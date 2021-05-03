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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: в "червоній" зоні залишаються сім областей, у 13 - перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: в

Міністерство охорони здоров'я оновило карту карантину в Україні. Згідно з актуальними даними, у "червоній зоні" залишається сім областей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з оновленими даними, у "жовтій зоні" перебувають Київ, Київська, Вінницька, Закарпатська, Херсонська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області. У цій зоні діють найбільш м'які карантинні обмеження - маски в громадських місцях, робота ресторанів із 7:00 до 24:00, соціальна дистанція в магазинах.

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У "помаранчевої зоні" залишаються Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У "червоній зоні" Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Норма госпіталізацій пацієнтів із COVID в Україні становить 60 на 100 тисяч населення. Цей показник перевищено у восьми областях. Найвищий показник завантаженості ліжок у лікарнях у Сумській області - 67,4.

При цьому, у 13 областях перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. Найгірший показник у Донецькій області - 157,4%.

Епідзонування України: в червоній зоні залишаються сім областей, у 13 - перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5388) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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А зеленая зона передвигается вместе с Зеленским и вокруг него. Ну, и Велюр, конечно.
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03.05.2021 12:24 Відповісти
Сравнил показатели Луганской и Харьковской. Вторая - в красной зоне, а Луганская - в оранжевой. Хотя там намного выше превышение эпидпорога, чем в Харьковской. Кстати, за этот единственный показатель Харьковская и в красной. Более того, если Луганская станет меньше класть пациентов в стационар (ну вот, например, не брать из дому типа "нет мест"), то она в желтую попадет. Ибо, судя по таблице, именно за повышенный процент госпитализаций она и в оранжевой. БРЕД!!!
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03.05.2021 12:33 Відповісти
плохо
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03.05.2021 13:54 Відповісти
 
 