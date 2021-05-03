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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський про конфлікт на Донбасі: Ми знову боремося за свою незалежність. Підтримка партнерів дуже важлива

Зеленський про конфлікт на Донбасі: Ми знову боремося за свою незалежність. Підтримка партнерів дуже важлива

У ході війни на Донбасі Україна продовжує боротися за свою незалежність.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вступному слові під час дискусії президентів Польщі, Естонії, Латвії, Литви та України про майбутнє європейської політики, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати за увагу до України. Міжнародні партнери постійно підтримують Україну, нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. Я вам всім вдячний. Сьогодні це дуже важливо. Коли анексована частина України - наш півострів Крим і коли в нас йде війна на сході. Це і є війна в Європі. Дуже важливо, щоб ми були разом і мені здається, що ми всі хочемо жити в демократичному суспільстві", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва поділяють загальні прагнення і погляди, однак Україна має інший досвід, оскільки їй час від часу доводилося боротися за незалежність.

"Ми багато десятиліть боремося за незалежність. І сьогодні те саме відбувається на сході нашої країни. Ми знову боремося за свою незалежність", - додав президент.

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Автор: 

Зеленський (23642) незалежність (106) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+22
" Мы много десятилетий боремся за независимость " (c)

Зеленський про конфлікт на Донбасі: Ми знову боремося за свою незалежність. Підтримка партнерів дуже важлива - Цензор.НЕТ 8453
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03.05.2021 15:18
+15
- Нет, Сёма, ви тока послушайте на минуточку этого поца, от вин таки боргться!
- С чем таки борется? До обеда с ломкой а после обеда таки с приходом?
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03.05.2021 15:04
+15
почалося.... Боже, бережи Польщу
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03.05.2021 15:04
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Зеленский о конфликте на Донбассе: Мы опять боремся за свою независимость. Поддержка партнеров очень важна - Цензор.НЕТ 4793Зеленский о конфликте на Донбассе: Мы опять боремся за свою независимость. Поддержка партнеров очень важна - Цензор.НЕТ 4037
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03.05.2021 15:03 Відповісти
почалося.... Боже, бережи Польщу
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03.05.2021 15:04 Відповісти
Єзус Христос!
Матка боска Ченстохова!

врятуйте та помилуйте братню Польщу !
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03.05.2021 15:35 Відповісти
Польща має надати дозвіл на використання спільної укр-лит-пол бригади на фронті проти москалів!
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03.05.2021 16:52 Відповісти
Думаєш, поляки з литовцями настільки дурні?
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03.05.2021 21:41 Відповісти
Ми з Коломойським вирішили - Україна - не важна важно бабло.
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03.05.2021 15:04 Відповісти
та нє, він же сказав:

"Мы опять боремся за свою независимость. Поддержка партнеров очень важна"

мені здається я це вже чув,

перший раз сім років тому,
від Пороха


гвалт!
знову барига на крові !!!!
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03.05.2021 15:38 Відповісти
- Нет, Сёма, ви тока послушайте на минуточку этого поца, от вин таки боргться!
- С чем таки борется? До обеда с ломкой а после обеда таки с приходом?
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03.05.2021 15:04 Відповісти
Бореться з незалежністю України.
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03.05.2021 15:06 Відповісти
Носится по миру, пытаясь втюхать хоть кому-то украинскую землю.
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03.05.2021 15:11 Відповісти
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ,ЯКОГО БЛД данбаса???
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03.05.2021 15:07 Відповісти
Правильно - Лугандон, а не Донбас.
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03.05.2021 16:03 Відповісти
Зеленский о конфликте(!) на Донбассе / Буратине его хозяин вдолбил: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский .
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03.05.2021 15:12 Відповісти
вовка-дурачек не может объяснить, как он борется за независимость Украины запретив нашим воинам защищаться и за два года не купив ниодного ракетного комплекса?!
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03.05.2021 15:12 Відповісти
Какой нахрен конфликт на Донбассе? Пишите на Цензоре заголовки статей без кацапских провокаций. Кто конфликтует? - баба Параска с бабой Палажкой? Какой к чертям конфликт на Донбассе? - только боевые действия - война рашки против Украины вследствие вторжения российских войск и действий коллаборантов на части Луганской и Донецкой областей.
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03.05.2021 15:13 Відповісти
Так это же слова наивеличайшего....
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03.05.2021 16:15 Відповісти
" Мы много десятилетий боремся за независимость " (c)

Зеленський про конфлікт на Донбасі: Ми знову боремося за свою незалежність. Підтримка партнерів дуже важлива - Цензор.НЕТ 8453
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03.05.2021 15:18 Відповісти
Хоть бы рояль там нигде не попался, а то будет им всем там... концерт.
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03.05.2021 15:18 Відповісти
Так он свой походный взял
Зеленський про конфлікт на Донбасі: Ми знову боремося за свою незалежність. Підтримка партнерів дуже важлива - Цензор.НЕТ 8295
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03.05.2021 15:20 Відповісти
и все равно фальшивит!
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03.05.2021 16:45 Відповісти
Мабуть вже всім зрозуміло, що це пусте місце, а не президент. Що, так і будемо без голови ходити?
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03.05.2021 15:20 Відповісти
Ничего нам мудрый нарид выберет голову что уж лучше без неё Мертвейчука или Бойко!
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03.05.2021 15:21 Відповісти
Что бы ты сейчас не говорило, от суда по госизмене тебе не уйти
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03.05.2021 15:28 Відповісти
Особливо ти - борцун квартальний, чотирьохразовий ухилянт...
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03.05.2021 15:32 Відповісти
Зеленский борится за пианино . наконец то.
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03.05.2021 15:32 Відповісти
Зєля таки хоче за будьяких умов пуйла доєднати Україну до Лугандона. Тоді точно Україні на європейських проектах треба буде ставити хрест.
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03.05.2021 15:59 Відповісти
Мы пахали я и трактор. Чего то это тупорылое мудило даже не пытается просто перестать стрелять , ну или извиниться за свои тупорылые слова.
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03.05.2021 16:08 Відповісти
вова, ти пздш, а не борешся.
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03.05.2021 16:09 Відповісти
Конфлікт - зелі в голові, бо на сході війна з окупантом якої зеля не бачить...бачить лише мір в глазах xy..ла..
Війна - складне суспільно-політичне явище, пов'язане з розв'язанням суперечностей між державами, народами, національними й соціальними групами з переходом до вжитку засобів збройної боротьби, що відбувається у формі бойових дій між їхніми збройними силами.
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03.05.2021 16:29 Відповісти
Мудло,де ракети середньої дальності,стонати будеш під лєнкою.
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03.05.2021 16:38 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd.html Почему в Украине не построены патронный и вакцинный заводы - эксперт 3 мая, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/05/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd.html Зеленський про конфлікт на Донбасі: Ми знову боремося за свою незалежність. Підтримка партнерів дуже важлива - Цензор.НЕТ 679 Сложно понять, почему за восемь лет войны украинский завод для производства боеприпасов строят, строят, но так и не построили. Вопрос не праздный, потому что аналогичная ситуация может сложиться и с заводом для производства вакцин.https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd.html#more-131364 Читать далее
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03.05.2021 16:43 Відповісти
В смысле?
зеленский должен ответить на свой же вопрос со стадиона.. почему до сих пор война..?
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03.05.2021 16:50 Відповісти
Мы опять боремся за свою независимость", - добавил президент.

Вот хочу спросить у этого "президента" : опять это КАК?
а что до "опять" было?
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03.05.2021 16:57 Відповісти
независимость считается только от Москвы? А прямые приказы от Байдена это независимость?
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03.05.2021 17:04 Відповісти
Ага, а з 14 по 19 роки ме не боролися за незалежність бо там був президент "барига" який не хотів закінчення війни? так, Вова? Я сцу тобі в рота мразь ти цинічна і брехлива.
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03.05.2021 17:04 Відповісти
Тю, а я думав це, як його, "бізнєс на краві"... Нє? І нада проста пєрєстать стрєлять. А оно вон как!
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03.05.2021 17:55 Відповісти
Монолог
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03.05.2021 18:08 Відповісти
Яка "боротьба"?! Війська відводять назад, поранених залишають помирати на полі бою, воїнів як куріпок дозволяють відстрілювати ворожим снайперам. Аби щось "ляпнути" ні в тин ні в ворота.
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03.05.2021 18:32 Відповісти
Оно борется за независимость ?
Борцун больше отдыхает , чем находится на Банковой 😀
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03.05.2021 19:03 Відповісти
Мы пахали! Это он опять борется? А когда он уже боролся? не ТОГДА, КОГДА ЗАЯВИЛ, ЧТО ВОЕВАТЬ ЗА ДОНБАСС НЕ СТАНЕТ? Борец хр..нов!
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03.05.2021 19:19 Відповісти
правильно заявил.
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03.05.2021 23:10 Відповісти
 
 