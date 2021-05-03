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Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія

Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія

Розвідувальне управління Міністерства оборони США підготувало доповідь про глобальні загрози в 2021 році. У ньому увага приділяється загрозам, які являють для Сполучених Штатів та їхніх союзників Китай і Росія.

Документ опублікований на сайті сенатського комітету у справах збройних сил, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

У ньому згадується отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. У документі сказано, що Росія, очевидно, має запас незадекларованої хімічної зброї, як-от нервово-паралітичну отруйну речовину "Новачок", якою, імовірно, був отруєний політик.

Головні суперники США, а це Китай і Росія, як сказано в документі, розробляють засоби, щоб кинути виклик військовій перевазі США. Йдеться, зокрема, про дії в "сірій зоні" і використання проксі-військ і найманців, кібератаки, маніпуляції з інформацією, підрив економічної могутності суперників і так далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дослідники французького інституту Монтеня назвали агресію РФ на Донбасі серед загроз для Франції

Російські збройні сили названі в документі як потенційна загроза самому існуванню США, а також як інструмент підтримки впливу в країнах по периметру російських кордонів, за допомогою якого Москва може кидати виклик глобальному лідерству Вашингтона.

У доповіді детально розказано про модернізацію ядерних і неядерних російських сил. Очікується, зокрема, що Росія в найближчі роки серйозно збільшить свій ядерний арсенал за рахунок нестратегічних засобів.

Автори доповіді дійшли висновку, що Росія зараз навряд чи зацікавлена ​​в прямому зіткненні зі Сполученими Штатами, проте і не відмовиться від конфронтації із Заходом. "Кремль, швидше за все, буде намагатися не провокувати Вашингтон, але може це зробити, якщо буде переконаний, що США втручаються в російську внутрішню політику чи іншим чином загрожують російським стратегічним інтересам".

Окрему увагу в доповіді приділено спробам впливу Росії на внутрішню політику своїх сусідів і країн - членів НАТО, а також інформаційній кампанії на тлі епідемії коронавірусу, "використовуючи її для ведення інформаційної боротьби з метою підірвати уряди країн Заходу".

Автор: 

Китай (4499) росія (64846) США (22395) погрози (487)


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Топ коментарі
+11
а ты госдолг США видела...?)
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03.05.2021 18:11
+8
Споконвічна війна між євроцивілізацією та московською ордою триває !!!)))
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03.05.2021 18:04
+8
Та и доллар вот-вот рухнет...
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03.05.2021 18:21
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А без докладу це було таємницею ???
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03.05.2021 18:02 Відповісти
Китай должен срочно решать вопрос расширения своих территорий за счет террористического международного беспредельщика - бандита - РФ, сейчас РФ - террористическое государство, нападающее на соседей, оккупировала Украину, фактически ведет войну, оккупировала часть Грузии, часть Молдовы, угрожает всему миру и т.д. И при всем при этом в РФ проживает менее 90 млн человек на такую огромную территорию, ее земли фактически пустые, армия не боеспособная, население нищее, мужчин как зайцев в поле. Свою армию Путин скопил у границ Украины и ЕС. Что мешает забрать у наглого международного террориста земли Дальнего Востока, Сибири, до Урала, может и до Московской области? Ничего. Кто сидит и ничего не делает будет в проигрыше. Нужно использовать все возможности которые даются свыше. И Китаю и Японии нечего сидеть и жевать сопли.
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03.05.2021 18:18 Відповісти
к примеру ядерное оружие мешает, ничто не помешает накрыть войска китая серией тактических боеголовок
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03.05.2021 20:23 Відповісти
У Китая есть некислая ПРО. Китай может себе позволить наступать весьма широким фронтом, который россия вряд ли осилит. Китайские вооружённые силы регулярно принимают участие в различного рода учениях на территории россии и это может послужить... Ну и весь ядерный фарш, у Китая, тоже имеется.
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03.05.2021 20:52 Відповісти
даже американцы говорят что их про не поймают толком ничего, особенно новые гиперзвуковые ракеты
а уж китайцы, у которых нет школы приличного ракетостроения и они до сих пор с южмаша наработки стараются тырить...нюню
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03.05.2021 21:05 Відповісти
Хотелось бы почитать где они такое говорят ? То что на публику для хомячков через пресу от военных уходит так это только для того что бы оправдывать и выбивать увеличение финансирования силовиков
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04.05.2021 06:50 Відповісти
Оченята протри - Китай уже на дальнем востоке эрефии делает все что хочет - у них там больше прав чем у рабсиянов . Тер-рии отданые китаю на 50 лет в аренду это считай навсегда
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04.05.2021 06:53 Відповісти
ШО ТАКОЕ И ПЕРЕЗАГРУЗКА НЕ ПОМОГЛА?
Разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах: главные соперники - Китай и Россия - Цензор.НЕТ 163
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03.05.2021 18:03 Відповісти
Кнопка второй раз перегрузки не выдержит....
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03.05.2021 18:08 Відповісти
Споконвічна війна між євроцивілізацією та московською ордою триває !!!)))
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03.05.2021 18:04 Відповісти
Недолгий период глобального лидерства США скоро уйдёт в прошлое и мир вернётся к ситуации начала 20 века с несколькими сильными игроками, пытающимися выстроить какие-то союзы вроде Антанты и Тройственного.
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03.05.2021 18:05 Відповісти
а ты госдолг США видела...?)
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03.05.2021 18:11 Відповісти
Та и доллар вот-вот рухнет...
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03.05.2021 18:21 Відповісти
Смейтесь-смейтесь. Лет через 10 вспомните мои слова.
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03.05.2021 18:22 Відповісти
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03.05.2021 18:25 Відповісти
а ти оптимістка
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03.05.2021 18:25 Відповісти
Та оно просто накуреное...
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03.05.2021 18:32 Відповісти
ага))...почем нынче на московии?
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03.05.2021 19:01 Відповісти
Мне маскавитские ржубли без интересу...
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03.05.2021 19:34 Відповісти
Московська шовіністична загроза зникне лише разом з Московською ордою !!!)))
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03.05.2021 18:06 Відповісти
"И это хорошо!
И это правильно...."
М.С.Горбачев

можно говорить по какому-либо поводу или даже без него
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03.05.2021 18:07 Відповісти
Когда они эти янки наконец-то поймут что с китаеси еще можно как-то договорится, припугнуть и те немного остынут в прыти напакостить, а вот кацапов нужно только стирать с лица Земли !!!
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03.05.2021 18:08 Відповісти
с китайцами договориться нельзя - их слишком много,
но стереть рашку с политического поля можно и между делом, легким движением руки
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03.05.2021 18:10 Відповісти
НАТО не позволит стереть рашку, ибо Китай от Жёлтого до Балтийского моря самый страшный их кошмар. И Китай это знает, поэтому в этом направлении рыпаться не будет.
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03.05.2021 18:15 Відповісти
Ты думаешь, што если, к примеру, Татарстан или Чечня с Сибирской Народной Республикой захотят стать независимыми от бензоколонки, то НАТО вместе со Штатами станут запрещать им это делать ??? Ты што-нибудь слышал о Збигневе Бжезинском, не ???
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03.05.2021 18:31 Відповісти
Это будет поощряться, но только в той мере, при которой допустим сибирские республики не уйдут под влияние Китая. Но тут уже Китай не заинтересован в появлении проамериканской Бурятии у своих границ и будет делать всё, чтобы этого не произошло. Короче всё сложно с рашкой. Пока существует противостояние Китая и НАТО её уничтожение любой из сторон откладывается.
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03.05.2021 18:38 Відповісти
для начала вернуть китаю его исторические земли по Урал, но без северов, это не ихнее и они не претендуют...таймыр - штатам, немного северов побережья- японам, да там всем хватит...
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03.05.2021 19:07 Відповісти
Бедные китайцы строили великую стену чуть севернее Пекина. Не знали горемыки, что Урал их историческая земля
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03.05.2021 19:33 Відповісти
а причем тут стена?))...карты исторические в гугле посмотри...
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03.05.2021 19:42 Відповісти
Ну смотрю.
Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія - Цензор.НЕТ 1821
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03.05.2021 19:45 Відповісти
и что видишь?..где китай по северу?
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03.05.2021 19:46 Відповісти
Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія - Цензор.НЕТ 4437
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03.05.2021 19:46 Відповісти
плохая карта..не видно нифига...
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03.05.2021 19:48 Відповісти
Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія - Цензор.НЕТ 1378
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03.05.2021 19:52 Відповісти
пипец!...тартарии ни на одной карте такой не видел, а видел я их дофига..)))
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03.05.2021 19:58 Відповісти
Давай свою древнюю карту с Китаем до Урала, умник
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03.05.2021 19:59 Відповісти
блиинн времени сейчас нет, давай попозже...у них на уроках дети по этим картам по урал которые, географию в школах изучают...
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03.05.2021 20:13 Відповісти
Давай позже. Только бесполезно. Все древние карты Китая рисуют его северные границы по Великой китайской стене. Отсюда собственно и славянское название Китая - примерно переводится как "за стеной", как московский китай-город.
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03.05.2021 20:21 Відповісти
А при чём тут именно проамериканская Бурятия ??? Просто и со вкусом - Бурятская Народная Языческая Республика. Всего делов...
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03.05.2021 19:40 Відповісти
БНЯР? Круто! Вот только буряты буддисты. Так что БНБР.
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03.05.2021 19:47 Відповісти
Не, тогда лучче БРБ - Буддистская Республика Бурятия !!! А !!! Звучит, ******* ???
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03.05.2021 21:48 Відповісти
Самый страшный их кошмар начнется это когда эти двое (паРаша и китай) войдут в официальный союз против сша !!! (правда такой союз есть но он неофициальный и на взаимовыгодных условиях и если что-то случится - то дальше каждый будет сам за себя)
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03.05.2021 23:42 Відповісти
И как же это интересно сделать?
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03.05.2021 19:01 Відповісти
Хто его знает. Думаю просто скопировать историю про сересер.
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03.05.2021 19:36 Відповісти
способов очень много, главное желание... русню можно потушить за 3 месяца на глушняк !!! и так что будут шо мыши обосцанные лазить и просить о пощаде..
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03.05.2021 23:44 Відповісти
Китай заселить росію а потім займеться остальними
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03.05.2021 18:10 Відповісти
Партія Путіна вже доволі стара, та й Цзіпінь немолодий. Навряд чи у них ще лишився порох в порохівницях для якоїсь агресії. Та й всі ці агресії більше схожі не на війни на смерть, а на торги з вихвалянням своєї військової потужності.
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03.05.2021 18:14 Відповісти
Разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах: главные соперники - Китай и Россия - Цензор.НЕТ 3900
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03.05.2021 18:14 Відповісти
Скоріше вони могли б позмагатися на хто кого переїсть, чи переп'є, ніж в якусь військову агресію.
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03.05.2021 18:16 Відповісти
Российские вооруженные силы названы в документе как потенциальная угроза самому существованию США, а также как инструмент поддержки влияния в странах по периметру российских границ, при помощи которого Москва может бросать вызов глобальному лидерству Вашингтона.


Ох, как же они польстили самолюбию кремлевского карлика... А потом очередной американский президент звонит ***** и начинает с ним о чем-то договариваться. Ибо его разведка ему доложила об экзистенциальной угрозе существования США.
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03.05.2021 18:18 Відповісти
А хто дав їм піднятися цим головним небезпекам? Люди дивні створіння, замість того щоб вирішувати проблеми в зародку, вони затягують час, думають, що воно якось пройде боком, перемелиться або і ще гірше самі собі створюють проблеми, а потім з дурнуватими переляканими мордами бігають і верещать з піднятими до гори руками - Боже, за що ти нас так караєш?!
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03.05.2021 18:24 Відповісти
США та Європі захотілося дешевої робочої сили та дешевих природніх ресурсів, от ця "дешевість" влазить тепер боком..... І коштуватиме людству дуже дорого. Та хто коли про це думав?....
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03.05.2021 18:34 Відповісти
забавно, сейчас пытаются переехать в индию и африку крупные корпорации тк китай уже не хочет работать за плошку риса
но ведь таким макаром и индия через 30 лет разбогатеет и перестанет работать за еду, а больше стран бедных и с большим населением и нет,
а работающие негры ? ну даже не смешно
и кто тогда будет дешевыми смартфонами обеспечивать цивилизованный мир ?
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03.05.2021 20:28 Відповісти
Пока существует паРАША цивилизация будет в опасности.
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03.05.2021 18:26 Відповісти
А в нас у всіх гілках влади кітайці - то друзі.
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03.05.2021 18:34 Відповісти
чим зайнята розвідка у нормальних людей і чим у зеленського
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03.05.2021 18:35 Відповісти
Копирсатись в Порошенковій білизні ,це найнагальніша державна справа !!!))))
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03.05.2021 18:55 Відповісти
Но разведка доложила точно
И пошёл, командою взметён
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон
Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія - Цензор.НЕТ 2865
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03.05.2021 18:53 Відповісти
Китай скорее экономическая угроза чем военная,им воевать незачем так как они возьмут весь мир экономически,правда не надолго как и Япония..А вот для кацапии действительно угрожают териториальной ее целостностью.Только вот еще неизвестно как возьмут себе кацапию экономически или военным путем.
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03.05.2021 19:42 Відповісти
Американская доктрина превосходства. Любой потенциально способный бросить вызов этому превосходству США объявляется врагом. Это очень опасная иллюзия способная довести мир до глобальной ядерной войны.
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03.05.2021 19:53 Відповісти
"Любой потенциально способный бросить вызов этому превосходству США" это ты про кацапскую рванину ???
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03.05.2021 21:55 Відповісти
 
 