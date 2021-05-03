Кулеба про членство України в ЄС і НАТО: Не треба самим собі встановлювати якісь терміни, щоб потім не розчаровуватися

Конкретних термінів вступу України в ЄС і НАТО немає, це - питання часу

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Ми завжди вимагаємо якихось дедлайнів. Насправді їх немає, цих термінів. Ніхто ніколи у жодній країні не казав, що ви вступите до такої-то дати. Завжди казали, що треба зробити ось це і ось це, тоді ви вступите. Давайте будемо реалістами. Наразі в ЄС є країни, які скептично ставляться до перспективи членства України, тому що вважають, що ми занадто великі, занадто будемо конкурентні вже як члени ЄС. І тому що бачать ще картинку Східної Європи через призму якраз впливу Російської Федерації", – зазначив Кулеба.

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Він додав, що кілька років таких країн було більше, ніж зараз. А з тими, що ще лишилися, працюватимуть українські дипломати.

"Я абсолютно спокійно можу заявити, що питання нашого членства в ЄС і в НАТО це питання часу. Але не треба самим собі встановлювати якісь маяки для того, щоб потім вкотре розчаровуватися в їх недосягненні", – наголосив глава МЗС.