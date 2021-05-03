В Україні 8 млн осіб потребують підтримки психічного здоров'я: під час COVID-19 ця проблема загострилася, - ВООЗ

Після початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні, як і в інших країнах світу, почали зростати проблеми з психічним здоров'ям громадян.

Про це глава офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт розповів в інтерв'ю Громадському, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що в Україні 8 мільйонів людей потребують різної підтримки в питаннях психічного здоров’я. У часи COVID-19, ця проблема ще більше загострилася. У всіх країнах, уражених вірусом, проблеми з психічним здоров’ям лише зростають. Тож ми розуміємо, що в найближчі 5–10 років потрібно набагато більше підтримувати сім’ї та людей", - сказав він.

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Хабіхт зазначив, що психологічні наслідки пандемії дуже великі і вони мають бути вивчені.

"У нас є діти, які втратили десятки днів навчання за останній рік. У нас є сім’ї, які втратили свої доходи. У нас багато сімей, які не знають, що в майбутньому буде з роботою", - пояснив представник ВООЗ.