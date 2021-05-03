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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби 3 порушення режиму "тиші". Терористи стріляли з гранатометів поблизу Кримського, - ООС

Від початку доби 3 порушення режиму

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню. З початку поточної доби зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Поблизу населеного пункту Піски окупанти здійснили обстріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї. Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - випливає з повідомлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про конфлікт на Донбасі: Ми знову боремося за свою незалежність. Підтримка партнерів дуже важлива

Автор: 

бойовик (3414) обстріл (28156) тероризм (2863) Донбас (22354) операція Об'єднаних сил (6725)


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https://www.youtube.com/channel/UC4wRw51qxc3zcO38cxYZsvg Віктор Алекса https://www.youtube.com/post/UgzY-vlG2lhgJ7LjySJ4AaABCQ 1 день назад (изменено)

" В мене запитують - А что хочет Зеленский? Что бы хлеб был по 50грн? ....
Думаю Зеленський хоче грошей, і хоче спокою, також мріє бути президентом ще раз і рубіть бабло .
Про хліб він не думаю і про тих хто його обирав він теж не думає, він їхній вождь, вони повинні про нього думати."
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03.05.2021 18:28 Відповісти
Від початку доби 3 порушення режиму "тиші". Терористи стріляли з гранатометів поблизу Кримського, - ООС - Цензор.НЕТ 407
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03.05.2021 18:31 Відповісти
 
 