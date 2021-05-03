Восени в Україні з'явиться новий штам коронавірусу. Проти нього колективний імунітет не діятиме, - лікарка Богомолець
Уже восени поточного року на Україну чекає новий штам коронавірусу - COVID-21.
Такий прогноз озвучила заслужена лікарка України Ольга Богомолець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel.
За її словами, колективний імунітет до COVID-19 не діятиме проти нового штаму.
"Восени ми будемо бачити COVID-21. Будуть нові штами коронавірусу, вони будуть більш агресивними, більш розумними, викликатимуть більше ускладнень", - сказала лікарка.
За її словами, подолання епідемії можливе за умови, якщо працюватиме певна система. "Має бути система – вакцинація, комплекс санітарно-епідемічних заходів, центральна влада з чіткими рекомендаціями і наша відповідальність".
Водночас Богомолець спрогнозувала, що у світі з'являтимуться більш "розумні" вакцини проти коронавірусу, вакцини нової генерації.
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Цілковито з вами згоден, "пєші єсчо"!
Нук, в любом случае, сейчас мы имеем с далеко не тем, что разрабатывалось вначале. А вначале было вообще мрачновато.
Одна известная " инфекционист" с такими же профессорскими званиями как и у Кивы на всю страну несла что летом вируса нет потому что его убивает ультрафиолет))))) Я когда это услышал ржал минут пять))) Ладно бы продавец из магазина это заявила а то профессор и доктор наук И имя ее Голубовская Потом она же заявила что дети являются основными разносчиками коронавируса)))) ХОТЬ БЫ ПОЧИТАЛИ ЖЕ СВОИ МОНОГРАФИИ ОБ ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ В ЧАСТИ ПРО ОРВИ)))
А тут вообще вылезло какое точудо БАБА ВАНГА и уже знает что будет осенью )))) Откуда она знает?)))
Берусь предположить что осенью коронавирус исчезнет так же как и испанка ..... просто все уже столкнулись с этим вирусом ..... он тихо и спокойно уйдет в небытие
Лидер прививок - Израиль - потому что свои колют своим, никто не ждёт подвоха.
А в Украине что и зачем колют - неизвестно.