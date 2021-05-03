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Новини Агресія Росії проти України
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Держдеп США дуже уважно стежить за відведенням російських військ від українського кордону, - Блінкен

Держдеп США дуже уважно стежить за відведенням російських військ від українського кордону, - Блінкен

У Держдепартаменті США заявили, що дуже пильно стежать за відведенням російських військ від українського кордону.

Про це в своєму інтерв'ю для CBS заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачили, що за останні кілька днів було ухвалено рішення відвести деякі з цих сил. І ми бачимо, що деякі з них почали відходити ... ми стежимо за цим дуже-дуже уважно", - сказав Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напруга на кордоні з Україною була чималою і як і раніше залишається вище норми, - Пєсков

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Автор: 

армія рф (17143) кордон (4748) росія (64846) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+3
Госдеп США очень внимательно следит за отводом российских войск от украинской границы, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4215
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03.05.2021 16:30
+3
ПОКА ОДНИ ВОЮЮТ И УМИРАЮТ -ЗА УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ -ДРУГИЕ ЕЁ ПРОДАЮТ С ПОТРАХАМИ
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03.05.2021 16:31
+3
Тинто Брасс фильм про таких наблюдателей снял, "Подглядывающий". В 2014 американцы даже эсминцы присылали в Черное море, что бы более внимательно подглядывать, как РФ Крым оккупирует.
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03.05.2021 16:40
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Госдеп США очень внимательно следит за отводом российских войск от украинской границы, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4215
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03.05.2021 16:30 Відповісти
ПОКА ОДНИ ВОЮЮТ И УМИРАЮТ -ЗА УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ -ДРУГИЕ ЕЁ ПРОДАЮТ С ПОТРАХАМИ
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03.05.2021 16:31 Відповісти
кацапы отводят как в Сирии-на то они и кацапы.Им верить-самому себя надурить
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03.05.2021 18:13 Відповісти
Тинто Брасс фильм про таких наблюдателей снял, "Подглядывающий". В 2014 американцы даже эсминцы присылали в Черное море, что бы более внимательно подглядывать, как РФ Крым оккупирует.
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03.05.2021 16:40 Відповісти
А они должны были поддержать огнем с моря части ЗСУ, оказывающие упорное сопротивление оккупантам?
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03.05.2021 16:48 Відповісти
Неа. Такое маленькое чмо, Обама, должен был сказать, что заморожу счета. И все.
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03.05.2021 17:38 Відповісти
https://www.flightradar24.com/44.55,35.27/6 я тоже очень слежу
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03.05.2021 16:41 Відповісти
Blinkind's peephole.
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04.05.2021 07:16 Відповісти
Москалі намітили цілі, провели тренування. Тепер можна і нападати.
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03.05.2021 16:52 Відповісти
Нет никакого отвода, уймитесь уже. Этот "отвод" - просто развод.
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03.05.2021 16:55 Відповісти
Держдеп США дуже уважно стежить за відведенням російських військ від українського кордону, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8863
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03.05.2021 17:04 Відповісти
Ага в 2014 ви теж все знали і дуже уважно слідкували ..... Реально знали. І реально слідкували. От тільки чомусь нічого не робили.
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03.05.2021 19:12 Відповісти
Уверен,что американцы знали о планах путина в 14 году. Но любой сюжет развития для них был вполне приемлемым и пролонгированным.Как и нынешний кстати,тоже.У украинцев нет друзей ,ребята .Только попутчики.Хорошие ,плохие,слабые ,примитивные...-не важно.Важен только наш личный и средний национальный ментальный уровень .
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03.05.2021 19:34 Відповісти
Які друзі?! В нас і в своєму суспільстві тільки собутильніки і ті хто тимчасово вигідний.
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03.05.2021 19:38 Відповісти
Не любой. Но всё идёт так, как нужно.
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03.05.2021 20:00 Відповісти
Напередодні, організованого потріотизму, прошу подивитись це відео. Можливо хтось задумається. Краще не скажеш.https://www.facebook.com/dmitry.kravetc/videos/723020681119047/?__cft__[0]=AZXaay24MqAmJue38g10MvseHTgduVslV9wCi9J-YIZFjRLyI2PlAfgF__VXjIC1ke-WEd38mG7WlcX8EaRfWQUrnxi-_jAbPf3MoJIcsFb27Qd7nq17NC7MoBqW2pwB2mtpsMkh5dVIWUSQyVQ4zRaYOuooUoUwKSfVroqifFXuzCVC-aeizVjiiwav8HZ-7xo&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/dmitry.kravetc/videos/723020681119047/ .
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03.05.2021 17:38 Відповісти
Фронтовик трохи помилився в часі. Покоління виродків масово з'явилося вже під кінець 20 століття.
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03.05.2021 18:33 Відповісти
Почему это именно вы обвиняете конец 20 столетия. Я бы присмотрелся к началу 16.
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03.05.2021 19:37 Відповісти
Я маю на увазі конкретно 80-і роки 20 ст. і конкретно пост-радянський простір (раха плюс Україна та Білорусія). Маю на увазі таку кількість, на тлі якої нормальні люди виглядають нескінченно малою величиною. До виродків я відношу також і тих, які начебто здатні до розумової діяльності, але є дуже піддатливими до впливу пропаганди.
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04.05.2021 07:23 Відповісти
 
 