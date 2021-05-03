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Новини Агресія Росії проти України
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"Сс#кло й#бане", - блогер Івангай заявив, що російський журналіст Дудь вирізав з інтерв'ю з ним розповідь про війну України з РФ

Блогер-мільйонник Іван Рудський, більш відомий під псевдонімом Івангай (EeOneGuy) заявив, що з його інтерв'ю з російським журналістом Юрієм Дудем вирізали розповідь про те, що прабабуся блогера - жертва Голодомору і те, що Україна зараз воює з Росією.

Про це Івангай повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на APnews.

"Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся - жертва Голодомору. Дідусь - жертва  репресій НКВС. А зараз в України війна з Росією", - заявив блогер.

На питання в коментарях, чому так вчинив Юрій Дудь, Івангай відповів: "Сс#кло й#бане".

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До речі, саме інтерв'ю вийшло на ютуб-каналі журналіста близько місяця тому. Чому тільки зараз Івангай заявив про це, поки невідомо.

Варто зазначити, що Іван Рудський - 25-річний Youtube-блогер з понад 17 млн ​​підписників. Він родом з України, з села Ганнівка, що в Дніпропетровській області. Закінчив гімназію в Кривому Розі, навчався в Дніпропетровському університеті, але кинув навчання і переїхав до Росії. Свою кар'єру блогера Івангай почав, знімаючи відео про комп'ютерні ігри. Однак уже зараз він займається музикою і знімає відео про себе і своє життя. Дуже популярний серед російськомовної аудиторії.

Автор: 

пропаганда (2791) росія (64846) Дудь (5) Іван Рудський Івангай (3)


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Топ коментарі
+63
З брехливими коцапами взагалі не треба розмовляти.
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03.05.2021 16:48
+48
"Сс#кло е##ное", - блогер Ивангай заявил, что российский журналист Дудь вырезал из интервью с ним рассказ о войне Украины с РФ - Цензор.НЕТ 3776
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03.05.2021 17:08
+34
З такими треба розмовляти тількі зброєю.
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03.05.2021 16:51
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Цей півєц ротом живе на расєї, співає на руском, ходить у гості до Урганта та бзДудя - який він українець після цього? У «Миротворець» цього рашен репера.
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03.05.2021 23:33 Відповісти
Дуднер,это КГБист Познер №2,только более хитрожопый...а так 2 сапога пара 100 тонн...
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04.05.2021 05:57 Відповісти
если бы не интернет то я бы и не знал кто такой Ивангей и Вдудь.
и что они там в мокше где то далеко далеко о чем то повздорили.
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04.05.2021 07:01 Відповісти
Навіщо взагалі з кацапом розмовляти? Хоча... Блогер-мільйонник... Дегенерат, середній вік підписника в якого - 10 років.
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04.05.2021 07:32 Відповісти
Для ютьюба 17 миллионов мало. Чем малолетней "звезда" тем больше фолловеров.
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04.05.2021 09:14 Відповісти
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