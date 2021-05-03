Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія
Розвідувальне управління Міністерства оборони США підготувало доповідь про глобальні загрози в 2021 році. У ньому увага приділяється загрозам, які являють для Сполучених Штатів та їхніх союзників Китай і Росія.
Документ опублікований на сайті сенатського комітету у справах збройних сил, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.
У ньому згадується отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. У документі сказано, що Росія, очевидно, має запас незадекларованої хімічної зброї, як-от нервово-паралітичну отруйну речовину "Новачок", якою, імовірно, був отруєний політик.
Головні суперники США, а це Китай і Росія, як сказано в документі, розробляють засоби, щоб кинути виклик військовій перевазі США. Йдеться, зокрема, про дії в "сірій зоні" і використання проксі-військ і найманців, кібератаки, маніпуляції з інформацією, підрив економічної могутності суперників і так далі.
Російські збройні сили названі в документі як потенційна загроза самому існуванню США, а також як інструмент підтримки впливу в країнах по периметру російських кордонів, за допомогою якого Москва може кидати виклик глобальному лідерству Вашингтона.
У доповіді детально розказано про модернізацію ядерних і неядерних російських сил. Очікується, зокрема, що Росія в найближчі роки серйозно збільшить свій ядерний арсенал за рахунок нестратегічних засобів.
Автори доповіді дійшли висновку, що Росія зараз навряд чи зацікавлена в прямому зіткненні зі Сполученими Штатами, проте і не відмовиться від конфронтації із Заходом. "Кремль, швидше за все, буде намагатися не провокувати Вашингтон, але може це зробити, якщо буде переконаний, що США втручаються в російську внутрішню політику чи іншим чином загрожують російським стратегічним інтересам".
Окрему увагу в доповіді приділено спробам впливу Росії на внутрішню політику своїх сусідів і країн - членів НАТО, а також інформаційній кампанії на тлі епідемії коронавірусу, "використовуючи її для ведення інформаційної боротьби з метою підірвати уряди країн Заходу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а уж китайцы, у которых нет школы приличного ракетостроения и они до сих пор с южмаша наработки стараются тырить...нюню
И это правильно...."
М.С.Горбачев
можно говорить по какому-либо поводу или даже без него
но стереть рашку с политического поля можно и между делом, легким движением руки
Ох, как же они польстили самолюбию кремлевского карлика... А потом очередной американский президент звонит ***** и начинает с ним о чем-то договариваться. Ибо его разведка ему доложила об экзистенциальной угрозе существования США.
но ведь таким макаром и индия через 30 лет разбогатеет и перестанет работать за еду, а больше стран бедных и с большим населением и нет,
а работающие негры ? ну даже не смешно
и кто тогда будет дешевыми смартфонами обеспечивать цивилизованный мир ?
И пошёл, командою взметён
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон