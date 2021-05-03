"Сс#кло й#бане", - блогер Івангай заявив, що російський журналіст Дудь вирізав з інтерв'ю з ним розповідь про війну України з РФ

Блогер-мільйонник Іван Рудський, більш відомий під псевдонімом Івангай (EeOneGuy) заявив, що з його інтерв'ю з російським журналістом Юрієм Дудем вирізали розповідь про те, що прабабуся блогера - жертва Голодомору і те, що Україна зараз воює з Росією.

Про це Івангай повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на APnews.

"Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся - жертва Голодомору. Дідусь - жертва репресій НКВС. А зараз в України війна з Росією", - заявив блогер.

На питання в коментарях, чому так вчинив Юрій Дудь, Івангай відповів: "Сс#кло й#бане".

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До речі, саме інтерв'ю вийшло на ютуб-каналі журналіста близько місяця тому. Чому тільки зараз Івангай заявив про це, поки невідомо.

Варто зазначити, що Іван Рудський - 25-річний Youtube-блогер з понад 17 млн ​​підписників. Він родом з України, з села Ганнівка, що в Дніпропетровській області. Закінчив гімназію в Кривому Розі, навчався в Дніпропетровському університеті, але кинув навчання і переїхав до Росії. Свою кар'єру блогера Івангай почав, знімаючи відео про комп'ютерні ігри. Однак уже зараз він займається музикою і знімає відео про себе і своє життя. Дуже популярний серед російськомовної аудиторії.