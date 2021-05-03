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Новини
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Сума претензій українських підприємств до Росії через окупацію перевищує $4,5 млрд, - Єнін

Сума претензій українських підприємств до Росії через окупацію перевищує $4,5 млрд, - Єнін

Позови українських підприємств, які втратили власність і прибутки від агресії Росії на Донбасі та окупації Криму, подано в понад 12 комерційних арбітражів. Загальна сума претензій становить понад 4,5 млрд дол.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"Наші позовні претензії обчислюються понад 4,5 млрд дол. І ми активно заохочуємо наші підприємства, які втратили свою власність, втратили прибуток, щоб звертатися в арбітражі й відсуджувати, відсуджувати й ще раз відсуджувати у російської сторони все, що вони втратили", - сказав Єнін.

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Він повідомив, що процеси тільки почалися, але вже є перші позитивні результати.

"Якщо говорити про комерційні арбітражі, у нас їх понад 12. А по трьох з них, як мінімум, є вже перші позитивні рішення. Це сукупно десь приблизно 250 млн дол.", — повідомив заступник міністра.

Єнін зазначив, що головні позови ще попереду, "той же "Нафтогаз" успішно пройшов юрисдикційну фазу".

Звичайно, Росія намагається оскаржити рішення комерційних арбітражів.

"Але це не зупиняє рішення, які вступили в законну силу. Тому нараховується пеня, а все це лягає на плечі простого російського платника податків, який в якийсь момент скаже "а куди йдуть наші гроші?"... І скільки б російська сторона не відтягувала наступ наслідків, це все більш і більш здорожує ціну", — вважає заступник міністра.

Єнін акцентував, що рано чи пізно рішення за цими та іншими міжнародними позовами обтяжать ситуацію для Російської Федерації, "яка опиниться в абсолютній ізоляції".

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"Яка змушена буде оплачувати багатомільярдні рахунки за програними позовами. Все це рано чи пізно призведе до того, що ми відновимо мир на нашій землі. Ми доведемо людям, що справедливість є, і ми будемо пишатися тим, що змогли зробити це", - резюмував він.

Автор: 

позов (492) підприємство (233) росія (64846) збитки (1419) Єнін (348)


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Топ коментарі
+6
та там исков должно быть на сотни миллиардов...
и то,это не охватывает всех потерь
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03.05.2021 13:33
+5
Сума претензій українських підприємств до Росії через окупацію перевищує $4,5 млрд, - Єнін - Цензор.НЕТ 8254
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03.05.2021 13:39
+3
за оккупацию крыма сотней млрд. не отделаешься...
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03.05.2021 13:37
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Упс ...
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03.05.2021 13:32 Відповісти
Что скажет купечество ...???? (С)
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03.05.2021 13:33 Відповісти
https://www.facebook.com/OstapSuleimanBertaMariaBenderBay/?__cft__[0]=AZXHDIMxurfR3KolvFd02kUPN6ZNPsRUfJO0gY-ViLqjHlKAIVk0dbkv3orvJvd4_rR19mfZYWmtcf99n-*********************************************-8ojWLk4T1Gzd9FFJPSxOeWwh&__tn__=-UC%2CP-R Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-Бей
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03.05.2021 13:36 Відповісти
та там исков должно быть на сотни миллиардов...
и то,это не охватывает всех потерь
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03.05.2021 13:33 Відповісти
за оккупацию крыма сотней млрд. не отделаешься...
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03.05.2021 13:37 Відповісти
Сума претензій українських підприємств до Росії через окупацію перевищує $4,5 млрд, - Єнін - Цензор.НЕТ 8254
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03.05.2021 13:39 Відповісти
Патамушта ***** і поставило його припіздетом.
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03.05.2021 14:06 Відповісти
Щось мало. Може не мільярда, а трильона?
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03.05.2021 13:46 Відповісти
Власне шкоду можна компенсувати Західним Сибіром і всіма магістральними потоками. Не співмірний розмін, принизливий для українців, але що ще можна з тієї Раші взяти?
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03.05.2021 13:50 Відповісти
***** в бронике в церкви ))))) думает броник спасет от Божьей кары ????
Сума претензій українських підприємств до Росії через окупацію перевищує $4,5 млрд, - Єнін - Цензор.НЕТ 3105

...смердящее адом чмо !
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03.05.2021 13:58 Відповісти
Від одного Коломойського збитків на 50 млрд. А тут якісь 4 млрд. Пхе. Україна багата, 100 млрд. туди - 100 млрд. сюди.
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03.05.2021 14:03 Відповісти
это как минимум 20я - 30я часть реальной суммы
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03.05.2021 14:15 Відповісти
козли ще 50 мілліардів зелених своєму Юкосу не віддали... Нам вісять сотні мілліардів... Певно готуються віддавати, бо вже на росії карточки вводять...
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03.05.2021 15:22 Відповісти
Брехня - только иск Нафтогаза за крымские активы на середину 2020 был $7 млрд, Ощадбанк $1,3 млрд... но главЗЕбил дал команду не педалировать
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03.05.2021 15:57 Відповісти
 
 