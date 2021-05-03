Події в Україні мають залишатися в центрі уваги всього світу, - президентка Естонії Кальюлайд

Ситуація в сфері безпеки в Україні має залишатися в центрі уваги світу.

Про це під час дискусії п'ятьох президентів у рамках святкування у Варшаві 230-річчя конституції Речі Посполитої повідомила президентка Естонії Керсті Кальюлайд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цьому році кожен займався кризою, пов’язаною з коронавірусом, але, можливо, не кожен звертав увагу на те, що діється на українському кордоні, що відбувається у Грузії. Можливо, увесь світ хотів би часом про це забути. Ми повинні звертати увагу на ці події, це має залишатися у центрі нашої уваги",- заявила Кальюлайд.

За її словами, президенти, які зібралися у Варшаві, "намагаються це робити спільними зусиллями".

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Президентка Естонії звернула увагу на економічну співпрацю країн регіону, зокрема, в рамках ініціативи Трьох морів. Вона наголосила, співробітництво в рамках Тримор’я "дасть ткож додаткові можливості Україні".