Європа має бути відкритою для країн, які поділяють її цінності, - спільна декларація президентів України, Польщі, Латвії, Литви та Естонії

Президенти Польщі, Естонської Республіки, України, Латвійської Республіки та Литовської Республіки зустрілися сьогодні у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення Конституції 3 травня. Ухвалення в 1791 році цього важливого акта, який регулював правову систему Речі Посполитої, мала історичне значення, оскільки це був перший на нашому континенті і другий у світі сучасний Основний закон держави, який набув чинності.

Про це йдеться в спільній декларації глав вищезазначених держав, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. До них, без сумніву, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність. Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності", - йдеться з декларації.

З розумінням і підтримкою ставимося до устремлінь усіх націй регіону, з якими наші народи поєднує спільна історична доля і які сьогодні прагнуть, як і ми, користуватися благами свободи й демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав. Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо", - зазначено в документі.

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Зазначається, що під цією декларацією підписалися президенти Польщі Анджей Дуда, України Володимир Зеленський, Естонії Керсті Кальюлайд, Латвії Егілс Левітс та Литви Гітанас Науседа.

Як повідомлялося, Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві.