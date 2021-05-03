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Новини Коронавірус і карантин
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В українські школи закупили понад 400 тис. ноутбуків для дистанційного навчання за майже 1 млрд грн, - Міносвіти

В українські школи закупили понад 400 тис. ноутбуків для дистанційного навчання за майже 1 млрд грн, - Міносвіти

Майже 1 млрд грн уряд України розподілив між місцевими бюджетами для боротьби з наслідками коронавірусної хвороби COVID-19 у школах. Зокрема, на закупівлю ноутбуків для вчителів, щоб вони могли викладати дистанційно і покращували навички.

Щоб використовувати нові інструменти і програми, кожному вчителю й учню необхідна сучасна техніка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

За словами директора столичного технологічного ліцею Юрія Кінькова, сьогодні онлайн-навчання освоїли всі вчителі. І математику, і фізкультуру, і уроки в молодших класах проводять однаково ефективно.

"Якщо минулого року в цей період ми хвилювалися, щоб взагалі вчителі уроки проводили, то на сьогодні ми вже боремося за якість уроків, ми контролюємо відвідування дітей, ми можемо зайти на будь-який урок. Для цього розробники зробили певні алгоритми у кожній школі", - розповів директор навчально-виховного комплексу № 141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" міста Києва Юрій Кінько.

А ще рік тому у них елементарно не було ні навичок, ні техніки забезпечити такий рівень дистанційного викладання, каже заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький.

"За цей період, за ці короткі вісім місяців багато чого зроблено. Впроваджено електронні щоденники і журнали, ними вже користуються понад 300 шкіл. Вони безкоштовні", - повідомив він.

"Ми можемо використовувати інтерактивні вправи, які ми створюємо на різних ресурсах. Наприклад, LearningApps, Wordwall, "Мова - ДНК нації". І це дає учням закріплювати і використовувати в таких ігрових формах свої знання, тобто ми змінюємо трошечки формат уроку", - додає вчителька української мови та літератури Херсонської гімназії №14 Альона Яценко.

Швидко адаптуватися до нових умов виходило не у всіх. Для того, щоб допомогти педагогам і навчити їх користуватися цифровими інструментами, держава і адміністрації шкіл організували спеціальні курси.

"Мінцифри в допомогу вчителям розробило осітні серіали "Цифрові навички для вчителів", "Карантин-сервіс для вчителів", "Інтерактивне навчання та інструменти та технології для цікавих уроків". Ці серіали переглянули більше, ніж 50 тис. вчителів", - повідомив заступник міністра Артур Селецький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 11-річний харківський школяр регулярно зривав онлайн-уроки, на батьків склали адмінпротокол, - Нацполіція. ФОТО

За даними Міносвіти, в школи вже закупили понад 400 тис. одиниць техніки. Тепер за допомогою нової субвенції в майже млрд грн вчителі отримають нові ноутбуки. У деяких столичних школах техніку навіть можуть надавати учням, у яких немає своїх гаджетів.

Якщо в столичних освітніх установах ситуація з оснащенням ноутбуками, комп'ютерами та іншою технікою практично в нормі, то в регіонах як учні, так і педагоги гірше забезпечені гаджетами для віддаленого навчання. Так, директор сільської школи в Хмельницькій області Павло Стецюк розповів, що перехід на дистанційне навчання став справжнім викликом і для вчителів, і для учнів.

"Наша школа взагалі сільська, невеличка. В нас навчається 79 учнів. І, звичайно, що на початках це був важкий перехід, оскільки ми не були готові до такого перебігу подій. Хоча й невеличка кількість, але є й такі учні, в яких немає всіх гаджетів. Батьки неспроможні їх забеспечити. Тим більше, якщо в сім'ї є кілька дітей шкільного віку, то звичайно, це все ускладнює дистанційне навчання", - говорить він.

Для того, щоб карантинні обмеження не впливали на навчальний процес, в планах у Міністерства освіти розвиток Всеукраїнської школи онлайн. На платформі вже доступні майже дві тис. уроків. Щоб зробити доступним весь цикл навчання, потрібно дозняти ще стільки ж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри фейки в соцмережах і ЗМІ, ми все ж змогли виробити алгоритм роботи на дистанційному навчанні, - Шкарлет

Згодом уроки будуть і з субтитрами російською мовою для дітей з тимчасово непідконтрольних Україні територій. Для кримчан уроки запишуть і кримськотатарською. Таким чином, ці школярі навчатимуться в єдиному темпі.

Автор: 

інтернет (1978) карантин (18172) комп'ютери (272) школа (2202) Міносвіти (1409) навчання (573) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+18
У меня средняя цена вышла около 2500 грн. за штуку. Это что за хлам?
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03.05.2021 15:54
+7
В украинские школы закупили более 400 тыс. ноутбуков для дистанционного обучения за почти 1 млрд грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7478
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03.05.2021 15:56
+4
То же и я посчитал и удивился,они из дерева,чо ли? А потом вник:"закупили более 400 тысяч единиц техники",наверное пару тысяч ноутов и 390 тысяч подзарядок.Главное для зельоных,это отчитаться.Где видосики преЗЕрватива о прорыве в обучении? Наверное кандидатскую на эту тему напишетЮкиве нос утрет.
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03.05.2021 16:03
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У меня средняя цена вышла около 2500 грн. за штуку. Это что за хлам?
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03.05.2021 15:54 Відповісти
В украинские школы закупили более 400 тыс. ноутбуков для дистанционного обучения за почти 1 млрд грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7478
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03.05.2021 15:56 Відповісти
А как это АбИснить с научной точки зрения? Да?
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03.05.2021 18:07 Відповісти
а ты хотел чтобы купили по 10т, а сказали что по 30 т?
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03.05.2021 15:56 Відповісти
Даже за 10 тысяч нельзя купить что-то относительно рабочее. Да что там говорить, только Винда стоит больше 3 штук. Или лицензия для государства является необязательной?
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03.05.2021 16:17 Відповісти
Справедливости ради, нужно отметить что на ноутах стоят не розничные версии Винды, а вендор-локед ОЕМ версии, которые на порядок дешевле.
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03.05.2021 16:24 Відповісти
Никакого "порядка" сейчас там нет. Я сравнивал цены на ноуты на сайтах. На один и тот же ноут с Виндой/без Винды разница составляет около 3,5 тысяч гривен. Если мы говорим о полноценной розничной версии, то на официальном сайте она стоит 200 баксов.
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03.05.2021 16:29 Відповісти
Надо учитывать опт. У тому же они могут быть на Линуксе. Но, все-равно шара какая-то... Значит, такие ноутбуки.
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03.05.2021 16:48 Відповісти
Они-то могут быть на Линуксе, а вот наши преподаватели точно нет .
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03.05.2021 16:56 Відповісти
Нет. Домашние ОЕМ версии не подходят для образовательных учреждений. Совсем. И даже спец.версии для образования добавляют к стоимости "железа" около 3500 грн. Тогда что это за хлам? Китайские дешевые планшеты под видом ноутбуков?
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03.05.2021 16:41 Відповісти
які версії? людям треба загрузити зум і все.
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03.05.2021 17:43 Відповісти
Куда загрузить? И Зум это все, кроме Зума преподаватели больше ничем не должны пользоваться?
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03.05.2021 17:58 Відповісти
для м-офіса, браузера, зума треба круте залізо? опитай даммі, що йому треба для роботі у компі, він тобі скаже ворд, інет, зум. коли одним компом буде користуватись багато вчителів, у ньому більш нічого не треба, бо усю роботу все-рівно робити на своєму, ти просто не втовписся до того компа підготувати урок. не закупили ж "для кожного вчителя", а кинули, хто ухопе швидше.
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03.05.2021 18:06 Відповісти
Да неужели?. Даже для Зума нужен полноценный процессор и хорошая встроенная видеокарта. Иначе Зум сильно тормозит.. И на слабом Ноуте абсолютно нельзя сделать синхронную запись урока в Зуме в архив для отчетов. Поэтому не рассказывайте сказок. На торгах в "Прозорро" есть требования для этих закупок и цены. Там минимальная стоимость этих ноутов около 15 тыс. А это стоимость лицензии 10 Винды для школ в розницу

https://www.softmart.ua/microsoft-windows-10-education.html
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03.05.2021 18:21 Відповісти
тобі треба чекати на статті на інших інфоресурсах, може там буде більше інфи, що було закуплено.
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03.05.2021 18:25 Відповісти
а зум весить іще ізза говняного інету.
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03.05.2021 18:26 Відповісти
Зум -- не по детски ресурсоемкая программа.
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03.05.2021 18:47 Відповісти
для юзера чи для вчителя? не замічаю як для юзера русурсонапряга у компа
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03.05.2021 19:45 Відповісти
..... Ноутбуки с двухъядерными и одноядерными процессорами работают при более низкой частоте кадров во время демонстрации экрана (около 5 кадров в секунду). Для обеспечения оптимальной производительности функции демонстрации экрана рекомендуется использовать ноутбуки с четырьмя или большим количеством ядер процессора. ...


Для работы с доской

Клиент Zoom для настольных ПК, версия 4.5.4 (5422.0930) или выше
Windows 10 (64-разрядная версия).
Двухъядерный процессор Intel i5 шестого поколения или выше, с тактовой частотой 2,0 ГГц или выше
Если используемый ЦП не является четырехъядерным i7 или более новым, а драйвер встроенного графического ядра имеет версию 23.20.xx.xxxx или выше
ЦП Intel с графическим ядром HD620 (необходимо использовать 64-разрядную версию ОС Windows 10)
Двухъядерный процессор i7 или
Двухъядерный процессор i5 при использовании основной версии 26 или выше и вспомогательной версии 7323 или выше
AMD Ryzen 5/7/9 или более мощный
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03.05.2021 20:10 Відповісти
Ну ладно, пусть винда левая. Пусть всю сумму стоит железо. 2500 грн - кто-то наборку на рабочую машинку сделает?
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03.05.2021 17:00 Відповісти
Є ще дешевше - T4300, 2г пам'яті, без батареї, без HDD 1000грн. Матриця трошки поломата - двоїться, клава так і не зрозумів на якій мові. Батарея 500грн, HDD 1300грн, пам'ять в себе знайшов. Блін, так 2800грн вийшло таке лайно. Вибачайте - помилився...
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04.05.2021 08:23 Відповісти
Захожу на Розетку, выбираю "ноутбуки", ставлю "галочку" "Windows 10 Home", сортирую по цене. Вижу минимальную цену 8900 за китайский Китай, который точно не стоит покупать (двухядерный Селерон, 4ГБ оперативки). Что-то более-менее приличное стартует с 18-19 тысяч. А для учебных заведений у Microsoft для нашей страны вроде как есть скидки - про "бесплатно" на их сайте ничего нет.
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03.05.2021 16:54 Відповісти
Там две цены - обновление и покупка. Причем обновление или легализация стоят дороже. Лицензия ученика\студента 1800-2000 грн. Лицензия преподавателя 3300-3600 грн.
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03.05.2021 17:07 Відповісти
То же и я посчитал и удивился,они из дерева,чо ли? А потом вник:"закупили более 400 тысяч единиц техники",наверное пару тысяч ноутов и 390 тысяч подзарядок.Главное для зельоных,это отчитаться.Где видосики преЗЕрватива о прорыве в обучении? Наверное кандидатскую на эту тему напишетЮкиве нос утрет.
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03.05.2021 16:03 Відповісти
У мене, як у "замовника", на тендерах ціна на "Прозоро" за ноут для освіти стартує з 15-20 тис.грн. в залежності від того, де буде використувуватися. На сьогодні для дистанційного навчання достатньо 12 тис.грн-й ноут щоб виокристоувати "електронний щоденник" для дист.навчання!
Щодо середньоїх ціни...Ви мабуть трішки не правильно зрозуміли - в більшості випадків 1-м ноутом користуються декілька вчителів, а не на кожного по ноуту..."Краєугольним каменем" залишається не ноут, а інше - швидкість інтернету! Ось саме те над чим потрібно працювати "мінцифрам" - оптоволокно (кабель) є не у всіх. Про це "мінцифрам" постійно ми практики тикаємо і наголошуємо куди потрібно тратити кошти в першу чергу!
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03.05.2021 16:13 Відповісти
Написано в заголовке "400 тысяч ноутбуков за 1 млрд гривен", а не "ноутбуки для 400 тыс. учителей". Так что поняли все правильно, скорее всего неправильно написали. Лицензия Виндоуз 10 Домашняя на официальном сайте стоит 200 баксов. Если власть закупает ноуты без лицензионной системы, то этим лучше вообще не хвастаться.
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03.05.2021 16:25 Відповісти
Скоріш за вс е "не рпвильно" посянили тут бо судячі із тексту розподілили мабуть "державні" кошти для місцевих із обовязковим співфінансуванням - левова частка лягла саме на місцеві бюджети. НАприклад на це рік й досі не виділили для НУШ держсубвенцію, а впланах повісити на місцевий бюджет аж 50%! В минулому році було тільки 10-11%. Іншими словами - спихують "платити" на місцеві кошти, а відзвітовують, що ніби-то все це зробила "Держава". ДУмаю, що 2,5 тис.грн - ц етільки держкошти, а решта місцевий бюджет! Як завжди той, хто займався темою про закупівлю "ноутів" до кінця не вивчив цю тему і видав у мережу...
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03.05.2021 16:39 Відповісти
Тогда это типичное зеленое вранье -- повесить 80-90% затрат образования на местные бюджеты, а самим добавить 10-20%. И при этом прокукарекать как они охренительно развивают образование. Я часто по дороге работа-дом проезжаю мимо тройки типичных школ, построенных еще в совдеповские времена. Так вот на всех трех, как еще в 2017-2018 годах при реальной децентрализации заменили окна верхних этажей на пластиковые энергосберегающие, так на этом все и остановилось. В двух школах успели заменить два этажа, а в одной только один этаж. Все остальное осталось старым деревянным. Прикольно смотрится. И на одной школе успели заменить только часть покрытия крыши. Так все и стоит с 2019 года, денег больше нет.
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03.05.2021 17:03 Відповісти
Окремо напишу щодо НУШ (Нова Українська Школа)...При минулому Уряду, на місцеві бюджети не вішали нічого - просто питали, а скільки ви викорситали власних коштів і все ("ніхто нікого не напрягав"). Минулого року ми були шоковані, коли несподівано нам сказали - обов`язково виділяйте 10% із свого бюджету і скажіть своїм мерам, що держкошти ви не сможете освоїти, якщо не дасте своїх коштів - ось так ноdий Уряl підтримав переоснащення українських шкіл! І в резульататі на кінецуь року "зависли" неосвоєні держкошти на придбання обладнання для НУШ - винні звісно ж були освітяни, що не змогли "переконати" місцеву Владу...Хитрість у цьмоу й була - перекласти вину на інших, а кошти...А ось кошти, які не змогли "освоїти" просто "забрали" назад до казни "держави" - а куди їх ідли...НУ то вже питання до топ-урядовців! Я перестрахувався та заклав 1,2 млн грн для закупівлі НУШ, але ще почекаю 1 місяць - а вдруг таки урдя виділе на НУШ держ.субвенцію...(пс.раніше (при Проху) я вже знав скільки мені Уряд виділить коштів у лютому-березні - це для довідки та порівняння!). (пс.пс.Краще б Гриневич була міністорм освіти, ніж ОТЕ що зараз!)
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03.05.2021 16:56 Відповісти
треба шукати більш ширшу інфу на освітсайтах. цензор інколи безмозгло ляпає аби шо.
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03.05.2021 17:48 Відповісти
Да в принципе ситуацию становится понятной из постов https://censor.net/ru/user/69089.
Какую-то часть денег выделяет правительство, а что-то вешают на местные бюджеты. Возможно, еще и спонсоров подключают. В итоге правительство отчитывается за общий счет о своих "перемогах". Вообще-то это меня не удивляет - "большая стройка" так же работает.
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03.05.2021 17:55 Відповісти
Зачем по 2500? На складах еще куча под XP нераспроданных в свое время и которых еще не сдали в утиль...
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03.05.2021 16:13 Відповісти
У меня тоже.
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03.05.2021 16:32 Відповісти
может хромбуков на ARMе закупили.
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03.05.2021 16:54 Відповісти
так а нашо для зума і гугла щось більше?
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03.05.2021 17:41 Відповісти
Оптовая цена по 90 баксов за штуку.
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03.05.2021 18:04 Відповісти
Нет таких цен у дистрибьюторов. Любой ноут с полноценным процессором стоит минимум 400 баксов в рознице. Понижения цены более чем в 3 раза быть не может.
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03.05.2021 18:11 Відповісти
https://rozetka.com.ua/lenovo_82c700e9ra/p272532526/characteristics/

І це Розетка, там вже накручено-перекручено. А ящо не ходові моделі де відеокарта не для того щоб чортів по монітору ганяти, а тільки для читання та відеоуроків (приміром) та ще й через якісь міждержавні угоди то і за 200 баксів за штуку можна думаю придбати
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03.05.2021 20:31 Відповісти
А посмотреть системные требования к преподавательскому ноуту религия не позволяет?Этот ноут тянет только на минимальные требования.к конференциям. А еще нужно параллельно писать архив урока для отчёта. И это есть говно пассивной системой охлаждения. Оно даже при приеме в нормальном качестве начнет греться и тупить. Хотите с кем-то поругаться -- посоветуйте ему купить этот хлам.
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03.05.2021 20:50 Відповісти
Внутренности с Али запханние в картонную коробку. Колись були такі примітивні компи саморобки де потроха(клава) наклеювались на картон а зверху заклеювались плівкою з назвою, до тепер функціонує.
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03.05.2021 20:44 Відповісти
купили зраду чекайте перемогу...
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03.05.2021 15:57 Відповісти
О, кто то из слуг стал мигом долларовым миллионером...
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03.05.2021 16:04 Відповісти
Думаю без видеокарт, а со встройкой. сейчас только дурак видяху будет покупать.
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03.05.2021 16:05 Відповісти
Отлично
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03.05.2021 16:05 Відповісти
Та да! Минобразования всё сплошь в новых пОльтах теперь будет. Не замёрзнут.
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03.05.2021 16:07 Відповісти
За пол года видеокарты в 3-4 раза поднялись в цене и б/у тоже, виной всему майнинг.
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03.05.2021 16:06 Відповісти
На ноутах стоят видяхи с объемом видеопамяти 2-4 ГБ - никто на них уже давно не майнит. Основная причина отсутствия видеокарт - закрытие заводов из-за кризиса, а не майнинг. Проблема со всеми комплектующими, а не только с видеокартами.
Кроме того, использование видеокарт на ноутах для учебы уже неактуально. Видеоядро в последних процах мощнее старых видях, а энергопотребление ниже. Так что видяха в учебном ноуте скорей всего ничего кроме перегрева и троттлинга не даст.
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03.05.2021 16:39 Відповісти
Ну зайди Розетку і подивись на ціни на старі відеокарти.
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03.05.2021 20:40 Відповісти
Какое отношение они имеют к ноутбукам? Новых карт нет, потому что не работают заводы по выпуску чипов памяти. А дефицит порождает подорожание. Они дорогие, потому что их тупо нет. gtx1070 3 года назад стоила 500-600 у.е., rx570 что-то порядка 300 у.е. Ты хотел, чтобы их слили по 100 баксов? Как видишь, не сливают. Если нужна старая видяха, смотри в сторону RX570 4GB. Далеко не топ, но большинство современных игрушек потянет. Но так как они уже несколько лет как не выпускаются, то на Розетке особо смотреть их смысла нет.
На ноуты с интегрированной видеокартой цена тоже в 1.5 раза с октября подскочила. Тоже майнеры виноваты?
P.S. Если бы не майнинг, то не факт, что вообще бы производство видеокарт развивалось такими темпами. Не думаю, что многим игрокам нужны карточки с потреблением 250 Вт+. И уж точно они не нужны в ноутах.
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03.05.2021 20:57 Відповісти
Дохлая б/у RX570 4GB стоит 10 000 грн, а летом стоила 2000-2500грн.
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04.05.2021 10:42 Відповісти
Ну да. Таких денег она точно не стоит. С ценой Вы конечно загнули. Есть с трехмесячной гарантией за 6300 https://www.olx.ua/d/obyavlenie/asus-strix-rx-570-4-gb-garantiya-3-mes-trade-in-siliconfox-IDLwQCF.html?sd=1#5d7250ddc6 , можно брать после тестов за 5 штук https://www.olx.ua/d/obyavlenie/asus-strix-570-4gb-gtx-rx-aura-gaming-ne-1050-ti-IDLv1dv.html?sd=1#5d7250ddc6 . На эти карты на Али кулера стоят около 200 грн, термопрокладки только на питании (менять скорей всего не нужно). Короче, обслуживание копеечное - главное чтобы чип и память в нормальном состоянии были.
Хотя как по мне по цене это тоже перебор. В декабре покупал 5700XT по 16 тысяч гривен. тогда считал ,что дороговато...
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04.05.2021 11:43 Відповісти
А в каких это школах будет.
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03.05.2021 16:07 Відповісти
у тих, у яких директриса напроворніша. наче ти не знаєш, як то є.
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03.05.2021 17:49 Відповісти
В том и подвох вопроса, что окажется это они купили только на бумаге... А лярда нету...
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03.05.2021 17:59 Відповісти
зачекай пару днів, десь на освітресурсах більше напишуть, або лапші навішають. поки що на зараз є лише одна стаття на цю тему, і там те саме - ніякої конкретики. і ці люди вчать дітей, програми розробляють, а а інфи нормально дать не можуть.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3239518-v-ukrainski-skoli-vze-zakupili-ponad-400-tisac-karantinnih-gadzetiv.html
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03.05.2021 18:10 Відповісти
"новые ноуты" по 2500 грн...- это что ... - ану кто в теме - кто и как отмыл лярд грн...
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03.05.2021 16:11 Відповісти
Лиш-бы не Порошенко!
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03.05.2021 16:30 Відповісти
1 000 000 000 ./ 400 000 = 2500 грн - дешевые ноутбуки, однако. Можно и мне заодно купить по такой цене?
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03.05.2021 16:30 Відповісти
Можно. МК-52 называется .
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03.05.2021 16:40 Відповісти
Знаю. У меня был МК-61, до сих паор в столе лежит. Если поставить батарйки - уверен, будет работать.
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03.05.2021 17:11 Відповісти
А мій десь зник Я досі пам'ятаю як програмував на ньому
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04.05.2021 08:32 Відповісти
Навіть прості ігри можна було писати.
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04.05.2021 10:38 Відповісти
Так что, теперь школьников будут учить на МК-61 программировать? Тогда надо туда еще и блок расширения памяти (по-моему, так назывался) - тогда введенные программы при выключении питания не будут исчезать.

PS По-ммоему, там все же был блок питания, не батарейки. Забыл.
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03.05.2021 17:15 Відповісти
Вы еще и такие тонкости помните? Меня целый семестр обучали им пользоваться (это при том ,что параллельно уже как бы были компьютеры и тот же Паскаль мы тоже учили, и нормальные инженерные калькуляторы начинали появляться.) - вообще ничего в голове не отложилось. Наверное потому, что кроме как в этом семестре, я больше этот калькулятор нигде и никогда не видел.
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03.05.2021 17:34 Відповісти
Я этому калькулятору очень благодарен. Купил его вроде бы за 40 рублей в 1986-87 г. Тогда персональных компьютеров в личной собственности еще не было, и МК-61 время от времени очень выручал.
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03.05.2021 17:37 Відповісти
А мені згодився у реальному житті - рахував радіус гіпсокартоновий, а центр був десь на вулиці
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04.05.2021 08:35 Відповісти
Блок розширення памяті був у 52, в 61 не було. Був і бп і батарейки.
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03.05.2021 17:51 Відповісти
Ага,і ці люди про Кашпіровського і Чумака анекдоти розповідають
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03.05.2021 16:34 Відповісти
Отзовитесь те,чьи дети получили ноутбук, уж очень интерестно!
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03.05.2021 16:45 Відповісти
Не отзовутся.
"на закупку ноутбуков для учителей"
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03.05.2021 21:03 Відповісти
400000 ноутбуов это официальная версия... на самом же деле было куплено 4000
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03.05.2021 16:45 Відповісти
Это без батареи, проца, экрана и зарядного???
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03.05.2021 16:49 Відповісти
Ну SSD и оперативку тоже скорей всего докупать придется .
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03.05.2021 16:58 Відповісти
ssd для Windows 3,11 не подойдет.))))

https://computarium.lcd.lu/photos/albums/TOSHIBA_T2400CT/album/slides/DSC04046.html
Но думаю, что таких 400 000 найти не реально.
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03.05.2021 17:08 Відповісти
Хтось неймовірно бреше)
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03.05.2021 17:00 Відповісти
будет как с закупкой вертолетов за 500 млнов долларов, а летает только один для показухи. Тупо воруют бабло самосвалами.
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03.05.2021 17:07 Відповісти
"забеспечити" - все таки, мабуть, забезпечити.
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03.05.2021 19:20 Відповісти
400 тьісяч ноутов за миллиард гривень из серии ЗП учителям по 4 тьісячи долларов?
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03.05.2021 20:01 Відповісти
Нарід а що ви так истекаете ядом через непристойно низьку ціну пристроїв. Зум, класрум, гуглміт, наурок, всеосвіта прекрасно працюють через мобільні пристрої на андроїді. Магу зуп дать - дві внучки 4-й клас + дружина викладач по 4 пари щодня. Збираємо голий 32 розрядний хлам з компонентів на столі і все грає. Я особисто користуюсь нетбуком Дел міні на Атомі з 10 року і яйця мені не заважають. Ноутбук для навчання взагалі може бути без вінчестера (яксь впаяна флешка на 64ГГб)без всяких поглощателей улучшателей, обрезинених граней, автоматичних зумів і прочей байди. Дуже якісні кітайські планшети спокійно мож купити за 3к грн
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03.05.2021 20:19 Відповісти
Заголовок дезинформирует.
400 тыс. гаджетов, в т. ч. несколько ноутбуков для учителей.
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03.05.2021 20:57 Відповісти
Прямо украинское Эльдорадо! Ноутбуки, маски, вакцина,газ, электричество, руда - такие потоки идут, что миллионеры ростут быстрее грибов...
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03.05.2021 21:29 Відповісти
 
 