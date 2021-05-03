На саміті НАТО в червні обговорять "дорожню карту" щодо вступу України в НАТО, - Дуда
На саміті НАТО, який відбудеться 14 червня, заплановано обговорення "дорожньої карти" для України щодо виконання нею кроків для вступу в НАТО.
Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив під час спільного брифінгу із Зеленським для представників преси про майбутнє європейської політики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На саміті НАТО в червні заплановано обговорення "дорожньої карти" для України щодо виконання нею кроків для вступу в НАТО", - заявив Дуда.
За його словами, тема безпеки України там точно буде обговорюватися.
"По-перше, це питання безпеки України, а тому і безпеки всієї Центральної Європи. А по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, по якому вона повинна йти в напрямку членства, дорожньої карти до цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться", - сказав Дуда.
У свою чергу Зеленський заявив, що Польща і президент Дуда підтримують українців і прагнення України в НАТО
"Польща завжди підтримує Україну, український народ. Я також хочу подякувати Анджею Дуді, за те, що він ще раз запевнив Україну в підтримці, в адвокації нашої країни щодо членства в НАТО", - сказав він.
Зеленський також висловив подяку за те, що "Польща на чолі з президентом Дудою захищає наш суверенітет і нашу територіальну цілісність і не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією",
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а про шрёдеризацию эвропы ни-ни ...
Украина как всегда опередила события,практически есть членом НАТО а юридически ее только думают оформлять или нет.