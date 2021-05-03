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Новини
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Зеленський перед візитом до Польщі висловив повагу її традиціям законотворчості: Демократичні цінності - ознака історії країни

Зеленський перед візитом до Польщі висловив повагу її традиціям законотворчості: Демократичні цінності - ознака історії країни

Президент України Володимир Зеленський перед офіційним візитом до Польщі висловив повагу польським традиціям.

"Демократичні цінності – ознака історії Польщі. Анджей Дуда, шаную польську традицію законотворчості та впровадження реформ. Конституція 3 травня була проявом прагнення до справедливості, яке об'єднує наші країни та всю європейську спільноту", - написав Зеленський у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві.

Також читайте: Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві

Автор: 

Зеленський (23642) Польща (8468) Дуда (770)


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Топ коментарі
+9
Тебе ніхто не сприймає як президента,тільки дегенерати.
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03.05.2021 12:19
+5
А на який мові Зе це написав ?
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03.05.2021 12:08
+5
На малороській
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03.05.2021 12:10
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А на який мові Зе це написав ?
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03.05.2021 12:08 Відповісти
На малороській
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03.05.2021 12:10 Відповісти
Помиляєшься ,шановний,на русском украинским !!!))))
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03.05.2021 12:19 Відповісти
Какаяразница
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03.05.2021 12:23 Відповісти
Ясна річ-"Хуже не будет!" !!!))))
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03.05.2021 12:25 Відповісти
Як на мене, краще не продукувати цю маніпулятивну думку. Навіть із сарказмом.
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03.05.2021 13:19 Відповісти
гуглятранслейт на польском
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03.05.2021 12:10 Відповісти
Гугля-мєндєль ушла, в декрет мабуть.
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03.05.2021 12:12 Відповісти
ну что? через пару дней снова на отдых махнет?)
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03.05.2021 12:08 Відповісти
"Пошью пиджак с отливом и в...... Оман !" !!!)))
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03.05.2021 12:32 Відповісти
у него отгулов немеряно, сам себе подписует
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03.05.2021 13:18 Відповісти
Это тот, который собирался убрать председатель Конституционного суда рассуждает о дем. ценностях? Это интересно. При дем. системе за такое - импичмент и тюрьма. В Украине - можно. Вопрос, зебобики, почему.
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03.05.2021 12:08 Відповісти
с нафтогазом таже хрень, ещё бляхеров подпишет, и всё равенство
зеля и закон вещи не совместимые. шут забыл задекларировать несколько миллионов...
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03.05.2021 12:30 Відповісти
Да там много чего, список длинный того, за что придется отдуваться. Потому и брезгуют этим зеленым недомерком в нормальном мире.
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03.05.2021 12:34 Відповісти
Набор слов и не какого смысла мендель видать ышо не уволилась
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03.05.2021 12:10 Відповісти
Тебе ніхто не сприймає як президента,тільки дегенерати.
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03.05.2021 12:19 Відповісти
Імітація державної діяльності ртиває !!!)))
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03.05.2021 12:20 Відповісти
Не бережёт себя совсем: https://censor.net/ru/news/3263367/indiyiskiyi_shtamm_koronavirusa_obnarujili_v_polshe.
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03.05.2021 12:32 Відповісти
А чим польська конституція краща від української? Нічим. Чим польський президент кращий від українського? Своїм ставленням до польської конституції. Він її не просто поважає, а й стоїть на її захисті. Скажіть хтось це Зєлєнскому, який на конституцію власної країни, де він є президентом, просто клав той орган, яким імітує гру на роялі. Т може справа не в конституція, а у ставленні до них?
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03.05.2021 12:47 Відповісти
Яке ж лицемірство на грані блюзнірства!
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03.05.2021 13:00 Відповісти
А у нас гетьманович законы переписывает у педофила путина,а зеленое стадо принимает не задумываясь о том,что там написано и как это скажется на экономике.
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03.05.2021 13:04 Відповісти
А голосование СН в ВР по темникам - это какие традиции?
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03.05.2021 13:48 Відповісти
Визнання польським Сеймом геноцидом поляків з боку українців на окупованих поляками українських землях - то теж даниина поваги до польського законодавства? Лицемірний ублюдок.
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03.05.2021 15:11 Відповісти
 
 