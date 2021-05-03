В українські школи закупили понад 400 тис. ноутбуків для дистанційного навчання за майже 1 млрд грн, - Міносвіти
Майже 1 млрд грн уряд України розподілив між місцевими бюджетами для боротьби з наслідками коронавірусної хвороби COVID-19 у школах. Зокрема, на закупівлю ноутбуків для вчителів, щоб вони могли викладати дистанційно і покращували навички.
Щоб використовувати нові інструменти і програми, кожному вчителю й учню необхідна сучасна техніка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
За словами директора столичного технологічного ліцею Юрія Кінькова, сьогодні онлайн-навчання освоїли всі вчителі. І математику, і фізкультуру, і уроки в молодших класах проводять однаково ефективно.
"Якщо минулого року в цей період ми хвилювалися, щоб взагалі вчителі уроки проводили, то на сьогодні ми вже боремося за якість уроків, ми контролюємо відвідування дітей, ми можемо зайти на будь-який урок. Для цього розробники зробили певні алгоритми у кожній школі", - розповів директор навчально-виховного комплексу № 141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" міста Києва Юрій Кінько.
А ще рік тому у них елементарно не було ні навичок, ні техніки забезпечити такий рівень дистанційного викладання, каже заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький.
"За цей період, за ці короткі вісім місяців багато чого зроблено. Впроваджено електронні щоденники і журнали, ними вже користуються понад 300 шкіл. Вони безкоштовні", - повідомив він.
"Ми можемо використовувати інтерактивні вправи, які ми створюємо на різних ресурсах. Наприклад, LearningApps, Wordwall, "Мова - ДНК нації". І це дає учням закріплювати і використовувати в таких ігрових формах свої знання, тобто ми змінюємо трошечки формат уроку", - додає вчителька української мови та літератури Херсонської гімназії №14 Альона Яценко.
Швидко адаптуватися до нових умов виходило не у всіх. Для того, щоб допомогти педагогам і навчити їх користуватися цифровими інструментами, держава і адміністрації шкіл організували спеціальні курси.
"Мінцифри в допомогу вчителям розробило осітні серіали "Цифрові навички для вчителів", "Карантин-сервіс для вчителів", "Інтерактивне навчання та інструменти та технології для цікавих уроків". Ці серіали переглянули більше, ніж 50 тис. вчителів", - повідомив заступник міністра Артур Селецький.
За даними Міносвіти, в школи вже закупили понад 400 тис. одиниць техніки. Тепер за допомогою нової субвенції в майже млрд грн вчителі отримають нові ноутбуки. У деяких столичних школах техніку навіть можуть надавати учням, у яких немає своїх гаджетів.
Якщо в столичних освітніх установах ситуація з оснащенням ноутбуками, комп'ютерами та іншою технікою практично в нормі, то в регіонах як учні, так і педагоги гірше забезпечені гаджетами для віддаленого навчання. Так, директор сільської школи в Хмельницькій області Павло Стецюк розповів, що перехід на дистанційне навчання став справжнім викликом і для вчителів, і для учнів.
"Наша школа взагалі сільська, невеличка. В нас навчається 79 учнів. І, звичайно, що на початках це був важкий перехід, оскільки ми не були готові до такого перебігу подій. Хоча й невеличка кількість, але є й такі учні, в яких немає всіх гаджетів. Батьки неспроможні їх забеспечити. Тим більше, якщо в сім'ї є кілька дітей шкільного віку, то звичайно, це все ускладнює дистанційне навчання", - говорить він.
Для того, щоб карантинні обмеження не впливали на навчальний процес, в планах у Міністерства освіти розвиток Всеукраїнської школи онлайн. На платформі вже доступні майже дві тис. уроків. Щоб зробити доступним весь цикл навчання, потрібно дозняти ще стільки ж.
Згодом уроки будуть і з субтитрами російською мовою для дітей з тимчасово непідконтрольних Україні територій. Для кримчан уроки запишуть і кримськотатарською. Таким чином, ці школярі навчатимуться в єдиному темпі.
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Windows 10 (64-разрядная версия).
Двухъядерный процессор Intel i5 шестого поколения или выше, с тактовой частотой 2,0 ГГц или выше
Если используемый ЦП не является четырехъядерным i7 или более новым, а драйвер встроенного графического ядра имеет версию 23.20.xx.xxxx или выше
ЦП Intel с графическим ядром HD620 (необходимо использовать 64-разрядную версию ОС Windows 10)
Двухъядерный процессор i7 или
Двухъядерный процессор i5 при использовании основной версии 26 или выше и вспомогательной версии 7323 или выше
AMD Ryzen 5/7/9 или более мощный
Щодо середньоїх ціни...Ви мабуть трішки не правильно зрозуміли - в більшості випадків 1-м ноутом користуються декілька вчителів, а не на кожного по ноуту..."Краєугольним каменем" залишається не ноут, а інше - швидкість інтернету! Ось саме те над чим потрібно працювати "мінцифрам" - оптоволокно (кабель) є не у всіх. Про це "мінцифрам" постійно ми практики тикаємо і наголошуємо куди потрібно тратити кошти в першу чергу!
Какую-то часть денег выделяет правительство, а что-то вешают на местные бюджеты. Возможно, еще и спонсоров подключают. В итоге правительство отчитывается за общий счет о своих "перемогах". Вообще-то это меня не удивляет - "большая стройка" так же работает.
І це Розетка, там вже накручено-перекручено. А ящо не ходові моделі де відеокарта не для того щоб чортів по монітору ганяти, а тільки для читання та відеоуроків (приміром) та ще й через якісь міждержавні угоди то і за 200 баксів за штуку можна думаю придбати
Кроме того, использование видеокарт на ноутах для учебы уже неактуально. Видеоядро в последних процах мощнее старых видях, а энергопотребление ниже. Так что видяха в учебном ноуте скорей всего ничего кроме перегрева и троттлинга не даст.
На ноуты с интегрированной видеокартой цена тоже в 1.5 раза с октября подскочила. Тоже майнеры виноваты?
P.S. Если бы не майнинг, то не факт, что вообще бы производство видеокарт развивалось такими темпами. Не думаю, что многим игрокам нужны карточки с потреблением 250 Вт+. И уж точно они не нужны в ноутах.
Хотя как по мне по цене это тоже перебор. В декабре покупал 5700XT по 16 тысяч гривен. тогда считал ,что дороговато...
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3239518-v-ukrainski-skoli-vze-zakupili-ponad-400-tisac-karantinnih-gadzetiv.html
PS По-ммоему, там все же был блок питания, не батарейки. Забыл.
"на закупку ноутбуков для учителей"
https://computarium.lcd.lu/photos/albums/TOSHIBA_T2400CT/album/slides/DSC04046.html
Но думаю, что таких 400 000 найти не реально.
400 тыс. гаджетов, в т. ч. несколько ноутбуков для учителей.