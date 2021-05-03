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Україну не треба запрошувати 20 років у ЄС. Нас мають там бачити як рівноправного партнера, - Зеленський

Україну не треба запрошувати 20 років у ЄС. Нас мають там бачити як рівноправного партнера, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що країнам Євросоюзу варто бачити Україну як повноправного партнера в ЄС.

На цьому він наголосив під час дискусії президентів Польщі, Естонії, Латвії, Литви та України про майбутнє європейської політики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо України в Європейському Союзі. Дійсно, мені здається, що країнам у Європейському Союзі треба зрозуміти: не треба запрошувати 20 років Україну в Європейський Союз - нас треба там бачити як рівноправного партнера, як партнера невід'ємного", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що Україна тільки зміцнить Євросоюз.

"Я вдячний вам за те, що ви підтримуєте Україну. Якщо українці навіть за це бажання віддали свої життя на майдані Незалежності, мені здається, це і є потужна країна, яка тільки зміцнить Європейський Союз. І вона це показує, вона воює на сході за свою незалежність, і воює не тільки заради незалежності України, а й за спокій на Європейському континенті", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті НАТО в червні обговорять "дорожню карту" щодо вступу України в НАТО, - Дуда

Автор: 

євроінтеграція (500) Зеленський (23642) Євросоюз (13300)


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Топ коментарі
+58
Украину не надо приглашать 20 лет в ЕС. Нас должны там видеть как равноправного партнера, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7250
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03.05.2021 17:48
+47
Все ему должны.
Только он никому ничего не должен.
Чемпион Вселенной по хуцпе.
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03.05.2021 17:53
+37
"равноправные партнеры" не торгуют на крови украинцев, покупая э/э в рашке и получая финансирование из минобороны рашки на съемку видосиков-сериальчиков..
и уж тем более, не назначают своих друзей и кумовьев, любовниц и однокласников на теплые места во всех сферах, нарушая все законы Украины.
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03.05.2021 17:51
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войну с бедностью? Так эпоха бедности ж уже закончилась.

Или най велычнийший сбрехал?
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04.05.2021 10:12 Відповісти
Що б бачили рівноправним партнером необхідно починати з себе і свого оточеня ,а саме: боротьба з корупціє.,демонополізація ,деофшоризація ,деолігархизація,суддова реформа ,а ще під час війни заборонити будь які сепаратиські і антиукраїнські так звані партії і їхні змі.
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03.05.2021 18:44 Відповісти
"https://censor.net/ru/news/3263421/ukrainu_ne_nado_priglashat_20_let_v_es_nas_doljny_tam_videt_kak_ravnopravnogo_partnera_zelenskiyi"
Если все партнеры равноправно станут раком, то кто же их удовлетворит?
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03.05.2021 18:45 Відповісти
Це Порох мав право так розмовляти з Європою.
А не ця зелена шмаркля.
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03.05.2021 18:46 Відповісти
але Порох собі такого не дозволяв
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03.05.2021 20:16 Відповісти
Саме так - він дипломат і знає чого не варто робити, навіть якщо б те йому "пробачили".
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04.05.2021 11:27 Відповісти
Может порох и имел право,но нажаль он выбрал другой метод,метод прогибания и лизания,ну не может лидер страны который часто раком становится,вызывать уважение.Жалко что Украине пока не везет с лидером.
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03.05.2021 20:33 Відповісти
хто б говорив, а тобі жувати не пережувати.
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04.05.2021 03:02 Відповісти
Ну так возьми у пороха или у зели(сам выбирай)и жуй себе на здоровья,лучше у зели,он моложе.
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04.05.2021 03:40 Відповісти
знаєш, чого я знаю, що ти кацап? Бо половина з вас опущені, а інша- мріє про це...
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04.05.2021 03:51 Відповісти
Вже 7 років підскоки на місці та гучні заяви..
Відволікання уваги охлосу...))
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03.05.2021 18:49 Відповісти
не 7, а 2 роки
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03.05.2021 18:56 Відповісти
Ви на ЦН...видно...))
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03.05.2021 19:18 Відповісти
*...не надо приглашать 20 лет в ЕС...*! Во выдал! В каком то смысле конечно в НАТО важнее очень. Но промолчи про остальное! Молчание---золото. Вот же конь в ратиновом пальто!
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03.05.2021 19:32 Відповісти
Сколько у тебя денег в бюджете, равноправный партнер?

Вчера стоял с протянутой рукой перед ЕС, а сегодня равноправный партнер.
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03.05.2021 19:47 Відповісти
"Щодо України в Європейському Союзі. Дійсно, мені здається, що країнам у Європейському Союзі треба зрозуміти: не треба запрошувати 20 років Україну в Європейський Союз - нас треба там бачити як рівноправного партнера, як партнера невід'ємного", - наголосив глава держави..."

І додав: "Ми привнесемо в Європейський Союз такі здобутки:
1. Олігархів.
2. Кумовство.
3. Українське правосуддя.
І т.д.
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03.05.2021 20:10 Відповісти
к огромному сожалению тут нет ничего смешного, просто Бенина кукла сделала очередной реверанс кремлевскому ушлепку... и можно было бы на это забить, если бы оно выступало с этой речью в своем квартале, перед своей ржачной аудиторией... Но для всего мира это знак "лидера" государства, который официально заявил, что в ЕС он не торопится... Наверное сейчас где-то в Омане на чей-то счет зашли очередные 30 серебренников из Москвабада...
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03.05.2021 20:11 Відповісти
в Європі не бачать нічого спільного з бандою клептоманів.
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03.05.2021 20:15 Відповісти
Выхожу на европейскую дорогу.
Глядь -- Зеленский на обочине стоит.
Ночь темна, пустыня внемлет богу,
А Зеленский мне и говорит:
Мы -- партнёры, забери в Европу.
Денег будет -- куры не склюют!
Ну а я ему: Пошёл ты в жопу!
Проституткам здесь не подают...
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03.05.2021 20:36 Відповісти
Завали хлебало, твоя Макрель такая же шлюха, как и Зелемойский.
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03.05.2021 20:52 Відповісти
куда там макреле со шредерем равняться ..
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03.05.2021 20:58 Відповісти
Щрёдер топчик!
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03.05.2021 21:02 Відповісти
" Європейському Союзі ТРЕБА ЗРОЗУМІТИ: не треба запрошувати 20 років Україну в Європейський ", - наголосив глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3263421, тобто він поучає . що вони не розуміють . НАХАБСТВО . Блазня все більше ігнорують , а Україну підтримують . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави .
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03.05.2021 20:48 Відповісти
Украина - мощная страна ... а Бубочка примазался
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03.05.2021 20:56 Відповісти
Еще недавно, наркоботы и зажиддя кричало, что Европа безвиз не даст Украине, ибо Порох - барыга и коррупционер.. Видимо коррупцию ЗЕрро победил окончательно .. заглянув ей в глаза ..
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03.05.2021 21:02 Відповісти
Der Säufer schläft seinen Rausch aus, der Tor aber nie.
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03.05.2021 21:27 Відповісти

https://kievvlast.com.ua//project/resources/2019/06/ydOXQTKK.png Україну не треба запрошувати 20 років у ЄС. Нас мають там бачити як рівноправного партнера, - Зеленський - Цензор.НЕТ 303
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03.05.2021 22:22 Відповісти
шмаркля навіть не дурник, воно просто ідіот. але ідіот з ініціативою.
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04.05.2021 09:48 Відповісти
Все правильно Зеленский говорит,но вот проблема,если бы это сказал Сивочолый,на мармелад с шоколадом каждое слово разнесли бы местные люмпены. А раз сказал Зеленский,установка одна -обкакать!
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03.05.2021 22:18 Відповісти
Российская компания "Грин Филмс", сооснователем которой до весны 2019 года был Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась об увеличении годовых доходов на 16%
https://biz.censor.net/n3263266

Кому война, а кому мать родна
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04.05.2021 07:23 Відповісти
Все врено, нужно оценивать сказанное через призму личности Например ***** всегда говорит что любит Украину и прочая муйня про братский нарот - будем разносить ботоксного педофила на цитаты?
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04.05.2021 10:35 Відповісти
НАТО не потрібне Україні. Україна потрібна НАТО. Вигіднішого партнера, чим Україна, НАТО ніколи не мала і мати за час свого існування не буде. Це знає Путін, можливо це знає Байден, точно це знає кожний український військовий. НАТО краще бути за нашою спиною, а не ...
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03.05.2021 22:26 Відповісти
Нравится мне Зеленский своей решительностью и настойчивостью. Он добьётся результата!
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03.05.2021 22:33 Відповісти
От і забирай собі у "штати" це лайно, бобік!)))
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03.05.2021 23:17 Відповісти
Какие ,, штаты", он из- за поребрика вякает !
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04.05.2021 13:16 Відповісти
Нас должны там видеть как равноправного партнера - не смотря на то, что мы всей страной п*здим сами у себя бабки, не прививаем народ, выдергиваем из-под ног у фермеров землю., распиливаем по офшорам транши, судим по звонку, сажаем патритов, пестуем предателей и рашских разведчиков - "нас должны" потому как нам - совкам вонючим все всё должны. А я никому ничего не должен. Зеленский
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03.05.2021 22:47 Відповісти
а зачем вы в Израиле выдергиваете из-под ног у фермеров землю и п*здите у ниx бабки?
Лучше объявите беню с боголюбовым персонами нон грата в Израиле - и вся из мафия в Украине сразу сдуется
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04.05.2021 10:39 Відповісти
Бубочка.
Европа хочет Украину в ЕС.
Очень ХОЧЕТ!
А вот Коломойского, Ахметова, Пинчука, Новинского, Боголюбова - совсем НЕ ХОЧЕТ!!!
Ты можешь это в конце-концов ПОНЯТЬ?!!
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03.05.2021 23:15 Відповісти
То он дуркует , шобы не молчать... разновидность скудоумия
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04.05.2021 02:03 Відповісти
всё верно сказал.
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03.05.2021 23:28 Відповісти
Зе в Польщі
"війна на Сході..війна на Сході(з ким так і не сказав) щоби хла не образити 😡
Польща потребує підтримки.
(Що?)Я раждьон в ссср.Там билі і плюси і мінуси(навіщо це на зустічі такого рівня?)"не дивлячись нікому в очі ледь вичавлює з себе промову,з пуйлом напевне би більш емоційно спілкувався , довбень !
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03.05.2021 23:33 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://twitter.com/jozefkneht1/status/1389173112638431234 9 ч

Дві новини за сьогодні.
Індійський штам коронавірусу дістався до Польщі.
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі.
А Ви святкуйте дома і ні за що не хвилюйтеся.
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03.05.2021 23:49 Відповісти
При СССР коммунистическо-комсомольская номенклатура цинично брехали народу, что они введут народ в коммунизм. Эта же номенклатура, став в Украине монопольно политиками и олигархами, цинично брешут украинцам, что они скоро введут Украину в ЕС и НАТО. А сами опустили Украину до страны с самым низким уровнем экономики в Европе и нагло обкрадывают народ. Им ни в чем нельзя верить.
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04.05.2021 00:39 Відповісти
огпу жив и ничё с не сделаещ
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04.05.2021 02:38 Відповісти
Нас должны там видеть ... вот зебик и скололся на своем, мол, я вам ничего не должен...
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04.05.2021 02:02 Відповісти
Отмороженый на всё.. мне б такую нервную систему тут каждое слово взвешуеш
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04.05.2021 02:34 Відповісти
Границу с оккупантом закрой, дубина! У тебя Басты-хуясты вольно по Киеву гуляют
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04.05.2021 02:56 Відповісти
Клоун 😠
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04.05.2021 05:40 Відповісти
ПАЯЦ
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04.05.2021 10:20 Відповісти
воно тупе ***** та ще й дурне наше квартальне нещастя
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04.05.2021 06:06 Відповісти
Редкое по своей наглости заявление. Зеленский не имеет базового воспитания и базовых знаний дипломатии. Желаю успеха, с такими подходами. Его может смягчит лишь понимание европейских партнеров его низкого культурного уровеня и то, что он искренний в своих устремлениях. Дай бог, чтобы они сделали на это скидку.
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04.05.2021 08:11 Відповісти
ЗЕ хочет легализировать в ЕС дружков : Каломойского, Медведчука, Новинского, Рабиновича, Киву . Кому они там нужны?
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04.05.2021 08:22 Відповісти
Я, конечно, за западное направление развития Украины, но вот членство в Евросоюзе считаю лишним.
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04.05.2021 08:44 Відповісти
в столбик считаешь или на калькуляторе?
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04.05.2021 10:41 Відповісти
Такой масштабной коррупции, не было
ни при одном президенте, гребанный кацапский кастрат
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04.05.2021 09:10 Відповісти
Зеленский - просто мастер пустой болтовни.
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04.05.2021 09:18 Відповісти
Перерахуйте на пальцях хоча б однієї руки які реформи впровадив президент та уряди Зеленського що б Україну вважали рівноправним партнером у ЄС?
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04.05.2021 09:56 Відповісти
якщо чесно - то, справді, на пальцях однієї руки.
Земельна реформа, удосконалення виборчого кодексу по відкритим спискам, заборона українським судам розглядати банківські справи (т.зв. "антиколомойський закон")... ну, це, мабуть, і все...
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04.05.2021 10:22 Відповісти
Земельна реформа ще не закінчена,по судам та КС також, законодавча база корпоративного управління держпідприємств мала бути переглянута відповідно до стандартів ОЕСР,не зроблено, прозорість газового ринку та медичні закупівлі,де воно є ??
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04.05.2021 10:41 Відповісти
Партнёр????офигеть...ты попрошайка,зелёная лушпайка...ноль...
Опустил страну дальше некуда вместе с такими же безмозглыми, вы даже не обучены элементарной грамоте....жаль только что люди страдают,особенно твой выборець зеля
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04.05.2021 10:09 Відповісти
Партнёр????офигеть...ты попрошайка,зелёная лушпайка...ноль...
Опустил страну дальше некуда вместе с такими же безмозглыми, вы даже не обучены элементарной грамоте....жаль только что люди страдают,особенно твой выборець зеля
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04.05.2021 10:48 Відповісти
У ЕС нет планов к расширению. А Украина никак не походит по правах человека. Польша и Венгрия одной ногой на вылет, Болгарию никак не адаптируют, Сербию послали. Что б нас приняли в ЕС надо пересадить сотни тысяч корупционеров, что нереально. Зелёный представляет масштаб сдвигов?
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04.05.2021 11:28 Відповісти
Негайно потрібно забрати у ЗеГальма усі візи!
Усі!!!
Його не можна випускати за межі цирку, який створили тут його виборці, слуги та воно.
Всесвітня ганьба!!!!
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04.05.2021 13:18 Відповісти
Партнери не зливають спільних операцій
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21.06.2021 22:27 Відповісти
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