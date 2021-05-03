Сьогоднішні правителі взялися відроджувати узурпаторські методи Януковича, - Яценюк про вибори на 87-му окрузі

Своїм рішенням щодо "виборів" на Прикарпатті Верховний Суд продемонстрував приклад професійного сумління. Треба очікувати, що суддів Верховного Суду також відправлять у відставку незаконним указом на кшталт суддів КС чи справи одних контрабандистів проти інших.

Про це повідомив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Лідер "НФ" наголосив, що фальсифікація виборів на 87-му окрузі на Івано-Франківщині - це тепер "факт, підтверджений рішенням Верховного Суду".

Він нагадав, що відразу після цих "виборів", заявляв, що влада, "наслідуючи Януковича, включає верстат адміністративного тиску, фальсифікацій і беззаконня".

"Янукович втік з України сім років тому, але сьогоднішні правителі взялися відроджувати його узурпаторські методи", - підкреслив він.

Верховний Суд став на бік закону, підкреслив Арсеній Яценюк: "На відміну від Конституційного, який послужливо підтримав незаконний розпуск парламенту в 2019 році".

Лідер "Народного фронту" зазначив, що насильницьке припинення повноважень Верховної Ради "проклало дорогу монобільшості пройдисвітів і цементуванню абсолютної влади в одних руках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слузі народу" згодні з необхідністю перевірки всіх заяв про порушення на довиборах у Прикарпатті, - Мошенець

"Своїм рішенням щодо "виборів" на Прикарпатті Верховний Суд продемонстрував приклад професійного сумління", - підкреслив він.

"Треба очікувати, що суддів ВСУ, які відновили законність, також відправлять у відставку незаконним указом на кшталт суддів Конституційного суду чи справи одних контрабандистів проти інших", - написав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.