УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини
5 848 24

У Кременчуці чоловік напав на місцевого журналіста, який фіксував браконьєрів на Дніпрі

У Кременчуці чоловік напав на місцевого журналіста, який фіксував браконьєрів на Дніпрі

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який напав на журналіста в місті Кременчук Полтавської області. Працівник медіа в той момент фіксував незаконний рибний промисел на Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

У поліцію Полтавській області 5 березня звернувся 41-річний журналіст. Він повідомив, що під час професійної діяльності в місті Кременчук на нього напав невідомий чоловік.

Слідчі встановили, що того дня журналіст фіксував браконьєрство на річці Дніпро. У цей момент один з чоловіків, імовірно, причетний до браконьєрства, напав на працівника ЗМІ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Посольство США в Україні: Закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, зокрема Шеремета і Гонгадзе. ВIДЕО

Справу відкрили за ч. 2 статті 345-1 (загроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу. Нападнику загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Правоохоронці знайшли нападника, йому вже оголосили підозру. Також поліція опитала свідків і вилучила речові докази. Матеріали досудового розслідування найближчим часом направлять до суду.

Автор: 

браконьєрство (112) журналістика (1750) Кременчук (293) МВС (3499) напад (1116) Полтавська область (1099)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Бо немає в Україні правоохоронних органів, є організовані злочинні угруповання, що привласнили правоохоронні функції.
показати весь коментар
03.05.2021 19:39
+13
Раджу журналісту у містечко Градіжськ під Кременчуком заїхати. Там тільки з цього і живуть.
показати весь коментар
03.05.2021 19:37
+12
Люто плюсую. Мы стремимся в Европу, но нам там не будут рады, пока мы не научимся жить по законам. Уважение к закону означает прежде всего уважение к себе и окружающим.
показати весь коментар
03.05.2021 19:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раджу журналісту у містечко Градіжськ під Кременчуком заїхати. Там тільки з цього і живуть.
показати весь коментар
03.05.2021 19:37 Відповісти
Там уже одна разруxа - дорога разбомблена и базарчик умер. Последний раз проезжал так из 30+ точек где торговали шашлыком из сома осталось в живыx только три
показати весь коментар
04.05.2021 11:08 Відповісти
Давно там не був. Схоже дари природи вже скінчились.
показати весь коментар
04.05.2021 11:11 Відповісти
Люто плюсую. Мы стремимся в Европу, но нам там не будут рады, пока мы не научимся жить по законам. Уважение к закону означает прежде всего уважение к себе и окружающим.
показати весь коментар
03.05.2021 19:38 Відповісти
В Україні нема державної влади ,як і самої держави !! Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація влади !!!))
показати весь коментар
03.05.2021 19:45 Відповісти
Цю владу вибрали ми. Вибори були чесними.
показати весь коментар
03.05.2021 22:58 Відповісти
Хіба я заперечую ,що це вибір "мудрого наріда" !!! Тому,як казав першеобраний "мудрим нарідом" -"Маємо те що маємо" !!!)))
показати весь коментар
03.05.2021 23:03 Відповісти
Жити по закону неможливо в олігархічній країні.
показати весь коментар
03.05.2021 19:53 Відповісти
100% поддерживаю, только вот проблема в том, что пример должны подавать люди во власти, а они и есть самыми ярыми нарушителями законов.
показати весь коментар
03.05.2021 20:41 Відповісти
Таки да. Но кто эту власть выбирает - разве не мы? Была надежда на Майдан - сначала в 2004-м, потом в 2014-м - - обычно революция поднимает новых людей. Имеем то, что имеем.
показати весь коментар
03.05.2021 23:02 Відповісти
Біда в тому, що ми відігнавши злодіїв від влади думаємо, що на хвилі народного гніву прийшли порядні люди і ми, як кажуть, складаємо лапки і думаємо, що далі все буде по закону та по совісті. А приходять такі ж самі виродки тільки з іншого угрупування. І так по колу вже 30 років.
показати весь коментар
03.05.2021 23:13 Відповісти
Революцію замислюють генії, роблять її фанатики, а користуються її плодами мерзотники (Томас Карлейль).

От тільки де вихід? Ще один Майдан - ще один виток циклу із слабкою надією на спіраль. Правильна відповідь - не знаю.
показати весь коментар
03.05.2021 23:21 Відповісти
Бо немає в Україні правоохоронних органів, є організовані злочинні угруповання, що привласнили правоохоронні функції.
показати весь коментар
03.05.2021 19:39 Відповісти
Відносно привласнили помиляєшься ,це ,на жаль,"мудрий нарід" ім делегував владні повноваження !!!))
показати весь коментар
03.05.2021 19:42 Відповісти
Проблема системна. У тих краях було найбільше рибне господарство у Європі. Зараз - руїна. Село Бугаївка. Людям треба якось виживати.
показати весь коментар
03.05.2021 19:45 Відповісти
То так,будь-яка палиця має два кінця !!!))
показати весь коментар
03.05.2021 19:49 Відповісти
Так. Я не маю ніяких ілюзій стосовно совдепу, але кому заважали усі ці господарства? У тещі на селі вже скоро і сліду не залишиться від молочної ферми. Заважала? Тільки не місцевим. А зараз польське модоко та риба хто зна звідки. Сумно.
показати весь коментар
03.05.2021 20:00 Відповісти
Оперативненько,ясна річ ,це не корумповану гниду на шконку запроторити !!)))
показати весь коментар
03.05.2021 19:41 Відповісти
Вудка з двома гачками??
показати весь коментар
03.05.2021 19:44 Відповісти
Видать местный депутат разбушевался
показати весь коментар
03.05.2021 19:57 Відповісти
Обвинение какое-то расплывчатое.Сперва надо указать место где он снимал ,,браконьеров,,затем посмотреть кадастровую карту Украины не приватизирован ли участок реки потом кем является нападавший не охранником ли этой частной собственности который доблестно охранял и исполнял свои обязанности.
Да не все так просто из юридической стороны.
показати весь коментар
03.05.2021 20:18 Відповісти
а Халк атошник бегал по Ватутина ,заглядывал прохожим в глаза ..Это не он ?
показати весь коментар
03.05.2021 20:59 Відповісти
Справу відкрили за ч. 2 статті 345-1 (загроза або насильство щодо журналіста)... В нього на лобі написано шо він журналіст? Я ні в якому разі не виправдовую бракон'єрів та насильство, але мабуть терміни за побиття звичайного чоловіка менші
показати весь коментар
04.05.2021 07:44 Відповісти
 
 