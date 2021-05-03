В українські школи закупили понад 400 тис. ноутбуків для дистанційного навчання за майже 1 млрд грн, - Міносвіти

Майже 1 млрд грн уряд України розподілив між місцевими бюджетами для боротьби з наслідками коронавірусної хвороби COVID-19 у школах. Зокрема, на закупівлю ноутбуків для вчителів, щоб вони могли викладати дистанційно і покращували навички.

Щоб використовувати нові інструменти і програми, кожному вчителю й учню необхідна сучасна техніка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

За словами директора столичного технологічного ліцею Юрія Кінькова, сьогодні онлайн-навчання освоїли всі вчителі. І математику, і фізкультуру, і уроки в молодших класах проводять однаково ефективно.

"Якщо минулого року в цей період ми хвилювалися, щоб взагалі вчителі уроки проводили, то на сьогодні ми вже боремося за якість уроків, ми контролюємо відвідування дітей, ми можемо зайти на будь-який урок. Для цього розробники зробили певні алгоритми у кожній школі", - розповів директор навчально-виховного комплексу № 141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" міста Києва Юрій Кінько.

А ще рік тому у них елементарно не було ні навичок, ні техніки забезпечити такий рівень дистанційного викладання, каже заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький.

"За цей період, за ці короткі вісім місяців багато чого зроблено. Впроваджено електронні щоденники і журнали, ними вже користуються понад 300 шкіл. Вони безкоштовні", - повідомив він.

"Ми можемо використовувати інтерактивні вправи, які ми створюємо на різних ресурсах. Наприклад, LearningApps, Wordwall, "Мова - ДНК нації". І це дає учням закріплювати і використовувати в таких ігрових формах свої знання, тобто ми змінюємо трошечки формат уроку", - додає вчителька української мови та літератури Херсонської гімназії №14 Альона Яценко.

Швидко адаптуватися до нових умов виходило не у всіх. Для того, щоб допомогти педагогам і навчити їх користуватися цифровими інструментами, держава і адміністрації шкіл організували спеціальні курси.

"Мінцифри в допомогу вчителям розробило осітні серіали "Цифрові навички для вчителів", "Карантин-сервіс для вчителів", "Інтерактивне навчання та інструменти та технології для цікавих уроків". Ці серіали переглянули більше, ніж 50 тис. вчителів", - повідомив заступник міністра Артур Селецький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 11-річний харківський школяр регулярно зривав онлайн-уроки, на батьків склали адмінпротокол, - Нацполіція. ФОТО

За даними Міносвіти, в школи вже закупили понад 400 тис. одиниць техніки. Тепер за допомогою нової субвенції в майже млрд грн вчителі отримають нові ноутбуки. У деяких столичних школах техніку навіть можуть надавати учням, у яких немає своїх гаджетів.

Якщо в столичних освітніх установах ситуація з оснащенням ноутбуками, комп'ютерами та іншою технікою практично в нормі, то в регіонах як учні, так і педагоги гірше забезпечені гаджетами для віддаленого навчання. Так, директор сільської школи в Хмельницькій області Павло Стецюк розповів, що перехід на дистанційне навчання став справжнім викликом і для вчителів, і для учнів.

"Наша школа взагалі сільська, невеличка. В нас навчається 79 учнів. І, звичайно, що на початках це був важкий перехід, оскільки ми не були готові до такого перебігу подій. Хоча й невеличка кількість, але є й такі учні, в яких немає всіх гаджетів. Батьки неспроможні їх забеспечити. Тим більше, якщо в сім'ї є кілька дітей шкільного віку, то звичайно, це все ускладнює дистанційне навчання", - говорить він.

Для того, щоб карантинні обмеження не впливали на навчальний процес, в планах у Міністерства освіти розвиток Всеукраїнської школи онлайн. На платформі вже доступні майже дві тис. уроків. Щоб зробити доступним весь цикл навчання, потрібно дозняти ще стільки ж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри фейки в соцмережах і ЗМІ, ми все ж змогли виробити алгоритм роботи на дистанційному навчанні, - Шкарлет

Згодом уроки будуть і з субтитрами російською мовою для дітей з тимчасово непідконтрольних Україні територій. Для кримчан уроки запишуть і кримськотатарською. Таким чином, ці школярі навчатимуться в єдиному темпі.