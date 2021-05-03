Зеленський про конфлікт на Донбасі: Ми знову боремося за свою незалежність. Підтримка партнерів дуже важлива
У ході війни на Донбасі Україна продовжує боротися за свою незалежність.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вступному слові під час дискусії президентів Польщі, Естонії, Латвії, Литви та України про майбутнє європейської політики, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу подякувати за увагу до України. Міжнародні партнери постійно підтримують Україну, нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. Я вам всім вдячний. Сьогодні це дуже важливо. Коли анексована частина України - наш півострів Крим і коли в нас йде війна на сході. Це і є війна в Європі. Дуже важливо, щоб ми були разом і мені здається, що ми всі хочемо жити в демократичному суспільстві", - заявив Зеленський.
Він також зазначив, що Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва поділяють загальні прагнення і погляди, однак Україна має інший досвід, оскільки їй час від часу доводилося боротися за незалежність.
"Ми багато десятиліть боремося за незалежність. І сьогодні те саме відбувається на сході нашої країни. Ми знову боремося за свою незалежність", - додав президент.
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Матка боска Ченстохова!
врятуйте та помилуйте братню Польщу !
"Мы опять боремся за свою независимость. Поддержка партнеров очень важна"
мені здається я це вже чув,
перший раз сім років тому,
від Пороха
гвалт!
знову барига на крові !!!!
- С чем таки борется? До обеда с ломкой а после обеда таки с приходом?
Війна - складне суспільно-політичне явище, пов'язане з розв'язанням суперечностей між державами, народами, національними й соціальними групами з переходом до вжитку засобів збройної боротьби, що відбувається у формі бойових дій між їхніми збройними силами.
зеленский должен ответить на свой же вопрос со стадиона.. почему до сих пор война..?
Вот хочу спросить у этого "президента" : опять это КАК?
а что до "опять" было?
Борцун больше отдыхает , чем находится на Банковой 😀