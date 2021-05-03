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Сьогоднішні правителі взялися відроджувати узурпаторські методи Януковича, - Яценюк про вибори на 87-му окрузі

Сьогоднішні правителі взялися відроджувати узурпаторські методи Януковича, - Яценюк про вибори на 87-му окрузі

Своїм рішенням щодо "виборів" на Прикарпатті Верховний Суд продемонстрував приклад професійного сумління. Треба очікувати, що суддів Верховного Суду також відправлять у відставку незаконним указом на кшталт суддів КС чи справи одних контрабандистів проти інших.

Про це повідомив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Лідер "НФ" наголосив, що фальсифікація виборів на 87-му окрузі на Івано-Франківщині - це тепер "факт, підтверджений рішенням Верховного Суду".

Він нагадав, що відразу після цих "виборів", заявляв, що влада, "наслідуючи Януковича, включає верстат адміністративного тиску, фальсифікацій і беззаконня".

"Янукович втік з України сім років тому, але сьогоднішні правителі взялися відроджувати його узурпаторські методи", - підкреслив він.

Верховний Суд став на бік закону, підкреслив Арсеній Яценюк: "На відміну від Конституційного, який послужливо підтримав незаконний розпуск парламенту в 2019 році".

Лідер "Народного фронту" зазначив, що насильницьке припинення повноважень Верховної Ради "проклало дорогу монобільшості пройдисвітів і цементуванню абсолютної влади в одних руках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слузі народу" згодні з необхідністю перевірки всіх заяв про порушення на довиборах у Прикарпатті, - Мошенець

"Своїм рішенням щодо "виборів" на Прикарпатті Верховний Суд продемонстрував приклад професійного сумління", - підкреслив він.

"Треба очікувати, що суддів ВСУ, які відновили законність, також відправлять у відставку незаконним указом на кшталт суддів Конституційного суду чи справи одних контрабандистів проти інших", - написав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Автор: 

вибори (6682) Яценюк (2570) Івано-Франківська область (944)


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Топ коментарі
+14
Так зеленые и есть плоть от плоти, кровь от крови -- "младые" рыги. Суть одно и тоже.
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03.05.2021 15:26
+13
Т.е. это не зеленая пошесть сейчас при власти и. ведет себя, как и люди Овоща, и вернула во власть людей Овоща? Это в какой унюханной реальности? Можно узнать что https://censor.net/ru/user/487202 принимает такое забористое?
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03.05.2021 15:33
+12
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway


https://twitter.com/eternalrailway

Hhttps://twitter.com/eternalrailway erman Aksom

Якби мені доручили знайти таких покидків якими укомплектували "слугу народу"- я б провалив завдання. Де взагалі шукати таке біосміття як бужанські і дмитруки? Захочеш не знайдеш. Хоч 10 років дай. Де шукати таке лайно? В кримінальних колах? В терористичних осередках? На помийках?Це ж інакше ніж свідомою диверсію не назвеш. Це не випадковий набір людей. Це спеціально гірших з гірших методично збирали по всій Україні (і Росії). Це збірна антимайдану, збірна ордло зібрана під зеленими стягами виб***ка зеленського.
Сьогоднішні правителі взялися відроджувати узурпаторські методи Януковича, - Яценюк про вибори на 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 4162
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03.05.2021 15:41
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Так зеленые и есть плоть от плоти, кровь от крови -- "младые" рыги. Суть одно и тоже.
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03.05.2021 15:26 Відповісти
Т.е. это не зеленая пошесть сейчас при власти и. ведет себя, как и люди Овоща, и вернула во власть людей Овоща? Это в какой унюханной реальности? Можно узнать что https://censor.net/ru/user/487202 принимает такое забористое?
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03.05.2021 15:33 Відповісти
У дебілів навіть не виникає думки, що серед риг (представників різних олігархічних груп) теж є конкуренція.
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03.05.2021 15:40 Відповісти
Тебе не дошёл смысл сказанного, вышиватник? Do You Understand?
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03.05.2021 15:35 Відповісти
"У нас велика біда, що багато людей думають, що досить говорити по-українськи, щоб мати право на назву патріота, робітника на рідній ниві, чоловіка з певними переконаннями… Така легкість репутації приманює многих."
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03.05.2021 15:43 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway


https://twitter.com/eternalrailway

Hhttps://twitter.com/eternalrailway erman Aksom

Якби мені доручили знайти таких покидків якими укомплектували "слугу народу"- я б провалив завдання. Де взагалі шукати таке біосміття як бужанські і дмитруки? Захочеш не знайдеш. Хоч 10 років дай. Де шукати таке лайно? В кримінальних колах? В терористичних осередках? На помийках?Це ж інакше ніж свідомою диверсію не назвеш. Це не випадковий набір людей. Це спеціально гірших з гірших методично збирали по всій Україні (і Росії). Це збірна антимайдану, збірна ордло зібрана під зеленими стягами виб***ка зеленського.
Сьогоднішні правителі взялися відроджувати узурпаторські методи Януковича, - Яценюк про вибори на 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 4162
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03.05.2021 15:41 Відповісти
зеля с петушарием - вообще братья-близнецы по взглядам на политику, патриотизм, власть, бабло и наркотики... просто, сейчас, у них обострилась межвидовая борьба за дебильно-идиотический электорат, который обеспечивает им три последних пункта...
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03.05.2021 17:26 Відповісти
Спасибо КалоЗеубогим , мечтавшим о говнобородьке , а получивших ГУЛАГ (не за горами) и конец эпохи бедности ( для Каломоя , Ахметки и шапито 95 )
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03.05.2021 15:51 Відповісти
яункович, проходимцы, фальсификации..- все это слова из прошлого, казалось бы забытого. Но нет, эти слова снова и снова возникают на горизонте событий, которые скоро накроют зебобиков стремительным домкратом. Что, впрочем, поделом.
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03.05.2021 15:39 Відповісти
Я так понимаю, что домкрат тебя уже накрыл.
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03.05.2021 15:44 Відповісти
О, Сеня Кулявлоб! Ум, честь и совесть нашей эпохи.😀
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03.05.2021 15:42 Відповісти
так это видно было ещё по выборам зеленского в 2019 году.. почему некоторым понадобилось 2 года что б это осознать..? а до некоторых похоже никогда не дойдёт..
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03.05.2021 16:49 Відповісти
Ситуация просматривается всегда, для тех только, кто умеет ее читать. 73 % проголосовавших за "Слуг урода" из нарида, подыгравшие кремлевскому убийце, это как раз те, кто стучали при совке, за долю малую, имея доступ к ушам сексотов, живя за счет этого, решая свои мелкие проблемы за счет ближних: в судах, в чиновников, в быту. Не только наш восток страны, напичкан агентурой; на западе доказали, что они так же легко поддаются гебнявым манипуляциям и могут легко проголосовать за гебнявых слизняков; наверняка там велась агитация через церковь, позиции которой сильны в этом регионе страны, значит навербованные там попы-консервы дожидались этого момента, которым указали болевые точки, на которые надо надавить, чтоб нарид голосовал за недоразумение. Те же, свинарчуки для ботодромов, появились отнюдь не спонтанно; не случайный и некто герус (как и раньше были сливные гебнявые бачки, типа: ноема, лещенки...). Украина нафарширована агентурой врага - по самое ни хочу. Вряд ли она очистится за ближайшее время, судя по новому призыву врагов во власть, в ипостаси "Слуг урода" и президента-клоуна, с его гебнявым окружением. Они уверенно пришли во власть уже зная, что делать, ломая все через колено; явно что получили приказ и доказательства не опасаться последствий. Первым пала ВР. Чего удивляться?..
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03.05.2021 17:36 Відповісти
Пишненко кажешьь))))) Українець кажеш))))) Москалька хвойда ти а не Українець...Де Українська мова??? Все починається з Української мови...кацапське ********* ...Поки ви Українську мову не вивчете...Ви будете мокшанським збродом випердишами мокшанки і дебільно вндмдя())))))))
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03.05.2021 20:43 Відповісти
Сколько ж вас, гадов позорных, аффилированных на этом сайте? Давить не передавить. А все лезете. и лезете, убогие недоумки с одной прямой извилиной на жопе, со своими тупыми поучениями. Стыдно становится. Хоть бы прокси сменило, что ли? Нелепо смотреть, как под украинским флажком, вылазит тупая хохлатская задница. Тьху!
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04.05.2021 06:44 Відповісти
Сьогоднішні правителі взялися відроджувати узурпаторські методи Януковича, - Яценюк про вибори на 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 9181
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03.05.2021 18:55 Відповісти
монобольшинство проходимцев(с). Смачно сказано.
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04.05.2021 00:53 Відповісти
..эта падаль,"кроль смердючий" ,из той же гнилой породы...Просрал всё-фуфло голимое..."рейтинг" его-"зашкаливает"....Продолжайте ему верить-завтра и за "патрона"-януковича-"осанну" запоёт...в 2014 году,я голосовал за его партию- "народный фронт"....Где он???
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04.05.2021 16:58 Відповісти
 
 