Не можна дозволити, щоб Україна знову повернулася в минуле, - президент Литви Науседа
Вільнюс ніколи не визнає окупацію Росією частини території України і діятиме в напрямку деокупації цих територій.
Про це під час святкового виступу в Сеймі Польщі з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Речі Посполитої заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мобілізація збройних сил Росії на кордоні з Україною і воєнні дії на сході України, які здійснюються нелегальними групами, які підтримує Москва, свідчать про тиск і розпалювання військової напруги як рушія політичного впливу. Хочу підкреслити, що Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і діятиме у напрямку завершення фактичної окупації східної частини України",- заявив Науседа під оплески депутатів польського та литовського Сеймів.
Він додав, що не можна дозволити, аби "Україна знову повернулася в минуле".
Як повідомлялось, у понеділок у Варшаві відбудеться президентський саміт глав держав України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії в рамках святкування 230-річчя ухвалення конституції Речі Посолитої. Крім того, відбудуться двосторонні переговори між Президентами України і Польщі.
Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.
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і не завдяки вашим заявам.
...з повагою до всіх добрих людей.
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А що таке? "Московский комсомолец" заздрить нашій зубожілості?
Зажурилися "іскандери", в розпачі "тополя"?
Минуло всього 2 роки від "виборів па пріколу" і ось вже "нельзя позволить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое" Источник: https://censor.net/ru/n3263388
Це вже остаточна перемога всього над усім, чи ще почекати і дати 100 днів?