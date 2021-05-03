УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4424 відвідувача онлайн
Новини
21 563 175

Чауса за вказівкою ОПУ найближчими днями з помпою затримають на кордоні, вдаючи, що жодного вивезення в Україну не було, - Ар'єв

Нині суддю Миколу Чауса за вказівкою Офісу Президента перевезли на військову базу за шість кілометрів від Первомайська Миколаївської області.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступна історія спершу видавалася мені неправдоподібною, наче її написав сценарист дешевого серіалу. Але людина, яка мені її розповіла, у дешевому фіглярстві ніколи участі не брала, а з 2014 року виконувала спеціальні завдання із захисту України від агресії і більше не може бачити те дно, на яке Зеленський і Ко опустили елітну службу - Головне управління розвідки Міністерства оборони", - зазначає він.

За його словами, зараз ГУР сконцентроване не на загрозах з боку РФ, а на судді Чаусі - дрібному корупціонері, якого Офіс Президента вирішив використати для дискредитації тих, хто розповів Bellingcat деталі зливу спецоперації проти "вагнерівців", ну і Порошенка, якщо вдасться у цьому "переконати" біглого суддю. Для цього топпосадовець з ОП наказав спецпризначенцям розвідки викрасти Чауса з Молдови, а наслідком "переконувань" стала поламана щелепа Чауса.

Ар'єв зазначає, що про це та про наступні деталі розповів йому офіцер, який назвав справжні прізвища спецпризначенців ГУР МО, що брали участь у вивезенні та охороні Чауса.

"Наприклад, Сергій Ба…й, номер телефона 097-ххх-хх85. Дані кадрових офіцерів публічно розголошувати не можна, тому, перепрошую за таку подачу. Ми, до речі, з ним зв’язались, але, зрозуміло, розмовляти він з нами не став. Так от, зараз елітні бійці замість участі в складних спецопераціях проти ворога стали виконавцями замовлень злочинців з Банкової", - підкреслює нардеп.

Він стверджує, що після вивезення з Молдови Чауса тримали на об’єкті Міноборони в Хотянівці, рівно навпроти Межигір’я Януковича. Якщо їхати дамбою вздовж Київського водосховища, в’їзд на цей об’єкт позначений відповідною табличкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процедура екстрадиції Чауса триває: його статус у кримінальному провадженні не змінився, - НАБУ

Чауса за вказівкою ОПУ найближчими днями з помпою затримають на кордоні, вдаючи, що жодного вивезення в Україну не було, - Арєв 01
Чауса за вказівкою ОПУ найближчими днями з помпою затримають на кордоні, вдаючи, що жодного вивезення в Україну не було, - Арєв 02

"Проте Чаус відмовлявся йти на співпрацю, а час спливав. Тому, викраденого суддю вирішили "легалізувати". І ось тут починається головне. План намалювали наступний: викинути Чауса на кордоні з Придністров’ям або адмінмежі з Кримом і задіяти для цього прикордонників, які мають його затримати "при спробі" Для цього "об’єкт" перевезли на військову базу в шести километрах від Первомайська і утримують його в будівлі, що на фото. Від цього місця приблизно однаково відносно недалеко і до Придністров’я, і до Криму. Як варіант також розглядають кордон з Росією. Проте, найважливіше далі", - зазначає Ар'єв.

Чауса за вказівкою ОПУ найближчими днями з помпою затримають на кордоні, вдаючи, що жодного вивезення в Україну не було, - Арєв 03

"Чауса, за планом, мають з помпою затримати, всім показати і сказати, що ніякого вивезення в Україну не було, що це все вигадки-фейки-ворогипридумали, ну і так далі… Реалізувати планують найближчими днями. Цікаво, що перед вильотом в Гуту Зеленський мав зустріч з керівництвом Державної прикордонної служби, зокрема особисто з Дейнеком. Збіг?" - задається питанням нардеп

"Коли мій співрозмовник закінчив розповідь, я побачив наскільки йому боляче від перетворення спецслужб на приватну охранку Зеленського, від повернення до роботи проти своїх, а не ворогів. В акторів паршивих сценаріїв замість ретельно розроблених операцій на захист України. І мали би нинішні жителі Банкової нарешті зрозуміти, що патріотизм і честь після 2014 почали повертатися в безпеку та розвідку, а триваюча зачистка від принципових із заміною на слухняних уже не працює. І що їхні злочини будуть викриті. Зараз вони впевнені у своїй тимчасовій безкарності, що не зважають ні на що. Однак, ключове тут слово - "тимчасовій". Відповісти доведеться", - підсумував Ар'єв.

Також читайте: Дружина Чауса просить Зеленського втрутитися в пошуки її чоловіка, в разі ігнорування загрожує зверненням у міжнародні інстанції

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Автор: 

Ар'єв (319) Держприкордонслужба (5917) Чаус Микола (326) Дейнеко Сергій (85)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Мы впереди планеты - ни у кого во власти еще не было таких дегенератов
показати весь коментар
03.05.2021 13:46
+24
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни с помпой задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было, - Арьев - Цензор.НЕТ 4683
показати весь коментар
03.05.2021 14:02
+20
Та насрати на того Чауса нормальним людям. Тут за державу соромно. Такої ганьби навіть при Янику не було!
показати весь коментар
03.05.2021 14:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Этот арььев довольно не плохо осведомлен, что очень странно
показати весь коментар
03.05.2021 14:20 Відповісти
А что у нас в спеслужбах одни приспособленцы, как юзик, агрохимия или коля-котлета? Есть нормальные офицеры, которые пришли защищать страну, а не позорится в квартальных шоу
показати весь коментар
03.05.2021 14:31 Відповісти
ну, хоч щоб голова була би разом з тулубом!
показати весь коментар
03.05.2021 14:22 Відповісти
якщо це правда, то по перше це черговий обсер зєзєзєнта, по друге це означає що у нас настільки дірява служба безпеки і кацапи знають скільки разів шмєндєль робить фрикцій аби зєбіл спустив.
показати весь коментар
03.05.2021 14:22 Відповісти
Так спецслужбы это не только оперативники, а это еще и квартальные долпоепы, которые сейчас руководят спецслужбами
показати весь коментар
03.05.2021 14:28 Відповісти
А пэтя шо у нас президент все еще?
показати весь коментар
03.05.2021 14:29 Відповісти
У клоуна за два года так и не прошло маниакальное заблуждение, и он до сих пор верит, что порох все еще президент
показати весь коментар
03.05.2021 14:50 Відповісти
А на тебе хто тратить "бабло" зебот? Дєрьмак чи зевоша, яка називає себе ПреЗЕдентом?
показати весь коментар
03.05.2021 14:52 Відповісти
Для дебілів створили таку "реальність"...
показати весь коментар
03.05.2021 15:08 Відповісти
*********** холуй.
показати весь коментар
03.05.2021 17:10 Відповісти
Суддя Вовк напартачив ніби в рази більше, ніж Чаус... Що заважає нашим спецслужбам викрасти його в центрі Києва?))
показати весь коментар
03.05.2021 14:37 Відповісти
"Правдорубы!" вы ему еще и моральный ущерб в виде миллионов выплатите чтобы молчал кто , как и за какие УСЛУГИ его в Молдову вывез (выкрал из Украины и спрятал от суда).У кого там свынорыльце в коррупционном пуху???
показати весь коментар
03.05.2021 14:44 Відповісти
Журналісти Слідство.Інфо ще рік тому писали, що не тільки в пуху, а і в рясному пір'ї рило Смирнова, який причетний до втечі Чауса в Молдову.
Зараз Смирнов, адвокат Портнова та Лукаш, велика шишка в Офісі преЗедента.
показати весь коментар
03.05.2021 17:42 Відповісти
При усьому негативі цього викрадення, є один позитивний момент - "набування досвіду. у подібних операціях". Поки отримали гулі. Може натренуються і Янека вивезуть, хоча, а нафіг він тут? Він же буде намагатися втекти ...
показати весь коментар
03.05.2021 14:44 Відповісти
филиал фсб в Украине по уши в дерьме
показати весь коментар
03.05.2021 14:48 Відповісти
Ар'єв невдовзі сам буде на допитах пояснювати чому зрадив Батьківщину і напридумував три короби брехні. Все для того, щоб відмазати Порошенка, який прямі незаконні вказівки Часусу давав, внаслідок чого КОрбан опинився під вартою. Слід зазначити, що саме КОрбан реальними грошима (можливо від КОломоші) допомагав тим, хтов перші дні йшов на боротьбу і часто смерть.
показати весь коментар
03.05.2021 14:49 Відповісти
Правильно мыслишь Slovak!
показати весь коментар
03.05.2021 14:58 Відповісти
При Порошенко такого не было. Выдворением Саакашвили и ввозом Чауса в Молдову занимался не этот Офицер? Арьев хотел однобоко услышать(или изобразить, что услышал из достоверных истоников ) именно эту информацию и именно от этого Офицера. Другая информация БПП от других офицеров Арьеву не интересна
показати весь коментар
03.05.2021 14:52 Відповісти
было. и даже хуже. не звезди
показати весь коментар
03.05.2021 14:56 Відповісти
Юмора не понимаешь,читай между строк и до конца.
показати весь коментар
03.05.2021 15:03 Відповісти
Это такой прецедент для всех остальных,кто бы не прятался если надо найдем и вывезем. Как говорил тов. Берия:"В багажнике дипломатической машины на Лубянку."
показати весь коментар
03.05.2021 14:56 Відповісти
По поводу подлости , если Израильская спец.служба выкрадет кого нить , то комар носа не подточит и круговая тишина, кацапы натворят по беспределу и все громко орут - это не мы, мы здесь нипричем. Только подленькие хохлы готовы утопить и страну и разведку и с соседями поссорить , лишь бы подвинуть конкурентов и прорваться к корыту ну и еще от разоблачения в коррупции прикрыться.
показати весь коментар
03.05.2021 14:57 Відповісти
Не хохли, а зеленські із смірновими.
Вони навіть на хохлів не тягнуть.
показати весь коментар
03.05.2021 17:44 Відповісти
АРЬЄВ ПРОДАЖНІЙ КОЗЕЛ.
показати весь коментар
03.05.2021 19:00 Відповісти
У кацапья крышу сносит: если правду сказал, то козел???? Ну вы и идиоты!
показати весь коментар
03.05.2021 19:23 Відповісти
"продажнІй" це по якому?
показати весь коментар
03.05.2021 19:37 Відповісти
арьев...а тобі не казав твій "собєсєднік", що навіть на невдалі спєцоперації ставлять гриф "секретно" , щоб подібні тобі довбні не толочили в ступі воду проти країни, в якій живеш?
показати весь коментар
03.05.2021 15:01 Відповісти
Не для того він це йому розповів, щоб всі мовчали.
Більшої шкоди ніж тупий безпредел клоунів, важко взагалі уявити.
показати весь коментар
03.05.2021 15:15 Відповісти
то ви просто вболівальник...ви проти клоунів.... а за державу вам пофіг...тоді . будьласка. ждіть ще три роки нової президентської команди...наприклад бойка з мертвєчуком...тоді кричати ще більше будете...
показати весь коментар
03.05.2021 15:59 Відповісти
Що там казали зебіли до виборів? Не розповідайте нам про реванш, він уже відбувся?
показати весь коментар
03.05.2021 16:03 Відповісти
а "країна" в даному випадку в тебе хто? брехливі жидята єрмак і вовочка з шефірами? ко шо тобі на воротник, а не гриф "секретно"
показати весь коментар
03.05.2021 19:24 Відповісти
Ну с зебилами всё понятно...)) А вот почему столько внимания к судьбе мелкого коррупционера(с) со стороны солидарных европейцев?! Вопрос риторический.))

Малюська уже приказал помыть для одного сывочёлого постояльца пол в лучшей платной камере СИЗО.))))))
Чауса за вказівкою ОПУ найближчими днями з помпою затримають на кордоні, вдаючи, що жодного вивезення в Україну не було, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4493
показати весь коментар
03.05.2021 15:13 Відповісти
Та не типерь омериканские негры уже на своей киче ждуть ************** с алко прокулолом.
показати весь коментар
03.05.2021 16:02 Відповісти
негры в гуантанамо ждут вовочку с беней, то ты попутал, сопля зеленая
показати весь коментар
03.05.2021 19:25 Відповісти
Та не любитель чупачупса рашенава, **************** с иго кумом алкашом уже ждут.
показати весь коментар
03.05.2021 23:10 Відповісти
Ну, помыл - пусть сажает. Что мешает? 58 дел открыли, неужели ни одно не выстрелит?!
показати весь коментар
03.05.2021 16:35 Відповісти
твой зеленый уже поседел?? Для него малюська камеру приготовил?
показати весь коментар
03.05.2021 19:24 Відповісти
шо то тут не так.....сломали челюсть а перевязали руку.....
показати весь коментар
03.05.2021 15:16 Відповісти
С первязанной челюстью фотки смешные получаются.
показати весь коментар
03.05.2021 16:36 Відповісти
дякую
показати весь коментар
03.05.2021 16:04 Відповісти
"Проте Чаус відмовлявся йти на співпрацю, а час спливав. Тому, викраденого суддю вирішили "легалізувати".

Чи не смішно? Той відмовляється співпрацювати, а його відпускають у такий дивний манер, щоб потім все розповів і була ганьба на радість РФ.

Здається, Ар'єва розвели саме російські спецслужби, або він не товаришує з логікою, або... Ну не знаю. У будь-якому разі зараз все це на користь росії. Чого варте "Сергій Ба…й, номер телефона 097-ххх-хх85"... Це ж надо! Диви, що Ар'єв знає, але повністю не видає, герой, хоча й цього досить ворогові, щоб вичислити українського офіцера. Гидко від цього бруду.
показати весь коментар
03.05.2021 16:10 Відповісти
Не вижу ничего смешного. К позору зеленым не привыкать, скандал уже разразился (вон, даже президент Молдавии пыталась дозвониться до Вовы). Так что Чаус расскажет - а Вова с Ермаком скажут, что это всё неправда. И захлопают большими честными глазами. Как для нынешнего ОП - нормальный план. )
показати весь коментар
03.05.2021 18:18 Відповісти
А МО АРЬЄВ ЗАСРАТИЙ КОЗАЧОК.
показати весь коментар
03.05.2021 19:03 Відповісти
а мо ти?
показати весь коментар
03.05.2021 19:26 Відповісти
уже два года Украине приходится следить и обсуждать дебильные антиукраинские зелины сценарии и её опыты над многомиллионным населением Украины, включая особоодарённый 73% лохторат дебилов-экспериментаторов..
а могли бы продолжать идти вперёд и спорить о сроках вступления в НАТО и ЕС, "перебирать харчами" выбирая, какая из новых украинских ракет лучше будет валить оккупанта, продолжать строить новые заводы, развивать экономику... но мудрый нарид назло П.А.П.е отморозил себе уши и всем создал проблему на ровном месте
показати весь коментар
03.05.2021 16:17 Відповісти
Библия утверждает, что человек "сотворён по образу и подобию Божьему"©️. А ежели так, то у Бога должно быть чувство юмора, иначе с откудова ему взяться у нас? Видать, Чаус достал Всевышнего, занимаясь мздоимствованием с настолько глупым выражением морды лица, что Господь добавил ему на лицо печать интеллекта, проинсталлировав ему фингал на морду под его правое бельмо, чтобы не было таким завидющим. Ещё Вседержитель Чаусу и правую клешню хрустнул, чтобы не была такою загребущей. Будет знать Чаус-"Буратина" хренов, какие диковинные плоды Вездесущий посылает в урожай садоводам-любителям сажать закатанную в литровые банки USD-валюту на "Поле Чудес" в "Стране Дураков".
показати весь коментар
03.05.2021 16:35 Відповісти
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
показати весь коментар
03.05.2021 16:36 Відповісти
Не думал Чаус, когда закапывал банки с деньгами, что последние деньки своей воровской жизни он проведёт в багажнике автомобиля, курсируя между Молдовой и Украиной....Достойная концовка для "заслуженного " судьи - служителя Фемиды...
показати весь коментар
03.05.2021 17:28 Відповісти
Будет прикольно, когда ОП решится подать в суд на разоблачителя Арьева. Или не подадут?
показати весь коментар
03.05.2021 17:30 Відповісти
на них в США уголовные дела, им не до Арьева
показати весь коментар
03.05.2021 19:28 Відповісти
легенда для "поимки" чауса неплохая... там же на границе и пристрелить его, как злосного нарушителя...
показати весь коментар
03.05.2021 17:35 Відповісти
Свободу самому честному взяточнику в мире Чаусу! Нарушен закон при его экстрадиции из Молдовы, а вывезен он был из Украины в гуманных целях сбережения сбережений коррупционеров !
показати весь коментар
03.05.2021 17:36 Відповісти
Ну такої обісраної власноруч влади у нас ще не було ніколи.
показати весь коментар
03.05.2021 17:40 Відповісти
Коли ваша корова забридає в сусідський город, щоб поїсти там на її погляд солодшої кукурудзи чи бурячків, то ви не чекаючи того, коли сусід побачить її в своєму городі, а біжете її швидко забирати, і не чекаєте коли сусід її прикриє та подоїть, а потім як захоче то її вам віддасть. Між державами так к між людьми, бо держави, то і є люди. А якщо ви корову не забираєте, а чекаєте коли вона в сусіда все перетолочить, а сусід собі, як побачив чужу корову в себе на городі замість того, щоб відігнати її додому, прикрив її в сараї і почав доїти, то то вже не нормальні відносини між людьми. Ось і тут ми таке бачимо.
показати весь коментар
03.05.2021 18:20 Відповісти
Я певен, ти - гарно вмієш пасти корів! Але, як би тобі роз'яснити... Розумієш, міжнародні відносини, вони дещо складніше!
показати весь коментар
04.05.2021 00:38 Відповісти
Да нет... В нормальных странах, если увидят тебя на чужом огороде, то до своего ты добежать уже не успеешь))) Ибо нефиг за своими "коровами" плохо смотреть))) У вас причина "ненормальности" искажена)))
показати весь коментар
04.05.2021 03:41 Відповісти
Ні, в мене якраз з поняттями правильно-не правильно все добре. Дай Бог, щоб у вас ще такі були поняття, то не жили б ви як опариші в лайні постійно викручуючись і намагаючись вилізти один одному на голову і знаючи, що живуть в болоті лайна, все одно кричать що їм це море благовоній дуже подобається. І так дійсно, в мене б такі "корови" по чужих городах не бігали б. Бо то було б останнє, що вони зробили в своєму житті....
показати весь коментар
04.05.2021 10:45 Відповісти
Это каким же нужно быть пассивным гомосеком, чтобы ради прикрытия Петиной *опы взять и слить подробности такой толковой спецоперации.
показати весь коментар
03.05.2021 18:25 Відповісти
наверное таким как вовочка, которого гебня засняля в мааскве на коксо-гомо-вечеринке, и теперь он у них на кукане?
показати весь коментар
03.05.2021 19:30 Відповісти
немає меж фантазіям шоколадних недоумків.
показати весь коментар
03.05.2021 20:59 Відповісти
Чауса за вказівкою ОПУ найближчими днями з помпою затримають на кордоні, вдаючи, що жодного вивезення в Україну не було, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 2008
показати весь коментар
03.05.2021 21:10 Відповісти
Феерически тупая зеКоманда и лично найвеличнейше оно!

Успели испортить отношения со всеми: с Молдовой, Грузией, США, Великобританией, Канадой,МВФ, опозорились в Омане, Катаре, Японии, к сожалению,бесконечный список зеленого позора продолжается...
показати весь коментар
03.05.2021 19:31 Відповісти
Судя по пафосу, этот "спецагент" от оппозиции. Возможно эти объекты реально есть на карте, а его "спецоперация" выдумана чтобы обосрать власть. Метод грязный и примитивный, но пипл хавает.
показати весь коментар
04.05.2021 01:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 