Фільм Bellingcat про "Вагнергейт" вийде пізніше, але текстова версія з'явиться до зустрічі Зеленського з Путіним, - Грозєв
Група журналістів-розслідувачів Bellingcat відклала прем'єру документального фільму про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання найманців російської ПВК "Вагнер" (також відомої як "Вагнергейт") .
На появу розслідування в текстовому варіанті можна чекати вже в червні, відеоверсія вийде після літа 2021 року. Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі Еспресо.TV журналіст і розслідувач Христо Грозєв.
"Ми спочатку зробимо в текстовому варіанті наше розслідування. Якомога швидше. Сподіваюся, що це точно буде найближчими тижнями", - зазначив він.
За словами розслідувача, текст розслідування з'явиться в мережі до зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Говорячи про причини затримки з виходом фільму, Грозєв повідомив про те, що провадження ускладнили пандемія і пов'язані з нею обмеження на пересування, а також складні і тривалі процедури підтвердження достовірності тих даних, які Bellingcat отримує в процесі розслідування.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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В самом плохом смысле этого слова.
А Дерьмак прокукарекает, шо это Порошенко пишет пасквили на найвелычнишого.
Второе: тема войны интересует максимум 25% избирателей (а ИМХО - и того меньше, поскольку чем дольше война, тем больше она надоедает), то есть, даже на электоральном поле особых изменений не будет. Электорат ОПЗЖ явно не заинтересуется этой темой, электорат Порошенко тоже останется в своей нише, а свой электорат Зе давно потерял, оставив тех, кто за него по инерции.
Так что, расслабьтесь и планируйте на летние месяцы море, а не майдан.