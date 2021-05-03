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Новини Коронавірус і карантин
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Індійські вчені знайшли мутації коронавірусу, здатні ухилятися від імунної відповіді, - Reuters

Індійські вчені знайшли мутації коронавірусу, здатні ухилятися від імунної відповіді, - Reuters

Форум наукових консультантів, створений урядом Індії, повідомив владі про незначні мутації в деяких зразках коронавірусу, які "можуть вислизнути від імунної відповіді" і потребують додаткових досліджень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це повідомив Reuters керівник форуму.

Однак радники сказали, що поки вони відзначали мутації, нині немає підстав вважати, що вони розширюються або можуть бути небезпечними.

Вчені вивчають, що призвело до нинішнього сплеску випадків захворювання в Індії, і, зокрема, чи винен варіант, вперше виявлений в країні, під назвою B.1.617.

Всесвітня організація охорони здоров'я не оголосила індійський варіант "варіантом, що викликає стурбованість", як це було зроблено для варіантів, вперше виявлених у Великій Британії, Бразилії і Південній Африці. Але 27 квітня ВООЗ заявила, що її раннє моделювання, засноване на секвенуванні генома, показало, що B.1.617 має більш високу швидкість росту, ніж інші варіанти, що циркулюють в Індії.

Форум консультантів, відомий як Indian SARS-CoV-2 Genetics Consortium або INSACOG, тепер виявив більше мутацій в коронавірусі, які необхідно ретельно відстежувати.

"Ми бачимо, що в деяких зразках з'являються деякі мутації, які можуть вислизнути від імунної відповіді", - сказав Шахід Джаміль, голова науково-консультативної групи INSACOG і провідний індійський вірусолог. Він не сказав, чи спостерігалися мутації в індійському варіанті або будь-якому іншому штамі.

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"Якщо ви не культивуєте ці віруси і не протестуєте їх в лабораторії, ви не зможете сказати напевно. На даний момент немає підстав вважати, що вони розширюються або можуть бути небезпечними, але ми відзначили це, щоб не спускати очей з м'яча", - сказав він.

INSACOG об'єднує 10 національних дослідницьких лабораторій.

Автор: 

Індія (664) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+13
Индийские ученые нашли мутации коронавируса, способные уклоняться от иммунного ответа, - Reuters - Цензор.НЕТ 5392
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03.05.2021 13:21
+9
Когда безмасочники и их близкий круг переумирает, может тогда.
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03.05.2021 13:51
+5
Та страшне, шо там коїться. Фото за 12-й рік.

Індійські вчені знайшли мутації коронавірусу, здатні ухилятися від імунної відповіді, - Reuters - Цензор.НЕТ 4551
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03.05.2021 15:01
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Тут теж вгасили сотні мільйонів на рекламку ...
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04.05.2021 02:47 Відповісти
ну чо там, уже капитан шустрик, или еще нет ?
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03.05.2021 17:08 Відповісти
Верю ,,,ага,,,
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03.05.2021 17:09 Відповісти
"нужные таварищи" разработали для каждого региона мира "нужную вакцинку". Главное нужно было начать психоз с Уханя. Теперь порядок. Можно завозить штамы и за ПЕРИОД в ПОЛГОДА( массонская практика) сообщать БУДЕТ( и откуда это известно?) ДРУГАЯ ВЕРСИЯ коронны БОЛЕЕ СИЛЬНАЯ ( и откуда это известно?) и вакцина НЕ будет на нее воздействовать( и откуда ЭТО известно?) Идёт настоящая,беспринципная биологическая война против человечества! Идёт СПЕЦИАЛЬНО уничтожение экономик,особенно связанных с малым и средним бизнесом. Идёт загон человечества в конслагерь с решетками из законов, поражающих все их права,достигнутых вековой борьбой. Человечество просто стадо идущее и под стрижку и под заказ.
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04.05.2021 06:07 Відповісти
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