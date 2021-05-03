Епідеміолог Іванченко про нові симптоми COVID-19: Нудота, біль у животі, незначне підвищення температури, кашель

Симптоми коронавірусу змінилися порівняно з початком епідемії.

Про це розповіла епідеміолог, в.о. гендиректора Львівської обласної лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Наталія Іванченко в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Не можна сказати, що абсолютно ніхто сьогодні не скаржиться на відчуття відсутності запаху або смаку. Але частина людей, що потрапляють до лікарень, розповідає про підвищення температури, загальну слабкість, відчуття нестачі кисню, і людина розуміє, що вдома, самостійно, не впорається, а лікування вимагає додаткової кисневої підтримки. Є люди, у яких перебіг легкий або середньої тяжкості, у когось виявляється нудота, у когось біль у животі, рідке випорожнення, незначне підвищення температури тіла, кашель. Але через те, що сатурація нормальна і не потрібно додаткової кисневої підтримки, людина може залишатися вдома", — розповіла вона.

За словами Іванченка, у хворих буває всього один-два симптоми.

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"У частини людей начебто немає ніяких симптомів, крім вираженої слабкості та запаморочення, вони перебувають вдома на самоізоляції. Останнім часом в Україні та у Львівській області, зокрема, зустрічався британський штам, з ним пов'язують вищу заразність, менший інкубаційний період", — розповіла вона.