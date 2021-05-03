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Новини Агресія Росії проти України
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Не можна дозволити, щоб Україна знову повернулася в минуле, - президент Литви Науседа

Не можна дозволити, щоб Україна знову повернулася в минуле, - президент Литви Науседа

Вільнюс ніколи не визнає окупацію Росією частини території України і діятиме в напрямку деокупації цих територій.

Про це під час святкового виступу в Сеймі Польщі з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Речі Посполитої заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мобілізація збройних сил Росії на кордоні з Україною і воєнні дії на сході України, які здійснюються нелегальними групами, які підтримує Москва, свідчать про тиск і розпалювання військової напруги як рушія політичного впливу. Хочу підкреслити, що Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і діятиме у напрямку завершення фактичної окупації східної частини України",- заявив Науседа під оплески депутатів польського та литовського Сеймів.

Також читайте: Науседа про нарощування військ РФ поблизу України: Литва шукає способи, щоб допомогти й гарантувати безпеку в регіоні

Він додав, що не можна дозволити, аби "Україна знову повернулася в минуле".

Як повідомлялось, у понеділок у Варшаві відбудеться президентський саміт глав держав України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії в рамках святкування 230-річчя ухвалення конституції Речі Посолитої. Крім того, відбудуться двосторонні переговори між Президентами України і Польщі.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.

Автор: 

Литва (2369) Польща (8468) росія (64846) Науседа Гітанас (333)


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Топ коментарі
+9
Давайте говорить правду, если бы не "агрессивное меньшинство", то вовка-дурачек уже давно бы сделал Украину федеральным округом парашии. наркоДегенерат до сих пор живет в совковой реальности, где кацапы - братский народ, а ВСУ и порохоботы - это враги его высокомаржинального бизнеса.
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03.05.2021 13:01
+5
Гібридна війна за Україну триває !! Йде війна за вектор розвитку України!!! Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!))
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03.05.2021 12:34
+4
с такими упоротыми рехворматорами-крадунами дай Украине Бог хотя бы выжить....
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03.05.2021 12:33
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с такими упоротыми рехворматорами-крадунами дай Украине Бог хотя бы выжить....
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03.05.2021 12:33 Відповісти
Гібридна війна за Україну триває !! Йде війна за вектор розвитку України!!! Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!))
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03.05.2021 12:34 Відповісти
мы уже там, и даже дальше: не в прошлом, а в позапрошлом.
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03.05.2021 12:35 Відповісти
Очень верное заявление.
Возврата не будет.
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03.05.2021 12:39 Відповісти
тоді треба негайно дати підсрачник зєлі, каломойші і гудку ахмєтовічу.
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03.05.2021 12:41 Відповісти
Выбор двухлетней давности отбросил её в позапрошлое
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03.05.2021 12:42 Відповісти
Та вона з того минулого ніяк не вибереться...
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03.05.2021 12:51 Відповісти
Давайте говорить правду, если бы не "агрессивное меньшинство", то вовка-дурачек уже давно бы сделал Украину федеральным округом парашии. наркоДегенерат до сих пор живет в совковой реальности, где кацапы - братский народ, а ВСУ и порохоботы - это враги его высокомаржинального бизнеса.
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03.05.2021 13:01 Відповісти
цього не буде.
і не завдяки вашим заявам.
...з повагою до всіх добрих людей.
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03.05.2021 13:11 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко

А що таке? "Московский комсомолец" заздрить нашій зубожілості?

Зажурилися "іскандери", в розпачі "тополя"?

Не можна дозволити, щоб Україна знову повернулася в минуле, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 1030
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03.05.2021 13:15 Відповісти
Хтось собі може уявити таку заяву при "клятому баризі"? Тоді інші країни вітали наміри та рух країни до демократичної міжнародної спільноти і заяв про повернення у минуле, під владу московитів, не було... Навіть натяку на це...
Минуло всього 2 роки від "виборів па пріколу" і ось вже "нельзя позволить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое" Источник: https://censor.net/ru/n3263388
Це вже остаточна перемога всього над усім, чи ще почекати і дати 100 днів?
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03.05.2021 13:21 Відповісти
Нельзя позволить, чтобы Украина снова вернулась в прошлое.- У правящей Украиной мафии Коломойского, гражданина Израиля , военного союзника РФ, идеология противоположная: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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03.05.2021 13:27 Відповісти
Не можна дозволити, щоб Україна знову повернулася в минуле, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 1615
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03.05.2021 14:35 Відповісти
прохвесор кива не согласен
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03.05.2021 16:20 Відповісти
Украину никогда не возьмут в ЕС, и во многом благодаря таким странам как Литва, и это надо понимать. Литва получает от ЕС в три раза денег больше, чем отдает, это откровенные нахлебники. Сейчас правда давать стали меньше. Племянник шурина работает в Литве, мешки с мукой на мельнице таскает. Говорит молодежи вообще нет, все разъехались, у них ведь реальный безвиз. Вечером в баре пяток пердунов сидят, пиво потягивают.
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03.05.2021 16:45 Відповісти
 
 