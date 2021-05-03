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Новини Коронавірус і карантин
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Хворих на коронавірус в Україні щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою, - опитування КМІС

Хворих на коронавірус в Україні щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою, - опитування КМІС

Згідно з даними всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), нині в країні не хворіли на COVID-19 65% опитаних громадян. 29% опитаних заявили, що вже перенесли коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднені КМІС результати опитування.

На питання "Чи Ви вже перехворіли або зараз хворієте на COVID 19? / Чому Ви вважаєте, що це саме COVID 19 – робили тести чи тільки за симптомами?", 65% опитаних відповіли, що не хворіли, 29% – що хворіли. З тих, хто хворів, 17% робили тест, 12% – відчували симптоми.

Хворих на коронавірус в Україні щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою, - опитування КМІС 01

На запитання "Чи готові Ви особисто зробити щеплення у найближчі декілька місяців?", 43% відповіли, що готові, 53% - що не готові. Порівняно з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10 процентних пунктів (з 33% до 43%), а не готових – зменшилася на 9 процентних пунктів (з 62% до 52%), зазначають у КМІС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: в "червоній" зоні залишаються сім областей, у 13 - перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Хворих на коронавірус в Україні щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою, - опитування КМІС 02

На запитання "Чому Ви не готові вакцинуватися?"більшість відповіли, що вакцини ще недостатньо перевірені (40%); друга за популярністю відповідь – недовіра вакцинам, що зараз є в Україні (33%). "Наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від ковіду" – так вважають 20% опитаних; 17% не довіряють будь-якій вакцинації.

Хворих на коронавірус в Україні щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою, - опитування КМІС 03

"За даними опитування, перехворіли 29,1%, з них 16,9% визначили це за тестами, а 12% всього за симптомами. Якщо взяти до уваги тільки тих, хто робив тести, врахувати погрішність і взяти нижню межу, то серед дорослого населення (18 років і старше) перехворіли 4,4 млн осіб. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою. Якщо взяти до уваги, що в 2 млн офіційної статистики входять і люди віком до 18 років, а також, що частина тих, хто вважає, що в них був ковід, але не робили тести, теж могли бути правими, то хворих у нас може бути і втричі більше, ніж за офіційною статистикою", - заявив гендиректор КМІС Володимир Паніотто.

Це, на його думку, "не може бути пов'язано з нещирістю респондентів, вони не мають мотивації говорити про те, що тести підтвердили, що вони хворіли, якщо такого не було". "Я не знаю протоколів збору інформації про випадки ковіду, але, можливо, приватні клініки і комерційні центри тестування не завжди повідомляють про випадки ковіду і ці дані не потрапляють до централізованої системи", - сказав соціолог

Автор: 

карантин (18172) опитування (1922) КМІС (333) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Перед снятием карантина в Киеве наблюдал интересную манипуляцию от минздрава. Если вы возьмете и начнете сравнивать заполнение коек которое они выдают за 3е суток, то у вас данные в таблицах которые они выдают будет разное. Притом в последние дни перед снятием карантина разница в 6-8 процентов с предыдущим днем. Если проверять одно и тоже число за 3 дня. Фантастика. Это называется следите за движением руки.
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03.05.2021 12:43
+7
Плоскую с черепахой и слонами! Хватит уже свой бред с шарообразной землей распространять!!!
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03.05.2021 12:52
+6
Давайте проведем опрос, какую форму имеет Земля. Уверен, будет познавательно и для министерства образования даже неожиданно.
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03.05.2021 12:42
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Как можно быть готовым к тому чего нет
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03.05.2021 12:41 Відповісти
Цей факт на гарантує повторного зараження.
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03.05.2021 12:42 Відповісти
Давайте проведем опрос, какую форму имеет Земля. Уверен, будет познавательно и для министерства образования даже неожиданно.
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03.05.2021 12:42 Відповісти
Плоскую с черепахой и слонами! Хватит уже свой бред с шарообразной землей распространять!!!
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03.05.2021 12:52 Відповісти
Не обижайтесь,коллега, на дремучих людей ибо несут ересь о круглой земле по незнанию.
Вот как выглядит Земля.Аминь.
Хворих на коронавірус в Україні щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2840
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03.05.2021 13:16 Відповісти
Ты хоть смайлики ставь.
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03.05.2021 13:46 Відповісти
Перед снятием карантина в Киеве наблюдал интересную манипуляцию от минздрава. Если вы возьмете и начнете сравнивать заполнение коек которое они выдают за 3е суток, то у вас данные в таблицах которые они выдают будет разное. Притом в последние дни перед снятием карантина разница в 6-8 процентов с предыдущим днем. Если проверять одно и тоже число за 3 дня. Фантастика. Это называется следите за движением руки.
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03.05.2021 12:43 Відповісти
В 4. Минимум.
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03.05.2021 12:44 Відповісти
в 4000, чого там прибіднятися
всі хворі, що аж замертво на вулицях падають
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03.05.2021 13:28 Відповісти
Вчора-сьогодні так і є - посеред вулиці, деякі встигають доповзти до ліжка. Може, хоч завтра ситуація зміниться.
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03.05.2021 14:52 Відповісти
Особенно в отдаленных селах "достоверная" статистика где на три села один фельдшер...заболел умер закопали.
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03.05.2021 12:53 Відповісти
Живых уже не осталось. Одни боты. Пугают, друг друга, автоматически.
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03.05.2021 12:59 Відповісти
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03.05.2021 13:43 Відповісти
Я думаю это соотношение намного дольше Соотношение где то в пять раз.( и это минимум, скорее даже больше, звучало мнение специалистов что в 10 раз, но возьмем среднее.) Зная на опыте что многие болели в легкой форме и даже тесты не сдавали, и много случаев что тексты " не показывали" наличие вируса, хотя все основные сопутствующие признаки были, или только второй, третий тест давал результат ( что немногие делали). Главное в этом другое. Главное то что надежда на " коллективный иммунитет" при большом количестве уже переболевших и плюс вакцинированных ( в два этапа) оказалось пустышкой. Иммунитет как оказалось есть но только на очень короткий период , по некоторым сведениям от 3 до 6 месяцев, по другим до 8 ( максимум) Плюс появление все новых и новых разновидностей вируса ( китайский, британский, бразильский, южно африканский, индийский..) И в связи с этим вопрос об "коллективном иммунитете" оказывается не состоятельным. Это уже не проблема.. это возможно катастрофа. Но человеческая популяция с лица Земли конечно не исчезнет, и это факт.
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03.05.2021 13:03 Відповісти
"тесты " не показывали" наличие вируса, хотя все основные сопутствующие признаки были"

а, може, варто було в такій ситуації зробити інші тести? бо, відкрию секрет, сарс-ков-2 - це не єдиний вірус на планеті, що є збудником ГРВІ та подібних захворювань
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03.05.2021 13:26 Відповісти
Так! Прекращай... Сейчас нет других болезней... Бабло выделяется и стрижётся только с ЭТОЙ !
Так что не мешай людям зарабатывать!
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03.05.2021 13:45 Відповісти
Х*йню годі друкувати..
Жаль що зараз не військовий час - тебе за розповсюдження паніки вже б розтріляли
або на траншеї відправили...
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03.05.2021 13:51 Відповісти
заболел ковидом в тяжёлой форме. неделю лечили по телефону. через неделю отвезли на такси к дежурному врачу. КТ показало 30% поражение лёгких,сатурация 76,температура 38,но даже при таком раскладе скорая не хотела никуда везти...хорошо дежурный врач всё сделал и таки забрали в больницу в Переяслав-Хмельницкий,где лечили две недели.
все две недели в основном на концентраторе,причём до выписки. сатурация на момент выписки без концентратора была 88,задышка ужасная,сил хватало дойти до сортира и обратно...и тем не менее выписали,даже не сделав контрольный тест. в настоящий момент уже три недели лечусь дома,температура скачет,сил немного прибавилось,но ...в больнице при мне умерло двое.
знаю кучу людей,которых отказываются забирать в больницу,хотя они и так забиты...
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03.05.2021 13:23 Відповісти
Поздоровляю - ти перехворів пневмонієй )
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03.05.2021 13:50 Відповісти
по приезду в больницу брали тест. увы,это ковид,о чём и написано в выписке.
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03.05.2021 14:07 Відповісти
Тест може сказати що ти професор Каліостро, а хворіють пневмонієй )
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03.05.2021 14:15 Відповісти
Опитуванням визначати кількість хворих? Люди самі собі діагноз ставлять?
Ще, курва, в екстрасенсів запитайте чи ворожок. Кавова гуща, кажуть, достовірні дані дає.
Дно.
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03.05.2021 13:25 Відповісти
Болели в ,,легкой форме" как ОРВИ..даже не было температуры только ломка..Сатурацию меряди все в норме ..думачли что это и правда ОРВИ так как острые запахи слышали(парфюмы).но больше 2 месяцев мучали сомненья -что же это было!!! Сдал на антитела..а их еще LgG-5.5
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03.05.2021 13:29 Відповісти
"Больных коронавирусом в Украине минимум в 2 раза больше" - и что !?
это информация НИ О ЧЁМ !? раз люди НИКАК физически не страдали от этого, то КАКАЯ РАЗНИЦА болели или нет !? И даже ЛУЧШЕ что болели - значит есть иммунитет !

В этой болезни не количество "больных" несет угрозу... а количество УМЕРШИХ из числа больных !
А из ЭТОЙ (больных коронавирусом в Украине минимум в 2 раза больше) информации - говорит лишь о том, что в ЭТОМ случае болезнь ещё МЕНЕ опасна , так как в таком случае процетность смертей от нее В " РАЗА НИЖЕ !
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03.05.2021 13:43 Відповісти
Від алкоголю в рік тільки офіційно вмирає 40 тисяч. В нас 5-7 % смертність від хвороб пов'язаних з алкоголем. Більше половини населення бухає.
Де карантин? Де протиепідемічні заходи? Закриття на місяць горілчаних магазинів?
Отже питання не про здоров'я населення. Ідіть в сад "експерти", "незалежна преса " і ковідопараноїки
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03.05.2021 13:47 Відповісти
2 млн. официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был ковид, но не делали тесты, тоже могли быть правыми, то больных в нас может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике Источник: https://censor.net/ru/n3263389

ТА ЧОГО ВЖЕ ТАМ - КАЖИ У СІМ РАЗІВ БІЛЬШЕ, НАРОД ЖЕ ЩЕ ОСТАТОЧНО НЕ ЗАШУГАНИЙ, ТРЕБА ЗАЛЯКАТИ ТАК ЩОБ ВОНИ ЗГОДНІ БУЛИ І ВІСЛЮЧУ МОЧУ
ВКОЛОТИ СОБІ
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03.05.2021 13:48 Відповісти
Среднедневной уровень заболеваемости COVID-19 за апрель 2021 - 19093 (рост по сравнению с мартом 40,3 %). Среднедневной уровень смертности от COVID-19 за апрель 2021 - 433 (рост по сравнению с мартом 59,2 %). Официальные данные о количестве заболевших и данные о количестве умерших занижаются. Количество стандартных тестов ПЦР проводимых в государственных лабораторных центрах снижается.(с)
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03.05.2021 14:16 Відповісти
За долгие годы наша система здравоохранения приобрела очень стойкую тенденцию,
которой нет в цивилизованной Европе - это САМОЛЕЧЕНИЕ.
То есть -я сам себе доктор. В ЕС вы не купите НИКАКИХ лекарств в аптеке без
рецепта ,даже перекись водорода.
Посему цифру инфицированных и переболевших в лёгкой и средней форме
надо увеличить в разы. Они к врачам не обращались ,тестов не делали и в статистику
не вошли.
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03.05.2021 14:45 Відповісти
Если бы не самолечение, то населения уже было бы в 5 раз меньше.
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03.05.2021 14:55 Відповісти
К сожалению это не прикол,самолечение по информации сайтов доказательной медицины, намного эффективней чем поход меддиспетчеру, называемого почему то семейным врачом. И болото это неимоверно мощное, тебя могут и унизить и обозвать и даже сознательно причинить ущерб, если ты возмутишься что твоему ребеночку младенцу назначают цефалоспорины и др страшные антибиотики при обычном ОРВИ, а ведь этр сташное преступление, даже страшней чем, например, кокаин продавать. Система мощная и не сдается. Даже для пани Супрун она окпщалась непобедимаю и непреодолима. Я сам в прошлом медик и часто испытываю презрение и ненависть к экс коллегам, потому что многие поенимают прекрасно что они делают, греют и греются в обтятиях фарммафии.
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03.05.2021 17:40 Відповісти
Дело не только в фармацевтической мафии.
Я не сторонник самолечения, но качественной медицинской помощи у нас НЕТ! Поэтому самолечение - единственный выход для людей.
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03.05.2021 23:33 Відповісти
кому від того легше якщо збільшити в рази чи навпаки. Основа ...системне лікування, пр яке мало хто здогадується.
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03.05.2021 16:46 Відповісти
Важнее знать сколько умерло от ковида. Ведь многие умирают спустя месяц или больше там на пару месяцев от осложнений что обострились после ковида. Особенно лёгочники и кардиобольные. Но пишут конечно другую причину смерти. А вот переболевших относительно легко стоит тоже реально просчитывать. До сих пор нет даже намека как быть тем кто переболел относительно прививок. Делать не делать таким---или когда после болезни делать. Те кто переболел сильно могут не выдержать прививку.
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03.05.2021 14:49 Відповісти
раньше вообще никто кислородом не баловался при пневмониях что бы мышцы дыхания были в тонусе, а тут каждому скармливают тот кислород вот потом и задыхаются... И до 30 сатурации и 70 поражения легких дома лечились.. а если ниже 30 и мозги в отключку - тогда больничка уже и вытягивали... Неженки
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03.05.2021 14:50 Відповісти
Так, надлишок кисню викликає... гіпоксію.
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03.05.2021 14:55 Відповісти
За час пандемії в Україні від ковіду до сьогодні померло 44750 людей. При цьому світова статистика дає смертність по цьому діагнозу 2-3%. Наш брехливий міністр степанов стверджував, що в Україні смертність від коронавірусу біля 2%. Тобто цифра 44750 має складати 2-3% від загальної кількості хворих. Тобто загальна кількість хворих при такій смертності має складати щонайменше 2237500 - 1491667 осіб. Офіційно на сьогодні загальну кількість хворих на ковід в Україні нам називають 2085938. Тобто, така цифра відповідає смертності біля 2%. Як не дивно, але це відповідає офіційній статистиці, якщо цифри по смертності від КОВІД-19 не занижені за рахунок віднесення смертей на інші діагнози.
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03.05.2021 14:58 Відповісти
А кміс ще медична організація? Знову оскотинюють нас такими опитуваннями.
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03.05.2021 15:31 Відповісти
 
 