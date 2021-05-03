Від початку доби 3 порушення режиму "тиші". Терористи стріляли з гранатометів поблизу Кримського, - ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню. З початку поточної доби зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Поблизу населеного пункту Піски окупанти здійснили обстріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї. Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - випливає з повідомлення.

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