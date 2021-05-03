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Події в Україні мають залишатися в центрі уваги всього світу, - президентка Естонії Кальюлайд

Події в Україні мають залишатися в центрі уваги всього світу, - президентка Естонії Кальюлайд

Ситуація в сфері безпеки в Україні має залишатися в центрі уваги світу.

Про це під час дискусії п'ятьох президентів у рамках святкування у Варшаві 230-річчя конституції Речі Посполитої повідомила президентка Естонії Керсті Кальюлайд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цьому році кожен займався кризою, пов’язаною з коронавірусом, але, можливо, не кожен звертав увагу на те, що діється на українському кордоні, що відбувається у Грузії. Можливо, увесь світ хотів би часом про це забути. Ми повинні звертати увагу на ці події, це має залишатися у центрі нашої уваги",- заявила Кальюлайд.

За її словами, президенти, які зібралися у Варшаві, "намагаються це робити спільними зусиллями".

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Президентка Естонії звернула увагу на економічну співпрацю країн регіону, зокрема, в рамках ініціативи Трьох морів. Вона наголосила, співробітництво в рамках Тримор’я "дасть ткож додаткові можливості Україні".

Автор: 

безпека (927) Естонія (1592) Кальюлайд Керсті (59)


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Пока в Украине Осел Оманский руками водит ,не хрена не поможет.
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03.05.2021 16:09 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%be.html Россия возобновила массовую переброску военной техники к границам Украины. Видео
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03.05.2021 16:21 Відповісти
Події в Україні мають залишатися в центрі уваги всього світу, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 7045
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03.05.2021 16:24 Відповісти
 
 