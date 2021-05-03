Фільм Bellingcat про "Вагнергейт" вийде пізніше, але текстова версія з'явиться до зустрічі Зеленського з Путіним, - Грозєв

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat відклала прем'єру документального фільму про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання найманців російської ПВК "Вагнер" (також відомої як "Вагнергейт") .

На появу розслідування в текстовому варіанті можна чекати вже в червні, відеоверсія вийде після літа 2021 року. Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі Еспресо.TV журналіст і розслідувач Христо Грозєв.

"Ми спочатку зробимо в текстовому варіанті наше розслідування. Якомога швидше. Сподіваюся, що це точно буде найближчими тижнями", - зазначив він.



За словами розслідувача, текст розслідування з'явиться в мережі до зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Говорячи про причини затримки з виходом фільму, Грозєв повідомив про те, що провадження ускладнили пандемія і пов'язані з нею обмеження на пересування, а також складні і тривалі процедури підтвердження достовірності тих даних, які Bellingcat отримує в процесі розслідування.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.