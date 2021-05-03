Україну не треба запрошувати 20 років у ЄС. Нас мають там бачити як рівноправного партнера, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський переконаний, що країнам Євросоюзу варто бачити Україну як повноправного партнера в ЄС.
На цьому він наголосив під час дискусії президентів Польщі, Естонії, Латвії, Литви та України про майбутнє європейської політики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо України в Європейському Союзі. Дійсно, мені здається, що країнам у Європейському Союзі треба зрозуміти: не треба запрошувати 20 років Україну в Європейський Союз - нас треба там бачити як рівноправного партнера, як партнера невід'ємного", - наголосив глава держави.
Він підкреслив, що Україна тільки зміцнить Євросоюз.
"Я вдячний вам за те, що ви підтримуєте Україну. Якщо українці навіть за це бажання віддали свої життя на майдані Незалежності, мені здається, це і є потужна країна, яка тільки зміцнить Європейський Союз. І вона це показує, вона воює на сході за свою незалежність, і воює не тільки заради незалежності України, а й за спокій на Європейському континенті", - заявив Зеленський.
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Или най велычнийший сбрехал?
Если все партнеры равноправно станут раком, то кто же их удовлетворит?
А не ця зелена шмаркля.
Відволікання уваги охлосу...))
Вчера стоял с протянутой рукой перед ЕС, а сегодня равноправный партнер.
І додав: "Ми привнесемо в Європейський Союз такі здобутки:
1. Олігархів.
2. Кумовство.
3. Українське правосуддя.
І т.д.
Глядь -- Зеленский на обочине стоит.
Ночь темна, пустыня внемлет богу,
А Зеленский мне и говорит:
Мы -- партнёры, забери в Европу.
Денег будет -- куры не склюют!
Ну а я ему: Пошёл ты в жопу!
Проституткам здесь не подают...
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Кому война, а кому мать родна
Лучше объявите беню с боголюбовым персонами нон грата в Израиле - и вся из мафия в Украине сразу сдуется
Европа хочет Украину в ЕС.
Очень ХОЧЕТ!
А вот Коломойского, Ахметова, Пинчука, Новинского, Боголюбова - совсем НЕ ХОЧЕТ!!!
Ты можешь это в конце-концов ПОНЯТЬ?!!
"війна на Сході..війна на Сході(з ким так і не сказав) щоби хла не образити 😡
Польща потребує підтримки.
(Що?)Я раждьон в ссср.Там билі і плюси і мінуси(навіщо це на зустічі такого рівня?)"не дивлячись нікому в очі ледь вичавлює з себе промову,з пуйлом напевне би більш емоційно спілкувався , довбень !
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://twitter.com/jozefkneht1/status/1389173112638431234 9 ч
Дві новини за сьогодні.
Індійський штам коронавірусу дістався до Польщі.
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі.
А Ви святкуйте дома і ні за що не хвилюйтеся.
ни при одном президенте, гребанный кацапский кастрат
Земельна реформа, удосконалення виборчого кодексу по відкритим спискам, заборона українським судам розглядати банківські справи (т.зв. "антиколомойський закон")... ну, це, мабуть, і все...
Опустил страну дальше некуда вместе с такими же безмозглыми, вы даже не обучены элементарной грамоте....жаль только что люди страдают,особенно твой выборець зеля
Опустил страну дальше некуда вместе с такими же безмозглыми, вы даже не обучены элементарной грамоте....жаль только что люди страдают,особенно твой выборець зеля
Усі!!!
Його не можна випускати за межі цирку, який створили тут його виборці, слуги та воно.
Всесвітня ганьба!!!!