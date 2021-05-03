У Кременчуці чоловік напав на місцевого журналіста, який фіксував браконьєрів на Дніпрі
Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який напав на журналіста в місті Кременчук Полтавської області. Працівник медіа в той момент фіксував незаконний рибний промисел на Дніпрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
У поліцію Полтавській області 5 березня звернувся 41-річний журналіст. Він повідомив, що під час професійної діяльності в місті Кременчук на нього напав невідомий чоловік.
Слідчі встановили, що того дня журналіст фіксував браконьєрство на річці Дніпро. У цей момент один з чоловіків, імовірно, причетний до браконьєрства, напав на працівника ЗМІ.
Справу відкрили за ч. 2 статті 345-1 (загроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу. Нападнику загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
Правоохоронці знайшли нападника, йому вже оголосили підозру. Також поліція опитала свідків і вилучила речові докази. Матеріали досудового розслідування найближчим часом направлять до суду.
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От тільки де вихід? Ще один Майдан - ще один виток циклу із слабкою надією на спіраль. Правильна відповідь - не знаю.
Да не все так просто из юридической стороны.