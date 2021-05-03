Епідеміолог Іванченко про нові симптоми COVID-19: Нудота, біль у животі, незначне підвищення температури, кашель
Симптоми коронавірусу змінилися порівняно з початком епідемії.
Про це розповіла епідеміолог, в.о. гендиректора Львівської обласної лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Наталія Іванченко в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Не можна сказати, що абсолютно ніхто сьогодні не скаржиться на відчуття відсутності запаху або смаку. Але частина людей, що потрапляють до лікарень, розповідає про підвищення температури, загальну слабкість, відчуття нестачі кисню, і людина розуміє, що вдома, самостійно, не впорається, а лікування вимагає додаткової кисневої підтримки. Є люди, у яких перебіг легкий або середньої тяжкості, у когось виявляється нудота, у когось біль у животі, рідке випорожнення, незначне підвищення температури тіла, кашель. Але через те, що сатурація нормальна і не потрібно додаткової кисневої підтримки, людина може залишатися вдома", — розповіла вона.
За словами Іванченка, у хворих буває всього один-два симптоми.
"У частини людей начебто немає ніяких симптомів, крім вираженої слабкості та запаморочення, вони перебувають вдома на самоізоляції. Останнім часом в Україні та у Львівській області, зокрема, зустрічався британський штам, з ним пов'язують вищу заразність, менший інкубаційний період", — розповіла вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теперь уже температура 38, тошнота, одышка, кашель, боль в животе, слабость на несколько недель и при этом положительный тест на ковид - теперь всего лишь легкое недомогание. Протокол лечения - оставайтесь дома, пейте больше водички, принимайте лекарства какие хотите. Если верующий - молитесь. Как почувствуете, что загибаетесь - звоните 103.
Аминь.
Мы, в семье это уже прошли, оба отделались "легкой" формой. Все описанное мною выше - из личного опыта.
Ну а Супрун как раз реформировала только первичку, до больниц она дойти не успела..
Думаю, что если бы она сейчас была министром здравоохранения, то вакцинами она, в отличие от Степанова, страну обеспечила.
1. Большинство людей при Ковиде не требуют госпитализации. Высокая температура не является показанием для госпитализации, назначения антибиотиков или КТ. Единственными показателями для госпитализации являются падение сатурации и увеличение частоты дыхания.
2. Назначение антибиотиков и гормонов при неосложненном ковиде (см. пункт 1) УВЕЛИЧИВАЕТ летальность и частоту развития осложнений. У больных ковидной пневмонией шансы подхватить бактериальное осложнение практически такие же, как и у здоровых людей. Поэтому антибиотикотерапии требует лишь незначительная часть пациентов в стационаре. Единственным основанием для назначения антибиотиков является бакпосев и анализ крови. Врачей, которые назначают антибиотики без этого нужно гнать ссаными тряпками - они не нужны (врачи).
3. В Израиле эксперименты над больными проводились весной прошлого года, потом утвердили протокол, от которого никто не отступает. Нет разницы, к какому врачу попадешь, любой назначит правильное лечение, которое четко прописано в протоколе. Потому что там каждый врач несет ответственность за свои назначения. По телефону никто никого лечить не будет и лекарства выписывать без анализов тоже. И, повторюсь, КТ просто из-за высокой температуры делать Вам тоже никто не будет.
У нас приходится каждому выкручиваться как получится. КТ говорите не повод назначать? Сугубо из личного опыта - после положительного теста и всех основных симптомов (температура 38, сатурация 93, потеря запахов и т.п.) семейный врач направляет на рентген, который ничего не показал лечения НЕ назначает, говорит надо повторить рентген через несколько дней. Тогда едем в тот же день на КТ, которое и показало двухстороннюю пневмонию с 25% поражением лёгких. Только после этого семейный врач назначает лечение. Подозреваю, что несколько дней до следующего рентгена дали бы уже 50%.
Если бы не КТ, то так и лечились бы витаминами и большим количеством воды, до полной победы короновируса.
Осенью прошлого года началось с внезапной тошноты, рвоты, болей в животе. Рвота однократная, остальные симптомы тоже быстро ушли. Думал, что банальное отравление, но через пару дней заболели остальные члены семьи. У меня неделю была пониженная температура 35.5 и жуткая слабость. В больницу не обращались.
Этой весной началось с жуткого упадка сил, першения в горле и странного ощущения в носу. Ощущение, как будто у тебя сильный насморк, но при этом никаких выделений из носа нет. Наоборот, как будто бы слизистые горят. Вечером температура поднялась до 39.5, практически не сбивалась, постоянный кашель, и боли в суставах. 4 дня пролежал пластом (реально даже не вставал), еще неделю ходил, как в тумане, ну и потом в себя приходил еще долго. Запахи пропадали всего на несколько дней. У моих симптомы были не так явно выражены, а температура, кроме меня была только у сына, но невысокая.
Что это было - х.з. В больницу не обращался, анализы не сдавал, но думаю, что оно. Раньше ничего такого не испытывал. Я гриппом за всю жизнь раза 3 болел, а обычными простудными вообще не болею. А такого, чтобы не было сил даже по квартире передвигаться, вообще никогда не было.
Відновлювалася 2 місяці: дуже сильна слабкість була.
Зі стрептококом тут лежала трупом (без температури), добре, що фармацевт попередив, що легесенькі симптоми покращення почнуть відчуватися після трьох днів прийому антибіотика.
Буває важке протікання хвороби.
А слабкість - організм не відновлюється за день, б*є ж по всьому.
Але це зовсім не так.
І про свою температуру 35,2 я теж писала ... Думала, термометр зламався.
Звичайно, що не те, що встати, я очі відкритими тримати не могла. Зведу - і заплющую, засинаю.
Це було кілька років тому.
На жаль, дуже багато спекуляцій з усим цим ...
И да, я повторюсь, я в больницу не обращался, так как сатурация была нормальной. Это считается легкой формой. А есть знакомые которые болели в тяжелой...
У родственника после ковида давление с нормального стало 170-180 (у знакомых такая же ситуация), кровь густая. Назначили что-то разжижающее кровь. Если бы забили на лечение, то уверен, закончилось бы инфарктом-инсультом. Когда грипп вызывал изменения в составе крови?
Не можу Вам нічого сказати щодо змін складу крові при грипі. Хіба тоді брали аналізи ?
Насправді спалахи були і з ускладненнями (традиційними пневмоніями) госпіталізували завжди.
Я писала минулого року, що знайомі з України (не Житомирщина) розказували, що у них восени 2019 і на самому початку 2020 було дуже багато важких пневмоній ... Син знайомих моїх батьків помер. Його тестували - ковіду не знайшли. Пневмонія. Пізно звернувся до лікарів.
Є знайомі і далекі родичі, які померли від таких же пневмоній (як кажуть - згоріли легені) багато років тому.
Віруси завжди були і є - різні, і =гуляють= постійно. Одні - сезонні, інші - цілорічні. І Ви ж розумієте, за наявності ковідного, вони нікуди не поділися. Я думаю, що Ви зіштовхнулися з двома різними. Тому й симптоми різні.
А те, що в нас так люди хворіють, уже говорили: ослаблені, на жаль. Погане харчування, екологія, стреси ..
І Ви, зокрема, писали (цілком підтримую) - безконтрольне вживання антибіотиків. Не сприяє зміцненню організму.
+ одних не лікують і тоді вже пізно, інших - =заліковують=.
У мене склалося таке враження. Можу помилятися.
Не хворійте !
Конец спецоперации "ковид".
Аніхдот згадала:
- Абрам Моисеевич! Вам скоро исполнится 80 лет, ви прожили с Сарой 60 лет вместе. Шо это вам на старости лет захотелось разводиться?
- Ви даже не представляете, шо она мне вытворяет.
- И шо она вам вытворяет?
- Пока я сплю, она берет мои зубы и ест ими чеснок.
Сейчас отец в больнице за 10 дней 2000$ вот такое лечение.
Лечат двумя видами антибиотиков, солу-медрол, ю-трип, кроворазжижающие препараты, в эктреных слычаях ремдесивир (которого нет в аптеках), сейчас назначают какой-то препарат хумира (2 укола 14 000) вот такая вот "простуда". Честно не знаю, что проиходит с людьми у которых нет денег, наверное черный мешок и все.