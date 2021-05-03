УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4424 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
17 429 110

Фільм Bellingcat про "Вагнергейт" вийде пізніше, але текстова версія з'явиться до зустрічі Зеленського з Путіним, - Грозєв

Фільм Bellingcat про

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat відклала прем'єру документального фільму про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання найманців російської ПВК "Вагнер" (також відомої як "Вагнергейт") .

На появу розслідування в текстовому варіанті можна чекати вже в червні, відеоверсія вийде після літа 2021 року. Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі Еспресо.TV журналіст і розслідувач Христо Грозєв.

"Ми спочатку зробимо в текстовому варіанті наше розслідування. Якомога швидше. Сподіваюся, що це точно буде найближчими тижнями", - зазначив він.

За словами розслідувача, текст розслідування з'явиться в мережі до зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Говорячи про причини затримки з виходом фільму, Грозєв повідомив про те, що провадження ускладнили пандемія і пов'язані з нею обмеження на пересування, а також складні і тривалі процедури підтвердження достовірності тих даних, які Bellingcat отримує в процесі розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грозєв: На завершення роботи над фільмом про "вагнерівців" потрібно ще кілька місяців, прив'язуватися до конкретних дат не можна

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Читайте також: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

Зеленський (23642) путін (23733) Bellingcat (128) ПВК Вагнер (1540) Христо Грозєв (61)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+49
Тої, якої прагне ВАЗеленський. Від якої його застерігають всі дружні країни. Яку Янелох доручив орнганізувати фсб-шному зв'язковому дерьмаку.
показати весь коментар
03.05.2021 14:52
+27
Ну про МН-17 і отруєння Скрипалів і Навального теж відкладали по кілька разів, зате еффект потім був шикарний! Тому тут нічого дивного, чекаємо...
показати весь коментар
03.05.2021 14:32
+20
Игра "кто моргнет первым". Зеля пока моргает как припадочный.
показати весь коментар
03.05.2021 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Проститутка.
В самом плохом смысле этого слова.
показати весь коментар
04.05.2021 01:13 Відповісти
Боже! Да сколько можно распускать интриги про этот фильм? Да всем на него уже насрать, как в своё время было насрать на «пленки Мельниченко». Побубнят пару дней и забудут
показати весь коментар
04.05.2021 01:29 Відповісти
Фільм Bellingcat про "Вагнергейт" вийде пізніше, але текстова версія з'явиться до зустрічі Зеленського з Путіним, - Грозєв - Цензор.НЕТ 1566Ждемс....
показати весь коментар
04.05.2021 07:37 Відповісти
Та идите вы в зад со своим кином, оно уже никому не интересно.
показати весь коментар
04.05.2021 08:47 Відповісти
Ждём, ждём.
показати весь коментар
04.05.2021 08:54 Відповісти
Текстовая версия... Так бубочке по барабану, он все равно не умеет читать.
А Дерьмак прокукарекает, шо это Порошенко пишет пасквили на найвелычнишого.
показати весь коментар
04.05.2021 10:25 Відповісти
краще пізно ніж ніколи,бо наші змі втратили довіру..
показати весь коментар
04.05.2021 10:45 Відповісти
Шановне товариство! Мене особисто хвилює одне лиш питання: припустимо, що журналісти Bellingcat у своєму розслідуванні покажуть Єрмака, як того, хто злив інформацію кацапам. Що буде далі? Він що буде заарештований СБУ за зраду України та постане перед судом і отримає конкретний строк? Чи як? Чи ми всі знову витремось від цього пльовку в обличчя українців і будемо з цим жити далі? Як ви гадаєте шановні?
показати весь коментар
04.05.2021 12:22 Відповісти
Повоняют и разойдутся.
показати весь коментар
04.05.2021 14:44 Відповісти
Давайте представим, что вышедший фильм таки предоставит доказательства, что операция таки была и что Ермак слил ее. ГУР, СВР, СБУ сразу же скажут, что это - ложь. И что дальше? Ну соберут электорат Порошенко, пару тысяч ветеранов и радикалов. Если их не изобьет зверски "Беркут" (котрого нет), то все окончится разбитием стекол в ОП. А их не изобьют, потому что Аваков - не Захарченко и так себя не подставит. Максимум - против толпы поставят срочников из нацгвардии, а потом на всю страну покажут кадры, как этих срочников избивают. И я гарантирую, что протест будет дискредитирован.
Второе: тема войны интересует максимум 25% избирателей (а ИМХО - и того меньше, поскольку чем дольше война, тем больше она надоедает), то есть, даже на электоральном поле особых изменений не будет. Электорат ОПЗЖ явно не заинтересуется этой темой, электорат Порошенко тоже останется в своей нише, а свой электорат Зе давно потерял, оставив тех, кто за него по инерции.
Так что, расслабьтесь и планируйте на летние месяцы море, а не майдан.
показати весь коментар
04.05.2021 14:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 