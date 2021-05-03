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Новини
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Єврокомісія і Служба зовнішніх дій ЄС викликає представника РФ при Євросоюзі через санкції проти восьми чиновників, - Стано

Єврокомісія і Служба зовнішніх дій ЄС викликає представника РФ при Євросоюзі через санкції проти восьми чиновників, - Стано

Європейська Комісія і Служба зовнішніх дій ЄС викликали посла, представника РФ при Євросоюзі після оголошення персонами нон грата восьми офіційних осіб ЄС.

Про це під час брифінгу для преси заявив представник ЄС Пітер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми викликали посла Росії. Він буде прийнятий у другій половині дня Генеральним секретарем Європейської Комісії та Європейської Служби зовнішніх дій. Ми доведемо до нього рішуче засудження та неприйняття такого рішення Російської Федерації, яке є безпідставним та необґрунтованим. Ці дії Росії, так звані "контрсанкції", не мають жодного правового ґрунту та є очевидно політично мотивованими", - сказав Стано.

Він нагадав, що керівники трьох ключових Євроінституцій – Європейської Ради, Єврокомісії і Європарламенту, як і всі країни ЄС, рішуче засудили такі дії Росії, які чітко демонструють, що Росія має намір продовжувати ворожий шлях конфронтації.

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"ЄС буде на це реагувати. Дискусії між країнами-членами тривають, і не лише з приводу рішення (РФ – ред.), що відбулося у п’ятницю, але також за наслідками того, що Росія робила по відношенню до окремих країн-членів до того, – останній такий випадок стався із Чеською Республікою. Це стосується й інших країн, коли йдеться про безпідставні та непропорційні висилання дипломатів", - додав Стано.

Він наголосив, що такі дії РФ мають зустріти об’єднану відповідь з боку Євросоюзу. Саме тому зараз обговорення тривають на рівні Високого представника ЄС, всіх Євроінституцій та національних урядів. Проблеми у відносинах між ЄС і, за словами речника, будуть обговорені під час наступного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ вже наступного понеділка, щоб визначити найкращий та найбільш ефективний шлях реагування Європи на недружні дії Російської Федерації, які вона здійснила протягом минули тижнів та місяців.

Відповідаючи на запитання журналістів, Пітер Стано зауважив, що ЄС також виступає за обговорення агресивної поведінки Росії на міжнародному рівні, наприклад, у форматі Ради Європи, членом якої є Росія, і перед якою Російська Федерація несе договірні правові зобов’язання.

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Як повідомлялося, Росія ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Автор: 

росія (64871) санкції (11750) Євросоюз (13306) Стано (110)


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Топ коментарі
+4
нафіга викликати?
Введіть ембарго на нафту та метан.
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03.05.2021 19:15
+3
и пороть московита...)) и на море Лапотных на отдых...
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03.05.2021 19:10
+3
Да определитесь вы там в ЕС наконец-то какой курс принимаете а не занимайтесь примитивной дипломатией на уровне дома умолишенных.
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03.05.2021 19:13
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и пороть московита...)) и на море Лапотных на отдых...
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03.05.2021 19:10 Відповісти
Да определитесь вы там в ЕС наконец-то какой курс принимаете а не занимайтесь примитивной дипломатией на уровне дома умолишенных.
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03.05.2021 19:13 Відповісти
Венгры гады блокируют .. финно-угры .. пля
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03.05.2021 20:50 Відповісти
Да нет,Венгры на удивление последние три месяца просто молчат.Наверное раритетные Т34 на Будапешт готовят.
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03.05.2021 20:53 Відповісти
нафіга викликати?
Введіть ембарго на нафту та метан.
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03.05.2021 19:15 Відповісти
Они идиоты?
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03.05.2021 20:48 Відповісти
Ну просють казламорді полєзних санкцій.
Так дайте.
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03.05.2021 19:24 Відповісти
побольше .. и разных ..
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03.05.2021 20:52 Відповісти
В 1939 году, после нападения России на Финляндию, Россию сразу Нах выбросили из Лиги Наций (теперешняя ООН) А сейчас ЕС сопли жуют, пока не повторится 2-Мировая 1939 в виде 3-Мировой 2021 и опять только благодаря России со своими имперскими замашками.
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03.05.2021 19:49 Відповісти
реміняки їм, реміняки!
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03.05.2021 19:56 Відповісти
Єврокомісія і Служба зовнішніх дій ЄС викликає представника РФ при Євросоюзі через санкції проти восьми чиновників, - Стано - Цензор.НЕТ 5592

Зєля молоток у цьому випадку.
- My, obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej zdajemy sobie sprawę, że wolni możemy być tylko razem; wiemy, że to wielkie pragnienie podzielają nasi przyjaciele z Białorusi - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
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03.05.2021 20:15 Відповісти
 
 