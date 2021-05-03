Єврокомісія і Служба зовнішніх дій ЄС викликає представника РФ при Євросоюзі через санкції проти восьми чиновників, - Стано

Європейська Комісія і Служба зовнішніх дій ЄС викликали посла, представника РФ при Євросоюзі після оголошення персонами нон грата восьми офіційних осіб ЄС.

Про це під час брифінгу для преси заявив представник ЄС Пітер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми викликали посла Росії. Він буде прийнятий у другій половині дня Генеральним секретарем Європейської Комісії та Європейської Служби зовнішніх дій. Ми доведемо до нього рішуче засудження та неприйняття такого рішення Російської Федерації, яке є безпідставним та необґрунтованим. Ці дії Росії, так звані "контрсанкції", не мають жодного правового ґрунту та є очевидно політично мотивованими", - сказав Стано.

Він нагадав, що керівники трьох ключових Євроінституцій – Європейської Ради, Єврокомісії і Європарламенту, як і всі країни ЄС, рішуче засудили такі дії Росії, які чітко демонструють, що Росія має намір продовжувати ворожий шлях конфронтації.

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"ЄС буде на це реагувати. Дискусії між країнами-членами тривають, і не лише з приводу рішення (РФ – ред.), що відбулося у п’ятницю, але також за наслідками того, що Росія робила по відношенню до окремих країн-членів до того, – останній такий випадок стався із Чеською Республікою. Це стосується й інших країн, коли йдеться про безпідставні та непропорційні висилання дипломатів", - додав Стано.

Він наголосив, що такі дії РФ мають зустріти об’єднану відповідь з боку Євросоюзу. Саме тому зараз обговорення тривають на рівні Високого представника ЄС, всіх Євроінституцій та національних урядів. Проблеми у відносинах між ЄС і, за словами речника, будуть обговорені під час наступного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ вже наступного понеділка, щоб визначити найкращий та найбільш ефективний шлях реагування Європи на недружні дії Російської Федерації, які вона здійснила протягом минули тижнів та місяців.

Відповідаючи на запитання журналістів, Пітер Стано зауважив, що ЄС також виступає за обговорення агресивної поведінки Росії на міжнародному рівні, наприклад, у форматі Ради Європи, членом якої є Росія, і перед якою Російська Федерація несе договірні правові зобов’язання.

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Як повідомлялося, Росія ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.