УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
14 439 75

Епідеміолог Іванченко про нові симптоми COVID-19: Нудота, біль у животі, незначне підвищення температури, кашель

Епідеміолог Іванченко про нові симптоми COVID-19: Нудота, біль у животі, незначне підвищення температури, кашель

Симптоми коронавірусу змінилися порівняно з початком епідемії.

Про це розповіла епідеміолог, в.о. гендиректора Львівської обласної лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Наталія Іванченко в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Не можна сказати, що абсолютно ніхто сьогодні не скаржиться на відчуття відсутності запаху або смаку. Але частина людей, що потрапляють до лікарень, розповідає про підвищення температури, загальну слабкість, відчуття нестачі кисню, і людина розуміє, що вдома, самостійно, не впорається, а лікування вимагає додаткової кисневої підтримки. Є люди, у яких перебіг легкий або середньої тяжкості, у когось виявляється нудота, у когось біль у животі, рідке випорожнення, незначне підвищення температури тіла, кашель. Але через те, що сатурація нормальна і не потрібно додаткової кисневої підтримки, людина може залишатися вдома", — розповіла вона.

За словами Іванченка, у хворих буває всього один-два симптоми.

Читайте також: Хворих на коронавірус в Україні щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою, - опитування КМІС

"У частини людей начебто немає ніяких симптомів, крім вираженої слабкості та запаморочення, вони перебувають вдома на самоізоляції. Останнім часом в Україні та у Львівській області, зокрема, зустрічався британський штам, з ним пов'язують вищу заразність, менший інкубаційний період", — розповіла вона.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Чего только не придумывают, лишь бы не лечить людей.
Теперь уже температура 38, тошнота, одышка, кашель, боль в животе, слабость на несколько недель и при этом положительный тест на ковид - теперь всего лишь легкое недомогание. Протокол лечения - оставайтесь дома, пейте больше водички, принимайте лекарства какие хотите. Если верующий - молитесь. Как почувствуете, что загибаетесь - звоните 103.
Аминь.
показати весь коментар
03.05.2021 22:34
+8
Нет, зебил, ты пользуешься сейчас медициной от Степашки... 66 тыс врачей покинули страну только за последний год ... В следующий раз продолжай голосовать за Клоуна!
показати весь коментар
04.05.2021 00:15
+7
Непосредственно сейчас испытываю прелесть лечения от "реформированной" *********** медицины....реально ждут ПЯТЬ !!!! дней что бы была температура и ттолько тогда КТ ...если воспаление то прописывают антибиотик, когда ты уже неделю с пневмонией. семейные врачи устранились и чуть что "Звоните в скорую" вот и молись ибо хрен знает какой билет ты вытянул в этой лотерее.
показати весь коментар
03.05.2021 22:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чего только не придумывают, лишь бы не лечить людей.
Теперь уже температура 38, тошнота, одышка, кашель, боль в животе, слабость на несколько недель и при этом положительный тест на ковид - теперь всего лишь легкое недомогание. Протокол лечения - оставайтесь дома, пейте больше водички, принимайте лекарства какие хотите. Если верующий - молитесь. Как почувствуете, что загибаетесь - звоните 103.
Аминь.
показати весь коментар
03.05.2021 22:34 Відповісти
Непосредственно сейчас испытываю прелесть лечения от "реформированной" *********** медицины....реально ждут ПЯТЬ !!!! дней что бы была температура и ттолько тогда КТ ...если воспаление то прописывают антибиотик, когда ты уже неделю с пневмонией. семейные врачи устранились и чуть что "Звоните в скорую" вот и молись ибо хрен знает какой билет ты вытянул в этой лотерее.
показати весь коментар
03.05.2021 22:55 Відповісти
Меня лечил семейный врач (точнее, ее замена на время отпуска) сразу же с появлением симптомов.
показати весь коментар
03.05.2021 23:09 Відповісти
Скорейшего Вам выздоровления!
Мы, в семье это уже прошли, оба отделались "легкой" формой. Все описанное мною выше - из личного опыта.
показати весь коментар
03.05.2021 23:27 Відповісти
Вибачте, я може щось пропустив.. а що КТ - лікує Ковід? Бігти КТ робити, відразу вилікуюсь???
показати весь коментар
04.05.2021 00:03 Відповісти
В нього ще гірше, йому антибіотик за результатом КТ прописали. І чого раніше до такого ніхто не додумавсь? А дітям вони теж КТ роблять?
показати весь коментар
04.05.2021 00:32 Відповісти
Нет, зебил, ты пользуешься сейчас медициной от Степашки... 66 тыс врачей покинули страну только за последний год ... В следующий раз продолжай голосовать за Клоуна!
показати весь коментар
04.05.2021 00:15 Відповісти
Дик при короні пневмонія раніше, ніж на 6-7 день і не розвивається!
показати весь коментар
04.05.2021 00:20 Відповісти
Скучив за чергами? За взятками? Раніше було краще? безплатна медицина? Лікарі кофе в ліжко приносили?
показати весь коментар
04.05.2021 00:25 Відповісти
не обобщайте. Не все семейные врачи устраняются. Меня лечит семейный врач. Первая неделя была очень тяжелая, но сатурация ниже 94 не падала, поэтому лечусь дома. Врач звонит каждых два дня, контролирует состояние. Так что просто врачи разные.
Ну а Супрун как раз реформировала только первичку, до больниц она дойти не успела..
Думаю, что если бы она сейчас была министром здравоохранения, то вакцинами она, в отличие от Степанова, страну обеспечила.
показати весь коментар
04.05.2021 02:19 Відповісти
Очень рекомендую найти и послушать интервью израильского врача Бориса Бриля. У них, в отличие от нас, больницы работали в обычном режиме, врачи не заражались, антибиотики тоннами не жрались и гормоны тоже, летальность от Ковида одна из самых низких в мире, избыточной смертности нет. Так вот основные тезисы:
1. Большинство людей при Ковиде не требуют госпитализации. Высокая температура не является показанием для госпитализации, назначения антибиотиков или КТ. Единственными показателями для госпитализации являются падение сатурации и увеличение частоты дыхания.
2. Назначение антибиотиков и гормонов при неосложненном ковиде (см. пункт 1) УВЕЛИЧИВАЕТ летальность и частоту развития осложнений. У больных ковидной пневмонией шансы подхватить бактериальное осложнение практически такие же, как и у здоровых людей. Поэтому антибиотикотерапии требует лишь незначительная часть пациентов в стационаре. Единственным основанием для назначения антибиотиков является бакпосев и анализ крови. Врачей, которые назначают антибиотики без этого нужно гнать ссаными тряпками - они не нужны (врачи).
3. В Израиле эксперименты над больными проводились весной прошлого года, потом утвердили протокол, от которого никто не отступает. Нет разницы, к какому врачу попадешь, любой назначит правильное лечение, которое четко прописано в протоколе. Потому что там каждый врач несет ответственность за свои назначения. По телефону никто никого лечить не будет и лекарства выписывать без анализов тоже. И, повторюсь, КТ просто из-за высокой температуры делать Вам тоже никто не будет.
показати весь коментар
04.05.2021 02:40 Відповісти
В Израиле есть медицинская СИСТЕМА.
У нас приходится каждому выкручиваться как получится. КТ говорите не повод назначать? Сугубо из личного опыта - после положительного теста и всех основных симптомов (температура 38, сатурация 93, потеря запахов и т.п.) семейный врач направляет на рентген, который ничего не показал лечения НЕ назначает, говорит надо повторить рентген через несколько дней. Тогда едем в тот же день на КТ, которое и показало двухстороннюю пневмонию с 25% поражением лёгких. Только после этого семейный врач назначает лечение. Подозреваю, что несколько дней до следующего рентгена дали бы уже 50%.
показати весь коментар
04.05.2021 09:31 Відповісти
Если рентген пневмонии не показывает - значит пневмонии нет. Это тот диагноз, который ставят не только на основании картины, но и по симптомам. То, что видно на КТ - небольшой отек интерстиция, стенок альвеол, а не истинная пневмония. Обычно это проходит без последствий, да и ранее столько КТ не проводили, а серьезными вирусными пневмониями с одышкой и нарушением газообмена занимались лишь в реанимации.
показати весь коментар
04.05.2021 10:50 Відповісти
Я не врач. Но Вы пытаетесь меня убедить, что все это мне померещилось с испуга? И температура две недели, которая ничем не сбивалась и одышка и потеря обоняния и положительный результат теста.
Если бы не КТ, то так и лечились бы витаминами и большим количеством воды, до полной победы короновируса.
показати весь коментар
04.05.2021 11:07 Відповісти
Не в том дело, что померещилось. Наличие ковида никто не отрицает. Просто специфического лечения реально нет. Как раз в Израиле лечат водой и витаминами. Все остальное - симптоматическое. В Вашем случае, конечно, нужно было лечить, так как снизилась сатурация.
показати весь коментар
04.05.2021 11:51 Відповісти
А при чем здесь Супрун? Ты с ковидом припрешься в поликлинику? А к степаше и кловану у тебя претензий нет?
показати весь коментар
04.05.2021 05:29 Відповісти
У ковіда вже налічується близько 200 симптомів. У тому числі крововиливи у мозок та потяг до самогубства.
показати весь коментар
03.05.2021 22:41 Відповісти
Це шо, істерички і зі сра..кою-рига..кою сатурацію виміряють?
показати весь коментар
03.05.2021 22:50 Відповісти
Є такий девайс який вимірює сатурацію. Я вже писав про це.
показати весь коментар
03.05.2021 23:00 Відповісти
Прямо зараз хворію, хоча вже були антитела... Кволість, дійсно є, і голова, так, болить і все кружляє... Але ж лікування все одно нема... Як і рік тому...
показати весь коментар
03.05.2021 23:03 Відповісти
Выздоравливайте.
показати весь коментар
03.05.2021 23:19 Відповісти
До лікаря звернулись? Нас з дружиною сімейний лікар витягнув. До речі - безкоштовно, тільки ліки ми самі купляли.
показати весь коментар
03.05.2021 23:33 Відповісти
Дружина зверталася, але... Ну, їй так не пощастило з лікарем, як вам... Зараз вона вже одужує... А я, взагалі, не маю підписаного договору з лікарем, бо завжди мав непогане здоров'я, та завжди був "ледарем" та трохи пофігистом...
показати весь коментар
03.05.2021 23:48 Відповісти
Все одно маєте право звертатись у будь-яку клініку в Україні. Я дізнавався щодо свого знайомого, який приїхав до Києва з іншого міста.
показати весь коментар
04.05.2021 00:28 Відповісти
Дякую! Сподіваюсь - не знадобиться! Відчуваю себе вже набагато краще... А можливо, й не ковід взагалі! Після другого тижня зроблю тест на інтерферони... Подивимось, що він покаже...
показати весь коментар
04.05.2021 00:41 Відповісти
ДППГ( доброкачественное позиционное, пароксизмальное головокружение) Оно возникает из-за того, что отолиты( камешки во внутреннем ухе) не туда прилипли. Лечится только специальными маневрами. Они есть в интернете. Для профилактики принимают бетасерк 24 мг 2 раза в день 1 месяц. У жены тоже сильно кружится голова, упражнения, нерволог, и семейный тоже прописала бетасерк
показати весь коментар
04.05.2021 05:04 Відповісти
Почти такое же (кроме боли в животе) у меня было прошлым летом.
показати весь коментар
03.05.2021 23:07 Відповісти
Вперше в житті?
показати весь коментар
03.05.2021 23:25 Відповісти
Меркава - я згадав вас, ковідоскептик. Я багато разів застуджувався, але те, що ми з дружиною пережили минулого літа - навіть схожого не було.
показати весь коментар
03.05.2021 23:31 Відповісти
Головне - це не боятись решти респіраторних вірусів, їх там всього близько двох сотень, ну, і кишкових різних. Чи ти застрахований від ускладнень?
показати весь коментар
04.05.2021 00:46 Відповісти
Так, ОРВІ нараховуються десятки чи сотні, з них коронавірусів - трохи більше чи трохи менше 40, а з цих чотирьох десятків коронавірусів - 7 чіпляються до людини. Кожен з них може дати ускладнення, але саме зараз практично одночасно такі ускладнення отримали мільйони людей по всьому світу. Досі ймовірність пневмонії як ускладнення від ОРЗ дуже мала, а для КОВІД-19 це чи не стандартно, та й ШВЛ перестало вистачати.
показати весь коментар
04.05.2021 10:46 Відповісти
Ваші лякалки починались з ковідної пневмонії, як і за курячего-свинячого грипу, а зараз вже - якісь ускладнення. Це вже навіть не смішно, це просто нецікаво.
показати весь коментар
04.05.2021 13:53 Відповісти
Ми з дружиною та наші численні знайомі пройшли через це, багато з них опинилась в лікарнях, на минулому тижні батько одного з моїх знайомих після цієї хвороби помер. Не було такого від застуд до 2019 р. Для на це не "лякалки", а сувора реальність.
показати весь коментар
04.05.2021 15:04 Відповісти
Ти спізнивсь майже на рік, бо таких перехворівших вже достатньо з лікарнями і без у кожного, а в себе просто не шукаю, бо не бачу сенсу.
показати весь коментар
04.05.2021 15:31 Відповісти
PS Пневмонія - це не ускладнення після КОВІДу-19 (тобто, не "супутня" хвороба), а, в багатьох випадках - безпосередній прояв КОВІДу. Перепрошую, якщо неточно вживаю медичні терміни. Я не медик, але в змозі оцінити важкість протікання застуди.
показати весь коментар
04.05.2021 15:08 Відповісти
Первые симптомы которые вы почувствуете сразу и поймете что у вас "джек-пот" - Ковид, это когда у вас будут те симптомы которых у вас НИКОГДА в жизни ни при одной болезни не было !!! (т.к. это биологический и искусственно созданный боевой вирус !!!) ...
показати весь коментар
04.05.2021 00:49 Відповісти
Від страху і померти можна.
показати весь коментар
04.05.2021 01:02 Відповісти
я тут свое имею мненье - и ваше кстати поимел...
показати весь коментар
04.05.2021 01:10 Відповісти
А чому віспою не обмежились, і створювати нічого не треба, і летальність на рівні, навіть вакцина - не проблема? Бо якось гонконгські, свиняче-курячі з 50-х минулого ст. якось несерйозно.
показати весь коментар
04.05.2021 01:22 Відповісти
у Ковида - долгоиграющие последствия, и инкуб период до 1 месяца (без каких либо первых симптомов) с возможностью заражения в этот период по полной ... и тут у вирусняка главное не убить тебя сразу а постепенно - оставить полностью больное поколение людей(побочки и от вакцинации тоже), да и плюс разрушенные экономики с укладом жизни граждан ..и т.д. и т.п.
показати весь коментар
04.05.2021 01:31 Відповісти
До такого навіть Голубовська ще не додумалася.
показати весь коментар
04.05.2021 01:51 Відповісти
А может, природа решила, что гомо сапиенсы ей как-то лишние, планета-то ведь без нас прекрасно обойдётся, а вот мы без неё нет.
показати весь коментар
04.05.2021 02:23 Відповісти
Мне тоже такие мысли в башку приходили. Почитайте А. Конан-Дойля "Отравленный пояс" и "Когда Земля вскрикнула" (2-я и 3-я части трилогии про профессора Челленджера). Очень впечатляет, особенно "Отравленный пояс".
показати весь коментар
04.05.2021 15:12 Відповісти
https://ufospace.net/news-2021-05-03
показати весь коментар
04.05.2021 15:21 Відповісти
Не думаю, что боевой, но за последний год два раза ловил симптомы, которых раньше не было. Причем, 100% вирусное, так как болела вся семья, только все по-разному.
Осенью прошлого года началось с внезапной тошноты, рвоты, болей в животе. Рвота однократная, остальные симптомы тоже быстро ушли. Думал, что банальное отравление, но через пару дней заболели остальные члены семьи. У меня неделю была пониженная температура 35.5 и жуткая слабость. В больницу не обращались.
Этой весной началось с жуткого упадка сил, першения в горле и странного ощущения в носу. Ощущение, как будто у тебя сильный насморк, но при этом никаких выделений из носа нет. Наоборот, как будто бы слизистые горят. Вечером температура поднялась до 39.5, практически не сбивалась, постоянный кашель, и боли в суставах. 4 дня пролежал пластом (реально даже не вставал), еще неделю ходил, как в тумане, ну и потом в себя приходил еще долго. Запахи пропадали всего на несколько дней. У моих симптомы были не так явно выражены, а температура, кроме меня была только у сына, но невысокая.
Что это было - х.з. В больницу не обращался, анализы не сдавал, но думаю, что оно. Раньше ничего такого не испытывал. Я гриппом за всю жизнь раза 3 болел, а обычными простудными вообще не болею. А такого, чтобы не было сил даже по квартире передвигаться, вообще никогда не было.
показати весь коментар
04.05.2021 03:07 Відповісти
Я після важкого грипу в Україні (який дав бронхіт як ускладення) по квартирі перейти не могла: до кухні лізла по стіні і потім сиділа по півгодини, не маючи сил піднятися, щоб поставити чайник.
Відновлювалася 2 місяці: дуже сильна слабкість була.
Зі стрептококом тут лежала трупом (без температури), добре, що фармацевт попередив, що легесенькі симптоми покращення почнуть відчуватися після трьох днів прийому антибіотика.
Буває важке протікання хвороби.
А слабкість - організм не відновлюється за день, б*є ж по всьому.
показати весь коментар
04.05.2021 08:08 Відповісти
Грип - це так - по стіночці ходити, то всі раптом забули.
показати весь коментар
04.05.2021 08:28 Відповісти
Я багато читаю і чую, що люди скаржаться на слабкість після ковіду і чомусь подають це як щось виняткове і притаманне саме йому. (Так само, як і міокардит, наприклад - =відкриття= ж робили)
Але це зовсім не так.
І про свою температуру 35,2 я теж писала ... Думала, термометр зламався.
Звичайно, що не те, що встати, я очі відкритими тримати не могла. Зведу - і заплющую, засинаю.
Це було кілька років тому.

На жаль, дуже багато спекуляцій з усим цим ...
показати весь коментар
04.05.2021 08:46 Відповісти
Нещодавно був сюжет про дівчинку з важким ураженням серця і інсультом після вітрянки. Безпечних вірусів не існує, сприймаю це як даність.
показати весь коментар
04.05.2021 09:09 Відповісти
Да я ж не спорю, что грипп - тяжелое заболевание. Но никогда у нас грипп не приводил к забитым больницам и реанимациям. Кроме того, ни разу у меня грипп не начинался постепенно. Ощущения спаленных слизистых при гриппе у меня тоже никогда не было. "Горело" все - от носа до бронхов.
И да, я повторюсь, я в больницу не обращался, так как сатурация была нормальной. Это считается легкой формой. А есть знакомые которые болели в тяжелой...
У родственника после ковида давление с нормального стало 170-180 (у знакомых такая же ситуация), кровь густая. Назначили что-то разжижающее кровь. Если бы забили на лечение, то уверен, закончилось бы инфарктом-инсультом. Когда грипп вызывал изменения в составе крови?
показати весь коментар
04.05.2021 12:09 Відповісти
Я знаю, що Ви досить глибоко і детально ознайомлюєтеся з новинами та деталями по вірусу.
Не можу Вам нічого сказати щодо змін складу крові при грипі. Хіба тоді брали аналізи ?
Насправді спалахи були і з ускладненнями (традиційними пневмоніями) госпіталізували завжди.
Я писала минулого року, що знайомі з України (не Житомирщина) розказували, що у них восени 2019 і на самому початку 2020 було дуже багато важких пневмоній ... Син знайомих моїх батьків помер. Його тестували - ковіду не знайшли. Пневмонія. Пізно звернувся до лікарів.
Є знайомі і далекі родичі, які померли від таких же пневмоній (як кажуть - згоріли легені) багато років тому.
Віруси завжди були і є - різні, і =гуляють= постійно. Одні - сезонні, інші - цілорічні. І Ви ж розумієте, за наявності ковідного, вони нікуди не поділися. Я думаю, що Ви зіштовхнулися з двома різними. Тому й симптоми різні.
А те, що в нас так люди хворіють, уже говорили: ослаблені, на жаль. Погане харчування, екологія, стреси ..
І Ви, зокрема, писали (цілком підтримую) - безконтрольне вживання антибіотиків. Не сприяє зміцненню організму.
+ одних не лікують і тоді вже пізно, інших - =заліковують=.
У мене склалося таке враження. Можу помилятися.
Не хворійте !
показати весь коментар
04.05.2021 21:07 Відповісти
да , это вирус гриппа но в него кацапо-вирусологами были произведены искусственные вставки для усугубления летальности и заражаемости !!! (об этом говорили вирусологи и врачи как только он появился - что этот вирус искусственный - а потом с этой темы ушли..)
показати весь коментар
04.05.2021 15:20 Відповісти
Звичайно, що змінились, бо це симптоми індійського штаму. Його вже майже в усіх країнах Європи зафіксували. Вчора польського дипломата з родиною із Індії евакуювали, всі хворі на новий штам.
показати весь коментар
04.05.2021 01:02 Відповісти
И шо, ни один шмурдяк не помог ?
показати весь коментар
04.05.2021 01:03 Відповісти
Шо живий ще, муділко?
показати весь коментар
04.05.2021 01:06 Відповісти
Я ещё поплАчу на похоронах ВОЗ.
показати весь коментар
04.05.2021 01:28 Відповісти
А вони за тобою точно плакати не будуть.
показати весь коментар
04.05.2021 01:34 Відповісти
Мало ли какие клопы по мне плакать не будут ?
показати весь коментар
04.05.2021 01:43 Відповісти
Клопи тебе лайкають, а у ВОЗ «рулить» головний чиповатєль-вакцинатель та по сумісництву головний спонсор - Біл Гейц.
показати весь коментар
04.05.2021 01:59 Відповісти
Сегодня главная новость: он со своей Мелиндой разводится.
Конец спецоперации "ковид".
показати весь коментар
04.05.2021 02:04 Відповісти
Та ти шо? Какоє горє!
Аніхдот згадала:
- Абрам Моисеевич! Вам скоро исполнится 80 лет, ви прожили с Сарой 60 лет вместе. Шо это вам на старости лет захотелось разводиться?
- Ви даже не представляете, шо она мне вытворяет.
- И шо она вам вытворяет?
- Пока я сплю, она берет мои зубы и ест ими чеснок.
показати весь коментар
04.05.2021 02:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LvEkfF3HtfE
показати весь коментар
04.05.2021 02:12 Відповісти
🤣
показати весь коментар
04.05.2021 21:22 Відповісти
Второй год пошёл, а они продолжают версии сочинять.
показати весь коментар
04.05.2021 01:03 Відповісти
Другий рік пішов, а ти все продовжуєш болтать єрундой.
показати весь коментар
04.05.2021 01:09 Відповісти
Жду появления нового набора симптомов, для габонского штамма.
показати весь коментар
04.05.2021 01:27 Відповісти
А шо індійські симптоми не влаштовують? Вони такі різноманітні, вірус там так хитровироблено змутував, шо науковці разом з індусами у шоці. А курці-паломники та любителі пірнати у свячених водах Гангу розвезли цей штам по всім Європам, незабаром і на расєю привезуть туристи.
показати весь коментар
04.05.2021 01:39 Відповісти
Постановочное шоу. Какая-то внутренняя разборка между брахманами.
показати весь коментар
04.05.2021 01:42 Відповісти
Знищують дрібних аграріїв на користь великих плюс міграційна реформа, шось таке.
показати весь коментар
04.05.2021 02:00 Відповісти
Похоже что так и есть.
показати весь коментар
04.05.2021 02:03 Відповісти
Пффф, звичайно, що «постановочноє шоу». «Вєсь мір - тєатр».
показати весь коментар
04.05.2021 02:02 Відповісти
голова болить,борщу хочется, мабуть грип.Так было до коронобесия. Теперь грипа нет ,осталась одна корона но симптоматика та же,но с брехливими тестами.
показати весь коментар
04.05.2021 05:02 Відповісти
Переболел ковид в январе этого года в тяжелой форме 80% поражения легких, в больнице проыел 21 день, 4 в реанимации, лечение обошлось в 50 000 примерно, столько и матери которая в больнице 35 дней пробыла.
Сейчас отец в больнице за 10 дней 2000$ вот такое лечение.
Лечат двумя видами антибиотиков, солу-медрол, ю-трип, кроворазжижающие препараты, в эктреных слычаях ремдесивир (которого нет в аптеках), сейчас назначают какой-то препарат хумира (2 укола 14 000) вот такая вот "простуда". Честно не знаю, что проиходит с людьми у которых нет денег, наверное черный мешок и все.
показати весь коментар
04.05.2021 13:38 Відповісти
Нічого не відбувається. Полежать вдома кілька днів на воді, вітамінах та парацетамолі, та й знову на роботу. Навіщо лікарям злидарі?
показати весь коментар
04.05.2021 21:15 Відповісти
Это британский вариант,я в марте переболел!
показати весь коментар
04.05.2021 20:55 Відповісти
 
 