.
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03.05.2021 11:50
+15
https://twitter.com/IgorLukianchuk

https://twitter.com/IgorLukianchuk Egyptian orchestra 25% https://twitter.com/IgorLukianchuk @IgorLukianchuk https://twitter.com/IgorLukianchuk/status/981823652508393473 5 апр. 2018 г.

Ольга Богомолець підробляла пісеньками.
А потім колесо фортуни подарувало їй багатенького буратіно.
І Богомолець стала видатним меценатом і лікарем усіх часів та народів
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03.05.2021 11:58
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Не розумію шквалу бруду, яке в каментах виливають на Богомолець. Як по мені, то цілком розумні речі каже.
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03.05.2021 15:20 Відповісти
Она уже давно не врач а воровка, спекулирующая именем предков.
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03.05.2021 17:25 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що краще прислухатись к якомусь неграмотному чуваку, який пише собачою мовою, чим згодитись на розумні речі, незважаючи на персоналії???

Цілковито з вами згоден, "пєші єсчо"!
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03.05.2021 18:26 Відповісти
Для кого-то это новость? Израиль уже вложил деньги (можно сказать, что сделал предзаказ) в разработку новых вакцин. Если все население планеты не будет провакцинировано в сжатые сроки, то будут новые штаммы - ничего необычного в этом нет.
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03.05.2021 15:37 Відповісти
Врач Богомолец посмотрела в хрустальный шар и увидела будущее. Маладээц!
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03.05.2021 16:25 Відповісти
Вірус штука інтересна, він запитувати вумників не має наміру. Коліця, ой вакцинуйтесь тільки не системно. Погано закінчите. Пластиком захєзали планету-Земля , найціннійший скарб Творця і не страшно. Вірусу паскуди злякались. Небійтесь він всіх знайде.
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03.05.2021 16:39 Відповісти
Зачем этих прогнозов держут твари людей держут в страхе
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03.05.2021 17:15 Відповісти
Да, осенью ковид -21, а следующей осенью - ковид -22. А через год - ковид-23. Ну пока жив программист живет и ковид. А кстати, вы знаете настоящее первоначальное название этого вируса,...ДО ПОЖАРА!!! в лаборатории? Разработчик назвал его....Апокалипсис.! Ему видели ли очень нравилось это название. Причем это была хвальба, некое восхищение собой и своей работой. Дааа, мне жаль, что не все сгорело в том пожаре, не помог даже кислородный баллон. А какая хорошая была идея, как все складывалось. И надо же, потом нашли все по крохам.
Нук, в любом случае, сейчас мы имеем с далеко не тем, что разрабатывалось вначале. А вначале было вообще мрачновато.
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03.05.2021 17:16 Відповісти
Обозвалась воровка...
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03.05.2021 17:22 Відповісти
Трэш какой то((( Что не чиновник в медицине то неуч полный((( Хоть бы для начала почитали основы иммунологии а потом умняк давили на всю страну !!!!! А то уже просто смешно ))) Откуда она это все знает?))) Вот вопрос
Одна известная " инфекционист" с такими же профессорскими званиями как и у Кивы на всю страну несла что летом вируса нет потому что его убивает ультрафиолет))))) Я когда это услышал ржал минут пять))) Ладно бы продавец из магазина это заявила а то профессор и доктор наук И имя ее Голубовская Потом она же заявила что дети являются основными разносчиками коронавируса)))) ХОТЬ БЫ ПОЧИТАЛИ ЖЕ СВОИ МОНОГРАФИИ ОБ ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ В ЧАСТИ ПРО ОРВИ)))
А тут вообще вылезло какое точудо БАБА ВАНГА и уже знает что будет осенью )))) Откуда она знает?)))
Берусь предположить что осенью коронавирус исчезнет так же как и испанка ..... просто все уже столкнулись с этим вирусом ..... он тихо и спокойно уйдет в небытие
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03.05.2021 17:34 Відповісти
Слыхали эту швабру? Она уже в курсе что и когда кого ждет. Значит эти "волны вирусов" искусственно генерируемая срань. Вот же твари, на медицинской необразованности людей выезжают, на страхе играют. А сами воруют и врут, пора убивать.
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03.05.2021 18:25 Відповісти
Страшилкоужастиками выпрашивает пост министра.. Ппц. Каким боком заурядный дерматолог начал разбираться в вирусологических проблемах. В европейской Гвинее всё возможно, да, зебилы?
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03.05.2021 21:14 Відповісти
Большая часть примитивного народа прочла в статье "вакцины бесполезны, вирус мутирует". То что про это речи нет - не важно, главное найти повод не чпокаться. Ну и почмарить - прям народное хобби.
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04.05.2021 01:10 Відповісти
Зачем прививаться, если люди переболели в лёгкой форме и чувствуют себя хорошо ?
Лидер прививок - Израиль - потому что свои колют своим, никто не ждёт подвоха.
А в Украине что и зачем колют - неизвестно.
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04.05.2021 06:45 Відповісти
Якщо вірус штучного походження,він має вироджуватись,а не 'розумнішати'.
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13.06.2021 10:28 Відповісти
Вирус пришел надолго... а может быть навсегда.
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29.06.2021 11:26 Відповісти
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