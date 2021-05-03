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На саміті НАТО в червні обговорять "дорожню карту" щодо вступу України в НАТО, - Дуда

На саміті НАТО в червні обговорять

На саміті НАТО, який відбудеться 14 червня, заплановано обговорення "дорожньої карти" для України щодо виконання нею кроків для вступу в НАТО.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив під час спільного брифінгу із Зеленським для представників преси про майбутнє європейської політики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На саміті НАТО в червні заплановано обговорення "дорожньої карти" для України щодо виконання нею кроків для вступу в НАТО", - заявив Дуда.

За його словами, тема безпеки України там точно буде обговорюватися.

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"По-перше, це питання безпеки України, а тому і безпеки всієї Центральної Європи. А по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, по якому вона повинна йти в напрямку членства, дорожньої карти до цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться", - сказав Дуда.

У свою чергу Зеленський заявив, що Польща і президент Дуда підтримують українців і прагнення України в НАТО

"Польща завжди підтримує Україну, український народ. Я також хочу подякувати Анджею Дуді, за те, що він ще раз запевнив Україну в підтримці, в адвокації нашої країни щодо членства в НАТО", - сказав він.

Зеленський також висловив подяку за те, що "Польща на чолі з президентом Дудою захищає наш суверенітет і нашу територіальну цілісність і не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією",

Автор: 

Зеленський (23642) Польща (8468) членство в НАТО (1710) Дуда (770)


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Топ коментарі
+6
Поляк більше український президент, ніж зелене непорозуміння
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03.05.2021 17:52
+6
для спец.партнерства з США, по прикладу Ізраїля, не треба було Порошенко знімати. Але ж люмпени захотіли молодого веселого пуделя
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03.05.2021 17:56
+2
будут говорить что у нас коррупция и про европейские ценности ...
а про шрёдеризацию эвропы ни-ни ...
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03.05.2021 17:38
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будут говорить что у нас коррупция и про европейские ценности ...
а про шрёдеризацию эвропы ни-ни ...
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03.05.2021 17:38 Відповісти
Дуда - да!!! Зелений недоумок - ні, не лох - лише рашиський зрадник.
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03.05.2021 17:42 Відповісти
..что бы они там они не говорили, но пока в нато германия и франция, венгрия и возможно италия, ну 2 последних ладно, можна уламать, Украине там не бывать...все куплено и перекуплено! ..только партнер штатов вне нато, может спасти ситуацию с Украиной......
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03.05.2021 17:52 Відповісти
для спец.партнерства з США, по прикладу Ізраїля, не треба було Порошенко знімати. Але ж люмпени захотіли молодого веселого пуделя
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03.05.2021 17:56 Відповісти
Поляк більше український президент, ніж зелене непорозуміння
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03.05.2021 17:52 Відповісти
Проблема Украины в том, что Украина изнутри не может победить систему - олигархии, коррупции, мафии, и олигархи - это короли Украины и все им подчиняется при помощи коррупции. и олигархи плотят деньги - власти, судам, прокурорам, МВД, СБУ, и т.д. И чиновникам олигархи дают конверты с деньгами, а чиновники видя деньги думаю, что почему мне их не брать и они берут и выполняют все, что олигархи пожелают. Они выполняют их задания по законам, а законы в нормальной стране не могут приниматься под олигархов(меньшинство народа), а в нормальных странах законы принимаются для всего народа, чтобы все в равных условиях могли при законодательных правилах развиваться, и олигархи приняв под себя законы, наносят ущерб всему большинству народа и олигархи обогащаются за счет всего большинства. А дав деньги карательным органам, олигархов никто не преследует за их преступления апокалиптических масштабов. И изнутри невозможно побороть олигархов и всю их организованную преступность. Олигархов возможно побороть только извне, если их арестуют в другой стране, как США и экстрадируют туда. Изнутри можно их побороть еще возможно, что найдется подразделение с боевой подготовкой, которые из патриотических побуждений или со снайперских винтовок убьют олигархов, как в РФ были воры в законе, что они выходили из ресторанов и снайпер ликвидировал вора и так там убили не одного вора и снайпера не установили. Одни говорят, что это были конкурирующие группировки, другие версии, что это спецслужбы. Потому больше не видно вариантов, как уничтожить олигархическую систему в Украине - это или убить их, или арест извне и экстрадиция.
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03.05.2021 17:56 Відповісти
Простіше завести НАТО і відрегулювати самім все.
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03.05.2021 17:58 Відповісти
Ага, это криворожий гуня может думать, что с татаровыми и дерьмаками нас в НАТО будут встречать, как пристава в бардаке! ТУДЫ таких НЕ ПУСКАЮТЬ! Плохо учились в школе, если не знают о существовании домашних заданий и об обязательном их исполнении.
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03.05.2021 18:05 Відповісти
Вінницьку поліцію очолив Іван Іщенко, який був на одному боці з сепарами в Одесі 2 травня | Новинарня
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03.05.2021 18:27 Відповісти
Локшина на вуха Лохів та неЛохів..
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03.05.2021 18:39 Відповісти
А что для принятия хотябы дорожной карты нужно?А для этого нужно 100% голосов членов ООН 100% где членом ООН с правом голоса является кацапия.А без ее голоса по статуту ООН никакое решение не может быть принято и узаконено.
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03.05.2021 20:29 Відповісти
P.S.А дорожная карта Украины в НАТО уже создана странами участниками НАТО за последние полтора два месяца вместе с вооружением,политической поддержкой и волей украинского народа.
Украина как всегда опередила события,практически есть членом НАТО а юридически ее только думают оформлять или нет.
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03.05.2021 20:34 Відповісти
тогда как все страны входят в НАТО? Россия поддерживала вступление ранее каждой из них? Бред сивой кобылы....
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03.05.2021 20:37 Відповісти
Естественно агентура в лице Венгрии будет припятствовать, так вот есть идея, в случае чего так может Венгрию исключить а Украину взять, всьо равно с неї пользи якс козла молока)))
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03.05.2021 21:03 Відповісти
 
 