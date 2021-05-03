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Новини
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У Раді хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців окупованих територій України

У Раді хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців окупованих територій України

Народні депутати планують спростити оформлення українських паспортів з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу", про це розповів один з ініціаторів відповідного законопроєкту №4564, заступник голови депутатської фракції "СН" у Верховній Раді Максим Ткаченко.

"Ми пропонуємо законодавчо закріпити норму про те, що мешканці непідконтрольної частини Донбасу та Криму можуть звернутися до будь-якого відділення Державної міграційної служби України й отримати документи, що посвідчують особу, чи вклеїти фотокартку в паспорт. І що важливо – там же можна поставити позначку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання – у Луганську, Донецьку, Сімферополі", - розповів Ткаченко.

Водночас планується скасувати довідку про підтвердження місця перебування для переселенців та людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.

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Для того, щоб зрозуміти, що людина дійсно живе на окупованих територіях за тією адресою, яку вона хоче вказати у реєстрації, Державна міграційна служба може використовувати інформацію з Державного реєстру виборців, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Єдиного державного демографічного реєстру.

"Якщо мова йде про отримання першого паспорту, реєстрація за місцем проживання на окупованих територіях вказується на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або ж на основі реєстрації батьків, що вказана у їхніх паспортах. Якщо ж через якісь причини треба замінити паспорт або вклеїти у нього фотокартку за віком, вказується та ж реєстрація, яка і була в документі", - зазначив Ткаченко.

Депутат пояснив, що з 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади – сільських, селищних або міських рад. І роблять вони це виключно на підпорядкованій їм території.

"Тобто, якщо людині з луганською чи донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити у ньому якісь позначки або ж вперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ чи Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній території не зможе цього зробити", - зазначив Ткаченко.

Він зауважив, що особливо гостро стоїть проблема для молоді, яка вперше отримує український паспорт, бо у ньому взагалі немає позначки про реєстрацію місця проживання.

Депутат підтвердив, що за Законом "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", відсутність реєстрації не може бути підставою для обмеження прав та свобод людини. Однак на практиці все складається інакше.

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Зокрема, без позначки у паспорті виникає безліч складнощів у повсякденному житті: практично неможливо безоплатно звернутися до лікаря, виникають проблеми з оформленням кредитів, банківських карт. Важко отримати довідки від державних установ, а до абітурієнтів виникають питання під час вступу до вишу.

"На жаль, луганчанам та донеччанам з непідконтрольної частини Донбасу, а також мешканцям Криму тією чи іншою мірою доводиться стикатися з усіма цими проблемами. Тому маємо якомога швидше законодавчо врегулювати це питання", - сказав Ткаченко.

Як зауважив депутат, Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій вже рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні відповідний законопроєкт №4564 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України".

Автор: 

ВР (14940) Крим (14122) паспорт (1150) реєстрація (446) Ткаченко Максим (22) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+34
зебилы хотят платить из наших карманов дырявым пенсии и пособия. Другой причины в этом позоре я не вижу.
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03.05.2021 14:25
+33
дбл ***... нужно думать о том как лишать гражданства тех кто получил там кацапо-ксиву , а не упрощать им получать еще и паспорт гражданина Украины ....
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03.05.2021 14:27
+26
совсем сдурели зебилята? надо как раз наоборот - 5 лет выдержки, iспит з українськоi мови и далее по списку аж до избирательных прав лет так через 10, не меньше.
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03.05.2021 14:30
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зебилы хотят платить из наших карманов дырявым пенсии и пособия. Другой причины в этом позоре я не вижу.
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03.05.2021 14:25 Відповісти
Или легализовать всяких орков перед местными или парламентскими выборами.
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03.05.2021 14:28 Відповісти
дбл ***... нужно думать о том как лишать гражданства тех кто получил там кацапо-ксиву , а не упрощать им получать еще и паспорт гражданина Украины ....
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03.05.2021 14:27 Відповісти
совсем сдурели зебилята? надо как раз наоборот - 5 лет выдержки, iспит з українськоi мови и далее по списку аж до избирательных прав лет так через 10, не меньше.
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03.05.2021 14:30 Відповісти
Совсем *банулись?!
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03.05.2021 14:31 Відповісти
Ахрінеть.
Про кого тубоується пліснява, чиї права відстоює? Наріду ордло. Чиї забаганки виконує? Кацапів.
За чий рахунок? За рахунок "мудрого" наріду.
Чи має право чиновник вклеїти карточку в український паспорт злочинцю, який порушив Закон України і має паспорт мордору?
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03.05.2021 14:32 Відповісти
Они переживают за петрова и баширова. Молдова и Таджикистан уже не катят …
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03.05.2021 14:51 Відповісти
правильно... больше говна в Украину.....
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03.05.2021 14:34 Відповісти
тамжынашилюди?
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03.05.2021 14:35 Відповісти
А накой нам эта вата? Наоборот усложнить нужно для оккупированых территорий.
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03.05.2021 14:36 Відповісти
https://zaxid.net/********************************************************************************** Для мешканців ОРДЛО можуть спростити оформлення українських паспортів ... в Украине нет двойного гражданства,предали раз предадут и другой раз.
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03.05.2021 14:36 Відповісти
Ну а чё тут... для украинцев они льготы убирают (например субсидию уменьшили) а для серверов на все готовы? Какая власть- такие и решения.
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03.05.2021 14:43 Відповісти
Для серверов
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03.05.2021 14:45 Відповісти
У тебя автозамена явно не хочет слово "сепар" пропускать .
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03.05.2021 14:57 Відповісти
Народные депутаты планируют упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях. Источник: https://censor.net/ru/n3263405

Зе ДЕБІЛИ ХОЧУТЬ ГРОМАДЯНСТВО УКРЇНИ РОЗДАТИ БУРЯТАМ, ОСЕТИНАМ,

КАДИРІВЦЯМ, КАЦАПАМ ЯКІ ЗАХОПИЛИ ЖИТЛО НА ДОНБАСІ, ЩЕ Й КАЦАПАМ

ЯКІ КУПИЛИ КВАРТИРУ У КРИМУ
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03.05.2021 14:46 Відповісти
Ну а как иначе,они же по европам хотять путешествовать.
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03.05.2021 14:59 Відповісти
Для сепаров.
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03.05.2021 14:46 Відповісти
У Раді хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців окупованих територій України - Цензор.НЕТ 5244
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03.05.2021 14:50 Відповісти
Необхідно ввести кримінальну відповідальність для жителів окупованих територій за приховування російського громадянства. В тому числі, якщо цей факт виявлять при звернення для оформлення українських документів.

Відкривав відповідну заявку на сайті президентських петицій - модератори її відхилили
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03.05.2021 14:55 Відповісти
Как вы себе это представляете?
Для одной части население, это криминальная преступление, для другой части нет?
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03.05.2021 14:59 Відповісти
Для якої частини це дозволено?
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03.05.2021 16:11 Відповісти
Вы предлагает, ввести для жителей оккупированных территорий криминальную ответственность за утаивания гражданства.
Как вы себе это представляете? А для остальных граждан не надо? Ответственность не
предусмотрена? Это как? Для одних одни законы, для других другие?
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03.05.2021 17:28 Відповісти
Циничная и ублюдочная хабадская хуцпа,каломойская мразятина откровенно насмехается над Украиной.
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03.05.2021 15:00 Відповісти
дуже помилкова ідея...
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03.05.2021 15:03 Відповісти
это для тех, что с паспортами рф ???
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03.05.2021 15:07 Відповісти
"зе слуги" не Украины и ее народа, вот что они предлагают-
В частности, без отметки в паспорте возникает множество сложностей в повседневной жизни: практически невозможно бесплатно обратиться к врачу, возникают проблемы с оформлением кредитов, банковских карт. Трудно получить справки от государственных учреждений, а к абитуриентам возникают вопросы при поступлении в вуз.
"К сожалению, луганчанам и дончанам с неподконтрольной части Донбасса, а также жителям Крыма в той или иной степени приходится сталкиваться со всеми этими проблемами. Поэтому мы должны как можно скорее законодательно урегулировать этот вопрос", - сказал Ткаченко. Все это встречается во всех странах ЕС,США и всего мира,но законодательство этих стран есть обязательным для выполнения всех граждан без исключения.Самая большая проблема для Украины ,те граждане Украины ,которые имеют паспорта оккупанта Украины
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03.05.2021 15:10 Відповісти
Цікавоо від так званих слуг народу було хоч якесь державне рішення ? згадаєм в умовах війни розпродаж землі і велика приватизація ,списання боргів для олігархів ,гральний бізнес ітп. І ось нове не підняти питаня про роздачу рос . паспортів в лднр ,а ролздача українських тобто хай колоборанти отримують дві пенсії користуются пільгами і все за рахунок українських платників податків . Ні ви справді не розумієте що таке держава чи ви свідомо підіграєте ворогу впускаєте троянського коня ?
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03.05.2021 15:14 Відповісти
практически невозможно бесплатно обратиться к врачу, возникают проблемы с оформлением кредитов, банковских карт.Источник: https://censor.net/ru/n3263405
Яке "бесплатно" до лікаря, вони, що, податки в Україні сплатили?
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03.05.2021 15:16 Відповісти
Яке "бесплатно" до лікаря, вони, що, податки в Україні сплатили?

При чём тут податки? Лишь бы плюнуть? Все сейчас заключили декларации с семейными врачами. Человек с пропиской в ..... (к примеру) Луцке, или не дай бог в Донецке, не попадёт к офтальмологу в Ровно, потому что у одного декларация заключена с Луцким терапевтом, а у другого декларации вообще нет. За деньги в медецинском центре Ровно примут обоих.
Вы роете не там. Смысл указан мимоходом (маленькими буквами)
В то же время, планируется отменить справку о подтверждении места пребывания для переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения. Источник: https://censor.net/ru/n3263405
Это очень упрощает оформление и получение украинских пенсий. Остальные пункты - словесная завеса.
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03.05.2021 16:24 Відповісти
З цього питання треба провести поіменний референдум. Хто за, має платити спеціальний податок для фінансування усіх цих забаганок. На мою думку треба краще дабати про підконтрольні території, а коли звільнимо непідконтрольні, тоді дбати про них.
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03.05.2021 15:18 Відповісти
Освіту вже дали, тепер паспорти!
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03.05.2021 15:23 Відповісти
Цього курва не можно робити !(
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03.05.2021 15:23 Відповісти
Выдача таких паспортов вялотекущая диверсия против Украины, в любой момент бабахнет!
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03.05.2021 15:27 Відповісти
дебилы выбрали зебила, что бы окончательно уничтожить Украину
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03.05.2021 15:27 Відповісти
А сасилы карышневую гуану, шоп высасывать усе шо попадецца из Украины.
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03.05.2021 16:12 Відповісти
ты всегда интересуешься чужим шоколадным глазом
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03.05.2021 20:08 Відповісти
А ты шо спессыалисц по предоставлению шыкалатных глазов.
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03.05.2021 23:15 Відповісти
Им не паспорта нужны, а волчи билеты.
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03.05.2021 15:45 Відповісти
Вова )(уйло их уже обилетил.
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03.05.2021 15:53 Відповісти
..и с получеными паспортами "люди высшего сорта" пусть приходят на выборы лет через десять после освобождения оккупированной территории Украины.. не раньше.. бо эти свободные от мозгов идиоты, смелые экспериментаторы, наголосуют и не такое, как обычно, на нашу голову
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03.05.2021 16:26 Відповісти
Не полнял... Новый паспорт, это пластиковая карта. Там нет места для отметок о прописке и для вклеивания фотографий. Паспорта старого образца уже не выпускаются.
У Раді хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців окупованих територій України - Цензор.НЕТ 8181
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03.05.2021 17:10 Відповісти
Башарову і Петрову дадуть?
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03.05.2021 22:29 Відповісти
все российскийе спецслужбы получат прекрасный канал в ЕС в виде украинского биометрического папорта.

Вангую, что ЕС это долго терпеть не будет и "отключит" Украину от "безвиза"
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04.05.2021 07:25 Відповісти
А депутати не хочуть якось полегшити життя для мешканців НЕокупованих територій України?
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04.05.2021 08:42 Відповісти
 
 