Порошенко відпочиватиме 4 дні на Кіпрі. ОП відправив працівників ГУР і СЗР підзирати за ним, - "Європейська Солідарність"

Петро Порошенко вирушає на чотириденний відпочинок на Кіпр. Офіс Президента, який вже кілька років веде незаконне спостереження за лідером опозиції, нелегально і безсоромно використовуючи для цього правоохоронні органи і спецслужби, і цього разу поставив завдання відправити на острів працівників ГУР і СЗР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Після зрадницького зриву спецоперації із затримки російських бойовиків з приватної армії Вагнера та ганебного провалу із викраденням судді Чауса в Молдові, Зеленський послав своїх вуаєристів підзирати за Порошенком на Кіпр. Задля економії бюджетних ресурсів пропонуємо Офісу Президента надати особисту електронну адресу Зеленського, і Порошенко може надсилати фоторепортажі та відеозвіти безпосередньо йому, коли вже такий інтерес", - випливає з повідомлення.

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"Варто нагадати, що у березні цього року стеження МВС за собою виявив як справжній профі колишній заступник голови СБУ, а нині депутат Київради від "ЄС" Віктор Кононенко. А влітку минулого року "Європейська Солідарність" встановила і задокументувала спостереження ДБР за партійним офісом", - додали в "ЄС".

"В обох випадках влада не дозволяє правоохоронцям належним чином розслідувати ці інциденти, що не залишає сумнівів в тому, що замовником зазначених протиправних дій є особисто Зеленський", - підсумували в "ЄС".