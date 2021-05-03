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Новини
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В Україні 8 млн осіб потребують підтримки психічного здоров'я: під час COVID-19 ця проблема загострилася, - ВООЗ

В Україні 8 млн осіб потребують підтримки психічного здоров'я: під час COVID-19 ця проблема загострилася, - ВООЗ

Після початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні, як і в інших країнах світу, почали зростати проблеми з психічним здоров'ям громадян.

Про це глава офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт розповів в інтерв'ю Громадському, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що в Україні 8 мільйонів людей потребують різної підтримки в питаннях психічного здоров’я. У часи COVID-19, ця проблема ще більше загострилася. У всіх країнах, уражених вірусом, проблеми з психічним здоров’ям лише зростають. Тож ми розуміємо, що в найближчі 5–10 років потрібно набагато більше підтримувати сім’ї та людей", - сказав він.

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Хабіхт зазначив, що психологічні наслідки пандемії дуже великі і вони мають бути вивчені.

"У нас є діти, які втратили десятки днів навчання за останній рік. У нас є сім’ї, які втратили свої доходи. У нас багато сімей, які не знають, що в майбутньому буде з роботою", - пояснив представник ВООЗ.

Автор: 

ВООЗ (770) Ярно Хабіхт (16)


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Топ коментарі
+10
"73% из пришедших" нуждаются в помощи психиатров. Это исторический факт.
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03.05.2021 15:32
+9
И как же ты без палаты №6???
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03.05.2021 15:33
+7
73% з яких зебіли.
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03.05.2021 15:30
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И как же ты без палаты №6???
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03.05.2021 15:33 Відповісти
Власть Украины и Минздрав все делают для того, чтобы украинцы жили в состоянии хронического стресса, который ведет к болезням и смертям. Это их главная задача. Они не озабочены здоровьем населения ни на грамм. Продают алкоголь, табак, закрывают не только психбольницы, но и туберкулезные больницы сокращают и урезают их финансирование. Практически прекратили лечить людей от всех болезней, кроме Ковид (грипп). Всех умных врачей вытеснили за границу. Продукты питания дороже чем в ЕС, где зарплаты в 20 раз выше украинских. Это забота о здоровье граждан? Властям здоровье народа 100 лет не нужно, они все делают для его уничтожения.
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03.05.2021 18:32 Відповісти
А вы как догадались что он именно из этой палаты?
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03.05.2021 15:50 Відповісти
это правда. но речь идет о безумном вирусобесе степашке и его сводных братьях емельяне - гиперлупе или просто дибиле парубие.
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03.05.2021 15:33 Відповісти
73% з яких зебіли.
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03.05.2021 15:30 Відповісти
А 8% пєтярасти
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03.05.2021 16:38 Відповісти
В Україні потрібна психологічна допомога більше, а ніж 8 мільйонам, "зробимо їх разом" ще той об`єкт дослідження.
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03.05.2021 15:31 Відповісти
"73% из пришедших" нуждаются в помощи психиатров. Это исторический факт.
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03.05.2021 15:32 Відповісти
Навряд їм щось допоможе.
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03.05.2021 18:43 Відповісти
Двієчник? 8 млн - це якраз інші 27% виборців...
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03.05.2021 21:34 Відповісти
Карантини це надовго.І вони можливо призведуть до світових війн.Бо щось давно,цих самих світових війн не було.А це вже не правильно.Люди завжди мають воювати.
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03.05.2021 15:34 Відповісти
"У нас есть дети, которые потеряли десятки дней обучения за последний год. У нас есть семьи, которые потеряли свои доходы. У нас много семей, которые не знают, что в будущем будет с работой", - пояснил представитель ВОЗ.Источник: https://censor.net/ru/n3263410

Таке враження.що воно саме все закрилося.А не керманичі країн закрили.
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03.05.2021 15:36 Відповісти
Та шо вы тут рассказываете за ковид и психику? Психикой 73% взрослого населения Украины надо было заниматься до мая 2019 года.
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03.05.2021 15:49 Відповісти
чувак явно заходит на Цензор
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03.05.2021 15:49 Відповісти
Мабуть ті, що перестали отримувати субсидії...
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03.05.2021 15:49 Відповісти
Якщо кожен божий день з ранку до вечора залякувати людей ,то психологічна допомога буде потрібна всім...
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03.05.2021 15:51 Відповісти
хто не розуміє що 73% зебілів усралися даю натяк - дійсно вони у дупі.
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03.05.2021 16:12 Відповісти
Я думаю , не 8млн , а процентів 90% . Чого тільки вартує жити за нормальним календарем , а Різдво і Пасху святкувати за покрученим . Старий новий рік , йоо . Роздвоєння свідомості , шизофренія . Легка форма , але всетаки .
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03.05.2021 16:54 Відповісти
Сам наВОЗ цю проблему і створив, вважай, на рівному місці.
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03.05.2021 17:07 Відповісти
Не треба спихувати свій дебілізм і олігофрена-президента на коронавірус. Все якраз навпаки.
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03.05.2021 17:22 Відповісти
Теперь любого кто против коронобесия и вакцинации в психушку можно оформлять. Так что ли? А в прочем это и до коронбесия проявлялось сейчас только подтвердилось. Стадо оно во все времена стадо и ему нужены пастухи чтоб не сомневаться в своей мудрости. Политшаманы знают все повторяй за ними и твое воинствующее невжевство тебя попустит.Блажен кто верует.
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03.05.2021 17:58 Відповісти
Які виборці, така і влада.
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03.05.2021 18:23 Відповісти
Це точно від цієї пандемії, дійсно найбільші ускладнення виникають у людей з вродженою дебільністю від природи і з хронічними психічними розладами.
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03.05.2021 18:28 Відповісти
 
 