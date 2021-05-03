Зеленський перед візитом до Польщі висловив повагу її традиціям законотворчості: Демократичні цінності - ознака історії країни
Президент України Володимир Зеленський перед офіційним візитом до Польщі висловив повагу польським традиціям.
"Демократичні цінності – ознака історії Польщі. Анджей Дуда, шаную польську традицію законотворчості та впровадження реформ. Конституція 3 травня була проявом прагнення до справедливості, яке об'єднує наші країни та всю європейську спільноту", - написав Зеленський у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві.
Топ коментарі
+9 David Keller
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+5 Sophia-Maria Duglass
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зеля и закон вещи не совместимые. шут забыл задекларировать несколько миллионов...