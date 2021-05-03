Сьогоднішні правителі взялися відроджувати узурпаторські методи Януковича, - Яценюк про вибори на 87-му окрузі
Своїм рішенням щодо "виборів" на Прикарпатті Верховний Суд продемонстрував приклад професійного сумління. Треба очікувати, що суддів Верховного Суду також відправлять у відставку незаконним указом на кшталт суддів КС чи справи одних контрабандистів проти інших.
Про це повідомив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Лідер "НФ" наголосив, що фальсифікація виборів на 87-му окрузі на Івано-Франківщині - це тепер "факт, підтверджений рішенням Верховного Суду".
Він нагадав, що відразу після цих "виборів", заявляв, що влада, "наслідуючи Януковича, включає верстат адміністративного тиску, фальсифікацій і беззаконня".
"Янукович втік з України сім років тому, але сьогоднішні правителі взялися відроджувати його узурпаторські методи", - підкреслив він.
Верховний Суд став на бік закону, підкреслив Арсеній Яценюк: "На відміну від Конституційного, який послужливо підтримав незаконний розпуск парламенту в 2019 році".
Лідер "Народного фронту" зазначив, що насильницьке припинення повноважень Верховної Ради "проклало дорогу монобільшості пройдисвітів і цементуванню абсолютної влади в одних руках".
"Своїм рішенням щодо "виборів" на Прикарпатті Верховний Суд продемонстрував приклад професійного сумління", - підкреслив він.
"Треба очікувати, що суддів ВСУ, які відновили законність, також відправлять у відставку незаконним указом на кшталт суддів Конституційного суду чи справи одних контрабандистів проти інших", - написав Арсеній Яценюк.
Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.
22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.
Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
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Hhttps://twitter.com/eternalrailway erman Aksom
Якби мені доручили знайти таких покидків якими укомплектували "слугу народу"- я б провалив завдання. Де взагалі шукати таке біосміття як бужанські і дмитруки? Захочеш не знайдеш. Хоч 10 років дай. Де шукати таке лайно? В кримінальних колах? В терористичних осередках? На помийках?Це ж інакше ніж свідомою диверсію не назвеш. Це не випадковий набір людей. Це спеціально гірших з гірших методично збирали по всій Україні (і Росії). Це збірна антимайдану, збірна ордло зібрана під зеленими стягами виб***ка зеленського.