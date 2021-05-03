Хворих на коронавірус в Україні щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою, - опитування КМІС
Згідно з даними всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), нині в країні не хворіли на COVID-19 65% опитаних громадян. 29% опитаних заявили, що вже перенесли коронавірус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднені КМІС результати опитування.
На питання "Чи Ви вже перехворіли або зараз хворієте на COVID 19? / Чому Ви вважаєте, що це саме COVID 19 – робили тести чи тільки за симптомами?", 65% опитаних відповіли, що не хворіли, 29% – що хворіли. З тих, хто хворів, 17% робили тест, 12% – відчували симптоми.
На запитання "Чи готові Ви особисто зробити щеплення у найближчі декілька місяців?", 43% відповіли, що готові, 53% - що не готові. Порівняно з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10 процентних пунктів (з 33% до 43%), а не готових – зменшилася на 9 процентних пунктів (з 62% до 52%), зазначають у КМІС.
На запитання "Чому Ви не готові вакцинуватися?"більшість відповіли, що вакцини ще недостатньо перевірені (40%); друга за популярністю відповідь – недовіра вакцинам, що зараз є в Україні (33%). "Наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від ковіду" – так вважають 20% опитаних; 17% не довіряють будь-якій вакцинації.
"За даними опитування, перехворіли 29,1%, з них 16,9% визначили це за тестами, а 12% всього за симптомами. Якщо взяти до уваги тільки тих, хто робив тести, врахувати погрішність і взяти нижню межу, то серед дорослого населення (18 років і старше) перехворіли 4,4 млн осіб. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою. Якщо взяти до уваги, що в 2 млн офіційної статистики входять і люди віком до 18 років, а також, що частина тих, хто вважає, що в них був ковід, але не робили тести, теж могли бути правими, то хворих у нас може бути і втричі більше, ніж за офіційною статистикою", - заявив гендиректор КМІС Володимир Паніотто.
Це, на його думку, "не може бути пов'язано з нещирістю респондентів, вони не мають мотивації говорити про те, що тести підтвердили, що вони хворіли, якщо такого не було". "Я не знаю протоколів збору інформації про випадки ковіду, але, можливо, приватні клініки і комерційні центри тестування не завжди повідомляють про випадки ковіду і ці дані не потрапляють до централізованої системи", - сказав соціолог
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот как выглядит Земля.Аминь.
всі хворі, що аж замертво на вулицях падають
а, може, варто було в такій ситуації зробити інші тести? бо, відкрию секрет, сарс-ков-2 - це не єдиний вірус на планеті, що є збудником ГРВІ та подібних захворювань
Так что не мешай людям зарабатывать!
Жаль що зараз не військовий час - тебе за розповсюдження паніки вже б розтріляли
або на траншеї відправили...
все две недели в основном на концентраторе,причём до выписки. сатурация на момент выписки без концентратора была 88,задышка ужасная,сил хватало дойти до сортира и обратно...и тем не менее выписали,даже не сделав контрольный тест. в настоящий момент уже три недели лечусь дома,температура скачет,сил немного прибавилось,но ...в больнице при мне умерло двое.
знаю кучу людей,которых отказываются забирать в больницу,хотя они и так забиты...
Ще, курва, в екстрасенсів запитайте чи ворожок. Кавова гуща, кажуть, достовірні дані дає.
Дно.
это информация НИ О ЧЁМ !? раз люди НИКАК физически не страдали от этого, то КАКАЯ РАЗНИЦА болели или нет !? И даже ЛУЧШЕ что болели - значит есть иммунитет !
В этой болезни не количество "больных" несет угрозу... а количество УМЕРШИХ из числа больных !
А из ЭТОЙ (больных коронавирусом в Украине минимум в 2 раза больше) информации - говорит лишь о том, что в ЭТОМ случае болезнь ещё МЕНЕ опасна , так как в таком случае процетность смертей от нее В " РАЗА НИЖЕ !
Де карантин? Де протиепідемічні заходи? Закриття на місяць горілчаних магазинів?
Отже питання не про здоров'я населення. Ідіть в сад "експерти", "незалежна преса " і ковідопараноїки
ТА ЧОГО ВЖЕ ТАМ - КАЖИ У СІМ РАЗІВ БІЛЬШЕ, НАРОД ЖЕ ЩЕ ОСТАТОЧНО НЕ ЗАШУГАНИЙ, ТРЕБА ЗАЛЯКАТИ ТАК ЩОБ ВОНИ ЗГОДНІ БУЛИ І ВІСЛЮЧУ МОЧУ
ВКОЛОТИ СОБІ
которой нет в цивилизованной Европе - это САМОЛЕЧЕНИЕ.
То есть -я сам себе доктор. В ЕС вы не купите НИКАКИХ лекарств в аптеке без
рецепта ,даже перекись водорода.
Посему цифру инфицированных и переболевших в лёгкой и средней форме
надо увеличить в разы. Они к врачам не обращались ,тестов не делали и в статистику
не вошли.
Я не сторонник самолечения, но качественной медицинской помощи у нас НЕТ! Поэтому самолечение - единственный выход для людей.