Чауса за вказівкою ОПУ найближчими днями з помпою затримають на кордоні, вдаючи, що жодного вивезення в Україну не було, - Ар'єв

Нині суддю Миколу Чауса за вказівкою Офісу Президента перевезли на військову базу за шість кілометрів від Первомайська Миколаївської області.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступна історія спершу видавалася мені неправдоподібною, наче її написав сценарист дешевого серіалу. Але людина, яка мені її розповіла, у дешевому фіглярстві ніколи участі не брала, а з 2014 року виконувала спеціальні завдання із захисту України від агресії і більше не може бачити те дно, на яке Зеленський і Ко опустили елітну службу - Головне управління розвідки Міністерства оборони", - зазначає він.

За його словами, зараз ГУР сконцентроване не на загрозах з боку РФ, а на судді Чаусі - дрібному корупціонері, якого Офіс Президента вирішив використати для дискредитації тих, хто розповів Bellingcat деталі зливу спецоперації проти "вагнерівців", ну і Порошенка, якщо вдасться у цьому "переконати" біглого суддю. Для цього топпосадовець з ОП наказав спецпризначенцям розвідки викрасти Чауса з Молдови, а наслідком "переконувань" стала поламана щелепа Чауса.

Ар'єв зазначає, що про це та про наступні деталі розповів йому офіцер, який назвав справжні прізвища спецпризначенців ГУР МО, що брали участь у вивезенні та охороні Чауса.

"Наприклад, Сергій Ба…й, номер телефона 097-ххх-хх85. Дані кадрових офіцерів публічно розголошувати не можна, тому, перепрошую за таку подачу. Ми, до речі, з ним зв’язались, але, зрозуміло, розмовляти він з нами не став. Так от, зараз елітні бійці замість участі в складних спецопераціях проти ворога стали виконавцями замовлень злочинців з Банкової", - підкреслює нардеп.

Він стверджує, що після вивезення з Молдови Чауса тримали на об’єкті Міноборони в Хотянівці, рівно навпроти Межигір’я Януковича. Якщо їхати дамбою вздовж Київського водосховища, в’їзд на цей об’єкт позначений відповідною табличкою.

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"Проте Чаус відмовлявся йти на співпрацю, а час спливав. Тому, викраденого суддю вирішили "легалізувати". І ось тут починається головне. План намалювали наступний: викинути Чауса на кордоні з Придністров’ям або адмінмежі з Кримом і задіяти для цього прикордонників, які мають його затримати "при спробі" Для цього "об’єкт" перевезли на військову базу в шести километрах від Первомайська і утримують його в будівлі, що на фото. Від цього місця приблизно однаково відносно недалеко і до Придністров’я, і до Криму. Як варіант також розглядають кордон з Росією. Проте, найважливіше далі", - зазначає Ар'єв.

"Чауса, за планом, мають з помпою затримати, всім показати і сказати, що ніякого вивезення в Україну не було, що це все вигадки-фейки-ворогипридумали, ну і так далі… Реалізувати планують найближчими днями. Цікаво, що перед вильотом в Гуту Зеленський мав зустріч з керівництвом Державної прикордонної служби, зокрема особисто з Дейнеком. Збіг?" - задається питанням нардеп

"Коли мій співрозмовник закінчив розповідь, я побачив наскільки йому боляче від перетворення спецслужб на приватну охранку Зеленського, від повернення до роботи проти своїх, а не ворогів. В акторів паршивих сценаріїв замість ретельно розроблених операцій на захист України. І мали би нинішні жителі Банкової нарешті зрозуміти, що патріотизм і честь після 2014 почали повертатися в безпеку та розвідку, а триваюча зачистка від принципових із заміною на слухняних уже не працює. І що їхні злочини будуть викриті. Зараз вони впевнені у своїй тимчасовій безкарності, що не зважають ні на що. Однак, ключове тут слово - "тимчасовій". Відповісти доведеться", - підсумував Ар'єв.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".