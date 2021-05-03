Україну не треба запрошувати 20 років у ЄС. Нас мають там бачити як рівноправного партнера, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що країнам Євросоюзу варто бачити Україну як повноправного партнера в ЄС.

На цьому він наголосив під час дискусії президентів Польщі, Естонії, Латвії, Литви та України про майбутнє європейської політики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо України в Європейському Союзі. Дійсно, мені здається, що країнам у Європейському Союзі треба зрозуміти: не треба запрошувати 20 років Україну в Європейський Союз - нас треба там бачити як рівноправного партнера, як партнера невід'ємного", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що Україна тільки зміцнить Євросоюз.

"Я вдячний вам за те, що ви підтримуєте Україну. Якщо українці навіть за це бажання віддали свої життя на майдані Незалежності, мені здається, це і є потужна країна, яка тільки зміцнить Європейський Союз. І вона це показує, вона воює на сході за свою незалежність, і воює не тільки заради незалежності України, а й за спокій на Європейському континенті", - заявив Зеленський.

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